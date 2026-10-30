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Arsenal FC v Atletico de Madrid - UEFA Champions League 2025/26 Semi Final Second LegGetty Images Sport
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Como conseguir ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League 2026/27: onde comprar, preços, partidas da fase de liga e mais

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Liga dos Campeões

Veja como assistir ao Arsenal em busca da glória na Europa nesta temporada

Depois da campanha memorável da última temporada, em que o Arsenal conquistou a Premier League pela primeira vez em 22 anos e terminou como vice-campeão da Champions League da UEFA, a procura por ingressos para ver o time jogar ao vivo atingiu um recorde histórico. Mas não perca a esperança de garantir um lugar nos próximos jogos: ainda é possível reservar ingressos hoje.

O Arsenal venceu seus oito jogos da fase de liga na campanha que o levou à final da Champions League de 2026. Na verdade, não perdeu nenhuma partida no tempo normal em toda a competição, sendo superado apenas nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain, que conquistou o título, na decisão em Budapeste.

O time de Mikel Arteta terá confrontos de destaque na Champions League nas próximas semanas e meses, inclusive contra Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Real Madrid. Será que vem aí outra campanha europeia empolgante?

Quais são os jogos do Arsenal na Champions League 2026/27?

Data (horário local)

Jogo

Local

Ingressos

Quarta-feira, 21 de outubro (21h)

Bayern de Munique x Arsenal

Allianz Arena (Munique)

Ingressos

Quarta-feira, 4 de novembro (21h)

Slavia Praga x Arsenal

Fortuna Arena (Praga)

Ingressos

Terça-feira, 24 de novembro (20h)

Arsenal x Borussia Dortmund

Emirates Stadium (Londres)

Ingressos

Quarta-feira, 9 de dezembro (20h)

Arsenal x Real Madrid

Emirates Stadium (Londres)

Ingressos

Quarta-feira, 20 de janeiro (21h)

Real Betis x Arsenal

Estadio de La Cartuja (Sevilha)

Ingressos

Quarta-feira, 27 de janeiro (20h)

Arsenal x Sabah

Emirates Stadium (Londres)

Ingressos

Como comprar ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League

Devido à procura sem precedentes e ao acesso às catracas do Emirates Stadium ser 100% digital, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:

  • Detentores de ingressos de temporada: Têm lugar garantido em todos os 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser colocados à venda novamente pela plataforma oficial de revenda do clube.
  • Sorteios para membros Red: As tradicionais filas on-line por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para membros pagantes da categoria Red. É preciso se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada jogo.
  • Plataforma oficial de revenda: Se os ingressos para uma partida se esgotarem, membros oficiais não contemplados no sorteio poderão comprar, pela Arsenal Ticket Exchange, ingressos devolvidos por detentores de ingressos de temporada pelo preço original.
  • Pacotes de hospitalidade: Opções premium, incluindo assentos no Club Level, refeições requintadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.
  • Plataformas de revenda de ingressos: Para partidas com ingressos esgotados ou para conseguir entrar no estádio de última hora, torcedores podem buscar ingressos em plataformas verificadas de revenda, como a Live Football Tickets.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League?

O Arsenal divide os jogos em casa no Emirates Stadium em três categorias (A, B e C), que determinam o preço original dos ingressos:

  • Jogos da categoria A: Preços mais altos para adversários de ponta e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os ingressos geralmente custam de £ 65 a mais de £ 120.
  • Jogos da categoria B: Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços costumam variar de £ 45 a £ 75.
  • Jogos da categoria C: Adversários com menor procura por ingressos (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais variam de £ 35 a £ 55.
  • Preços reduzidos: Há descontos nas categorias designadas para Junior Gunners (menores de 18 anos), membros da categoria Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores da categoria Senior (maiores de 66 anos).
  • Exigência de associação oficial: Para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo preço original nos canais oficiais, os torcedores precisam ter uma associação oficial paga e ativa junto ao clube.

Preços e disponibilidade de ingressos para jogos fora de casa

Comprar ingressos oficiais para os jogos do Arsenal fora de casa na Champions League da UEFA é notoriamente difícil devido à procura excepcionalmente alta, mas o clube administra a distribuição por meio de um rigoroso e transparente sistema de prioridades. O preço original dos ingressos oficiais para torcedores visitantes na Champions League da UEFA é limitado a, no máximo, € 50 (cerca de £ 40 ou mais).

Os ingressos oficiais para jogos fora de casa são vendidos exclusivamente pelo sistema Away Credits (pontos de prioridade). O torcedor recebe 1 crédito por cada partida oficial fora de casa do time principal masculino para a qual compra ingresso pelos canais oficiais e à qual comparece. Os créditos valem apenas para a temporada atual e as duas anteriores.

Resultados recentes do Arsenal na Champions League

O Arsenal não perde uma partida no tempo normal (90 minutos) em competições europeias desde 7 de maio de 2025, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Paris Saint-Germain no Parc des Princes. O jogo foi a volta da semifinal da Champions League da UEFA 2024/25. O Arsenal foi eliminado por 3 a 1 no placar agregado.

Data

Fase

Adversário

Placar (resultado)

Local

13 de outubro de 2026

Fase de liga

Lille

3 a 0 (vitória)

Emirates Stadum (Londres)

9 de setembro de 2026

Fase de liga

Napoli

1 a 0 (vitória)

Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles)

30 de maio de 2026

Final

PSG

1 a 1 (4 a 3 nos pênaltis, derrota)

Puskas Arena (Budapeste)

5 de maio de 2026

Semifinal (jogo de volta)

Atlético de Madrid

1 a 0 (vitória)

Emirates Stadum (Londres)

29 de abril de 2026

Semifinal (jogo de ida)

Atlético de Madrid

1 a 1 (empate)

Riyadh Air Metropolitano (Madri)

15 de abril de 2026

Quartas de final (jogo de volta)

Sporting CP

0 a 0 (empate)

Emirates Stadum (Londres)

7 de abril de 2026

Quartas de final (jogo de ida)

Sporting CP

1 a 0 (vitória)

Estádio José Alvalade (Lisboa)

17 de março de 2026

Oitavas de final (jogo de volta)

Bayer Leverkusen

2 a 0 (vitória)

Emirates Stadum (Londres)

11 de março de 2026

Oitavas de final (jogo de ida)

Bayer Leverkusen

1 a 1 (empate)

BayArena (Leverkusen)

28 de janeiro de 2026

Fase de liga

FC Kairat

3 a 2 (vitória)

Emirates Stadum (Londres)

20 de janeiro de 2026

Fase de liga

Inter de Milão

3 a 1 (vitória)

San Siro (Milão)

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