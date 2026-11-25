Arne Slot deixou o comando do Liverpool após uma temporada abaixo do esperado, mas houve um lado positivo: ele ajudou a garantir a classificação do time para a Champions League. Você já pode reservar ingressos para uma grande noite europeia em Anfield ou fora de casa.

Sob o comando de Andoni Iraola, a torcida do Liverpool espera reviver a magia das campanhas europeias recentes. Na era Klopp, o time chegou a três finais da Champions League em cinco anos (2018-2022) e conquistou seu sexto título continental em 2019, ao vencer o Tottenham em Madri.

O Liverpool iniciou a campanha da última temporada na Champions League com uma vitória em casa sobre o Atlético de Madrid e terminou a fase de liga na terceira posição. A torcida espera que isso seja um bom presságio, já que o time também abriu sua trajetória europeia nesta temporada vencendo a equipe de Diego Simeone em Anfield, em setembro. Com confrontos contra Inter de Milão e Porto, entre outros, ainda por vir, os torcedores do Liverpool terão pela frente grandes jogos europeus nos próximos meses.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Liverpool na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quais são os próximos jogos do Liverpool na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Local Quarta-feira, 25 de novembro (21h) Club Brugge x Liverpool Ingressos Estádio Jan Breydel (fora de casa) Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Liverpool x Porto Ingressos Anfield (em casa) Terça-feira, 19 de janeiro (21h) Inter de Milão x Liverpool Ingressos San Siro (fora de casa) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Liverpool x RC Lens Ingressos Anfield (em casa)

Como comprar ingressos para os jogos do Liverpool na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Liverpool na Champions League podem ser comprados diretamente na página de ingressos do clube ou por meio do programa de compra para competições de mata-mata e das vendas para sócios. Também é possível adquirir ingressos para setores de hospitalidade do LFC sem precisar dos créditos exigidos para a compra de ingressos comuns por sócios.

Para participar das vendas e dos sorteios de ingressos comuns para sócios, é necessário ter uma associação oficial ativa do LFC nas categorias Full, Light ou Junior. Os jogos da Champions League e de outras copas são disponibilizados pelo Auto Cup Scheme para torcedores elegíveis ou por vendas e sorteios específicos para sócios a cada partida.

As primeiras vendas e inscrições para os sorteios dos jogos da Champions League começaram em julho, junto com o calendário de vendas da temporada divulgado pelo clube, com etapas adicionais após o sorteio da fase de liga da UEFA.

Embora o portal oficial do clube seja a maneira mais segura de comprar ingressos para os jogos do Liverpool, quem deseja assistir a uma partida da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor chance de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Liverpool na Champions League?

Os ingressos oficiais de entrada comum para os jogos do Liverpool na Champions League em Anfield custam de £30 a mais de £60 na temporada 2026/27. O clube limitou o aumento desses ingressos a 3% nesta temporada, e os preços ficarão congelados em 2027/28. Os ingressos para torcedores locais no anel superior da Main Stand continuam custando £9, sem aumento.

O Liverpool não estabelece preços-base diferentes para os jogos da Champions League e as partidas da Premier League. O valor nominal depende apenas da categoria, da arquibancada e do setor específico em Anfield:

Setor e arquibancada Preço para adultos Características principais Main Stand (setores centrais) £62 (preço mais alto) Mais perto dos bancos de reservas e de instalações modernas, com vista panorâmica privilegiada Main Stand (anel superior) £31 a £55 Vista elevada do campo; também abriga o setor de ingressos de £9 reservado a torcedores locais Sir Kenny Dalglish Stand £55 a £60 Assentos na lateral do campo, em frente à Main Stand, com a visão clássica das transmissões The Kop £39 a £44 A arquibancada mais famosa pelo apoio da torcida local, com uma atmosfera intensa nos dias de jogo Anfield Road Stand (anel inferior/superior) £31 a £54 Localizada em frente à Kop, conta com um setor recém-criado para jovens adultos de até 24 anos

Os pacotes oficiais de hospitalidade do LFC para as noites da fase de grupos da Champions League geralmente custam de £175 a mais de £400 por assento. Eles incluem lugares em setores premium da Main Stand ou da Anfield Road End, acesso a lounges e refeições antes do jogo, por exemplo, no Brodies Sports Bar, no The Boot Room Restaurant ou no The Carlsberg Dugout.

Acompanhe o site oficial do PSG para obter mais informações e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Liverpool na Champions League

Nas campanhas europeias recentes, o Liverpool só venceu ou perdeu. Por incrível que pareça, são 47 partidas sem empate entre Champions League e Liga Europa. A última vez que o time empatou foi contra o Benfica em Anfield, em abril de 2022, no jogo de volta das quartas de final da Champions League.