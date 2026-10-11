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Próximos jogos do Manchester City em 2026/27

Data (e horário local) Jogo Estádio Ingressos Qua., 14 de out. de 2026, 20h Champions League: Manchester City x Paris Saint-Germain Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 17 de out. de 2026, 15h Premier League: Manchester City x Ipswich Town Etihad Stadium (em casa) Ingressos Ter., 20 de out. de 2026, 20h Champions League: Manchester City x AEK Athens Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 24 de out. de 2026, 15h Premier League: Aston Villa x Manchester City Villa Park (fora de casa) Ingressos Qua., 28 de out. de 2026, 19h30 Copa da Liga Inglesa: Manchester City x Brighton & Hove Albion Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 31 de out. de 2026, 15h Premier League: Manchester City x Brighton and Hove Albion Etihad Stadium (em casa) Ingressos Qua., 4 de nov. de 2026, 21h Champions League: RB Leipzig x Manchester City Red Bull Arena (fora de casa) Ingressos Sáb., 7 de nov. de 2026, 17h30 Premier League: Nottingham Forest x Manchester City The City Ground (fora de casa) Ingressos Sáb., 21 de nov. de 2026, 12h30 Premier League: Manchester City x Fulham Etihad Stadium (em casa) Ingressos Ter., 24 de nov. de 2026, 20h Champions League: Manchester City x Napoli Etihad Stadium (em casa) Ingressos Dom., 29 de nov. de 2026, 16h30 Premier League: Arsenal x Manchester City Emirates Stadium (fora de casa) Ingressos Qua., 2 de dez. de 2026, 20h Premier League: Manchester City x Leeds United Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 5 de dez. de 2026, 15h Premier League: Brentford x Manchester City Gtech Community Stadium (fora de casa) Ingressos Ter., 8 de dez. de 2026, 21h Champions League: Barcelona x Manchester City Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 12 de dez. de 2026, 15h Premier League: Manchester City x Chelsea Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 19 de dez. de 2026, 15h Premier League: Manchester City x Hull City Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 26 de dez. de 2026, 20h Premier League: Newcastle United x Manchester City St. James' Park (fora de casa) Ingressos Ter., 29 de dez. de 2026, 20h15 Premier League: Everton x Manchester City Hill Dickinson Stadium (fora de casa) Ingressos Dom., 3 de jan. de 2027, 16h30 Premier League: Manchester City x Tottenham Hotspur Etihad Stadium (em casa) Ingressos Qua., 6 de jan. de 2027, 20h15 Premier League: Leeds United x Manchester City Elland Road (fora de casa) Ingressos Sáb., 16 de jan. de 2027, 15h Premier League: Manchester City x Nottingham Forest Etihad Stadium (em casa) Ingressos Qua., 20 de jan. de 2027, 21h Champions League: Lens x Manchester City Stade Bollaert-Delelis (fora de casa) A definir Sáb., 23 de jan. de 2027, 15h Premier League: Brighton and Hove Albion x Manchester City American Express Stadium (fora de casa) Ingressos Qua., 27 de jan. de 2027, 21h Champions League: Manchester City x Sporting CP Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 30 de jan. de 2027, 15h Premier League: Manchester City x Arsenal Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 6 de fev. de 2027, 15h Premier League: Fulham x Manchester City Craven Cottage (fora de casa) Ingressos Qua., 10 de fev. de 2027, 20h Premier League: Tottenham Hotspur x Manchester City Tottenham Hotspur Stadium (fora de casa) Ingressos Sáb., 20 de fev. de 2027, 15h Premier League: Manchester City x Newcastle United Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 27 de fev. de 2027, 15h Premier League: Hull City x Manchester City MKM Stadium (fora de casa) Ingressos Qua., 3 de mar. de 2027, 20h Premier League: Manchester City x Everton Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 13 de mar. de 2027, 15h Premier League: Coventry City x Manchester City Coventry Building Society Arena (fora de casa) Ingressos Sáb., 20 de mar. de 2027, 15h Premier League: Manchester City x Manchester United Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 10 de abr. de 2027, 15h Premier League: Bournemouth x Manchester City Vitality Stadium (fora de casa) Ingressos Sáb., 17 de abr. de 2027, 15h Premier League: Manchester City x Crystal Palace Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 24 de abr. de 2027, 15h Premier League: Chelsea x Manchester City Stamford Bridge (fora de casa) Ingressos Sáb., 1º de maio de 2027, 15h Premier League: Manchester City x Brentford Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 8 de maio de 2027, 15h Premier League: Manchester City x Liverpool Etihad Stadium (em casa) Ingressos Sáb., 15 de maio de 2027, 15h Premier League: Ipswich Town x Manchester City Portman Road (fora de casa) Ingressos Dom., 23 de maio de 2027, 15h Premier League: Manchester City x Aston Villa Etihad Stadium (em casa) Ingressos Dom., 30 de maio de 2027, 16h Premier League: Sunderland x Manchester City Stadium of Light (fora de casa) Ingressos

Como comprar ingressos para o Manchester City?

Compre pelo portal oficial de ingressos do Manchester City, o canal de venda direta para os jogos em casa.

Os clubes distribuem os ingressos em três etapas: primeiro aos titulares de carnês de temporada, depois aos sócios conforme os pontos de fidelidade e, por fim, ao público na venda geral.

Como comprar carnês de temporada do Manchester City?

Os carnês de temporada são a única forma garantida de assistir a todos os jogos em casa, mas não estão disponíveis para novos compradores no momento. Acompanhe as atualizações no portal oficial de ingressos e lembre-se de que é preciso ser sócio do clube para comprar um quando voltarem a estar disponíveis.

Como comprar ingressos para jogos do Manchester City fora de casa?

Compre pelo site oficial do clube, como nos jogos em casa. É preciso ser sócio do City. Você também pode tentar o site do clube adversário, embora geralmente seja necessário ser sócio dele.

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Tudo o que você precisa saber sobre o Etihad Stadium

O Manchester City joga no Etihad Stadium desde 2003. O estádio foi construído originalmente para os Jogos da Commonwealth de 2002 e tem atualmente capacidade para 55.097 pessoas, o que o torna um dos maiores da Premier League.

A melhor maneira de chegar ao estádio é de transporte público. O Metrolink vai de Manchester Piccadilly até a parada Etihad Campus em menos de 10 minutos, com bondes circulando cinco vezes por hora em dias de jogo. As paradas próximas de Holt Town e Velopark permanecem fechadas por pelo menos uma hora após o fim da partida. É possível reservar estacionamento com antecedência, embora as vagas sejam limitadas.

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