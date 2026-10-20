O Paris Saint-Germain quer se tornar o quarto clube da história, depois de Ajax, Bayern de Munique e Real Madrid, a conquistar três títulos consecutivos da Copa dos Campeões da Europa/Champions League. Você já pode comprar ingressos para acompanhar o time na Champions League de 2026/27.

O gigante francês busca voltar a brilhar no cenário continental depois de conquistar o título de 2025 com uma goleada por 5 a 0 sobre a Inter de Milão e, na sequência, vencer o Arsenal nos pênaltis na final de 2026, em Budapeste.

O elenco estrelado de Luis Enrique tentará manter o embalo após abrir sua campanha atual na Champions League com uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava e vitórias por 4 a 2 contra Manchester City e Barcelona. Com jogos da fase de liga contra Villarreal, Roma e Aston Villa, entre outros, ainda por vir, os próximos meses prometem ser eletrizantes na competição europeia.

A GOAL traz todas as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Paris Saint-Germain na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quais são os jogos do PSG na Champions League de 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Estádio Terça-feira, 3 de novembro (21h) Villarreal x PSG Ingressos Estadio de la Cerámica (fora de casa) Quarta-feira, 25 de novembro (21h) PSG x AS Roma Ingressos Parc des Princes (em casa) Terça-feira, 8 de dezembro (20h) Aston Villa x PSG Ingressos Villa Park (fora de casa) Quarta-feira, 20 de janeiro (21h) Como 1907 x PSG Ingressos Estádio Giuseppe Sinigaglia (fora de casa) Quarta-feira, 27 de janeiro (21h) PSG x Galatasaray Ingressos Parc des Princes (em casa)

Como comprar ingressos para os jogos do PSG na Champions League

Há várias opções de ingressos para os jogos do Paris Saint-Germain, desde entradas individuais até pacotes de hospitalidade. Para comprá-los, o método mais confiável é acessar o portal oficial de ingressos do PSG.

Vale a pena consultar o site regularmente para conferir informações sobre as vendas, as datas de liberação e a disponibilidade dos ingressos. Eles costumam ser disponibilizados on-line algumas semanas antes de cada partida, e pode ser necessário criar uma conta e fornecer dados pessoais. Quem é sócio do clube também tem prioridade para garantir lugares nos jogos no Parc des Princes.

Quando os ingressos para jogos do PSG aparecem como “Grand Public”, isso significa que estão à venda para o público em geral e não é preciso ser sócio para comprá-los. Antes dessa etapa, os torcedores do PSG com Red & Blue Membership têm um breve período de prioridade antes de os ingressos do Paris Saint-Germain entrarem em venda geral.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de os torcedores comprarem ingressos para o PSG, quem deseja assistir a um jogo da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do PSG na Champions League?

Para quem deseja comprar ingressos individuais para jogos do Paris Saint-Germain no Parc des Princes, os preços para adultos geralmente variam de€ 40 a € 280 quando a compra é feita diretamente com o clube. Os valores para a temporada 2026/27, porém, devem ser confirmados no portal oficial de ingressos do PSG, pois podem mudar de um ano para outro, especialmente diante do aumento da demanda provocado pelo sucesso contínuo do clube na Europa.

O preço varia conforme o adversário e o lugar escolhido no estádio. Os ingressos mais baratos do PSG geralmente ficam atrás do gol, no setor Virage Boulogne.

Acompanhe o site oficial do PSG para mais informações e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do PSG na Champions League

O PSG espera ter um desempenho mais consistente na fase de liga da Champions League nesta temporada. Apesar de conquistar o título pelo segundo ano consecutivo, o clube sofreu duas derrotas (contra Bayern de Munique e Sporting CP) e empatou duas vezes durante a fase de grupos. Com isso, ficou fora dos oito primeiros colocados e precisou disputar os playoffs do mata-mata.

Data Fase e adversário Placar (resultado) Estádio 20 de outubro de 2026 Fase de liga: Barcelona 4-2 (vitória) Parc des Princes (Paris) 14 de outubro de 2026 Fase de liga: Manchester City 4-2 (vitória) Etihad Stadium (Manchester) 9 de setembro de 2026 Fase de liga: Slovan Bratislava 6-1 (vitória) Parc des Princes (Paris) 30 de maio de 2026 Final: Arsenal 1-1 após a prorrogação (vitória por 4-3 nos pênaltis) Puskás Aréna (Budapeste) 6 de maio de 2026 Semifinal (jogo de volta): Bayern de Munique 1-1 (empate) Allianz Arena (Munique) 28 de abril de 2026 Semifinal (jogo de ida): Bayern de Munique 5-4 (vitória) Parc des Princes (Paris) 14 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de volta): Liverpool 2-0 (vitória) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de ida): Liverpool 2-0 (vitória) Parc des Princes (Paris) 17 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de volta): Chelsea 3-0 (vitória) Stamford Bridge (Londres) 11 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de ida): Chelsea 5-2 (vitória) Parc des Princes (Paris) 25 de fevereiro de 2026 Playoffs do mata-mata (jogo de volta): Monaco 2-2 (empate) Parc des Princes (Paris) 17 de fevereiro de 2026 Playoffs do mata-mata (jogo de ida): Monaco 3-2 (vitória) Stade Louis II (Mônaco) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga: Newcastle 1-1 (empate) Parc des Princes (Paris) 20 de janeiro de 2026 Fase de liga: Sporting CP 1-2 (derrota) Estádio José Alvalade (Lisboa)



