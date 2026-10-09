Como conseguir ingressos do Tottenham Hotspur para 2026-27: próximos jogos, preços dos ingressos e informações sobre carnê de temporada

O Tottenham entra em 2026/27 sob o comando de Roberto De Zerbi, que manteve o clube longe do rebaixamento na temporada passada após uma sequência dramática com três técnicos diferentes. Sem futebol europeu nesta temporada, o foco está totalmente na Premier League. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos para o Tottenham Hotspur Stadium. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos para o Tottenham Hotspur Stadium.
Próxima lista de jogos do Tottenham Hotspur na Premier League 2026/27
|Data e hora
|Jogo
|Local
|Competição
|Ingressos
|sáb., 10 out. 2026, 15:00
|Manchester United x Tottenham Hotspur
|Old Trafford (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 17 out. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Coventry City
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 24 out. 2026, 15:00
|Chelsea x Tottenham Hotspur
|Stamford Bridge (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 31 out. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Crystal Palace
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 7 nov. 2026, 15:00
|Leeds United x Tottenham Hotspur
|Elland Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 21 nov. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Ipswich Town
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 28 nov. 2026, 15:00
|Sunderland x Tottenham Hotspur
|Stadium of Light (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua., 2 dez. 2026, 20:00
|Tottenham Hotspur x Fulham
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 5 dez. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Arsenal (dérbi do norte de Londres)
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 12 dez. 2026, 15:00
|Hull City x Tottenham Hotspur
|MKM Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 19 dez. 2026, 15:00
|Liverpool x Tottenham Hotspur
|Anfield (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 26 dez. 2026, 15:00
|Tottenham Hotspur x Bournemouth
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|qua., 30 dez. 2026, 20:00
|Tottenham Hotspur x Brighton and Hove Albion
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 2 jan. 2027, 15:00
|Manchester City x Tottenham Hotspur
|Etihad Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua., 6 jan. 2027, 20:00
|Fulham x Tottenham Hotspur
|Craven Cottage (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 16 jan. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Leeds United
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 23 jan. 2027, 15:00
|Crystal Palace x Tottenham Hotspur
|Selhurst Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 30 jan. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Sunderland
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 6 fev. 2027, 15:00
|Ipswich Town x Tottenham Hotspur
|Portman Road (fora)
|Premier League
|Ingressos
|qua., 10 fev. 2027, 20:00
|Tottenham Hotspur x Manchester City
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 20 fev. 2027, 15:00
|Brighton and Hove Albion x Tottenham Hotspur
|American Express Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 27 fev. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Liverpool
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|qua., 3 mar. 2027, 20:00
|Bournemouth x Tottenham Hotspur
|Vitality Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 13 mar. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Nottingham Forest
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 20 mar. 2027, 15:00
|Everton x Tottenham Hotspur
|Hill Dickinson Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 10 abr. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Brentford
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 17 abr. 2027, 15:00
|Newcastle United x Tottenham Hotspur
|St. James' Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 24 abr. 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Hull City
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 1 maio 2027, 15:00
|Arsenal x Tottenham Hotspur (dérbi do norte de Londres)
|Emirates Stadium (fora)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 8 maio 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Chelsea
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|sáb., 15 maio 2027, 15:00
|Coventry City x Tottenham Hotspur
|Coventry Building Society Arena (fora)
|Premier League
|Ingressos
|dom., 23 maio 2027, 15:00
|Tottenham Hotspur x Manchester United
|Tottenham Hotspur Stadium (casa)
|Premier League
|Ingressos
|dom., 30 maio 2027, 16:00
|Aston Villa x Tottenham Hotspur
|Villa Park (fora)
|Premier League
|Ingressos
Apenas o jogo de abertura tem horário de início confirmado no momento da publicação; todos os demais estão sujeitos a alterações por causa da definição da TV. O Tottenham também entra na Copa da Liga Inglesa na segunda rodada e na Copa da Inglaterra na terceira rodada, com os adversários sendo confirmados após cada sorteio.
Como comprar ingressos do Tottenham Hotspur?
Os ingressos são vendidos em três etapas: primeiro para os detentores de season ticket, depois para os membros do clube por pontos de fidelidade e, por fim, ao público em venda geral. A associação One Hotspur (£45) é o nível de entrada aberto a todos; a One Hotspur+ (£55) acrescenta uma janela prioritária de 24 horas e um lugar na lista de espera do season ticket.
Quanto custam os ingressos do Tottenham Hotspur?
Os preços para adultos pelo clube normalmente variam de £38 a £109, divididos em três categorias:
Categoria A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoria B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoria C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland
Há descontos para idosos (£19-54), jovens adultos de 18 a 21 anos (£28,50-81,50) e menores de 18 anos (£19-54). Plataformas secundárias como a StubHub também são uma opção quando os ingressos oficiais se esgotam.
Os preços do season ticket variam de £856 a £2.147, com os 1882 Season Tickets a £2.367. Descontos se aplicam para menores de idade (50%), jovens adultos (25%) e idosos (50%). A lista de espera, aberta apenas para membros One Hotspur+, tem cerca de 80.000 nomes.
Tudo o que você precisa saber sobre o Tottenham Hotspur Stadium
Casa do clube desde 2019, o Tottenham Hotspur Stadium tem capacidade para 62.850 pessoas, o que o torna o terceiro maior estádio de futebol da Inglaterra, atrás de Wembley e Old Trafford. Seu principal destaque é a South Stand de nível único, com capacidade para 17.500 pessoas e inclinação de 34 graus, a mais íngreme legalmente permitida no Reino Unido, deixando a primeira fila a 4,9 metros da linha do gol. O gramado retrátil do estádio, o primeiro de seu tipo, revela uma superfície sintética embaixo para os NFL London Games, shows e outros eventos.