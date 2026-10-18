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Como comprar ingressos para os jogos do Tottenham Hotspur em 2026/27: próximos jogos, preços e informações sobre ingressos para a temporada inteira

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Premier League

Não perca a chance de ver o Tottenham Hotspur jogar ao vivo nesta temporada

O Tottenham inicia a temporada 2026/27 sob o comando de Roberto De Zerbi, que garantiu a permanência da equipe em maio de 2026, após uma temporada de muita tensão para o clube do norte de Londres. Sem competições europeias nesta temporada, o foco está inteiramente na Premier League e nas competições nacionais. A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para garantir ingressos para o Tottenham Hotspur Stadium.

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Próximos jogos do Tottenham Hotspur na Premier League 2026/27

Data e horárioJogoEstádioCompetiçãoIngressos
Sábado, 17 de outubro de 2026, 15hTottenham Hotspur x Coventry CityTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Sábado, 24 de outubro de 2026, 15hChelsea x Tottenham HotspurStamford Bridge (fora)Premier LeagueIngressos
Sábado, 31 de outubro de 2026, 15hTottenham Hotspur x Crystal PalaceTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Sábado, 7 de novembro de 2026, 15hLeeds United x Tottenham HotspurElland Road (fora)Premier LeagueIngressos
Sábado, 21 de novembro de 2026, 15hTottenham Hotspur x Ipswich TownTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Sábado, 28 de novembro de 2026, 15hSunderland x Tottenham HotspurStadium of Light (fora)Premier LeagueIngressos
Quarta-feira, 2 de dezembro de 2026, 20hTottenham Hotspur x FulhamTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Sábado, 5 de dezembro de 2026, 15hTottenham Hotspur x Arsenal (clássico do norte de Londres)Tottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Sábado, 12 de dezembro de 2026, 15hHull City x Tottenham HotspurMKM Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
Sábado, 19 de dezembro de 2026, 15hLiverpool x Tottenham HotspurAnfield (fora)Premier LeagueIngressos
Sábado, 26 de dezembro de 2026, 15hTottenham Hotspur x BournemouthTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Quarta-feira, 30 de dezembro de 2026, 20hTottenham Hotspur x Brighton and Hove AlbionTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Sábado, 2 de janeiro de 2027, 15hManchester City x Tottenham HotspurEtihad Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
Quarta-feira, 6 de janeiro de 2027, 20hFulham x Tottenham HotspurCraven Cottage (fora)Premier LeagueIngressos
Sábado, 16 de janeiro de 2027, 15hTottenham Hotspur x Leeds UnitedTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Sábado, 23 de janeiro de 2027, 15hCrystal Palace x Tottenham HotspurSelhurst Park (fora)Premier LeagueIngressos
Sábado, 30 de janeiro de 2027, 15hTottenham Hotspur x SunderlandTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Sábado, 6 de fevereiro de 2027, 15hIpswich Town x Tottenham HotspurPortman Road (fora)Premier LeagueIngressos
Quarta-feira, 10 de fevereiro de 2027, 20hTottenham Hotspur x Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Sábado, 20 de fevereiro de 2027, 15hBrighton and Hove Albion x Tottenham HotspurAmerican Express Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
Sábado, 27 de fevereiro de 2027, 15hTottenham Hotspur x LiverpoolTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Quarta-feira, 3 de março de 2027, 20hBournemouth x Tottenham HotspurVitality Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
Sábado, 13 de março de 2027, 15hTottenham Hotspur x Nottingham ForestTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Sábado, 20 de março de 2027, 15hEverton x Tottenham HotspurHill Dickinson Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
Sábado, 10 de abril de 2027, 15hTottenham Hotspur x BrentfordTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Sábado, 17 de abril de 2027, 15hNewcastle United x Tottenham HotspurSt. James' Park (fora)Premier LeagueIngressos
Sábado, 24 de abril de 2027, 15hTottenham Hotspur x Hull CityTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Sábado, 1º de maio de 2027, 15hArsenal x Tottenham Hotspur (clássico do norte de Londres)Emirates Stadium (fora)Premier LeagueIngressos
Sábado, 8 de maio de 2027, 15hTottenham Hotspur x ChelseaTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Sábado, 15 de maio de 2027, 15hCoventry City x Tottenham HotspurCoventry Building Society Arena (fora)Premier LeagueIngressos
Domingo, 23 de maio de 2027, 15hTottenham Hotspur x Manchester UnitedTottenham Hotspur Stadium (casa)Premier LeagueIngressos
Domingo, 30 de maio de 2027, 16hAston Villa x Tottenham HotspurVilla Park (fora)Premier LeagueIngressos

No momento da publicação, os horários de início de muitos dos próximos jogos estão sujeitos a alterações, dependendo das escolhas das emissoras de TV. O Tottenham também entrará na Copa da Inglaterra na terceira fase, em janeiro. O adversário e os detalhes do confronto serão conhecidos após o sorteio de dezembro.

Como comprar ingressos para o Tottenham Hotspur?

Os ingressos são vendidos em três etapas: primeiro aos titulares de carnês de temporada, depois aos sócios do clube conforme seus pontos de fidelidade e, por fim, ao público em geral. O plano One Hotspur (£ 45) é a categoria de entrada, aberta a todos; o One Hotspur+ (£ 55) oferece uma janela de prioridade de 24 horas e uma vaga na lista de espera por carnês de temporada.

Próximas partidas
TOT

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Premier League

19 de out. de 2026

COV

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Quanto custam os ingressos para o Tottenham Hotspur?

Os ingressos para adultos vendidos pelo clube geralmente custam de £ 38 a £ 109, divididos em três categorias:

Categoria A (£ 71 a £ 109): Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Newcastle. Categoria B (£ 49 a £ 96): Aston Villa, Brentford, Brighton, Crystal Palace, Everton, Fulham, Nottingham Forest, West Ham. Categoria C (£ 38 a £ 81): Bournemouth, Coventry, Hull, Ipswich, Leeds, Sunderland.

Há descontos para idosos (£ 19 a £ 54), jovens adultos de 18 a 21 anos (£ 28,50 a £ 81,50) e menores de 18 anos (£ 19 a £ 54). Plataformas de revenda como a StubHub também são uma opção quando os ingressos oficiais se esgotam.

Os carnês de temporada custam de £ 856 a £ 2.147, enquanto os carnês de temporada 1882 custam £ 2.367. Há descontos para menores de 18 anos (50%), jovens adultos (25%) e idosos (50%). A lista de espera, aberta apenas a sócios One Hotspur+, tem cerca de 80 mil nomes.

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Tudo o que você precisa saber sobre o Tottenham Hotspur Stadium

Casa do clube desde 2019, o Tottenham Hotspur Stadium tem capacidade para 62.850 pessoas, o que o torna o terceiro maior estádio de futebol da Inglaterra, atrás de Wembley e Old Trafford. Seu principal destaque é a arquibancada sul de nível único, com capacidade para 17.500 pessoas e inclinação de 34 graus, a mais acentuada permitida por lei no Reino Unido. Isso coloca a primeira fileira a apenas 4,9 metros da linha de fundo. O gramado retrátil do estádio, o primeiro do tipo, revela uma superfície sintética por baixo para os jogos da NFL em Londres, shows e outros eventos.

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