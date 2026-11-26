O Paris Saint-Germain busca se tornar o quarto time da história, depois de Ajax, Bayern de Munique e Real Madrid, a conquistar três títulos consecutivos da Copa dos Campeões da Europa/Champions League. Você já pode comprar ingressos para ver o time em ação na Champions League 2026/27.

O gigante francês quer voltar a brilhar no cenário continental depois de ter sucedido sua impressionante vitória por 5 a 0 sobre a Inter de Milão na final da Champions League de 2025 com um triunfo nos pênaltis contra o Arsenal na decisão de 2026, em Budapeste.

O elenco estrelado de Luis Enrique tentará manter o embalo após iniciar a atual campanha na Champions League com uma goleada por 6 a 1 sobre o Slovan Bratislava, vitórias por 4 a 2 contra Manchester City e Barcelona, uma goleada por 6 a 0 sobre o Villarreal e um empate por 2 a 2 com a Roma. Com confrontos da fase de liga contra Aston Villa, Como e Galatasaray ainda pela frente, os próximos meses prometem muita emoção no cenário europeu.

A GOAL traz as informações mais recentes para você garantir seu lugar nos próximos jogos do Paris Saint-Germain na Champions League, incluindo onde comprar os ingressos, quanto custam e mais.

Quais são os próximos jogos do PSG na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Local Terça-feira, 8 de dezembro (20h) Aston Villa x PSG Ingressos Villa Park (fora) Quarta-feira, 20 de janeiro (21h) Como 1907 x PSG Ingressos Estádio Giuseppe Sinigaglia (fora) Quarta-feira, 27 de janeiro (21h) PSG x Galatasaray Ingressos Parque dos Príncipes (casa)

Como comprar ingressos para os jogos do PSG na Champions League

Há várias opções de ingressos para os jogos do Paris Saint-Germain, desde entradas individuais até pacotes de hospitalidade. Para comprá-los, o caminho mais confiável é o portal oficial de ingressos do PSG.

Vale consultar o site regularmente para conferir informações sobre as vendas, as datas de liberação e a disponibilidade dos ingressos. Eles costumam ser disponibilizados online algumas semanas antes de cada partida, e pode ser necessário criar uma conta e fornecer dados pessoais. Ser sócio do clube também dá prioridade a quem busca garantir um lugar nos jogos no Parque dos Príncipes.

Quando os ingressos para os jogos do PSG aparecem como 'Grand Public', significa que estão à venda para o público geral e que não é preciso ser sócio para comprá-los. Antes dessa fase, torcedores do PSG com a assinatura Red & Blue Membership têm um breve período de prioridade antes da abertura das vendas ao público geral.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o PSG, quem deseja assistir a um jogo da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor chance de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do PSG na Champions League?

Para quem deseja comprar ingressos para jogos individuais do Paris Saint-Germain no Parque dos Príncipes, os preços para adultos geralmente variam de € 40 a € 280 quando a compra é feita diretamente com o clube. Os valores para a temporada 2026/27, porém, devem ser confirmados no portal oficial de ingressos do PSG, já que podem mudar de um ano para outro, especialmente com o aumento da procura impulsionado pelo sucesso contínuo do clube na Europa.

O preço varia conforme o adversário e o setor do estádio. Os ingressos mais baratos para os jogos do PSG costumam ficar atrás do gol, no setor Virage Boulogne.

Acompanhe o site oficial do PSG para mais informações e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do PSG na Champions League

O PSG espera ter um desempenho mais consistente na fase de liga da Champions League nesta temporada. Apesar de ter conquistado o título pelo segundo ano consecutivo, o time sofreu duas derrotas (contra Bayern de Munique e Sporting) e empatou duas vezes na fase de grupos. Com isso, ficou fora dos oito primeiros colocados e teve de disputar os playoffs do mata-mata.