Como conseguir ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League 2026/27: onde comprar, preços, partidas da fase de liga e mais

Depois da campanha memorável da última temporada, em que o Arsenal conquistou a Premier League pela primeira vez em 22 anos e terminou como vice-campeão da Champions League da UEFA, a procura por ingressos para ver o time jogar ao vivo atingiu um recorde histórico. Mas não perca a esperança de garantir um lugar nos próximos jogos: ainda é possível reservar ingressos hoje.

O Arsenal venceu seus oito jogos da fase de liga na campanha que o levou à final da Champions League de 2026. Na verdade, não perdeu nenhuma partida no tempo normal em toda a competição, sendo superado apenas nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain, que conquistou o título, na decisão em Budapeste.

O time de Mikel Arteta terá confrontos de destaque na Champions League nas próximas semanas e meses, inclusive contra Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Real Madrid. Será que vem aí outra campanha europeia empolgante?

Quais são os jogos do Arsenal na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Local Ingressos Quarta-feira, 21 de outubro (21h) Bayern de Munique x Arsenal Allianz Arena (Munique) Ingressos Quarta-feira, 4 de novembro (21h) Slavia Praga x Arsenal Fortuna Arena (Praga) Ingressos Terça-feira, 24 de novembro (20h) Arsenal x Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Ingressos Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Arsenal x Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Ingressos Quarta-feira, 20 de janeiro (21h) Real Betis x Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilha) Ingressos Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Arsenal x Sabah Emirates Stadium (Londres) Ingressos

Como comprar ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League

Devido à procura sem precedentes e ao acesso às catracas do Emirates Stadium ser 100% digital, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:

Detentores de ingressos de temporada: Têm lugar garantido em todos os 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser colocados à venda novamente pela plataforma oficial de revenda do clube.

Têm lugar garantido em todos os 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser colocados à venda novamente pela plataforma oficial de revenda do clube. Sorteios para membros Red: As tradicionais filas on-line por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para membros pagantes da categoria Red. É preciso se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada jogo.

As tradicionais filas on-line por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para membros pagantes da categoria Red. É preciso se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada jogo. Plataforma oficial de revenda: Se os ingressos para uma partida se esgotarem, membros oficiais não contemplados no sorteio poderão comprar, pela Arsenal Ticket Exchange, ingressos devolvidos por detentores de ingressos de temporada pelo preço original.

Se os ingressos para uma partida se esgotarem, membros oficiais não contemplados no sorteio poderão comprar, pela Arsenal Ticket Exchange, ingressos devolvidos por detentores de ingressos de temporada pelo preço original. Pacotes de hospitalidade: Opções premium, incluindo assentos no Club Level, refeições requintadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.

Opções premium, incluindo assentos no Club Level, refeições requintadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League. Plataformas de revenda de ingressos: Para partidas com ingressos esgotados ou para conseguir entrar no estádio de última hora, torcedores podem buscar ingressos em plataformas verificadas de revenda, como a Live Football Tickets.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League?

O Arsenal divide os jogos em casa no Emirates Stadium em três categorias (A, B e C), que determinam o preço original dos ingressos:

Jogos da categoria A: Preços mais altos para adversários de ponta e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os ingressos geralmente custam de £ 65 a mais de £ 120 .

Preços mais altos para adversários de ponta e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os ingressos geralmente custam de . Jogos da categoria B: Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços costumam variar de £ 45 a £ 75 .

Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços costumam variar de . Jogos da categoria C: Adversários com menor procura por ingressos (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais variam de £ 35 a £ 55 .

Adversários com menor procura por ingressos (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais variam de . Preços reduzidos: Há descontos nas categorias designadas para Junior Gunners (menores de 18 anos), membros da categoria Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores da categoria Senior (maiores de 66 anos).

Há descontos nas categorias designadas para Junior Gunners (menores de 18 anos), membros da categoria Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores da categoria Senior (maiores de 66 anos). Exigência de associação oficial: Para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo preço original nos canais oficiais, os torcedores precisam ter uma associação oficial paga e ativa junto ao clube.

Preços e disponibilidade de ingressos para jogos fora de casa

Comprar ingressos oficiais para os jogos do Arsenal fora de casa na Champions League da UEFA é notoriamente difícil devido à procura excepcionalmente alta, mas o clube administra a distribuição por meio de um rigoroso e transparente sistema de prioridades. O preço original dos ingressos oficiais para torcedores visitantes na Champions League da UEFA é limitado a, no máximo, € 50 (cerca de £ 40 ou mais).

Os ingressos oficiais para jogos fora de casa são vendidos exclusivamente pelo sistema Away Credits (pontos de prioridade). O torcedor recebe 1 crédito por cada partida oficial fora de casa do time principal masculino para a qual compra ingresso pelos canais oficiais e à qual comparece. Os créditos valem apenas para a temporada atual e as duas anteriores.

Resultados recentes do Arsenal na Champions League

O Arsenal não perde uma partida no tempo normal (90 minutos) em competições europeias desde 7 de maio de 2025, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Paris Saint-Germain no Parc des Princes. O jogo foi a volta da semifinal da Champions League da UEFA 2024/25. O Arsenal foi eliminado por 3 a 1 no placar agregado.