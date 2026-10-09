Como conseguir ingressos do Tottenham Hotspur para 2026-27: próximos jogos, preços dos ingressos e informações sobre carnê de temporada

O Tottenham entra em 2026/27 sob o comando de Roberto De Zerbi, que manteve o clube longe do rebaixamento na temporada passada após uma sequência dramática com três técnicos diferentes. Sem futebol europeu nesta temporada, o foco está totalmente na Premier League. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos para o Tottenham Hotspur Stadium. A GOAL tem tudo o que você precisa para garantir ingressos para o Tottenham Hotspur Stadium.

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Próxima lista de jogos do Tottenham Hotspur na Premier League 2026/27

Data e hora Jogo Local Competição Ingressos sáb., 10 out. 2026, 15:00 Manchester United x Tottenham Hotspur Old Trafford (fora) Premier League Ingressos sáb., 17 out. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur x Coventry City Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb., 24 out. 2026, 15:00 Chelsea x Tottenham Hotspur Stamford Bridge (fora) Premier League Ingressos sáb., 31 out. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur x Crystal Palace Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb., 7 nov. 2026, 15:00 Leeds United x Tottenham Hotspur Elland Road (fora) Premier League Ingressos sáb., 21 nov. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur x Ipswich Town Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb., 28 nov. 2026, 15:00 Sunderland x Tottenham Hotspur Stadium of Light (fora) Premier League Ingressos qua., 2 dez. 2026, 20:00 Tottenham Hotspur x Fulham Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb., 5 dez. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur x Arsenal (dérbi do norte de Londres) Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb., 12 dez. 2026, 15:00 Hull City x Tottenham Hotspur MKM Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 19 dez. 2026, 15:00 Liverpool x Tottenham Hotspur Anfield (fora) Premier League Ingressos sáb., 26 dez. 2026, 15:00 Tottenham Hotspur x Bournemouth Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos qua., 30 dez. 2026, 20:00 Tottenham Hotspur x Brighton and Hove Albion Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb., 2 jan. 2027, 15:00 Manchester City x Tottenham Hotspur Etihad Stadium (fora) Premier League Ingressos qua., 6 jan. 2027, 20:00 Fulham x Tottenham Hotspur Craven Cottage (fora) Premier League Ingressos sáb., 16 jan. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur x Leeds United Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb., 23 jan. 2027, 15:00 Crystal Palace x Tottenham Hotspur Selhurst Park (fora) Premier League Ingressos sáb., 30 jan. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur x Sunderland Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb., 6 fev. 2027, 15:00 Ipswich Town x Tottenham Hotspur Portman Road (fora) Premier League Ingressos qua., 10 fev. 2027, 20:00 Tottenham Hotspur x Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb., 20 fev. 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion x Tottenham Hotspur American Express Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 27 fev. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur x Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos qua., 3 mar. 2027, 20:00 Bournemouth x Tottenham Hotspur Vitality Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 13 mar. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur x Nottingham Forest Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb., 20 mar. 2027, 15:00 Everton x Tottenham Hotspur Hill Dickinson Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 10 abr. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur x Brentford Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb., 17 abr. 2027, 15:00 Newcastle United x Tottenham Hotspur St. James' Park (fora) Premier League Ingressos sáb., 24 abr. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur x Hull City Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb., 1 maio 2027, 15:00 Arsenal x Tottenham Hotspur (dérbi do norte de Londres) Emirates Stadium (fora) Premier League Ingressos sáb., 8 maio 2027, 15:00 Tottenham Hotspur x Chelsea Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos sáb., 15 maio 2027, 15:00 Coventry City x Tottenham Hotspur Coventry Building Society Arena (fora) Premier League Ingressos dom., 23 maio 2027, 15:00 Tottenham Hotspur x Manchester United Tottenham Hotspur Stadium (casa) Premier League Ingressos dom., 30 maio 2027, 16:00 Aston Villa x Tottenham Hotspur Villa Park (fora) Premier League Ingressos

Apenas o jogo de abertura tem horário de início confirmado no momento da publicação; todos os demais estão sujeitos a alterações por causa da definição da TV. O Tottenham também entra na Copa da Liga Inglesa na segunda rodada e na Copa da Inglaterra na terceira rodada, com os adversários sendo confirmados após cada sorteio.

Como comprar ingressos do Tottenham Hotspur?

Os ingressos são vendidos em três etapas: primeiro para os detentores de season ticket, depois para os membros do clube por pontos de fidelidade e, por fim, ao público em venda geral. A associação One Hotspur (£45) é o nível de entrada aberto a todos; a One Hotspur+ (£55) acrescenta uma janela prioritária de 24 horas e um lugar na lista de espera do season ticket.

Próximas partidas MUN Premier League 12:30 TOT

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Quanto custam os ingressos do Tottenham Hotspur?

Os preços para adultos pelo clube normalmente variam de £38 a £109, divididos em três categorias:

Categoria A (£71-109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle Categoria B (£49-96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham Categoria C (£38-81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland

Há descontos para idosos (£19-54), jovens adultos de 18 a 21 anos (£28,50-81,50) e menores de 18 anos (£19-54). Plataformas secundárias como a StubHub também são uma opção quando os ingressos oficiais se esgotam.

Os preços do season ticket variam de £856 a £2.147, com os 1882 Season Tickets a £2.367. Descontos se aplicam para menores de idade (50%), jovens adultos (25%) e idosos (50%). A lista de espera, aberta apenas para membros One Hotspur+, tem cerca de 80.000 nomes.

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Tudo o que você precisa saber sobre o Tottenham Hotspur Stadium

Casa do clube desde 2019, o Tottenham Hotspur Stadium tem capacidade para 62.850 pessoas, o que o torna o terceiro maior estádio de futebol da Inglaterra, atrás de Wembley e Old Trafford. Seu principal destaque é a South Stand de nível único, com capacidade para 17.500 pessoas e inclinação de 34 graus, a mais íngreme legalmente permitida no Reino Unido, deixando a primeira fila a 4,9 metros da linha do gol. O gramado retrátil do estádio, o primeiro de seu tipo, revela uma superfície sintética embaixo para os NFL London Games, shows e outros eventos.