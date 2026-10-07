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Lista completa de jogos do Liverpool na Premier League 2026/27

Data e horário Jogo Local Ingressos sáb. 10 out. 2026, 15:00 Liverpool x Manchester City Anfield (casa) Ingressos sáb. 17 out. 2026, 15:00 Brentford x Liverpool Gtech Community Stadium (fora) Ingressos sáb. 24 out. 2026, 15:00 Liverpool x Brighton and Hove Albion Anfield (casa) Ingressos sáb. 31 out. 2026, 15:00 Liverpool x Arsenal Anfield (casa) Ingressos sáb. 7 nov. 2026, 15:00 Crystal Palace x Liverpool Selhurst Park (fora) Ingressos sáb. 21 nov. 2026, 15:00 Liverpool x Manchester United Anfield (casa) Ingressos sáb. 28 nov. 2026, 15:00 Everton x Liverpool Hill Dickinson Stadium (fora) Ingressos qua. 2 dez. 2026, 20:00 Liverpool x Sunderland Anfield (casa) Ingressos sáb. 5 dez. 2026, 15:00 Chelsea x Liverpool Stamford Bridge (fora) Ingressos sáb. 12 dez. 2026, 15:00 Liverpool x Leeds United Anfield (casa) Ingressos sáb. 19 dez. 2026, 15:00 Liverpool x Tottenham Hotspur Anfield (casa) Ingressos sáb. 26 dez. 2026, 15:00 Hull City x Liverpool MKM Stadium (fora) Ingressos qua. 30 dez. 2026, 20:00 Aston Villa x Liverpool Villa Park (fora) Ingressos sáb. 2 jan. 2027, 15:00 Liverpool x Coventry City Anfield (casa) Ingressos qua. 6 jan. 2027, 20:00 Sunderland x Liverpool Stadium of Light (fora) Ingressos sáb. 16 jan. 2027, 15:00 Liverpool x Crystal Palace Anfield (casa) Ingressos sáb. 23 jan. 2027, 15:00 Manchester United x Liverpool Old Trafford (fora) Ingressos sáb. 30 jan. 2027, 15:00 Liverpool x Everton Anfield (casa) Ingressos sáb. 6 fev. 2027, 15:00 Arsenal x Liverpool Emirates Stadium (fora) Ingressos qua. 10 fev. 2027, 20:00 Coventry City x Liverpool Coventry Building Society Arena (fora) Ingressos sáb. 20 fev. 2027, 15:00 Liverpool x Hull City Anfield (casa) Ingressos sáb. 27 fev. 2027, 15:00 Tottenham Hotspur x Liverpool Tottenham Hotspur Stadium (fora) Ingressos qua. 3 mar. 2027, 20:00 Liverpool x Aston Villa Anfield (casa) Ingressos sáb. 13 mar. 2027, 15:00 Liverpool x Ipswich Town Anfield (casa) Ingressos sáb. 20 mar. 2027, 15:00 Fulham x Liverpool Craven Cottage (fora) Ingressos sáb. 10 abr. 2027, 15:00 Liverpool x Newcastle United Anfield (casa) Ingressos sáb. 17 abr. 2027, 15:00 Nottingham Forest x Liverpool The City Ground (fora) Ingressos sáb. 24 abr. 2027, 15:00 Leeds United x Liverpool Elland Road (fora) Ingressos sáb. 1 maio 2027, 20:00 Liverpool x Chelsea Anfield (casa) Ingressos sáb. 8 maio 2027, 15:00 Manchester City x Liverpool Etihad Stadium (fora) Ingressos sáb. 15 maio 2027, 15:00 Liverpool x Brentford Anfield (casa) Ingressos sáb. 23 maio 2027, 15:00 Brighton and Hove Albion x Liverpool American Express Stadium (fora) Ingressos dom. 30 maio 2027, 16:00 Liverpool x Bournemouth Anfield (casa) Ingressos

Os horários de início estão sujeitos a alteração para definição de transmissão de TV. O Liverpool também retorna à Champions League nesta temporada, com os jogos confirmados após o sorteio da fase de liga.

Quanto custam os ingressos do Liverpool?

Os preços variam de acordo com o adversário e a localização do assento, com jogos de maior apelo tendo preços premium. Os ingressos de admissão geral para não sócios-torcedores são vendidos em duas etapas por meio do All Red Ticket Sales, com ingressos a preço de face variando de £ 30 a £ 61. Plataformas secundárias como a StubHub podem custar mais do que o valor de face.

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Como posso conseguir ingressos do Liverpool para jogos fora de casa?

Tornar-se membro do Liverpool FC é o primeiro passo, com prioridade dada àqueles que já estiveram em jogos fora de casa antes, com base em um sistema de pontos de fidelidade.

Registre interesse em jogos específicos fora de casa pelo site ou pelo escritório de ingressos do clube; se tiver sucesso, você será notificado com instruções de compra.

Com quanta antecedência os ingressos do Liverpool são colocados à venda?

Os ingressos normalmente são colocados à venda de quatro a seis semanas antes dos jogos da Premier League, embora partidas mais populares possam ser liberadas antes. As datas de venda para competições de copa variam e são anunciadas nos canais oficiais do clube.

Os carnês de temporada estão disponíveis pelo site do Liverpool antes do início da temporada, embora a lista de espera atualmente chegue à casa dos milhares e não esteja aceitando novos pedidos. Os atuais detentores renovam no começo do ano até maio. O carnê de temporada mais barato custa cerca de £ 713, e o mais caro, cerca de £ 904.

A iniciativa "Every Seat, Every Game" do Liverpool permite que torcedores devolvam ingressos não usados ao Ticket Exchange oficial do clube, acessível a membros All Red, com os ingressos sendo adquiridos rapidamente à medida que o dia do jogo se aproxima.

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Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Anfield

O Liverpool joga em Anfield desde 1892, o que o torna um dos estádios mais antigos e históricos do futebol inglês. Conhecido por sua atmosfera, especialmente ao redor da Kop, o estádio foi desenvolvido em etapas em vez de ser substituído, preservando seu caráter enquanto aumentava gradualmente sua capacidade.

Uma reforma em 2016 da Main Stand elevou a capacidade para pouco mais de 53.000, e a expansão mais recente da Anfield Road Stand acrescentou um novo anel superior, levando o total a aproximadamente 61.276, sua maior capacidade na história do estádio e suficiente para fazer de Anfield o quinto maior estádio da Premier League. O projeto, aprovado pela primeira vez em 2021, foi concluído em etapas e formalmente liberado após o Liverpool City Council emitir um General Safety Certificate. Até o momento, o clube não tem outros planos de expansão em pauta, com o investimento recente focado em projetos de regeneração na comunidade ao redor.