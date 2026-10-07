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Virgil van Dijk of Liverpool lifts the trophyGetty Images
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Como conseguir ingressos do Liverpool FC para 2026/27: jogos, preços e informações sobre carnê de temporada

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Lista completa de jogos do Liverpool na Premier League 2026/27

Data e horárioJogoLocalIngressos
sáb. 10 out. 2026, 15:00Liverpool x Manchester CityAnfield (casa)Ingressos
sáb. 17 out. 2026, 15:00Brentford x LiverpoolGtech Community Stadium (fora)Ingressos
sáb. 24 out. 2026, 15:00Liverpool x Brighton and Hove AlbionAnfield (casa)Ingressos
sáb. 31 out. 2026, 15:00Liverpool x ArsenalAnfield (casa)Ingressos
sáb. 7 nov. 2026, 15:00Crystal Palace x LiverpoolSelhurst Park (fora)Ingressos
sáb. 21 nov. 2026, 15:00Liverpool x Manchester UnitedAnfield (casa)Ingressos
sáb. 28 nov. 2026, 15:00Everton x LiverpoolHill Dickinson Stadium (fora)Ingressos
qua. 2 dez. 2026, 20:00Liverpool x SunderlandAnfield (casa)Ingressos
sáb. 5 dez. 2026, 15:00Chelsea x LiverpoolStamford Bridge (fora)Ingressos
sáb. 12 dez. 2026, 15:00Liverpool x Leeds UnitedAnfield (casa)Ingressos
sáb. 19 dez. 2026, 15:00Liverpool x Tottenham HotspurAnfield (casa)Ingressos
sáb. 26 dez. 2026, 15:00Hull City x LiverpoolMKM Stadium (fora)Ingressos
qua. 30 dez. 2026, 20:00Aston Villa x LiverpoolVilla Park (fora)Ingressos
sáb. 2 jan. 2027, 15:00Liverpool x Coventry CityAnfield (casa)Ingressos
qua. 6 jan. 2027, 20:00Sunderland x LiverpoolStadium of Light (fora)Ingressos
sáb. 16 jan. 2027, 15:00Liverpool x Crystal PalaceAnfield (casa)Ingressos
sáb. 23 jan. 2027, 15:00Manchester United x LiverpoolOld Trafford (fora)Ingressos
sáb. 30 jan. 2027, 15:00Liverpool x EvertonAnfield (casa)Ingressos
sáb. 6 fev. 2027, 15:00Arsenal x LiverpoolEmirates Stadium (fora)Ingressos
qua. 10 fev. 2027, 20:00Coventry City x LiverpoolCoventry Building Society Arena (fora)Ingressos
sáb. 20 fev. 2027, 15:00Liverpool x Hull CityAnfield (casa)Ingressos
sáb. 27 fev. 2027, 15:00Tottenham Hotspur x LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (fora)Ingressos
qua. 3 mar. 2027, 20:00Liverpool x Aston VillaAnfield (casa)Ingressos
sáb. 13 mar. 2027, 15:00Liverpool x Ipswich TownAnfield (casa)Ingressos
sáb. 20 mar. 2027, 15:00Fulham x LiverpoolCraven Cottage (fora)Ingressos
sáb. 10 abr. 2027, 15:00Liverpool x Newcastle UnitedAnfield (casa)Ingressos
sáb. 17 abr. 2027, 15:00Nottingham Forest x LiverpoolThe City Ground (fora)Ingressos
sáb. 24 abr. 2027, 15:00Leeds United x LiverpoolElland Road (fora)Ingressos
sáb. 1 maio 2027, 20:00Liverpool x ChelseaAnfield (casa)Ingressos
sáb. 8 maio 2027, 15:00Manchester City x LiverpoolEtihad Stadium (fora)Ingressos
sáb. 15 maio 2027, 15:00Liverpool x BrentfordAnfield (casa)Ingressos
sáb. 23 maio 2027, 15:00Brighton and Hove Albion x LiverpoolAmerican Express Stadium (fora)Ingressos
dom. 30 maio 2027, 16:00Liverpool x BournemouthAnfield (casa)Ingressos

Os horários de início estão sujeitos a alteração para definição de transmissão de TV. O Liverpool também retorna à Champions League nesta temporada, com os jogos confirmados após o sorteio da fase de liga.

Quanto custam os ingressos do Liverpool?

Os preços variam de acordo com o adversário e a localização do assento, com jogos de maior apelo tendo preços premium. Os ingressos de admissão geral para não sócios-torcedores são vendidos em duas etapas por meio do All Red Ticket Sales, com ingressos a preço de face variando de £ 30 a £ 61. Plataformas secundárias como a StubHub podem custar mais do que o valor de face.

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Como posso conseguir ingressos do Liverpool para jogos fora de casa?

Tornar-se membro do Liverpool FC é o primeiro passo, com prioridade dada àqueles que já estiveram em jogos fora de casa antes, com base em um sistema de pontos de fidelidade. 

Registre interesse em jogos específicos fora de casa pelo site ou pelo escritório de ingressos do clube; se tiver sucesso, você será notificado com instruções de compra.

Com quanta antecedência os ingressos do Liverpool são colocados à venda?

Os ingressos normalmente são colocados à venda de quatro a seis semanas antes dos jogos da Premier League, embora partidas mais populares possam ser liberadas antes. As datas de venda para competições de copa variam e são anunciadas nos canais oficiais do clube.

Os carnês de temporada estão disponíveis pelo site do Liverpool antes do início da temporada, embora a lista de espera atualmente chegue à casa dos milhares e não esteja aceitando novos pedidos. Os atuais detentores renovam no começo do ano até maio. O carnê de temporada mais barato custa cerca de £ 713, e o mais caro, cerca de £ 904.

A iniciativa "Every Seat, Every Game" do Liverpool permite que torcedores devolvam ingressos não usados ao Ticket Exchange oficial do clube, acessível a membros All Red, com os ingressos sendo adquiridos rapidamente à medida que o dia do jogo se aproxima.

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Tudo o que você precisa saber sobre o estádio Anfield

O Liverpool joga em Anfield desde 1892, o que o torna um dos estádios mais antigos e históricos do futebol inglês. Conhecido por sua atmosfera, especialmente ao redor da Kop, o estádio foi desenvolvido em etapas em vez de ser substituído, preservando seu caráter enquanto aumentava gradualmente sua capacidade.

Uma reforma em 2016 da Main Stand elevou a capacidade para pouco mais de 53.000, e a expansão mais recente da Anfield Road Stand acrescentou um novo anel superior, levando o total a aproximadamente 61.276, sua maior capacidade na história do estádio e suficiente para fazer de Anfield o quinto maior estádio da Premier League. O projeto, aprovado pela primeira vez em 2021, foi concluído em etapas e formalmente liberado após o Liverpool City Council emitir um General Safety Certificate. Até o momento, o clube não tem outros planos de expansão em pauta, com o investimento recente focado em projetos de regeneração na comunidade ao redor.

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