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Como conseguir ingressos do Bayern de Munique para 2026/27: próximos jogos, preço médio dos ingressos da Bundesliga e mais

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Bayern de Munique
Bundesliga

Veja exatamente como você pode garantir ingressos para o clube de futebol alemão mais bem-sucedido

Para os entusiastas do futebol, assistir a uma partida da Bundesliga é obrigatório. A liga alemã é renomada por sua paixão incomparável e por torcidas incrivelmente dedicadas. O ambiente nos estádios da Alemanha costuma ser eletrizante, e em nenhum lugar mais do que na Allianz Arena, em Munique, que, claro, é a casa do Bayern de Munique. 

O clube reinou absoluto como campeão da Deutschland por impressionantes 35 vezes e conta comtalentos de classe mundial como Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise e Luis Díaz.

Deixe a GOAL trazer todas as informações vitais sobre ingressos do Bayern de Munique que você precisa saber, incluindo quanto custam, onde você pode comprá-los e muito mais.

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Próximos jogos do Bayern de Munique em 2026/27

Data e horário (horário do Reino Unido)JogoCompetiçãoIngressos
sáb., 10 de out., 11:00FC Augsburg x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
sáb., 17 de out., 11:00Bayern de Munique x RB LeipzigBundesligaIngressos
20 / 21 de out., 20:00Bayern de Munique x A definirChampions League MD3Ingressos
sáb., 24 de out., 11:00SC Freiburg x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
sáb., 31 de out., 10:00Bayern de Munique x Borussia DortmundBundesliga (Der Klassiker)Ingressos
3 / 4 de nov., 20:00A definir x Bayern de MuniqueChampions League MD4Ingressos
sáb., 7 de nov., 10:001. FSV Mainz 05 x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
sáb., 21 de nov., 10:00Bayern de Munique x 1. FC KölnBundesligaIngressos
24 / 25 de nov., 20:00Bayern de Munique x A definirChampions League MD5Ingressos
sáb., 28 de nov., 10:00Hamburger SV x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
sáb., 5 de dez., 10:00Bayern de Munique x SC Paderborn 07BundesligaIngressos
8 / 9 de dez., 20:00A definir x Bayern de MuniqueChampions League MD6Ingressos
sáb., 12 de dez., 10:00TSG 1899 Hoffenheim x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
sáb., 19 de dez., 10:00Bayern de Munique x SV Werder BremenBundesligaIngressos
sáb., 9 de jan., 10:00Borussia Mönchengladbach x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
qua., 13 de jan., 10:00Bayern de Munique x Bayer 04 LeverkusenBundesligaIngressos
sáb., 16 de jan., 10:00Eintracht Frankfurt x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
19 / 20 de jan., 20:00Bayern de Munique x A definirChampions League MD7Ingressos
sáb., 23 de jan., 10:00VfB Stuttgart x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
qua., 27 de jan., 20:00A definir x Bayern de MuniqueChampions League MD8Ingressos
sáb., 30 de jan., 10:00Bayern de Munique x FC Schalke 04BundesligaIngressos
sáb., 6 de fev., 10:00Bayern de Munique x SV ElversbergBundesligaIngressos
sáb., 13 de fev., 10:001. FC Union Berlin x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
16 / 24 de fev., 20:00Bayern de Munique x A definirPlay-offs da Champions LeagueIngressos
sáb., 20 de fev., 10:00Bayern de Munique x FC AugsburgBundesligaIngressos
sáb., 27 de fev., 10:00RB Leipzig x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
qua., 3 de mar., 10:00Bayern de Munique x SC FreiburgBundesligaIngressos
sáb., 6 de mar., 10:00Borussia Dortmund x Bayern de MuniqueBundesliga (Der Klassiker)Ingressos
9 / 17 de mar., 20:00Bayern de Munique x A definirChampions League R16Ingressos
sáb., 13 de mar., 10:00Bayern de Munique x 1. FSV Mainz 05BundesligaIngressos
sáb., 20 de mar., 10:001. FC Köln x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
sáb., 3 de abr., 11:00Bayern de Munique x Hamburger SVBundesligaIngressos
6 / 14 de abr., 20:00Bayern de Munique x A definirChampions League QFIngressos
sáb., 10 de abr., 11:00SC Paderborn 07 x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
sáb., 17 de abr., 11:00Bayern de Munique x TSG 1899 HoffenheimBundesligaIngressos
sáb., 24 de abr., 11:00SV Werder Bremen x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
27 de abr. / 5 de maio, 20:00Bayern de Munique x A definirChampions League SFIngressos
sáb., 8 de maio, 11:00Bayern de Munique x Borussia MönchengladbachBundesligaIngressos
sáb., 15 de maio, 11:00Bayer 04 Leverkusen x Bayern de MuniqueBundesligaIngressos
sáb., 22 de maio, 14:30Bayern de Munique x Eintracht FrankfurtBundesliga (rodada final)Ingressos
sáb., 29 de maio, 20:00Bayern de Munique x A definirFinal da Champions LeagueIngressos

Como comprar ingressos do Bayern de Munique para 2026/27?

Para comprar ingressos pelo valor de face, visite o portal oficial de ingressos do Bayern de Munique. Como os jogos em casa esgotam de forma consistente, é altamente recomendável verificar o portal com frequência para ver datas de liberação e detalhes do sorteio.

  • Cronograma de liberação: Os ingressos oficiais normalmente são disponibilizados online algumas semanas antes de cada partida. Você precisa criar uma conta oficial do clube para participar da venda de ingressos.
  • Associação ao clube: Tornar-se membro oficial do Bayern de Munique dá acesso prioritário na fila, aumentando significativamente suas chances de garantir lugar na Allianz Arena.
  • Revenda secundária: Se as alocações diretas se esgotarem ou se você estiver reservando uma viagem de última hora, mercados secundários como LiveFootballTickets oferecem uma alternativa para garantir lugares com antecedência. Certifique-se de verificar os termos e condições do site no qual você está comprando

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Quanto custam os ingressos do Bayern de Munique para 2026/27?

Para torcedores que compram ingressos jogo a jogo diretamente com o clube, os preços para adultos geralmente variam de € 15 a € 120+. 

O preço final varia dependendo da localização do assento e da categoria da partida:

  • Categorização das partidas: Jogos de grande destaque, como Der Klassiker contra o Borussia Dortmund ou noites europeias de mata-mata, são classificados na faixa de preço mais alta.
  • Concessões: Há preços escalonados entre faixas etárias, oferecendo descontos para torcedores juniores, jovens e idosos.
  • Preços no mercado secundário: Em plataformas secundárias como LiveFootballTickets, os preços dos ingressos variam conforme a demanda do mercado em tempo real, normalmente começando em cerca de € 100 para partidas padrão da liga.

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História da Allianz Arena

A Allianz Arena, em Munique, conhecida como Munich Football Arena para fins de competições da UEFA, foi inaugurada em 2005 e tem capacidade para 70.000 pessoas em partidas internacionais e 75.000 em jogos nacionais. 

É o segundo maior estádio da Alemanha, atrás do Westfalenstadion, em Dortmund.

Além de ser a casa de um dos gigantes da Bundesliga alemã, o Bayern de Munique, o estádio de Munique recebeu vários jogos durante a Copa do Mundo da FIFA de 2006 e a fase final da Euro 2024 do ano passado. Também recebeu de forma marcante a final mais recente da UEFA Champions League em maio, quando o PSG atropelou a Inter de Milão por 5 a 0. A final de 2012 entre Chelsea e Bayern de Munique também foi realizada no estádio de Munique.

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