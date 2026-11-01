O Bayern de Munique pode ter dominado o futebol nacional, terminando na liderança da Bundesliga em 13 das últimas 14 temporadas, mas agora busca mais uma campanha vitoriosa na Europa. Compre ingressos hoje para ver Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz e companhia em ação na Champions League nesta temporada.

O Bayern de Munique pode ter chegado pelo menos às quartas de final nas últimas sete edições da Champions League, mas não disputa uma final desde 2020, quando conquistou o título continental pela sexta vez em sua história.

A equipe de Vincent Kompany buscará avançar na competição europeia nesta temporada e tem marcado gols com facilidade nas primeiras rodadas. O Bayern estreou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Bodø/Glimt em Munique, reagiu após estar perdendo por 2 a 0 para empatar em 3 a 3 com o Viking na Noruega e depois empatou em 2 a 2 com o Arsenal, campeão da Premier League.

Com jogos da fase de liga contra Atlético de Madrid, Manchester United e Real Betis, entre outros, os próximos meses prometem muita emoção. A GOAL traz as informações mais recentes sobre ingressos e explica como garantir lugares nos jogos do Bayern de Munique pela Champions League.

Quais são os jogos do Bayern de Munique na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Estádio Terça-feira, 3 de novembro (21h) Atlético de Madrid x Bayern de Munique Ingressos Riyadh Air Metropolitano (fora) Quarta-feira, 25 de novembro (21h) Lille x Bayern de Munique Ingressos Stade Pierre-Mauroy (fora) Terça-feira, 8 de dezembro (21h) Bayern de Munique x Slavia Praga Ingressos Allianz Arena (casa) Quarta-feira, 20 de janeiro (20h) Manchester United x Bayern de Munique Ingressos Old Trafford (fora) Quarta-feira, 27 de janeiro (21h) Bayern de Munique x Real Betis Ingressos Allianz Arena (casa)

Como comprar ingressos para os jogos do Bayern de Munique na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Bayern de Munique na Champions League podem ser comprados exclusivamente pelos canais oficiais do clube. Como a procura por lugares na Allianz Arena é excepcionalmente alta, os pedidos de ingressos para os jogos costumam superar a disponibilidade, e o clube utiliza um sistema de sorteio seletivo.

Esses canais oficiais são:

Portal de solicitação de ingressos : disponível na loja oficial de ingressos do FC Bayern, é o principal canal para participar diretamente do sorteio de ingressos.

: disponível na loja oficial de ingressos do FC Bayern, é o principal canal para participar diretamente do sorteio de ingressos. Plataforma de revenda de ingressos do FC Bayern (Zweitmarkt) : é a plataforma oficial de revenda do clube, com ingressos pelo preço original. Quando pedidos feitos para o sorteio são cancelados ou um jogo está esgotado, titulares de ingressos de temporada podem revender seus lugares legalmente por esse canal.

: é a plataforma oficial de revenda do clube, com ingressos pelo preço original. Quando pedidos feitos para o sorteio são cancelados ou um jogo está esgotado, titulares de ingressos de temporada podem revender seus lugares legalmente por esse canal. Parceiros oficiais de viagem : quem viaja do exterior pode comprar com segurança pacotes oficiais que incluem o jogo por meio de agentes autorizados, como Champions Travel ou Travel Connection.

: quem viaja do exterior pode comprar com segurança pacotes oficiais que incluem o jogo por meio de agentes autorizados, como Champions Travel ou Travel Connection. Hospitalidade oficial: pacotes VIP para o dia do jogo podem ser solicitados diretamente pelo portal de hospitalidade da Allianz Arena.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o Bayern de Munique, quem deseja assistir a um jogo da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Bayern de Munique na Champions League?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do Bayern de Munique em casa pela Champions League variam de acordo com o perfil do adversário.

O clube divide seus jogos da fase de liga europeia entre partidas comuns (por exemplo, Slavia Praga, Real Betis e Bodø/Glimt) e jogos de maior destaque (por exemplo, Arsenal FC).

Categoria Preço 1 - Assentos premium nas laterais € 100 a € 130 2 - Escanteios / laterais superiores € 80 a € 110 3 - Escanteios superiores € 60 a € 90 4 - Atrás dos gols, com assentos € 50 a € 60 5 - Setores de torcedores / lugares em pé € 19

Acompanhe o site oficial do Bayern de Munique para obter mais informações e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Bayern de Munique na Champions League

O Bayern não para de marcar na Europa: teve média superior a 3,3 gols por jogo na Champions League ao longo de 2026. Na verdade, balançou as redes em 23 partidas consecutivas na competição desde janeiro de 2025, quando perdeu por 3 a 0 para o Feyenoord em Roterdã.