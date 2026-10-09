Como conseguir ingressos do Arsenal para a Champions League 2026/27: onde comprar, preços dos ingressos, jogos da fase de liga e mais

Após a memorável campanha da última temporada, que viu o Arsenal conquistar o título da Premier League pela primeira vez em 22 anos e terminar como vice-campeão da Liga dos Campeões da UEFA, a demanda para ver o Arsenal ao vivo atingiu um recorde histórico. No entanto, não perca a esperança de garantir lugares nos próximos jogos, pois ainda é possível reservar ingressos hoje.

O Arsenal venceu de forma memorável todos os seus oito confrontos da fase de liga, no caminho até a final da Liga dos Campeões de 2026. Na verdade, não perdeu uma única partida no tempo normal durante toda a competição, sucumbindo apenas para o eventual campeão, o Paris Saint-Germain, nos pênaltis, na decisão em Budapeste.

O time de Mikel Arteta tem alguns grandes jogos da Liga dos Campeões nas próximas semanas/meses, incluindo contra Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Real Madrid. Será que vem aí outra campanha europeia eufórica?

Quais são os jogos do Arsenal na Liga dos Campeões 2026/27?

Data (horário local) Jogo Local Ingressos ter., 13 de outubro (20h) Arsenal x Lille Emirates Stadium (Londres) Ingressos qua., 21 de outubro (21h) Bayern de Munique x Arsenal Allianz Arena (Munique) Ingressos qua., 4 de novembro (21h) Slavia Praga x Arsenal Fortuna Arena (Praga) Ingressos ter., 24 de novembro (20h) Arsenal x Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Ingressos qua., 9 de dezembro (20h) Arsenal x Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Ingressos qua., 20 de janeiro (21h) Real Betis x Arsenal Estádio de La Cartuja (Sevilha) Ingressos qua., 27 de janeiro (20h) Arsenal x Sabah Emirates Stadium (Londres) Ingressos

Como comprar ingressos do Arsenal para a Liga dos Campeões

Devido à demanda sem precedentes e ao acesso 100% digital nas catracas do Emirates Stadium, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:

Portadores de Season Ticket: assentos garantidos para todos os 19 jogos em casa da Premier League e os 4 jogos em casa da Liga dos Campeões (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser recolocados à venda pela plataforma oficial de revenda do clube.

Sorteios da Red Membership: as tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios aleatórios para membros pagantes da Red Membership. Os membros precisam se registrar durante uma janela específica de inscrição, semanas antes de cada partida.

Official Ticket Exchange: se uma partida se esgotar, membros oficiais que não conseguiram ingresso no sorteio podem comprar ingressos devolvidos, pelo valor de face, diretamente de portadores de season ticket por meio do Arsenal Ticket Exchange.

Pacotes de hospitalidade: opções premium de hospitalidade, incluindo assentos no Club Level, alta gastronomia e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Liga dos Campeões.

Plataformas secundárias de ingressos: para partidas esgotadas ou acesso de última hora no dia do jogo, os torcedores podem obter ingressos por plataformas secundárias verificadas, como a Live Football Tickets .

Quanto custam os ingressos do Arsenal para a Liga dos Campeões?

O Arsenal categoriza os jogos em casa no Emirates Stadium em três níveis (Categoria A, B e C), que determinam o preço de face dos ingressos:

Jogos da Categoria A: preços premium para adversários de elite e dérbis (por exemplo, Real Madrid, Tottenham, Manchester City). Os preços normalmente variam de £65 a £120+ .

Jogos da Categoria B: adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds, Everton). Os preços normalmente variam de £45 a £75 .

Jogos da Categoria C: adversários de menor demanda (por exemplo, Sabah, Coventry City, Hull City). Os preços de face começam em £35 a £55 .

Tarifas concessionadas: tarifas reduzidas estão disponíveis em níveis designados para Junior Gunners (menores de 18 anos), membros Young Adult (18–24) e torcedores seniores (acima de 66 anos).

Exigência de associação oficial: para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo valor de face pelos canais oficiais, os fãs precisam ter uma Official Club Membership paga e ativa.

Preços e disponibilidade de ingressos para jogos fora de casa

Comprar ingressos oficiais para os jogos fora de casa do Arsenal na Liga dos Campeões da UEFA é notoriamente difícil devido à demanda excepcionalmente alta, mas o clube gerencia as cotas por meio de um sistema rígido e transparente de prioridade. Os preços oficiais dos ingressos, pelo valor de face, para torcedores visitantes na Liga dos Campeões da UEFA têm teto máximo de €50 (cerca de £40+).

Os ingressos oficiais para jogos fora de casa são vendidos exclusivamente por meio do sistema Away Credits (Priority Points). Você ganha 1 Away Credit para cada jogo fora de casa competitivo do time principal masculino que comprar e assistir oficialmente. Os créditos valem apenas para a temporada atual mais as duas temporadas anteriores.

Resultados recentes do Arsenal na Liga dos Campeões

O Arsenal não perde um jogo no tempo normal (90 minutos) na Europa desde 7 de maio de 2025, quando foi derrotado por 2–1 pelo Paris Saint-Germain no Parc des Princes. Isso aconteceu durante o jogo de volta das semifinais da Liga dos Campeões da UEFA de 2024/25. O Arsenal foi eliminado por 3 a 1 no placar agregado.

Data Rodada/Fase Adversário Placar (resultado) Local 9 de set. de 2026 Fase de liga Napoli 1-0 (vitória) Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) 30 de maio de 2026 Final PSG 1-1 (4-3 nos pênaltis, derrota) Puskas Arena (Budapeste) 5 de maio de 2026 Semifinal (jogo 2) Atlético de Madrid 1-0 (vitória) Emirates Stadum (Londres) 29 de abr. de 2026 Semifinal (jogo 1) Atlético de Madrid 1-1 (empate) Riyadh Air Metropolitano (Madri) 15 de abr. de 2026 Quartas de final (jogo 2) Sporting CP 0-0 (empate) Emirates Stadum (Londres) 7 de abr. de 2026 Quartas de final (jogo 1) Sporting CP 1-0 (vitória) Estádio José Alvalade (Lisboa) 17 de mar. de 2026 Oitavas de final (jogo 2) Bayer Leverkusen 2-0 (vitória) Emirates Stadum (Londres) 11 de mar. de 2026 Oitavas de final (jogo 1) Bayer Leverkusen 1-1 (empate) BayArena (Leverkusen) 28 de jan. de 2026 Fase de liga FC Kairat 3-2 (vitória) Emirates Stadum (Londres) 20 de jan. de 2026 Fase de liga Inter de Milão 3-1 (vitória) San Siro (Milão)







