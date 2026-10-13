O Real Madrid conquistou seu 15º título da Champions League (Copa dos Campeões da Europa) em 2024. A vantagem de oito títulos na liderança do ranking histórico da competição não impediu o clube de seguir em busca de mais troféus. Você pode se juntar à torcida que veste branco no Bernabéu e em outros estádios reservando ingressos para os jogos hoje mesmo.

Apesar de ter caído nas quartas de final da Champions League em cada uma das duas últimas temporadas, a torcida do Real Madrid acompanhou grandes confrontos, incluindo vitórias memoráveis em casa sobre Manchester City (3 a 0), Mônaco (6 a 1) e Borussia Dortmund (5 a 2).

Os torcedores podem esperar mais duelos emocionantes na fase de liga desta temporada, com a equipe de José Mourinho enfrentando adversários como Roma, RB Leipzig e Arsenal, entre outros. O Real Madrid também visitará Londres pela segunda vez, já que o Shakhtar Donetsk receberá o clube no Stamford Bridge, estádio do Chelsea, para o confronto de 27 de janeiro.

A GOAL traz todas as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Real Madrid na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quais são os jogos do Real Madrid na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Estádio Quarta-feira, 14 de outubro (21h) Roma x Real Madrid Ingressos Stadio Olimpico (fora) Quarta-feira, 21 de outubro (21h) Real Madrid x RB Leipzig Ingressos Bernabéu (casa) Quarta-feira, 4 de novembro (19h45) AEK Atenas x Real Madrid Ingressos Estádio Agia Sophia (fora) Terça-feira, 24 de novembro (21h) Real Madrid x PSV Ingressos Bernabéu (casa) Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Arsenal x Real Madrid Ingressos Emirates Stadium (fora) Terça-feira, 19 de janeiro (21h) Real Madrid x LASK Ingressos Bernabéu (casa) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Shakhtar Donetsk x Real Madrid Ingressos Stamford Bridge, Londres (fora)

Como comprar ingressos para os jogos do Real Madrid na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Real Madrid na Champions League podem ser comprados on-line pelos canais de venda do clube, Real Madrid Tickets e Entradas. Eles não são colocados à venda com meses de antecedência. Em vez disso, o clube começa a disponibilizá-los cerca de 10 a 12 dias antes de cada partida, seguindo uma ordem rigorosa de prioridade:

1. Fase 1: Sócios do clube: têm a primeira oportunidade de compra, geralmente cerca de duas semanas antes do início do jogo.

2. Fase 2: Membros Madridista Premium: os titulares do cartão recebem a próxima janela exclusiva, geralmente 7 a 8 dias antes do início do jogo.

3. Fase 3: Público geral: os ingressos restantes são disponibilizados ao público geral aproximadamente 4 a 6 dias antes da partida.

Nos jogos da Champions League com alta procura, os ingressos frequentemente se esgotam durante as fases reservadas aos membros, restando poucos ou nenhum para a venda ao público geral.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o Real Madrid, quem deseja assistir a um jogo da Champions League também pode considerar sites de revenda, como a StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Real Madrid na Champions League?

Os ingressos oficiais de entrada geral para os jogos do Real Madrid na Champions League normalmente custam a partir de € 100 para partidas comuns da fase de liga. Dependendo da localização do assento e da fase da competição, o preço sobe consideravelmente, chegando a € 300 ou € 400 ou mais pelos melhores lugares comuns. Os pacotes VIP oficiais custam a partir de € 375.

O Real Madrid divide seus jogos em casa em categorias distintas, que determinam os preços iniciais:

Categoria A : reservada a jogos de grande importância, como El Clásico ou partidas do mata-mata da Champions League. Os ingressos comuns vendidos pelo preço oficial para esses jogos frequentemente custam de 20% a 50% mais, ou até além disso, em comparação com as fases anteriores de grupos ou de liga.

Categoria B : jogos comuns da fase de liga europeia, como partidas contra equipes como RB Leipzig ou PSV Eindhoven, e jogos nacionais de maior importância.

Descontos para membros : sócios oficiais do clube e membros Madridista Premium recebem de 20% a 30% de desconto sobre o preço oficial padrão para o público geral ao comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Real Madrid.

Acompanhe o site oficial do Real Madrid para obter mais informações e consulte sites de revenda, como a StubHub, para conferir a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Real Madrid na Champions League

Os jogos recentes do Real Madrid como mandante na Champions League não têm sido monótonos. Cada uma das últimas seis partidas europeias do clube no Bernabéu teve pelo menos três gols. Confira os resultados do Real Madrid na Champions League em 2026:

Data Fase e adversário Placar (resultado) Estádio 8 de setembro de 2026 Fase de liga: Inter de Milão 2 a 1 (vitória) Bernabéu (Madri) 15 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de volta): Bayern de Munique 3 a 4 (derrota) Allianz Arena (Munique) 7 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de ida): Bayern de Munique 1 a 2 (derrota) Bernabéu (Madri) 17 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de volta): Manchester City 1 a 2 (derrota) Etihad Stadium (Manchester) 11 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de ida): Manchester City 3 a 0 (vitória) Bernabéu (Madri) 25 de fevereiro de 2026 Playoffs (jogo de volta): Benfica 2 a 1 (vitória) Bernabéu (Madri) 17 de fevereiro de 2026 Playoffs (jogo de ida): Benfica 1 a 0 (vitória) Estádio da Luz (Lisboa) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga: Benfica 2 a 4 (derrota) Estádio da Luz (Lisboa) 20 de janeiro de 2026 Fase de liga: Mônaco 6 a 1 (vitória) Bernabéu (Madri)







