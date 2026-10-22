O AC Milan inicia a temporada 2026/27 sob o comando do novo técnico Ruben Amorim, após uma reformulação drástica em San Siro.
Uma queda de rendimento no fim da temporada passada custou ao Milan uma vaga na Champions League. Após o resultado, Massimiliano Allegri, o diretor esportivo e o CEO do clube deixaram seus cargos. Nesta temporada, o Milan disputará a Liga Europa enquanto busca se reconstruir sob o comando de Amorim.
A GOAL reúne tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para os jogos do AC Milan nesta temporada.
Próximos jogos da Serie A 2026/27 e ingressos
Data e horário
Jogo
Local
Ingressos
25 de outubro de 2026
Udinese x Milan
Bluenergy Stadium (fora de casa)
Quarta-feira, 28 de outubro de 2026
Milan x Bologna
San Siro (em casa)
1º de novembro de 2026
Milan x Inter (Derby della Madonnina, primeiro turno)
San Siro (em casa)
8 de novembro de 2026
Genoa x Milan
Stadio Luigi Ferraris (fora de casa)
22 de novembro de 2026
Milan x Frosinone
San Siro (em casa)
29 de novembro de 2026
Cagliari x Milan
Unipol Domus (fora de casa)
6 de dezembro de 2026
Milan x Parma
San Siro (em casa)
13 de dezembro de 2026
Napoli x Milan
Stadio Diego Armando Maradona (fora de casa)
20 de dezembro de 2026
Milan x Como
San Siro (em casa)
3 de janeiro de 2027
Monza x Milan
U-Power Stadium (fora de casa)
Quarta-feira, 6 de janeiro de 2027
Milan x Fiorentina
San Siro (em casa)
10 de janeiro de 2027
Roma x Milan
Stadio Olimpico (fora de casa)
17 de janeiro de 2027
Milan x Torino
San Siro (em casa)
24 de janeiro de 2027
Frosinone x Milan
Stadio Benito Stirpe (fora de casa)
31 de janeiro de 2027
Milan x Juventus
San Siro (em casa)
7 de fevereiro de 2027
Bologna x Milan
Stadio Renato Dall'Ara (fora de casa)
14 de fevereiro de 2027
Inter x Milan (Derby della Madonnina, segundo turno)
San Siro (fora de casa, com mando da Inter)
21 de fevereiro de 2027
Milan x Genoa
San Siro (em casa)
28 de fevereiro de 2027
Como x Milan
Stadio Giuseppe Sinigaglia (fora de casa)
7 de março de 2027
Milan x Cagliari
San Siro (em casa)
14 de março de 2027
Milan x Sassuolo
San Siro (em casa)
21 de março de 2027
Atalanta x Milan
Gewiss Stadium (fora de casa)
4 de abril de 2027
Milan x Monza
San Siro (em casa)
11 de abril de 2027
Fiorentina x Milan
Stadio Artemio Franchi (fora de casa)
18 de abril de 2027
Milan x Napoli
San Siro (em casa)
25 de abril de 2027
Lecce x Milan
Stadio Via del Mare (fora de casa)
2 de maio de 2027
Milan x Lazio
San Siro (em casa)
9 de maio de 2027
Parma x Milan
Stadio Ennio Tardini (fora de casa)
16 de maio de 2027
Milan x Roma
San Siro (em casa)
23 de maio de 2027
Venezia x Milan
Stadio Pier Luigi Penzo (fora de casa)
30 de maio de 2027
Milan x Udinese
San Siro (em casa)
Como comprar ingressos para os jogos do AC Milan?
- Compre pelo portal oficial de ingressos do clube e consulte-o regularmente para verificar as datas de abertura das vendas e a disponibilidade.
- A procura é maior pelo Derby della Madonnina (contra a Inter) e pelos jogos contra Juventus e Napoli, cujos ingressos costumam se esgotar rapidamente nos canais oficiais.
- Se os ingressos oficiais estiverem esgotados ou você procurar entradas para um jogo específico com pouca antecedência, as plataformas de revenda são uma alternativa para garantir seu lugar, com proteção ao comprador incluída.
Quanto custam os ingressos para os jogos do AC Milan?
- Os preços variam conforme o adversário, a localização do assento e a procura. Os jogos de destaque contra Inter, Juventus e Napoli têm os valores mais altos.
- Os ingressos comuns e os assentos nos setores superiores são as opções mais acessíveis para entrar em San Siro.
- Os lugares premium e à beira do campo têm preços significativamente mais altos, especialmente nos clássicos.
- O mercado de revenda pela StubHub é uma boa opção para jogos com ingressos esgotados ou compras de última hora, com preços que oscilam conforme a procura.
Consulte o portal oficial do clube para conferir os preços confirmados mais recentes, já que os valores são revistos a cada verão.
O que esperar do AC Milan em 2026/27
A temporada 2025/26 do Milan começou promissora, mas terminou em queda: o forte início sob o comando de Massimiliano Allegri, que voltou ao clube em 2025 após onze anos de ausência, deu lugar a uma acentuada perda de rendimento na reta final. Uma derrota em casa para o Cagliari na última rodada confirmou o quinto lugar e deixou o time fora da Champions League. As consequências foram severas: Allegri, o CEO Giorgio Furlani, o diretor esportivo Igli Tare e o chefe de recrutamento Geoffrey Moncada deixaram o clube poucos dias após o fim da temporada.
A proprietária RedBird Capital e o assessor Zlatan Ibrahimovic recorreram a Ruben Amorim, que havia acabado de deixar o Manchester United após apenas 63 jogos no comando em Old Trafford, e o contrataram por três anos a partir de julho de 2026. Amorim assume um elenco construído em torno de Christian Pulisic e Rafael Leao e terá a missão de reconstruir o time após uma turbulenta intertemporada. Nesta campanha, o Milan disputará a Liga Europa em vez da Champions League, e os dois confrontos do Derby della Madonnina contra a atual campeã Inter estão entre os jogos de destaque.
A história de San Siro
O San Siro (Stadio Giuseppe Meazza) foi inaugurado em 1926 e continua sendo o maior estádio da Itália, com capacidade para 80.018 espectadores. É a casa do AC Milan e da Inter de Milão, que disputam o Derby della Madonnina. O estádio recebeu jogos da Copa do Mundo da FIFA (em 1934 e 1990), da Eurocopa de 1980 e quatro finais da Copa dos Campeões da Europa/Champions League (em 1965, 1970, 2001 e 2016). Também sediou a cerimônia de abertura dos Jogos Olímpicos de Inverno de 2026, em fevereiro, consolidando seu status como um dos palcos esportivos de maior história no mundo.