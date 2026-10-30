Como conseguir ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League 2026/27: onde comprar, preços, partidas da fase de liga e mais

Depois da campanha memorável da última temporada, em que o Arsenal conquistou a Premier League pela primeira vez em 22 anos e terminou como vice-campeão da Champions League da UEFA, a procura por ingressos para ver o time jogar ao vivo atingiu um recorde histórico. Mas não perca a esperança de garantir um lugar nos próximos jogos: ainda é possível reservar ingressos hoje.
O Arsenal venceu seus oito jogos da fase de liga na campanha que o levou à final da Champions League de 2026. Na verdade, não perdeu nenhuma partida no tempo normal em toda a competição, sendo superado apenas nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain, que conquistou o título, na decisão em Budapeste.
O time de Mikel Arteta terá confrontos de destaque na Champions League nas próximas semanas e meses, inclusive contra Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Real Madrid. Será que vem aí outra campanha europeia empolgante?
Quais são os jogos do Arsenal na Champions League 2026/27?
Data (horário local)
Jogo
Local
Ingressos
Quarta-feira, 21 de outubro (21h)
Bayern de Munique x Arsenal
Allianz Arena (Munique)
Quarta-feira, 4 de novembro (21h)
Slavia Praga x Arsenal
Fortuna Arena (Praga)
Terça-feira, 24 de novembro (20h)
Arsenal x Borussia Dortmund
Emirates Stadium (Londres)
Quarta-feira, 9 de dezembro (20h)
Arsenal x Real Madrid
Emirates Stadium (Londres)
Quarta-feira, 20 de janeiro (21h)
Real Betis x Arsenal
Estadio de La Cartuja (Sevilha)
Quarta-feira, 27 de janeiro (20h)
Arsenal x Sabah
Emirates Stadium (Londres)
Como comprar ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League
Devido à procura sem precedentes e ao acesso às catracas do Emirates Stadium ser 100% digital, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:
- Detentores de ingressos de temporada: Têm lugar garantido em todos os 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser colocados à venda novamente pela plataforma oficial de revenda do clube.
- Sorteios para membros Red: As tradicionais filas on-line por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para membros pagantes da categoria Red. É preciso se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada jogo.
- Plataforma oficial de revenda: Se os ingressos para uma partida se esgotarem, membros oficiais não contemplados no sorteio poderão comprar, pela Arsenal Ticket Exchange, ingressos devolvidos por detentores de ingressos de temporada pelo preço original.
- Pacotes de hospitalidade: Opções premium, incluindo assentos no Club Level, refeições requintadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.
- Plataformas de revenda de ingressos: Para partidas com ingressos esgotados ou para conseguir entrar no estádio de última hora, torcedores podem buscar ingressos em plataformas verificadas de revenda, como a Live Football Tickets.
Quanto custam os ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League?
O Arsenal divide os jogos em casa no Emirates Stadium em três categorias (A, B e C), que determinam o preço original dos ingressos:
- Jogos da categoria A: Preços mais altos para adversários de ponta e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os ingressos geralmente custam de £ 65 a mais de £ 120.
- Jogos da categoria B: Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços costumam variar de £ 45 a £ 75.
- Jogos da categoria C: Adversários com menor procura por ingressos (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais variam de £ 35 a £ 55.
- Preços reduzidos: Há descontos nas categorias designadas para Junior Gunners (menores de 18 anos), membros da categoria Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores da categoria Senior (maiores de 66 anos).
- Exigência de associação oficial: Para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo preço original nos canais oficiais, os torcedores precisam ter uma associação oficial paga e ativa junto ao clube.
Preços e disponibilidade de ingressos para jogos fora de casa
Comprar ingressos oficiais para os jogos do Arsenal fora de casa na Champions League da UEFA é notoriamente difícil devido à procura excepcionalmente alta, mas o clube administra a distribuição por meio de um rigoroso e transparente sistema de prioridades. O preço original dos ingressos oficiais para torcedores visitantes na Champions League da UEFA é limitado a, no máximo, € 50 (cerca de £ 40 ou mais).
Os ingressos oficiais para jogos fora de casa são vendidos exclusivamente pelo sistema Away Credits (pontos de prioridade). O torcedor recebe 1 crédito por cada partida oficial fora de casa do time principal masculino para a qual compra ingresso pelos canais oficiais e à qual comparece. Os créditos valem apenas para a temporada atual e as duas anteriores.
Resultados recentes do Arsenal na Champions League
O Arsenal não perde uma partida no tempo normal (90 minutos) em competições europeias desde 7 de maio de 2025, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Paris Saint-Germain no Parc des Princes. O jogo foi a volta da semifinal da Champions League da UEFA 2024/25. O Arsenal foi eliminado por 3 a 1 no placar agregado.
Data
Fase
Adversário
Placar (resultado)
Local
13 de outubro de 2026
Fase de liga
Lille
3 a 0 (vitória)
Emirates Stadum (Londres)
9 de setembro de 2026
Fase de liga
Napoli
1 a 0 (vitória)
Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles)
30 de maio de 2026
Final
PSG
1 a 1 (4 a 3 nos pênaltis, derrota)
Puskas Arena (Budapeste)
5 de maio de 2026
Semifinal (jogo de volta)
Atlético de Madrid
1 a 0 (vitória)
Emirates Stadum (Londres)
29 de abril de 2026
Semifinal (jogo de ida)
Atlético de Madrid
1 a 1 (empate)
Riyadh Air Metropolitano (Madri)
15 de abril de 2026
Quartas de final (jogo de volta)
Sporting CP
0 a 0 (empate)
Emirates Stadum (Londres)
7 de abril de 2026
Quartas de final (jogo de ida)
Sporting CP
1 a 0 (vitória)
Estádio José Alvalade (Lisboa)
17 de março de 2026
Oitavas de final (jogo de volta)
Bayer Leverkusen
2 a 0 (vitória)
Emirates Stadum (Londres)
11 de março de 2026
Oitavas de final (jogo de ida)
Bayer Leverkusen
1 a 1 (empate)
BayArena (Leverkusen)
28 de janeiro de 2026
Fase de liga
FC Kairat
3 a 2 (vitória)
Emirates Stadum (Londres)
20 de janeiro de 2026
Fase de liga
Inter de Milão
3 a 1 (vitória)
San Siro (Milão)