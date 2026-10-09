Para os entusiastas do futebol, assistir a uma partida da Bundesliga é obrigatório. A liga alemã é renomada por sua paixão incomparável e por torcidas incrivelmente dedicadas. O ambiente nos estádios da Alemanha costuma ser eletrizante, e em nenhum lugar mais do que na Allianz Arena, em Munique, que, claro, é a casa do Bayern de Munique.
O clube reinou absoluto como campeão da Deutschland por impressionantes 35 vezes e conta comtalentos de classe mundial como Harry Kane, Jamal Musiala, Michael Olise e Luis Díaz.
Deixe a GOAL trazer todas as informações vitais sobre ingressos do Bayern de Munique que você precisa saber, incluindo quanto custam, onde você pode comprá-los e muito mais.
Próximos jogos do Bayern de Munique em 2026/27
|Data e horário (horário do Reino Unido)
|Jogo
|Competição
|Ingressos
|sáb., 10 de out., 11:00
|FC Augsburg x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 17 de out., 11:00
|Bayern de Munique x RB Leipzig
|Bundesliga
|Ingressos
|20 / 21 de out., 20:00
|Bayern de Munique x A definir
|Champions League MD3
|Ingressos
|sáb., 24 de out., 11:00
|SC Freiburg x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 31 de out., 10:00
|Bayern de Munique x Borussia Dortmund
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Ingressos
|3 / 4 de nov., 20:00
|A definir x Bayern de Munique
|Champions League MD4
|Ingressos
|sáb., 7 de nov., 10:00
|1. FSV Mainz 05 x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 21 de nov., 10:00
|Bayern de Munique x 1. FC Köln
|Bundesliga
|Ingressos
|24 / 25 de nov., 20:00
|Bayern de Munique x A definir
|Champions League MD5
|Ingressos
|sáb., 28 de nov., 10:00
|Hamburger SV x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 5 de dez., 10:00
|Bayern de Munique x SC Paderborn 07
|Bundesliga
|Ingressos
|8 / 9 de dez., 20:00
|A definir x Bayern de Munique
|Champions League MD6
|Ingressos
|sáb., 12 de dez., 10:00
|TSG 1899 Hoffenheim x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 19 de dez., 10:00
|Bayern de Munique x SV Werder Bremen
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 9 de jan., 10:00
|Borussia Mönchengladbach x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|qua., 13 de jan., 10:00
|Bayern de Munique x Bayer 04 Leverkusen
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 16 de jan., 10:00
|Eintracht Frankfurt x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|19 / 20 de jan., 20:00
|Bayern de Munique x A definir
|Champions League MD7
|Ingressos
|sáb., 23 de jan., 10:00
|VfB Stuttgart x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|qua., 27 de jan., 20:00
|A definir x Bayern de Munique
|Champions League MD8
|Ingressos
|sáb., 30 de jan., 10:00
|Bayern de Munique x FC Schalke 04
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 6 de fev., 10:00
|Bayern de Munique x SV Elversberg
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 13 de fev., 10:00
|1. FC Union Berlin x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|16 / 24 de fev., 20:00
|Bayern de Munique x A definir
|Play-offs da Champions League
|Ingressos
|sáb., 20 de fev., 10:00
|Bayern de Munique x FC Augsburg
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 27 de fev., 10:00
|RB Leipzig x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|qua., 3 de mar., 10:00
|Bayern de Munique x SC Freiburg
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 6 de mar., 10:00
|Borussia Dortmund x Bayern de Munique
|Bundesliga (Der Klassiker)
|Ingressos
|9 / 17 de mar., 20:00
|Bayern de Munique x A definir
|Champions League R16
|Ingressos
|sáb., 13 de mar., 10:00
|Bayern de Munique x 1. FSV Mainz 05
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 20 de mar., 10:00
|1. FC Köln x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 3 de abr., 11:00
|Bayern de Munique x Hamburger SV
|Bundesliga
|Ingressos
|6 / 14 de abr., 20:00
|Bayern de Munique x A definir
|Champions League QF
|Ingressos
|sáb., 10 de abr., 11:00
|SC Paderborn 07 x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 17 de abr., 11:00
|Bayern de Munique x TSG 1899 Hoffenheim
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 24 de abr., 11:00
|SV Werder Bremen x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|27 de abr. / 5 de maio, 20:00
|Bayern de Munique x A definir
|Champions League SF
|Ingressos
|sáb., 8 de maio, 11:00
|Bayern de Munique x Borussia Mönchengladbach
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 15 de maio, 11:00
|Bayer 04 Leverkusen x Bayern de Munique
|Bundesliga
|Ingressos
|sáb., 22 de maio, 14:30
|Bayern de Munique x Eintracht Frankfurt
|Bundesliga (rodada final)
|Ingressos
|sáb., 29 de maio, 20:00
|Bayern de Munique x A definir
|Final da Champions League
|Ingressos
Como comprar ingressos do Bayern de Munique para 2026/27?
Para comprar ingressos pelo valor de face, visite o portal oficial de ingressos do Bayern de Munique. Como os jogos em casa esgotam de forma consistente, é altamente recomendável verificar o portal com frequência para ver datas de liberação e detalhes do sorteio.
- Cronograma de liberação: Os ingressos oficiais normalmente são disponibilizados online algumas semanas antes de cada partida. Você precisa criar uma conta oficial do clube para participar da venda de ingressos.
- Associação ao clube: Tornar-se membro oficial do Bayern de Munique dá acesso prioritário na fila, aumentando significativamente suas chances de garantir lugar na Allianz Arena.
- Revenda secundária: Se as alocações diretas se esgotarem ou se você estiver reservando uma viagem de última hora, mercados secundários como LiveFootballTickets oferecem uma alternativa para garantir lugares com antecedência. Certifique-se de verificar os termos e condições do site no qual você está comprando
Quanto custam os ingressos do Bayern de Munique para 2026/27?
Para torcedores que compram ingressos jogo a jogo diretamente com o clube, os preços para adultos geralmente variam de € 15 a € 120+.
O preço final varia dependendo da localização do assento e da categoria da partida:
- Categorização das partidas: Jogos de grande destaque, como Der Klassiker contra o Borussia Dortmund ou noites europeias de mata-mata, são classificados na faixa de preço mais alta.
- Concessões: Há preços escalonados entre faixas etárias, oferecendo descontos para torcedores juniores, jovens e idosos.
- Preços no mercado secundário: Em plataformas secundárias como LiveFootballTickets, os preços dos ingressos variam conforme a demanda do mercado em tempo real, normalmente começando em cerca de € 100 para partidas padrão da liga.
História da Allianz Arena
A Allianz Arena, em Munique, conhecida como Munich Football Arena para fins de competições da UEFA, foi inaugurada em 2005 e tem capacidade para 70.000 pessoas em partidas internacionais e 75.000 em jogos nacionais.
É o segundo maior estádio da Alemanha, atrás do Westfalenstadion, em Dortmund.
Além de ser a casa de um dos gigantes da Bundesliga alemã, o Bayern de Munique, o estádio de Munique recebeu vários jogos durante a Copa do Mundo da FIFA de 2006 e a fase final da Euro 2024 do ano passado. Também recebeu de forma marcante a final mais recente da UEFA Champions League em maio, quando o PSG atropelou a Inter de Milão por 5 a 0. A final de 2012 entre Chelsea e Bayern de Munique também foi realizada no estádio de Munique.