Gigante da Espanha e da Europa, o Barcelona está desesperado para voltar a erguer o troféu da Champions League. Isso não acontece desde 2015. Será que esta é a temporada? Os milhões de torcedores do Barcelona espalhados pelo mundo esperam que sim.

Não perca a chance de ver Lamine Yamal e companhia em ação. Você já pode comprar ingressos para os jogos do Barcelona na Champions League.

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, estará concentrado em resolver o problema continental que tem frustrado o clube catalão. Apesar do domínio em La Liga, o time chegou à semifinal da Champions League apenas uma vez (2024/25) nos últimos sete anos.

Os torcedores têm motivos para ficar ansiosos para ver o Barcelona em ação nesta temporada. Foram impressionantes 17 gols nos três primeiros jogos da fase de liga, contra Feyenoord, Galatasaray e PSG. Com confrontos contra Aston Villa, Manchester City e Sporting, entre outros, os próximos meses prometem grandes jogos.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Barcelona na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quais são os próximos jogos do Barcelona na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Estádio Terça-feira, 3 de novembro (21h) Barcelona x Aston Villa Ingressos Camp Nou (casa) Quarta-feira, 25 de novembro (21h45) Sabah x Barcelona Ingressos Estádio Olímpico de Baku (fora) Terça-feira, 8 de dezembro (21h) Barcelona x Manchester City Ingressos Camp Nou (casa) Quarta-feira, 20 de janeiro (20h) Sporting CP x Barcelona Ingressos Estádio José Alvalade (fora) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Barcelona x Como Ingressos Camp Nou (casa)

Como comprar ingressos para os jogos do Barcelona na Champions League

É possível comprar ingressos oficiais para os jogos do Barcelona na Champions League diretamente pelo portal de ingressos do FC Barcelona, no site ou no aplicativo Barça Tickets.

Os ingressos são colocados à venda primeiro para os sócios do clube, depois para os membros premium (Culé Premium) e, por último, para o público em geral pela internet.

Os ingressos liberados pelo programa oficial do clube para titulares de planos de temporada que não podem comparecer costumam aparecer no site oficial entre 48 e 72 horas antes do início do jogo.

Os ingressos oficiais para os jogos da Champions League geralmente são colocados à venda de uma a quatro semanas antes da partida, dependendo do nível do adversário e da confirmação da tabela.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o Barcelona, quem deseja assistir a um jogo da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Barcelona na Champions League?

Os ingressos oficiais para os jogos do Barcelona na Champions League comprados diretamente com o clube geralmente custam entre € 60 e € 250 ou mais. Os preços exatos, porém, dependem muito do perfil do adversário e, como era de esperar, aumentam à medida que a equipe avança na competição.

Preços dos ingressos por fase da competição

Fase de liga / fase de grupos : de € 60 a € 150 para confrontos comuns. Em jogos de maior destaque, como contra o Manchester City em casa, os preços sobem para € 120 a € 250 ou mais.

: de € 60 a € 150 para confrontos comuns. Em jogos de maior destaque, como contra o Manchester City em casa, os preços sobem para € 120 a € 250 ou mais. Mata-mata : de € 100 a € 400, dependendo do nível do adversário.

: de € 100 a € 400, dependendo do nível do adversário. Quartas de final em diante: de € 200 a € 800 ou mais para setores premium nas laterais do campo.

Acompanhe o site oficial do Barcelona para obter mais informações e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Barcelona na Champions League

O Barcelona pode ter perdido apenas uma vez na Champions League durante o ano de 2026, mas seus adversários sempre acreditarão que podem superar a defesa do time. Surpreendentemente, o gigante catalão não termina um jogo sem sofrer gols na competição há 17 partidas, desde a vitória por 4 a 0 sobre o Borussia Dortmund no Camp Nou, em abril de 2025.