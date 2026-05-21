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Como conseguir ingressos para a final da Liga dos Campeões do PSG em 2026: informações sobre a Puskas Arena, onde comprar ingressos para o Paris Saint-Germain, preços e muito mais

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Veja como o PSG pode buscar a glória contra o Arsenal em Budapeste, em maio deste ano

O Paris Saint-Germain garantiu oficialmente sua vaga na final da Liga dos Campeões da UEFA, que será disputada em Budapeste no dia 30 de maio de 2026.

Esta é a chance de ver o PSG finalmente conquistar a Europa, 30 anos após o histórico triunfo na Taça dos Vencedores das Taças de 1996.

Seja você um frequentador assíduo da Virage Auteuil ou parte da diáspora parisiense global, não perca a chance de estar presente quando a história for feita.

O GOAL traz todas as informações sobre como garantir seu lugar na Puskás Aréna, incluindo portais oficiais dos clubes e preços.

Quando será a final da Liga dos Campeões da UEFA?

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Liga dos Campeões - Final
Puskas Arena

Como comprar ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA?

O PSG recebeu 16.824 ingressos. Os torcedores ocuparão o lado sul da Puskás Aréna, que se transformará em um mar de vermelho e azul.

Os ingressos são estritamente pessoais e será necessário apresentar documento de identidade nos portões do estádio.

Períodos de venda:

  • Fase 1 (Assinantes Prioritários): Reservada aos titulares de assinaturas (Abonnement Petit Prince e Integral) com o maior número de pontos de fidelidade. Válida até segunda-feira, 11 de maio, às 13h.
  • Fase 2 (Membros MyParis e outros assinantes): Os membros do programa MyParis e os demais titulares de ingressos para a temporada estão convidados a participar do sorteio oficial até segunda-feira, 11 de maio.
  • Fase 3 (Resultados do sorteio): Os participantes selecionados receberão uma notificação por e-mail na tarde de segunda-feira com um código exclusivo para compra pelo portal da UEFA, por ordem de chegada.
  • Fase 4 (Venda Geral/Lista de Espera): Se restarem ingressos, eles serão disponibilizados para aqueles na lista de espera a partir de terça-feira, 12 de maio.

Mercados secundários

Se você não for um Abonné ou membro do MyParis, será difícil conseguir ingressos na alocação oficial.

Para aqueles determinados a estar em Budapeste independentemente do sorteio, plataformas secundárias como o StubHub podem ser uma forma de encontrar disponibilidade de última hora, embora seja de se esperar que os preços reflitam a natureza histórica do jogo.

Quanto custam os ingressos para a final da Liga dos Campeões da UEFA?

Os preços de face dos ingressos para a final da Liga dos Campeões de 2026 em Budapeste variam de € 70 a € 950.

A UEFA divulgou as faixas de preço para a partida, conforme segue:

  • Categoria 1: €760 - €950 (localizados no centro das arquibancadas principal e oposta)
  • Categoria 2: €520 - €650 (localizados nos cantos ou nas fileiras superiores das arquibancadas principais)
  • Categoria 3: €140 - €180 (localizados atrás das traves ou nas seções de canto mais distantes do campo)
  • Fans First: €70 (localizados diretamente atrás das traves)
  • Acesso Fácil/Cadeira de Rodas: €70

Fique de olho nos sites oficiais do PSG e da UEFA para obter informações adicionais e em sites de revenda, como StubHub ou Ticombo, para verificar a disponibilidade atual.

Onde será a final da Liga dos Campeões da UEFA?

A Puskas Arena, em Budapeste, é o maior estádio multiuso da Hungria, com capacidade para 67.215 pessoas.

Foi construída entre 2017 e 2019 no local do antigo Estádio Ferenc Puskas e é a casa oficial da seleção húngara de futebol.

Considerado um estádio de quatro estrelas pela UEFA, a Puskas Arena já sediou vários eventos importantes de futebol desde sua inauguração, incluindo quatro partidas da Euro 2020 e a Supercopa da UEFA de 2020 entre Bayern de Munique e Sevilha. Mais recentemente, foi palco da final da Liga Europa de 2023 entre Sevilha e Roma.

Como o nome sugere, a Puskas Arena recebeu esse nome em homenagem a Ferenc Puskas, que é indiscutivelmente o filho mais famoso e reverenciado do futebol de Budapeste. Membro estrela da seleção “Magical Magyars” da década de 1950, Puskas tornou-se um fenômeno internacional ao ingressar no Real Madrid, ajudando o Los Blancos a conquistar três Copas da Europa.

O que esperar do jogo PSG x Arsenal?

Confrontos

PSGEmpateArsenal
2
2
1
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2
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Arsenal
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1
FJ
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1
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0
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ARS
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2
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1
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ARS
1
FJ
6Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/5
Ambas as equipes marcaram3/5
PSG

PSG - Sequência

FCL
E2-2
FCB
E1-1
B29
V1-0
RCL
V0-2
PAR
D2-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
ARS

ARS - Sequência

FUL
V3-0
ATM
V1-0
WHU
V0-1
BUR
V1-0
CRY
V1-2
Gol marcado (sofrido)
8/1
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
PSG

Lesões e suspensões

Arsenal

Nenhum jogador afastado

#JVEDGPGCSGPSequência
1
PSGPSGPSG
110061+53
V
2
Bayern de MuniqueBayern de MuniqueFCB
110050+53
V
3
BarcelonaBarcelonaBAR
110051+43
V
4
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
110040+43
V
5
ComoComoCOM
110041+33
V
6
StuttgartStuttgartSTU
110031+23
V
6
SportingSportingSCP
110031+23
V
8
Manchester CityManchester CityMCI
110020+23
V
9
LensLensRCL
110032+13
V
9
BétisBétisBET
110032+13
V
9
Aston VillaAston VillaAVL
110032+13
V
12
Borussia DortmundBorussia DortmundBVB
110032+13
V
13
Real MadridReal MadridRMA
110021+13
V
13
LiverpoolLiverpoolLIV
110021+13
V
15
ArsenalArsenalARS
110010+13
V
16
AEK AthensAEK AthensAEK
110010+13
V
17
RomaRomaROM
10101101
E
17
Shakhtar DonetskShakhtar DonetskSHK
10101101
E
19
PSVPSVPSV
10101101
E
19
FenerbahçeFenerbahçeFB
10101101
E
21
VillarrealVillarrealVIL
100123-10
D
22
Club BruggeClub BruggeCLB
100123-10
D
22
Slavia PragaSlavia PragaSLP
100123-10
D
22
LilleLilleLIL
100123-10
D
25
Inter de MilãoInter de MilãoINT
100112-10
D
25
Atlético de MadridAtlético de MadridATM
100112-10
D
27
LASKLASKLAS
100101-10
D
27
NapoliNapoliNAP
100101-10
D
29
GalatasarayGalatasarayGAL
100113-20
D
29
VikingVikingVIK
100113-20
D
31
PortoPortoPOR
100102-20
D
32
LeipzigLeipzigRBL
100114-30
D
33
FeyenoordFeyenoordFEY
100115-40
D
34
Sabah FKSabah FKSAB
100104-40
D
35
Slovan BratislavaSlovan BratislavaSLB
100116-50
D
36
Bodo/GlimtBodo/GlimtBOD
100105-50
D
Classificação às quartas de final

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