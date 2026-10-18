Após a campanha memorável da temporada passada, em que o Arsenal conquistou a Premier League pela primeira vez em 22 anos e terminou como vice-campeão da Champions League da UEFA, a procura por ingressos para ver o time jogar ao vivo atingiu um recorde. Ainda assim, não perca a esperança de conseguir um lugar nos próximos jogos: você pode comprar ingressos hoje mesmo.

O Arsenal venceu todos os oito jogos da fase de liga a caminho da final da Champions League de 2026. Na verdade, não perdeu nenhuma partida no tempo regulamentar durante toda a competição e só foi superado pelo Paris Saint-Germain, que acabaria campeão, nos pênaltis da decisão em Budapeste.

O time de Mikel Arteta terá pela frente jogos de destaque na Champions League nas próximas semanas e meses, incluindo confrontos com Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Real Madrid. Será que o Arsenal está prestes a fazer outra campanha europeia empolgante?

Quais são os jogos do Arsenal na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Estádio Ingressos Quarta-feira, 21 de outubro (21h) Bayern de Munique x Arsenal Allianz Arena (Munique) Ingressos Quarta-feira, 4 de novembro (21h) Slavia Praga x Arsenal Fortuna Arena (Praga) Ingressos Terça-feira, 24 de novembro (20h) Arsenal x Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Ingressos Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Arsenal x Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Ingressos Quarta-feira, 20 de janeiro (21h) Real Betis x Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilha) Ingressos Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Arsenal x Sabah Emirates Stadium (Londres) Ingressos

Como comprar ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League

Devido à procura sem precedentes e ao acesso às catracas do Emirates Stadium inteiramente digital, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:

Detentores de carnês de temporada: Têm lugar garantido em todos os 19 jogos da Premier League e nos 4 jogos da Champions League (fase de liga) em casa. Os ingressos não utilizados podem ser recolocados à venda pela plataforma oficial de revenda do clube.

Sorteios para sócios Red: As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para sócios pagantes da categoria Red. Os sócios precisam se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada jogo.

Plataforma oficial de revenda: Se os ingressos para um jogo se esgotarem, os sócios oficiais não contemplados no sorteio podem comprar, diretamente dos detentores de carnês de temporada, ingressos devolvidos pelo preço original por meio do Arsenal Ticket Exchange.

Pacotes de hospitalidade: Opções premium de hospitalidade, incluindo lugares no Club Level, refeições sofisticadas e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.

Plataformas de revenda de ingressos: Para jogos com ingressos esgotados ou para conseguir acesso de última hora no dia da partida, os torcedores podem encontrar ingressos em plataformas verificadas de revenda, como a Live Football Tickets .

Quanto custam os ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League?

O Arsenal divide os jogos em casa no Emirates Stadium em três categorias (A, B e C), que determinam o preço original dos ingressos:

Jogos da categoria A: Preços mais altos para adversários de ponta e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os valores geralmente variam de £ 65 a mais de £ 120 .

Jogos da categoria B: Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços normalmente variam de £ 45 a £ 75 .

Jogos da categoria C: Adversários que geram menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais variam de £ 35 a £ 55 .

Preços reduzidos: Há preços reduzidos em categorias específicas para Junior Gunners (menores de 18 anos), sócios jovens adultos (de 18 a 24 anos) e torcedores idosos (acima de 66 anos).

Exigência de associação oficial: Para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo preço original nos canais oficiais, os torcedores precisam ter uma associação oficial paga e ativa do clube.

Preços e disponibilidade de ingressos para jogos fora de casa

Comprar ingressos oficiais para os jogos do Arsenal fora de casa na Champions League da UEFA é notoriamente difícil devido à procura excepcionalmente alta, mas o clube distribui as cotas por meio de um rigoroso e transparente sistema de prioridades. Os preços originais dos ingressos oficiais para torcedores visitantes na Champions League da UEFA têm um teto de € 50 (cerca de £ 40 ou mais).

Os ingressos oficiais para jogos fora de casa são vendidos exclusivamente pelo sistema Away Credits (Pontos de Prioridade). Você recebe 1 Away Credit por cada jogo oficial do time principal masculino fora de casa para o qual comprar um ingresso pelos canais oficiais e ao qual comparecer. Os créditos são válidos apenas para a temporada atual e as duas anteriores.

Resultados recentes do Arsenal na Champions League

O Arsenal não perde uma partida no tempo regulamentar (90 minutos) em competições europeias desde 7 de maio de 2025, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Paris Saint-Germain no Parc des Princes. O jogo foi a partida de volta das semifinais da Champions League da UEFA 2024/25. O Arsenal foi eliminado por 3 a 1 no placar agregado.

Data Fase Adversário Placar (resultado) Estádio 13 de outubro de 2026 Fase de liga Lille 3 a 0 (vitória) Emirates Stadum (Londres) 9 de setembro de 2026 Fase de liga Napoli 1 a 0 (vitória) Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) 30 de maio de 2026 Final PSG 1 a 1 (derrota por 4 a 3 nos pênaltis) Puskas Arena (Budapeste) 5 de maio de 2026 Semifinal (jogo de volta) Atlético Madrid 1 a 0 (vitória) Emirates Stadum (Londres) 29 de abril de 2026 Semifinal (jogo de ida) Atlético Madrid 1 a 1 (empate) Riyadh Air Metropolitano (Madri) 15 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de volta) Sporting CP 0 a 0 (empate) Emirates Stadum (Londres) 7 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de ida) Sporting CP 1 a 0 (vitória) Estádio José Alvalade (Lisboa) 17 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de volta) Bayer Leverkusen 2 a 0 (vitória) Emirates Stadum (Londres) 11 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de ida) Bayer Leverkusen 1 a 1 (empate) BayArena (Leverkusen) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga FC Kairat 3 a 2 (vitória) Emirates Stadum (Londres) 20 de janeiro de 2026 Fase de liga Inter de Milão 3 a 1 (vitória) San Siro (Milão)







