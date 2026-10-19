Depois da campanha memorável da temporada passada, em que o Arsenal conquistou a Premier League pela primeira vez em 22 anos e terminou como vice-campeão da Champions League, a procura por ingressos para ver o time jogar ao vivo atingiu um recorde. Mas ainda há esperança de conseguir lugares nos próximos jogos: é possível comprar ingressos hoje mesmo.

O Arsenal venceu os oito jogos da fase de liga em sua trajetória até a final da Champions League de 2026. Na verdade, não perdeu nenhuma partida no tempo normal durante toda a competição e só foi superado nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain, que acabaria campeão, na decisão em Budapeste.

O time de Mikel Arteta terá confrontos de destaque na Champions League nas próximas semanas e meses, incluindo jogos contra Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Real Madrid. Será que o Arsenal está prestes a viver outra campanha europeia empolgante?

Quais são os jogos do Arsenal na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Local Ingressos Quarta-feira, 21 de outubro (21h) Bayern de Munique x Arsenal Allianz Arena (Munique) Ingressos Quarta-feira, 4 de novembro (21h) Slavia Praga x Arsenal Fortuna Arena (Praga) Ingressos Terça-feira, 24 de novembro (20h) Arsenal x Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Ingressos Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Arsenal x Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Ingressos Quarta-feira, 20 de janeiro (21h) Real Betis x Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilha) Ingressos Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Arsenal x Sabah Emirates Stadium (Londres) Ingressos

Como comprar ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League

Devido à demanda sem precedentes e ao acesso às catracas 100% digital no Emirates Stadium, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:

Detentores de ingressos de temporada: Têm lugares garantidos nos 19 jogos em casa pela Premier League e nos 4 pela Champions League (fase de liga). Os ingressos não utilizados podem ser colocados à venda novamente pela plataforma oficial de revenda do clube.

Sorteios para associados Red: As tradicionais filas on-line por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados pagantes da categoria Red. Os associados precisam se inscrever em um período específico, semanas antes de cada jogo.

Plataforma oficial de troca de ingressos: Se os ingressos para uma partida se esgotarem, os associados que não forem contemplados no sorteio poderão comprar, pela Arsenal Ticket Exchange, ingressos devolvidos por detentores de ingressos de temporada pelo preço original.

Pacotes de hospitalidade: Opções premium, incluindo lugares no Club Level, refeições sofisticadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.

Plataformas de revenda de ingressos: Para partidas com ingressos esgotados ou para conseguir acesso de última hora no dia do jogo, os torcedores podem encontrar ingressos em plataformas verificadas de revenda, como a Live Football Tickets.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League?

O Arsenal classifica os jogos em casa no Emirates Stadium em três faixas (categorias A, B e C), que determinam o preço original dos ingressos:

Jogos da categoria A: Preços mais altos para adversários de primeira linha e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os valores geralmente variam de £ 65 a £ 120+ .

Jogos da categoria B: Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços normalmente variam de £ 45 a £ 75 .

Jogos da categoria C: Adversários com menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais começam na faixa de £ 35 a £ 55 .

Preços com desconto: Há preços reduzidos nas faixas designadas para Junior Gunners (menores de 18 anos), associados Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores seniores (maiores de 66 anos).

Exigência de associação oficial: Para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo preço original nos canais oficiais, os torcedores precisam ter uma associação oficial paga e ativa com o clube.

Preços e disponibilidade de ingressos para jogos fora de casa

Comprar ingressos oficiais para os jogos do Arsenal fora de casa na Champions League é notoriamente difícil devido à demanda excepcionalmente alta, mas o clube administra a distribuição por meio de um sistema de prioridade rigoroso e transparente. Os preços originais dos ingressos oficiais para torcedores visitantes na Champions League têm um teto de € 50 (cerca de £ 40+).

Os ingressos oficiais para jogos fora de casa são vendidos exclusivamente pelo sistema Away Credits (Priority Points). Você ganha 1 Away Credit por cada partida oficial do time principal masculino fora de casa para a qual compra um ingresso oficial e à qual comparece. Os créditos são válidos apenas para a temporada atual e as duas anteriores.

Resultados recentes do Arsenal na Champions League

O Arsenal não perde uma partida no tempo normal (90 minutos) em competições europeias desde 7 de maio de 2025, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Paris Saint-Germain no Parc des Princes. Isso aconteceu no jogo de volta da semifinal da Champions League 2024/25. O Arsenal foi eliminado por 3 a 1 no placar agregado.

Data Fase Adversário Placar (resultado) Local 13 de outubro de 2026 Fase de liga Lille 3 a 0 (vitória) Emirates Stadum (Londres) 9 de setembro de 2026 Fase de liga Napoli 1 a 0 (vitória) Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) 30 de maio de 2026 Final PSG 1 a 1 (4 a 3 nos pênaltis, derrota) Puskas Arena (Budapeste) 5 de maio de 2026 Semifinal (jogo de volta) Atlético de Madrid 1 a 0 (vitória) Emirates Stadum (Londres) 29 de abril de 2026 Semifinal (jogo de ida) Atlético de Madrid 1 a 1 (empate) Riyadh Air Metropolitano (Madri) 15 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de volta) Sporting CP 0 a 0 (empate) Emirates Stadum (Londres) 7 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de ida) Sporting CP 1 a 0 (vitória) Estádio José Alvalade (Lisboa) 17 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de volta) Bayer Leverkusen 2 a 0 (vitória) Emirates Stadum (Londres) 11 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de ida) Bayer Leverkusen 1 a 1 (empate) BayArena (Leverkusen) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga FC Kairat 3 a 2 (vitória) Emirates Stadum (Londres) 20 de janeiro de 2026 Fase de liga Inter de Milão 3 a 1 (vitória) San Siro (Milão)







