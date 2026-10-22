O AC Milan inicia a temporada 2026/27 sob o comando do novo técnico Ruben Amorim, após uma reformulação drástica em San Siro.

Uma queda de rendimento no fim da temporada passada custou ao Milan uma vaga na Champions League. Após o resultado, Massimiliano Allegri, o diretor esportivo e o CEO do clube deixaram seus cargos. Nesta temporada, o Milan disputará a Liga Europa enquanto busca se reconstruir sob o comando de Amorim.

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Próximos jogos da Serie A 2026/27 e ingressos

Data e horário Jogo Local Ingressos 25 de outubro de 2026 Udinese x Milan Bluenergy Stadium (fora de casa) Ingressos Quarta-feira, 28 de outubro de 2026 Milan x Bologna San Siro (em casa) Ingressos 1º de novembro de 2026 Milan x Inter (Derby della Madonnina, primeiro turno) San Siro (em casa) Ingressos 8 de novembro de 2026 Genoa x Milan Stadio Luigi Ferraris (fora de casa) Ingressos 22 de novembro de 2026 Milan x Frosinone San Siro (em casa) Ingressos 29 de novembro de 2026 Cagliari x Milan Unipol Domus (fora de casa) Ingressos 6 de dezembro de 2026 Milan x Parma San Siro (em casa) Ingressos 13 de dezembro de 2026 Napoli x Milan Stadio Diego Armando Maradona (fora de casa) Ingressos 20 de dezembro de 2026 Milan x Como San Siro (em casa) Ingressos 3 de janeiro de 2027 Monza x Milan U-Power Stadium (fora de casa) Ingressos Quarta-feira, 6 de janeiro de 2027 Milan x Fiorentina San Siro (em casa) Ingressos 10 de janeiro de 2027 Roma x Milan Stadio Olimpico (fora de casa) Ingressos 17 de janeiro de 2027 Milan x Torino San Siro (em casa) Ingressos 24 de janeiro de 2027 Frosinone x Milan Stadio Benito Stirpe (fora de casa) Ingressos 31 de janeiro de 2027 Milan x Juventus San Siro (em casa) Ingressos 7 de fevereiro de 2027 Bologna x Milan Stadio Renato Dall'Ara (fora de casa) Ingressos 14 de fevereiro de 2027 Inter x Milan (Derby della Madonnina, segundo turno) San Siro (fora de casa, com mando da Inter) Ingressos 21 de fevereiro de 2027 Milan x Genoa San Siro (em casa) Ingressos 28 de fevereiro de 2027 Como x Milan Stadio Giuseppe Sinigaglia (fora de casa) Ingressos 7 de março de 2027 Milan x Cagliari San Siro (em casa) Ingressos 14 de março de 2027 Milan x Sassuolo San Siro (em casa) Ingressos 21 de março de 2027 Atalanta x Milan Gewiss Stadium (fora de casa) Ingressos 4 de abril de 2027 Milan x Monza San Siro (em casa) Ingressos 11 de abril de 2027 Fiorentina x Milan Stadio Artemio Franchi (fora de casa) Ingressos 18 de abril de 2027 Milan x Napoli San Siro (em casa) Ingressos 25 de abril de 2027 Lecce x Milan Stadio Via del Mare (fora de casa) Ingressos 2 de maio de 2027 Milan x Lazio San Siro (em casa) Ingressos 9 de maio de 2027 Parma x Milan Stadio Ennio Tardini (fora de casa) Ingressos 16 de maio de 2027 Milan x Roma San Siro (em casa) Ingressos 23 de maio de 2027 Venezia x Milan Stadio Pier Luigi Penzo (fora de casa) Ingressos 30 de maio de 2027 Milan x Udinese San Siro (em casa) Ingressos

Próximas partidas BOU Liga Europa 15:00 MIL Assistir

Como comprar ingressos para os jogos do AC Milan?

Compre pelo portal oficial de ingressos do clube e consulte-o regularmente para verificar as datas de abertura das vendas e a disponibilidade.

A procura é maior pelo Derby della Madonnina (contra a Inter) e pelos jogos contra Juventus e Napoli, cujos ingressos costumam se esgotar rapidamente nos canais oficiais.

Se os ingressos oficiais estiverem esgotados ou você procurar entradas para um jogo específico com pouca antecedência, as plataformas de revenda são uma alternativa para garantir seu lugar, com proteção ao comprador incluída.

Quanto custam os ingressos para os jogos do AC Milan?

Os preços variam conforme o adversário, a localização do assento e a procura. Os jogos de destaque contra Inter, Juventus e Napoli têm os valores mais altos.

Os ingressos comuns e os assentos nos setores superiores são as opções mais acessíveis para entrar em San Siro.

Os lugares premium e à beira do campo têm preços significativamente mais altos, especialmente nos clássicos.

O mercado de revenda pela StubHub é uma boa opção para jogos com ingressos esgotados ou compras de última hora, com preços que oscilam conforme a procura.

Consulte o portal oficial do clube para conferir os preços confirmados mais recentes, já que os valores são revistos a cada verão.

O que esperar do AC Milan em 2026/27

A temporada 2025/26 do Milan começou promissora, mas terminou em queda: o forte início sob o comando de Massimiliano Allegri, que voltou ao clube em 2025 após onze anos de ausência, deu lugar a uma acentuada perda de rendimento na reta final. Uma derrota em casa para o Cagliari na última rodada confirmou o quinto lugar e deixou o time fora da Champions League. As consequências foram severas: Allegri, o CEO Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o chefe de recrutamento Geoffrey Moncada deixaram o clube poucos dias após o fim da temporada.

A proprietária RedBird Capital e o assessor Zlatan Ibrahimovic recorreram a Ruben Amorim, que havia acabado de deixar o Manchester United após apenas 63 jogos no comando em Old Trafford, e o contrataram por três anos a partir de julho de 2026. Amorim assume um elenco construído em torno de Christian Pulisic e Rafael Leao e terá a missão de reconstruir o time após uma turbulenta intertemporada. Nesta campanha, o Milan disputará a Liga Europa em vez da Champions League, e os dois confrontos do Derby della Madonnina contra a atual campeã Inter estão entre os jogos de destaque.

A história de San Siro

O San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) foi inaugurado em 1926 e continua sendo o maior estádio da Itália, com capacidade para 80.018 espectadores. É a casa do AC Milan e da Inter de Milão, que disputam o Derby della Madonnina. O estádio recebeu jogos da Copa do Mundo da FIFA (em 1934 e 1990), da Eurocopa de 1980 e quatro finais da Copa dos Campeões da Europa/Champions League (em 1965, 1970, 2001 e 2016). Também sediou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em fevereiro, consolidando seu status como um dos palcos esportivos de maior história no mundo.



