O Paris Saint-Germain busca se tornar o quarto time da história, depois de Ajax, Bayern de Munique e Real Madrid, a conquistar três títulos consecutivos da Copa dos Campeões da Europa/Champions League. Você já pode comprar ingressos para ver o PSG em ação na Champions League 2026/27.

O gigante francês quer voltar a brilhar no cenário continental após conquistar a Champions League de 2025 com uma impressionante vitória por 5 a 0 sobre a Inter de Milão e repetir o feito em 2026, ao vencer o Arsenal nos pênaltis na final disputada em Budapeste.

O elenco estrelado de Luis Enrique quer manter o embalo depois de abrir a atual campanha na Champions League com uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava, vitórias por 4 a 2 sobre Manchester City e Barcelona e um triunfo por 6 a 0 diante do Villarreal. Com jogos da fase de liga contra Roma, Aston Villa e Como, entre outros, ainda pela frente, os próximos meses prometem muita emoção no cenário europeu.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Paris Saint-Germain na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quais são os próximos jogos do PSG na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Local Quarta-feira, 25 de novembro (21h) PSG x AS Roma Ingressos Parc des Princes (casa) Terça-feira, 8 de dezembro (20h) Aston Villa x PSG Ingressos Villa Park (fora) Quarta-feira, 20 de janeiro (21h) Como 1907 x PSG Ingressos Estádio Giuseppe Sinigaglia (fora) Quarta-feira, 27 de janeiro (21h) PSG x Galatasaray Ingressos Parc des Princes (casa)

Como comprar ingressos para os jogos do PSG na Champions League

Há várias opções de ingressos para os jogos do Paris Saint-Germain, desde entradas avulsas até pacotes de hospitalidade. O meio mais confiável de comprá-los é o portal oficial de ingressos do PSG.

Vale consultar o site regularmente para conferir informações sobre a venda de ingressos, as datas em que serão disponibilizados e a oferta de entradas. Os ingressos costumam ser disponibilizados online algumas semanas antes de cada partida, e pode ser necessário criar uma conta e fornecer dados pessoais. Quem é sócio do clube também tem prioridade para garantir lugares nos jogos no Parc des Princes.

Quando os ingressos para jogos do PSG aparecem como «Grand Public», isso significa que estão à venda para o público geral e que não é preciso ser sócio para comprá-los. Antes dessa etapa, torcedores do PSG com Red & Blue Membership têm um breve período de prioridade antes que os ingressos do Paris Saint-Germain sejam disponibilizados ao público geral.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o PSG, quem deseja assistir a um jogo da Champions League também pode considerar plataformas de revenda, como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor chance de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do PSG na Champions League?

Para quem deseja comprar ingressos avulsos para os jogos do Paris Saint-Germain no Parc des Princes, os preços para adultos geralmente variam de € 40 a € 280 quando a compra é feita diretamente com o clube. Os valores para a temporada 2026/27, porém, devem ser confirmados no portal oficial de ingressos do PSG, pois podem mudar de um ano para outro, especialmente com o sucesso contínuo do clube na Europa impulsionando a demanda.

O preço varia conforme o adversário e o setor do estádio. Os ingressos mais baratos para jogos do PSG geralmente ficam atrás do gol, na arquibancada Virage Boulogne.

Acompanhe o site oficial do PSG para obter mais informações e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do PSG na Champions League

O PSG espera ter um desempenho melhor na fase de liga desta edição da Champions League. Apesar de ter conquistado o título pelo segundo ano consecutivo, o time sofreu duas derrotas, contra Bayern de Munique e Sporting CP, e empatou duas vezes na fase de grupos. Com isso, ficou fora dos oito primeiros colocados e precisou disputar os playoffs da fase eliminatória.