Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos
Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.
Ethiad Stadium Manchester CityGetty Images
Book Man City TicketsBook Man City Premium
Traduzido por

Como comprar ingressos para os jogos do Manchester City em 2026/27: partidas da Premier League, preços e mais

SHOPPING
Tickets
Manchester City
Premier League
Liga dos Campeões

Se você quer comprar ingressos para os jogos do Manchester City na temporada 2026/27, pode usar os links abaixo para garantir ingressos e pacotes.

Reserve ingressos para o Manchester City:

🎟️ Ingressos para o Manchester City: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para jogos do Manchester City na Premier League: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para jogos do Manchester City na Champions League: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos por menos de € 100: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Pacotes de hospitalidade e ingressos: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Setores para famílias e ingressos: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Ingressos para o Ethiad Stadium: RESERVE INGRESSOS

🎟️ Clássico de Manchester: Manchester United x Manchester City (13 de setembro): RESERVE INGRESSOS

🎟️ Veja todos os jogos do Manchester City: RESERVE INGRESSOS

Reserve ingressos para o Manchester City Compre agora

Reserve opções premium para o Manchester CityGaranta pacotes

Próximos jogos do Manchester City em 2026/27

Data (e horário local)JogoEstádioIngressos
Qua., 14 de out. de 2026, 20hChampions League: Manchester City x Paris Saint-GermainEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 17 de out. de 2026, 15hPremier League: Manchester City x Ipswich TownEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Ter., 20 de out. de 2026, 20hChampions League: Manchester City x AEK AthensEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 24 de out. de 2026, 15hPremier League: Aston Villa x Manchester CityVilla Park (fora de casa)Ingressos
Qua., 28 de out. de 2026, 19h30Copa da Liga Inglesa: Manchester City x Brighton & Hove AlbionEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 31 de out. de 2026, 15hPremier League: Manchester City x Brighton and Hove AlbionEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Qua., 4 de nov. de 2026, 21hChampions League: RB Leipzig x Manchester CityRed Bull Arena (fora de casa)Ingressos
Sáb., 7 de nov. de 2026, 17h30Premier League: Nottingham Forest x Manchester CityThe City Ground (fora de casa)Ingressos
Sáb., 21 de nov. de 2026, 12h30Premier League: Manchester City x FulhamEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Ter., 24 de nov. de 2026, 20hChampions League: Manchester City x NapoliEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Dom., 29 de nov. de 2026, 16h30Premier League: Arsenal x Manchester CityEmirates Stadium (fora de casa)Ingressos
Qua., 2 de dez. de 2026, 20hPremier League: Manchester City x Leeds UnitedEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 5 de dez. de 2026, 15hPremier League: Brentford x Manchester CityGtech Community Stadium (fora de casa)Ingressos
Ter., 8 de dez. de 2026, 21hChampions League: Barcelona x Manchester CityEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 12 de dez. de 2026, 15hPremier League: Manchester City x ChelseaEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 19 de dez. de 2026, 15hPremier League: Manchester City x Hull CityEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 26 de dez. de 2026, 20hPremier League: Newcastle United x Manchester CitySt. James' Park (fora de casa)Ingressos
Ter., 29 de dez. de 2026, 20h15Premier League: Everton x Manchester CityHill Dickinson Stadium (fora de casa)Ingressos
Dom., 3 de jan. de 2027, 16h30Premier League: Manchester City x Tottenham HotspurEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Qua., 6 de jan. de 2027, 20h15Premier League: Leeds United x Manchester CityElland Road (fora de casa)Ingressos
Sáb., 16 de jan. de 2027, 15hPremier League: Manchester City x Nottingham ForestEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Qua., 20 de jan. de 2027, 21hChampions League: Lens x Manchester CityStade Bollaert-Delelis (fora de casa)A definir
Sáb., 23 de jan. de 2027, 15hPremier League: Brighton and Hove Albion x Manchester CityAmerican Express Stadium (fora de casa)Ingressos
Qua., 27 de jan. de 2027, 21hChampions League: Manchester City x Sporting CPEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 30 de jan. de 2027, 15hPremier League: Manchester City x ArsenalEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 6 de fev. de 2027, 15hPremier League: Fulham x Manchester CityCraven Cottage (fora de casa)Ingressos
Qua., 10 de fev. de 2027, 20hPremier League: Tottenham Hotspur x Manchester CityTottenham Hotspur Stadium (fora de casa)Ingressos
Sáb., 20 de fev. de 2027, 15hPremier League: Manchester City x Newcastle UnitedEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 27 de fev. de 2027, 15hPremier League: Hull City x Manchester CityMKM Stadium (fora de casa)Ingressos
Qua., 3 de mar. de 2027, 20hPremier League: Manchester City x EvertonEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 13 de mar. de 2027, 15hPremier League: Coventry City x Manchester CityCoventry Building Society Arena (fora de casa)Ingressos
Sáb., 20 de mar. de 2027, 15hPremier League: Manchester City x Manchester UnitedEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 10 de abr. de 2027, 15hPremier League: Bournemouth x Manchester CityVitality Stadium (fora de casa)Ingressos
Sáb., 17 de abr. de 2027, 15hPremier League: Manchester City x Crystal PalaceEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 24 de abr. de 2027, 15hPremier League: Chelsea x Manchester CityStamford Bridge (fora de casa)Ingressos
Sáb., 1º de maio de 2027, 15hPremier League: Manchester City x BrentfordEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 8 de maio de 2027, 15hPremier League: Manchester City x LiverpoolEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Sáb., 15 de maio de 2027, 15hPremier League: Ipswich Town x Manchester CityPortman Road (fora de casa)Ingressos
Dom., 23 de maio de 2027, 15hPremier League: Manchester City x Aston VillaEtihad Stadium (em casa)Ingressos
Dom., 30 de maio de 2027, 16hPremier League: Sunderland x Manchester CityStadium of Light (fora de casa)Ingressos

Como comprar ingressos para o Manchester City?

Compre pelo portal oficial de ingressos do Manchester City, o canal de venda direta para os jogos em casa. 

Os clubes distribuem os ingressos em três etapas: primeiro aos titulares de carnês de temporada, depois aos sócios conforme os pontos de fidelidade e, por fim, ao público na venda geral. 

Como comprar carnês de temporada do Manchester City?

Os carnês de temporada são a única forma garantida de assistir a todos os jogos em casa, mas não estão disponíveis para novos compradores no momento. Acompanhe as atualizações no portal oficial de ingressos e lembre-se de que é preciso ser sócio do clube para comprar um quando voltarem a estar disponíveis.

Como comprar ingressos para jogos do Manchester City fora de casa?

Compre pelo site oficial do clube, como nos jogos em casa. É preciso ser sócio do City. Você também pode tentar o site do clube adversário, embora geralmente seja necessário ser sócio dele.

Reserve ingressos para o Manchester City Compre agora

Tudo o que você precisa saber sobre o Etihad Stadium

O Manchester City joga no Etihad Stadium desde 2003. O estádio foi construído originalmente para os Jogos da Commonwealth de 2002 e tem atualmente capacidade para 55.097 pessoas, o que o torna um dos maiores da Premier League.

A melhor maneira de chegar ao estádio é de transporte público. O Metrolink vai de Manchester Piccadilly até a parada Etihad Campus em menos de 10 minutos, com bondes circulando cinco vezes por hora em dias de jogo. As paradas próximas de Holt Town e Velopark permanecem fechadas por pelo menos uma hora após o fim da partida. É possível reservar estacionamento com antecedência, embora as vagas sejam limitadas.

Reserve ingressos para o Manchester City Compre agora

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google