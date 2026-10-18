O Real Madrid conquistou seu 15º título da Champions League (antiga Copa dos Campeões da Europa) em 2024. A vantagem de oito títulos na liderança do ranking histórico da competição não impediu o clube de continuar em busca de mais troféus. Você pode se juntar à torcida vestida de branco no Bernabéu e em outros estádios reservando ingressos para os jogos hoje mesmo.

Apesar de ter caído nas quartas de final da Champions League em cada uma das duas últimas temporadas, os madridistas acompanharam confrontos épicos, incluindo vitórias memoráveis em casa sobre Manchester City (3-0), Mônaco (6-1) e Borussia Dortmund (5-2).

A torcida pode esperar mais confrontos emocionantes na fase de liga desta temporada, com a equipe de José Mourinho enfrentando adversários como RB Leipzig, Arsenal e PSV, entre outros. O Real Madrid também visitará Londres pela segunda vez, já que o Shakhtar Donetsk receberá o clube em Stamford Bridge, estádio do Chelsea, no confronto de 27 de janeiro.

A GOAL reúne as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Real Madrid na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quais são os jogos do Real Madrid na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Estádio Quarta-feira, 21 de outubro (21h) Real Madrid x RB Leipzig Ingressos Bernabéu (casa) Quarta-feira, 4 de novembro (19h45) AEK Atenas x Real Madrid Ingressos Agia Sophia Stadium (fora) Terça-feira, 24 de novembro (21h) Real Madrid x PSV Ingressos Bernabéu (casa) Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Arsenal x Real Madrid Ingressos Emirates Stadium (fora) Terça-feira, 19 de janeiro (21h) Real Madrid x LASK Ingressos Bernabéu (casa) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Shakhtar Donetsk x Real Madrid Ingressos Stamford Bridge, Londres (fora)

Como comprar ingressos para os jogos do Real Madrid na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Real Madrid na Champions League podem ser comprados online pelos canais de venda do clube, Real Madrid Tickets e Entradas. Eles não são colocados à venda com meses de antecedência. O clube começa a liberá-los cerca de 10 a 12 dias antes de cada partida, seguindo uma ordem rigorosa de prioridade:

1. Fase 1: sócios do clube: recebem a primeira oportunidade de compra, geralmente cerca de duas semanas antes do início do jogo.

2. Fase 2: membros Madridista Premium: os titulares do cartão têm a janela exclusiva seguinte, geralmente de 7 a 8 dias antes do início do jogo.

3. Fase 3: público geral: os ingressos restantes são disponibilizados ao público cerca de 4 a 6 dias antes da partida.

Em jogos da Champions League com alta procura, os ingressos frequentemente se esgotam durante as fases destinadas aos membros, deixando poucos ou nenhum para a venda ao público geral.

Embora o portal oficial do clube seja a maneira mais segura de comprar ingressos para o Real Madrid, quem deseja assistir a um jogo da Champions League pode considerar sites de revenda como a StubHub, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Real Madrid na Champions League?

Os ingressos oficiais comuns para jogos do Real Madrid na Champions League geralmente custam a partir de € 100 nas partidas da fase de liga. O preço sobe consideravelmente, chegando a € 300 a € 400 ou mais por lugares comuns mais bem localizados, dependendo do setor e da fase da competição. Os pacotes VIP oficiais custam a partir de € 375.

O Real Madrid divide seus jogos em casa em categorias distintas, que determinam os preços básicos:

Categoria A : reservada para confrontos decisivos, como El Clásico ou jogos do mata-mata da Champions League. Os preços oficiais dos lugares comuns nessas partidas frequentemente são de 20% a 50% ou mais superiores aos das fases anteriores de grupos ou de liga.

Categoria B : jogos comuns da fase de liga europeia, como partidas contra equipes como RB Leipzig ou PSV Eindhoven, e jogos de maior importância nas competições nacionais.

Descontos para membros : os sócios oficiais do clube e os membros Madridista Premium recebem desconto de 20% a 30% sobre os preços oficiais para o público ao comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Real Madrid.

Acompanhe o site oficial do Real Madrid para obter informações adicionais e sites de revenda como a StubHub para consultar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Real Madrid na Champions League

Os jogos recentes do Real Madrid pela Champions League no Bernabéu não têm sido monótonos. Cada uma das últimas seis partidas europeias do clube no estádio teve pelo menos três gols. Confira os resultados do Real Madrid na Champions League em 2026:

Data Fase e adversário Placar (resultado) Estádio 14 de outubro de 2026 Fase de liga: Roma 4-3 (vitória) Stadio Olimpico (Roma) 8 de setembro de 2026 Fase de liga: Inter de Milão 2-1 (vitória) Bernabéu (Madri) 15 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de volta): Bayern de Munique 3-4 (derrota) Allianz Arena (Munique) 7 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de ida): Bayern de Munique 1-2 (derrota) Bernabéu (Madri) 17 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de volta): Manchester City 1-2 (derrota) Etihad Stadium (Manchester) 11 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de ida): Manchester City 3-0 (vitória) Bernabéu (Madri) 25 de fevereiro de 2026 Play-offs (jogo de volta): Benfica 2-1 (vitória) Bernabéu (Madri) 17 de fevereiro de 2026 Play-offs (jogo de ida): Benfica 1-0 (vitória) Estádio da Luz (Lisboa) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga: Benfica 2-4 (derrota) Estádio da Luz (Lisboa) 20 de janeiro de 2026 Fase de liga: Mônaco 6-1 (vitória) Bernabéu (Madri)







