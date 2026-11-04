O Real Madrid conquistou seu 15º título da Champions League (Copa dos Campeões da Europa) em 2024. A vantagem de oito títulos na liderança do ranking histórico da competição não impediu o clube de seguir em busca de mais troféus. Você pode se juntar à torcida vestida de branco no Bernabéu e em outros estádios reservando ingressos para os jogos hoje mesmo.

Apesar de ter sido eliminado nas quartas de final da Champions League em cada uma das últimas duas temporadas, o Real Madrid proporcionou à torcida grandes confrontos, incluindo vitórias memoráveis em casa sobre Manchester City (3 a 0), Monaco (6 a 1) e Borussia Dortmund (5 a 2).

Os torcedores podem esperar mais duelos empolgantes durante a fase de liga desta temporada. A equipe de José Mourinho enfrentará adversários como Arsenal e PSV, entre outros. O Real Madrid também visitará Londres pela segunda vez, já que o Shakhtar Donetsk receberá o clube em Stamford Bridge, estádio do Chelsea, no confronto de 27 de janeiro.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Real Madrid na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quais são os próximos jogos do Real Madrid na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Local Quarta-feira, 4 de novembro (19h45) AEK Atenas x Real Madrid Ingressos Estádio Agia Sophia (fora de casa) Terça-feira, 24 de novembro (21h) Real Madrid x PSV Ingressos Bernabéu (em casa) Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Arsenal x Real Madrid Ingressos Emirates Stadium (fora de casa) Terça-feira, 19 de janeiro (21h) Real Madrid x LASK Ingressos Bernabéu (em casa) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Shakhtar Donetsk x Real Madrid Ingressos Stamford Bridge, Londres (fora de casa)

Como comprar ingressos para os jogos do Real Madrid na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Real Madrid na Champions League podem ser comprados on-line pelos canais de venda do clube, Real Madrid Tickets e Entradas. Eles não são colocados à venda com meses de antecedência. O clube começa a disponibilizá-los cerca de 10 a 12 dias antes de cada partida, seguindo uma ordem rigorosa de prioridade:

1. Fase 1: sócios do clube: têm a primeira oportunidade de compra, geralmente cerca de duas semanas antes do início do jogo.

2. Fase 2: membros Madridista Premium: os titulares do cartão têm acesso à janela exclusiva seguinte, geralmente de sete a oito dias antes do início do jogo.

3. Fase 3: público geral: os ingressos restantes são disponibilizados ao público geral aproximadamente de quatro a seis dias antes da partida.

Nos jogos da Champions League com alta procura, os ingressos frequentemente se esgotam nas fases destinadas aos membros, restando poucos ou nenhum para a venda ao público geral.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o Real Madrid, quem deseja assistir a uma partida da Champions League pode considerar plataformas de revenda como a StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Real Madrid na Champions League?

Os ingressos oficiais comuns para os jogos do Real Madrid na Champions League geralmente custam a partir de € 100 nas partidas da fase de liga. O preço sobe consideravelmente, chegando a € 300, € 400 ou mais para os melhores lugares comuns, dependendo da localização do assento e da fase da competição. Os pacotes VIP oficiais custam a partir de € 375.

O Real Madrid classifica seus jogos em casa em categorias distintas, que determinam os preços-base:

Categoria A : reservada para jogos decisivos, como El Clásico ou partidas eliminatórias da Champions League. Os ingressos comuns vendidos pelo preço oficial para esses jogos frequentemente custam de 20% a 50% a mais, ou até mais do que isso, em comparação com as fases anteriores de grupos ou de liga.

: reservada para jogos decisivos, como El Clásico ou partidas eliminatórias da Champions League. Os ingressos comuns vendidos pelo preço oficial para esses jogos frequentemente custam de 20% a 50% a mais, ou até mais do que isso, em comparação com as fases anteriores de grupos ou de liga. Categoria B : jogos comuns da fase de liga europeia, como partidas contra equipes como RB Leipzig ou PSV Eindhoven, e jogos de maior importância em competições nacionais.

: jogos comuns da fase de liga europeia, como partidas contra equipes como RB Leipzig ou PSV Eindhoven, e jogos de maior importância em competições nacionais. Descontos para membros: sócios do clube e membros Madridista Premium recebem de 20% a 30% de desconto sobre os preços oficiais para o público geral ao comprar diretamente pelo Portal Oficial de Ingressos do Real Madrid.

Acompanhe o site oficial do Real Madrid para obter mais informações e consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Real Madrid na Champions League

Os jogos recentes do Real Madrid como mandante na Champions League não têm sido monótonos. Cada uma das últimas seis partidas europeias do clube no Bernabéu teve pelo menos três gols. Confira os resultados do Real Madrid na competição em 2026: