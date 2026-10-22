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Como conseguir ingressos para os jogos do Bayern de Munique em 2026/27: próximos jogos, preços médios dos ingressos da Bundesliga e mais

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Bayern de Munique
Bundesliga

Veja exatamente como garantir ingressos para o clube de futebol mais vitorioso da Alemanha

Para os apaixonados por futebol, assistir a um jogo da Bundesliga é uma experiência imperdível. A liga alemã é conhecida pela paixão incomparável e pelas torcidas extremamente dedicadas. O ambiente nos estádios alemães costuma ser eletrizante, especialmente na Allianz Arena, em Munique, casa do Bayern de Munique, é claro. 

O clube conquistou o título alemão impressionantes 35 vezes e conta comjogadores de classe mundial como Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise e Luis Díaz.

A GOAL reúne todas as informações essenciais sobre os ingressos para os jogos do Bayern de Munique, incluindo preços, onde comprá-los e muito mais.

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Próximos jogos do Bayern de Munique em 2026/27

Data e horário (horário do Reino Unido)JogoCompetiçãoIngressos
Sáb., 24 de out., 11hSC Freiburg x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
Sáb., 31 de out., 10hBayern de Munique x Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Ingressos
Ter., 3 de  nov., 20hAtlético de Madrid x Bayern de MuniqueChampions League, 4ª rodadaIngressos
Sáb., 7 de nov., 10h1. FSV Mainz 05 x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
Sáb., 21 de nov., 10hBayern de Munique x 1. FC KölnBundesligaIngressos
Qua., 25 de nov., 20hLOSC x Bayern de Munique Champions League, 5ª rodadaIngressos
Sáb., 28 de nov., 10hHamburger SV x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
Sáb., 5 de dez., 10hBayern de Munique x SC Paderborn 07BundesligaIngressos
Ter., 8 de dez., 20hBayern de Munique x Slavia PrahaChampions League, 6ª rodadaIngressos
Sáb., 12 de dez., 10hTSG 1899 Hoffenheim x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
Sáb., 19 de dez., 10hBayern de Munique x SV Werder BremenBundesligaIngressos
Sáb., 9 de jan., 10hBorussia Mönchengladbach x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
Qua., 13 de jan., 10hBayern de Munique x Bayer 04 LeverkusenBundesligaIngressos
Sáb., 16 de jan., 10hEintracht Frankfurt x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
20 de jan., 20hManchester United x Bayern de Munique Champions League, 7ª rodadaIngressos
Sáb., 23 de jan., 10hVfB Stuttgart x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
27 de jan., 20h Bayern de Munique x Real BetisChampions League, 8ª rodadaIngressos
Sáb., 30 de jan., 10hBayern de Munique x FC Schalke 04BundesligaIngressos
Sáb., 6 de fev., 10hBayern de Munique x SV ElversbergBundesligaIngressos
Sáb., 13 de fev., 10h1. FC Union Berlin x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
16 / 24 de fev., 20hBayern de Munique x adversário a definirPlayoffs da Champions LeagueIngressos
Sáb., 20 de fev., 10hBayern de Munique x FC AugsburgBundesligaIngressos
Sáb., 27 de fev., 10hRB Leipzig x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
Qua., 3 de mar., 10hBayern de Munique x SC FreiburgBundesligaIngressos
Sáb., 6 de mar., 10hBorussia Dortmund x Bayern de MuniqueBundesliga (Der Klassiker)Ingressos
9 / 17 de mar., 20hBayern de Munique x adversário a definirOitavas de final da Champions LeagueIngressos
Sáb., 13 de mar., 10hBayern de Munique x 1. FSV Mainz 05BundesligaIngressos
Sáb., 20 de mar., 10h1. FC Köln x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
Sáb., 3 de abr., 11hBayern de Munique x Hamburger SVBundesligaIngressos
6 / 14 de abr., 20hBayern de Munique x adversário a definirQuartas de final da Champions LeagueIngressos
Sáb., 10 de abr., 11hSC Paderborn 07 x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
Sáb., 17 de abr., 11hBayern de Munique x TSG 1899 HoffenheimBundesligaIngressos
Sáb., 24 de abr., 11hSV Werder Bremen x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
27 de abr. / 5 de mai., 20hBayern de Munique x adversário a definirSemifinais da Champions LeagueIngressos
Sáb., 8 de mai., 11hBayern de Munique x Borussia MönchengladbachBundesligaIngressos
Sáb., 15 de mai., 11hBayer 04 Leverkusen x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
Sáb., 22 de mai., 14h30Bayern de Munique x Eintracht FrankfurtBundesliga (última rodada)Ingressos
Sáb., 29 de mai., 20hBayern de Munique x adversário a definirFinal da Champions LeagueIngressos

Como comprar ingressos para o Bayern de Munique em 2026/27?

Para comprar ingressos pelo preço oficial, acesse o portal oficial de ingressos do Bayern de Munique. Como os ingressos para os jogos em casa se esgotam regularmente, é altamente recomendável consultar o portal com frequência para conferir as datas de venda e os detalhes dos sorteios.

  • Calendário de vendas: Os ingressos oficiais geralmente são disponibilizados online algumas semanas antes de cada jogo. É necessário criar uma conta oficial do clube para participar das vendas.
  • Associação ao clube: Tornar-se sócio oficial do Bayern de Munique dá acesso prioritário à fila, aumentando significativamente as chances de conseguir lugares na Allianz Arena.
  • Revenda: Se os ingressos disponibilizados diretamente se esgotarem ou se você estiver planejando uma viagem de última hora, plataformas de revenda como a LiveFootballTickets oferecem uma alternativa para garantir lugares com antecedência. Confira os termos e condições do site em que fizer a compra

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Quanto custam os ingressos para o Bayern de Munique em 2026/27?

Para torcedores que compram ingressos individuais diretamente com o clube, os preços para adultos geralmente variam de € 15 a mais de € 120. 

O preço final depende da localização do assento e da categoria do jogo:

  • Categorias dos jogos: Partidas de grande destaque, como o Der Klassiker contra o Borussia Dortmund ou confrontos europeus de mata-mata, ficam na faixa de preços mais alta.
  • Descontos: Há preços diferenciados por faixa etária, com descontos para torcedores infantis, jovens e idosos.
  • Preços no mercado de revenda: Em plataformas de revenda como a LiveFootballTickets, os preços dos ingressos variam conforme a demanda do mercado em tempo real e geralmente começam em torno de € 100 para jogos comuns da liga.

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História da Allianz Arena

A Allianz Arena, em Munique, conhecida como Arena de Futebol de Munique nas competições da UEFA, foi inaugurada em 2005 e tem capacidade para 70.000 espectadores em jogos internacionais e 75.000 em partidas nacionais. 

É o segundo maior estádio da Alemanha, atrás do Westfalenstadion, em Dortmund.

Além de ser a casa do Bayern de Munique, gigante da Bundesliga alemã, o estádio recebeu vários jogos da Copa do Mundo da FIFA de 2006 e da fase final da Euro 2024, disputada no ano passado. Também sediou a mais recente final da Champions League da UEFA, em maio, quando o PSG goleou a Inter de Milão por 5 a 0. A final de 2012, entre Chelsea e Bayern de Munique, também foi disputada no estádio.

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