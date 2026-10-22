Para os apaixonados por futebol, assistir a um jogo da Bundesliga é uma experiência imperdível. A liga alemã é conhecida pela paixão incomparável e pelas torcidas extremamente dedicadas. O ambiente nos estádios alemães costuma ser eletrizante, especialmente na Allianz Arena, em Munique, casa do Bayern de Munique, é claro.
O clube conquistou o título alemão impressionantes 35 vezes e conta comjogadores de classe mundial como Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise e Luis Díaz.
A GOAL reúne todas as informações essenciais sobre os ingressos para os jogos do Bayern de Munique, incluindo preços, onde comprá-los e muito mais.
Próximos jogos do Bayern de Munique em 2026/27
|Data e horário (horário do Reino Unido)
|Jogo
|Competição
|Ingressos
|Sáb., 24 de out., 11h
|SC Freiburg x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 31 de out., 10h
|Bayern de Munique x Borussia Dortmund
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Ingressos
|Ter., 3 de nov., 20h
|Atlético de Madrid x Bayern de Munique
|Champions League, 4ª rodada
|Ingressos
|Sáb., 7 de nov., 10h
|1. FSV Mainz 05 x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 21 de nov., 10h
|Bayern de Munique x 1. FC Köln
|Bundesliga
|Ingressos
|Qua., 25 de nov., 20h
|LOSC x Bayern de Munique
|Champions League, 5ª rodada
|Ingressos
|Sáb., 28 de nov., 10h
|Hamburger SV x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 5 de dez., 10h
|Bayern de Munique x SC Paderborn 07
|Bundesliga
|Ingressos
|Ter., 8 de dez., 20h
|Bayern de Munique x Slavia Praha
|Champions League, 6ª rodada
|Ingressos
|Sáb., 12 de dez., 10h
|TSG 1899 Hoffenheim x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 19 de dez., 10h
|Bayern de Munique x SV Werder Bremen
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 9 de jan., 10h
|Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|Qua., 13 de jan., 10h
|Bayern de Munique x Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 16 de jan., 10h
|Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|20 de jan., 20h
|Manchester United x Bayern de Munique
|Champions League, 7ª rodada
|Ingressos
|Sáb., 23 de jan., 10h
|VfB Stuttgart x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|27 de jan., 20h
|Bayern de Munique x Real Betis
|Champions League, 8ª rodada
|Ingressos
|Sáb., 30 de jan., 10h
|Bayern de Munique x FC Schalke 04
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 6 de fev., 10h
|Bayern de Munique x SV Elversberg
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 13 de fev., 10h
|1. FC Union Berlin x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|16 / 24 de fev., 20h
|Bayern de Munique x adversário a definir
|Playoffs da Champions League
|Ingressos
|Sáb., 20 de fev., 10h
|Bayern de Munique x FC Augsburg
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 27 de fev., 10h
|RB Leipzig x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|Qua., 3 de mar., 10h
|Bayern de Munique x SC Freiburg
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 6 de mar., 10h
|Borussia Dortmund x Bayern de Munique
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Ingressos
|9 / 17 de mar., 20h
|Bayern de Munique x adversário a definir
|Oitavas de final da Champions League
|Ingressos
|Sáb., 13 de mar., 10h
|Bayern de Munique x 1. FSV Mainz 05
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 20 de mar., 10h
|1. FC Köln x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 3 de abr., 11h
|Bayern de Munique x Hamburger SV
|Bundesliga
|Ingressos
|6 / 14 de abr., 20h
|Bayern de Munique x adversário a definir
|Quartas de final da Champions League
|Ingressos
|Sáb., 10 de abr., 11h
|SC Paderborn 07 x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 17 de abr., 11h
|Bayern de Munique x TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 24 de abr., 11h
|SV Werder Bremen x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|27 de abr. / 5 de mai., 20h
|Bayern de Munique x adversário a definir
|Semifinais da Champions League
|Ingressos
|Sáb., 8 de mai., 11h
|Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 15 de mai., 11h
|Bayer 04 Leverkusen x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|Sáb., 22 de mai., 14h30
|Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt
|Bundesliga (última rodada)
|Ingressos
|Sáb., 29 de mai., 20h
|Bayern de Munique x adversário a definir
|Final da Champions League
|Ingressos
Como comprar ingressos para o Bayern de Munique em 2026/27?
Para comprar ingressos pelo preço oficial, acesse o portal oficial de ingressos do Bayern de Munique. Como os ingressos para os jogos em casa se esgotam regularmente, é altamente recomendável consultar o portal com frequência para conferir as datas de venda e os detalhes dos sorteios.
- Calendário de vendas: Os ingressos oficiais geralmente são disponibilizados online algumas semanas antes de cada jogo. É necessário criar uma conta oficial do clube para participar das vendas.
- Associação ao clube: Tornar-se sócio oficial do Bayern de Munique dá acesso prioritário à fila, aumentando significativamente as chances de conseguir lugares na Allianz Arena.
- Revenda: Se os ingressos disponibilizados diretamente se esgotarem ou se você estiver planejando uma viagem de última hora, plataformas de revenda como a LiveFootballTickets oferecem uma alternativa para garantir lugares com antecedência. Confira os termos e condições do site em que fizer a compra
Quanto custam os ingressos para o Bayern de Munique em 2026/27?
Para torcedores que compram ingressos individuais diretamente com o clube, os preços para adultos geralmente variam de € 15 a mais de € 120.
O preço final depende da localização do assento e da categoria do jogo:
- Categorias dos jogos: Partidas de grande destaque, como o Der Klassiker contra o Borussia Dortmund ou confrontos europeus de mata-mata, ficam na faixa de preços mais alta.
- Descontos: Há preços diferenciados por faixa etária, com descontos para torcedores infantis, jovens e idosos.
- Preços no mercado de revenda: Em plataformas de revenda como a LiveFootballTickets, os preços dos ingressos variam conforme a demanda do mercado em tempo real e geralmente começam em torno de € 100 para jogos comuns da liga.
História da Allianz Arena
A Allianz Arena, em Munique, conhecida como Arena de Futebol de Munique nas competições da UEFA, foi inaugurada em 2005 e tem capacidade para 70.000 espectadores em jogos internacionais e 75.000 em partidas nacionais.
É o segundo maior estádio da Alemanha, atrás do Westfalenstadion, em Dortmund.
Além de ser a casa do Bayern de Munique, gigante da Bundesliga alemã, o estádio recebeu vários jogos da Copa do Mundo da FIFA de 2006 e da fase final da Euro 2024, disputada no ano passado. Também sediou a mais recente final da Champions League da UEFA, em maio, quando o PSG goleou a Inter de Milão por 5 a 0. A final de 2012, entre Chelsea e Bayern de Munique, também foi disputada no estádio.