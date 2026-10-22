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AC Milan 2026/27 ticketsGetty Images
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Como comprar ingressos para os jogos do Milan em 2026/27: preços na Serie A, próximos jogos e mais

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Campeonato Italiano
Milan

Allegri sai, Amorim entra. A reconstrução do Milan começa agora. Garanta seus ingressos para a temporada 2026/27 da Serie A.

O AC Milan inicia a temporada 2026/27 sob o comando do novo técnico Ruben Amorim, após uma reformulação drástica em San Siro.

Uma queda de rendimento no fim da temporada passada custou ao Milan uma vaga na Champions League. Após o resultado, Massimiliano Allegri, o diretor esportivo e o CEO do clube deixaram seus cargos. Nesta temporada, o Milan disputará a Liga Europa enquanto busca se reconstruir sob o comando de Amorim.

A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para os jogos do AC Milan nesta temporada.

Próximos jogos da Serie A 2026/27 e ingressos

Data e horário

Jogo

Local

Ingressos

25 de outubro de 2026

Udinese x Milan

Bluenergy Stadium (fora de casa)

Ingressos

Quarta-feira, 28 de outubro de 2026

Milan x Bologna

San Siro (em casa)

Ingressos

1º de novembro de 2026

Milan x Inter (Derby della Madonnina, primeiro turno)

San Siro (em casa)

Ingressos

8 de novembro de 2026

Genoa x Milan

Stadio Luigi Ferraris (fora de casa)

Ingressos

22 de novembro de 2026

Milan x Frosinone

San Siro (em casa)

Ingressos

29 de novembro de 2026

Cagliari x Milan

Unipol Domus (fora de casa)

Ingressos

6 de dezembro de 2026

Milan x Parma

San Siro (em casa)

Ingressos

13 de dezembro de 2026

Napoli x Milan

Stadio Diego Armando Maradona (fora de casa)

Ingressos

20 de dezembro de 2026

Milan x Como

San Siro (em casa)

Ingressos

3 de janeiro de 2027

Monza x Milan

U-Power Stadium (fora de casa)

Ingressos

Quarta-feira, 6 de janeiro de 2027

Milan x Fiorentina

San Siro (em casa)

Ingressos

10 de janeiro de 2027

Roma x Milan

Stadio Olimpico (fora de casa)

Ingressos

17 de janeiro de 2027

Milan x Torino

San Siro (em casa)

Ingressos

24 de janeiro de 2027

Frosinone x Milan

Stadio Benito Stirpe (fora de casa)

Ingressos

31 de janeiro de 2027

Milan x Juventus

San Siro (em casa)

Ingressos

7 de fevereiro de 2027

Bologna x Milan

Stadio Renato Dall'Ara (fora de casa)

Ingressos

14 de fevereiro de 2027

Inter x Milan (Derby della Madonnina, segundo turno)

San Siro (fora de casa, com mando da Inter)

Ingressos

21 de fevereiro de 2027

Milan x Genoa

San Siro (em casa)

Ingressos

28 de fevereiro de 2027

Como x Milan

Stadio Giuseppe Sinigaglia (fora de casa)

Ingressos

7 de março de 2027

Milan x Cagliari

San Siro (em casa)

Ingressos

14 de março de 2027

Milan x Sassuolo

San Siro (em casa)

Ingressos

21 de março de 2027

Atalanta x Milan

Gewiss Stadium (fora de casa)

Ingressos

4 de abril de 2027

Milan x Monza

San Siro (em casa)

Ingressos

11 de abril de 2027

Fiorentina x Milan

Stadio Artemio Franchi (fora de casa)

Ingressos

18 de abril de 2027

Milan x Napoli

San Siro (em casa)

Ingressos

25 de abril de 2027

Lecce x Milan

Stadio Via del Mare (fora de casa)

Ingressos

2 de maio de 2027

Milan x Lazio

San Siro (em casa)

Ingressos

9 de maio de 2027

Parma x Milan

Stadio Ennio Tardini (fora de casa)

Ingressos

16 de maio de 2027

Milan x Roma

San Siro (em casa)

Ingressos

23 de maio de 2027

Venezia x Milan

Stadio Pier Luigi Penzo (fora de casa)

Ingressos

30 de maio de 2027

Milan x Udinese

San Siro (em casa)

Ingressos

Como comprar ingressos para os jogos do AC Milan?

  • Compre pelo portal oficial de ingressos do clube e consulte-o regularmente para verificar as datas de abertura das vendas e a disponibilidade.
  • A procura é maior pelo Derby della Madonnina (contra a Inter) e pelos jogos contra Juventus e Napoli, cujos ingressos costumam se esgotar rapidamente nos canais oficiais.
  • Se os ingressos oficiais estiverem esgotados ou você procurar entradas para um jogo específico com pouca antecedência, as plataformas de revenda são uma alternativa para garantir seu lugar, com proteção ao comprador incluída.

Quanto custam os ingressos para os jogos do AC Milan?

  • Os preços variam conforme o adversário, a localização do assento e a procura. Os jogos de destaque contra Inter, Juventus e Napoli têm os valores mais altos.
  • Os ingressos comuns e os assentos nos setores superiores são as opções mais acessíveis para entrar em San Siro.
  • Os lugares premium e à beira do campo têm preços significativamente mais altos, especialmente nos clássicos.
  • O mercado de revenda pela StubHub é uma boa opção para jogos com ingressos esgotados ou compras de última hora, com preços que oscilam conforme a procura.

Consulte o portal oficial do clube para conferir os preços confirmados mais recentes, já que os valores são revistos a cada verão.

O que esperar do AC Milan em 2026/27

A temporada 2025/26 do Milan começou promissora, mas terminou em queda: o forte início sob o comando de Massimiliano Allegri, que voltou ao clube em 2025 após onze anos de ausência, deu lugar a uma acentuada perda de rendimento na reta final. Uma derrota em casa para o Cagliari na última rodada confirmou o quinto lugar e deixou o time fora da Champions League. As consequências foram severas: Allegri, o CEO Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o chefe de recrutamento Geoffrey Moncada deixaram o clube poucos dias após o fim da temporada.

A proprietária RedBird Capital e o assessor Zlatan Ibrahimovic recorreram a Ruben Amorim, que havia acabado de deixar o Manchester United após apenas 63 jogos no comando em Old Trafford, e o contrataram por três anos a partir de julho de 2026. Amorim assume um elenco construído em torno de Christian Pulisic e Rafael Leao e terá a missão de reconstruir o time após uma turbulenta intertemporada. Nesta campanha, o Milan disputará a Liga Europa em vez da Champions League, e os dois confrontos do Derby della Madonnina contra a atual campeã Inter estão entre os jogos de destaque.

A história de San Siro

O San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) foi inaugurado em 1926 e continua sendo o maior estádio da Itália, com capacidade para 80.018 espectadores. É a casa do AC Milan e da Inter de Milão, que disputam o Derby della Madonnina. O estádio recebeu jogos da Copa do Mundo da FIFA (em 1934 e 1990), da Eurocopa de 1980 e quatro finais da Copa dos Campeões da Europa/Champions League (em 1965, 1970, 2001 e 2016). Também sediou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em fevereiro, consolidando seu status como um dos palcos esportivos de maior história no mundo.


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