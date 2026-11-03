Pela terceira temporada consecutiva, o Lyon (Olympique Lyonnais), da Ligue 1, busca títulos tanto na França quanto na Europa. Você pode garantir seu lugar para ver o time em ação comprando ingressos para os jogos hoje mesmo.

Paulo Fonseca, contratado como técnico pelos proprietários do Lyon em janeiro de 2025, tentará dar sequência ao trabalho após mais de 18 meses promissores no cargo. O Lyon terminou a última temporada em 4º lugar na Ligue 1, sua melhor campanha no campeonato desde 2020/21, quando também ficou em 4º.

O Lyon começou bem a campanha atual, com três vitórias e dois empates nos cinco primeiros jogos da Ligue 1. O desempenho em casa tem chamado ainda mais atenção: venceu quatro de suas cinco primeiras partidas no Groupama Stadium, marcando pelo menos dois gols em cada uma dessas vitórias.

Quer ver jogadores como Zachary Athekame, Ernest Nuamah e Corentin Tolisso em ação nesta temporada? A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Lyon, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Lyon

Data e horário (local) Jogo Ingressos Local Qui., 5 de nov. (18h45) Liga Europa: Real Sociedad x Lyon Ingressos Estádio Anoeta (San Sebastián) Dom., 8 de nov. (17h15) Ligue 1: Brest x Lyon Ingressos Stade Francis-Le Blé (Brest) Sáb., 21 de nov. (20h45) Ligue 1: Lille x Lyon Ingressos Stade Pierre Mauroy (Lille) Qui., 26 de nov. (21h) Liga Europa: Lyon x Lillestrøm Ingressos Groupama Stadium (Lyon) Dom., 29 de nov. (20h45) Ligue 1: Lyon x Monaco Ingressos Groupama Stadium (Lyon) Dom., 6 de dez. (20h45) Ligue 1: Troyes x Lyon Ingressos Stade de l'Aube (Troyes) Qui., 10 de dez. (21h) Liga Europa: Lyon x Union Saint-Gilloise Ingressos Groupama Stadium (Lyon) Dom., 13 de dez. (20h45) Ligue 1: Lyon x Marseille Ingressos Groupama Stadium (Lyon) Dom., 3 de jan. (15h) Ligue 1: Le Mans x Lyon Ingressos Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Dom., 17 de jan. (20h45) Ligue 1: Lyon x Lorient Ingressos Groupama Stadium (Lyon)

Como comprar ingressos para o Lyon

Os ingressos oficiais para os jogos do Lyon (Olympique Lyonnais) podem ser comprados diretamente pela plataforma oficial de venda de ingressos do OL (billetterie.ol.fr).

Para jogos comuns, as vendas ao público geral normalmente começam de algumas semanas a dois meses antes da partida, após um período de prioridade para titulares de planos de temporada e sócios do clube.

Primeira etapa de prioridade : titulares de planos de temporada (Abonnés) que buscam lugares adicionais.

: titulares de planos de temporada (Abonnés) que buscam lugares adicionais. Segunda etapa de prioridade : participantes do programa de fidelidade MyOL.

: participantes do programa de fidelidade MyOL. Venda geral: aberta a todos que tenham uma conta gratuita, caso ainda haja lugares disponíveis.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Lyon no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Lyon?

Os preços dos ingressos oficiais para os jogos do Lyon (Olympique Lyonnais) geralmente começam entre € 15 e € 25 para partidas comuns do campeonato e ultrapassam € 180 nos setores premium ou em jogos de grande destaque, como contra PSG ou Marseille.

Os ingressos são divididos em categorias de acordo com a proximidade do campo e a qualidade da vista:

Setores da torcida e dos cantos (€ 15 a € 25) : a faixa de preço mais baixa. Esses lugares ficam atrás dos gols (os Virages) ou nos setores de canto (por exemplo, o setor 107).

: a faixa de preço mais baixa. Esses lugares ficam atrás dos gols (os Virages) ou nos setores de canto (por exemplo, o setor 107). Setores intermediários e laterais (€ 26 a € 65) : lugares com ótima relação custo-benefício nos níveis superiores e intermediários das arquibancadas laterais (Tribune Est e Tribune Ouest).

: lugares com ótima relação custo-benefício nos níveis superiores e intermediários das arquibancadas laterais (Tribune Est e Tribune Ouest). Ingressos premium (€ 76 a mais de € 120) : setores privilegiados na lateral do campo, nas arquibancadas inferiores mais próximas da linha do meio-campo e dos bancos de reservas.

: setores privilegiados na lateral do campo, nas arquibancadas inferiores mais próximas da linha do meio-campo e dos bancos de reservas. VIP e hospitalidade (€ 150 a mais de € 300): pacotes executivos do clube que incluem acesso a lounges (como o Salon des Lumières), assentos acolchoados e serviço de gastronomia.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Groupama Stadium

O Groupama Stadium (também conhecido como Parc Olympique Lyonnais) é um estádio moderno, com capacidade para 59.186 pessoas, localizado em Décines-Charpieu, nos arredores de Lyon, na França.

Inaugurado em 2016 como o terceiro maior estádio da França, é a casa do Lyon (Olympique Lyonnais), clube da Ligue 1, e é reconhecido mundialmente por seu projeto futurista, sua versatilidade para receber diferentes esportes e sua acústica de alto nível para shows.

Durante 65 anos, o Lyon jogou no histórico Stade de Gerland. No entanto, para acompanhar as crescentes ambições europeias do clube, o emblemático presidente do OL, Jean-Michel Aulas, propôs em 2008 o projeto de um estádio inteiramente novo, financiado com recursos privados.

O estádio foi inaugurado oficialmente em janeiro de 2016, com uma vitória convincente do Lyon por 4 a 1 sobre o Troyes. Alexandre Lacazette marcou o primeiro gol da história do estádio.

Momentos marcantes no Groupama Stadium

Final da Liga Europa da UEFA de 2018 : o futebol europeu ganhou os holofotes quando o Atlético de Madrid venceu o Olympique de Marseille por 3 a 0, com dois gols de Antoine Griezmann.

: o futebol europeu ganhou os holofotes quando o Atlético de Madrid venceu o Olympique de Marseille por 3 a 0, com dois gols de Antoine Griezmann. Final da Copa do Mundo Feminina da FIFA de 2019 : o estádio se tornou o centro das atenções do futebol feminino. Diante de um público de 57.900 pessoas, que esgotou os ingressos, a seleção feminina dos Estados Unidos (USWNT) conquistou seu quarto título mundial ao derrotar a Holanda por 2 a 0.

: o estádio se tornou o centro das atenções do futebol feminino. Diante de um público de 57.900 pessoas, que esgotou os ingressos, a seleção feminina dos Estados Unidos (USWNT) conquistou seu quarto título mundial ao derrotar a Holanda por 2 a 0. Jogos Olímpicos de Verão de Paris 2024: o estádio recebeu várias partidas de futebol durante o torneio olímpico, acrescentando um capítulo olímpico à sua história.

Grandes nomes da música: o estádio recebeu shows de artistas lendários, incluindo a Eras Tour de Taylor Swift em 2024, que atraiu mais de 59.000 fãs, além de Coldplay, The Rolling Stones e Linkin Park.

Recordes e estatísticas do Lyon

O Lyon (Olympique Lyonnais), carinhosamente conhecido como Les Gones («os garotos»), é um dos clubes de futebol de maior prestígio histórico da França.

Fundado em 1950, o clube passou de especialista em copas nacionais, em meados do século 20, a potência europeia que dominou completamente o futebol francês nos anos 2000.

Títulos e principais conquistas do clube

Ligue 1 : 7 títulos (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 títulos (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Coupe de France : 5 títulos (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 títulos (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Coupe de la Ligue: 1 título (2000-01)

Recordes individuais dos jogadores

Mais jogos: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Mais gols: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

O recorde de sete títulos consecutivos

O Lyon detém o recorde francês de títulos consecutivos da Ligue 1 (7), conquistados entre 2002 e 2008. Na época, também era um recorde entre as cinco principais ligas da Europa.

A provocação com rostos pintados no clássico de 2006

Antes do acirrado clássico Rhône-Alpes contra o Saint-Étienne, em abril de 2006, os jogadores do Lyon entraram em campo com os rostos e cabelos pintados de vermelho, branco e azul, as cores do clube. Ousadia que foi acompanhada por uma vitória por 4 a 0 sobre o rival, resultado que garantiu naquela noite o quinto título consecutivo do campeonato.

O celeiro de talentos da base

Como o clube é conhecido como Les Gones («os garotos», no dialeto local), não surpreende que a base do Lyon seja uma das mais famosas da Europa na formação de talentos. Dela saíram estrelas de nível mundial como Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti e Corentin Tolisso.