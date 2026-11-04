Arne Slot pode ter deixado o comando do Liverpool após uma campanha abaixo do esperado na temporada passada, mas houve um lado positivo: ele ajudou a garantir ao clube uma vaga na Champions League. Você já pode comprar ingressos para uma grande noite europeia em Anfield ou fora de casa.

Sob o comando de Andoni Iraola, a torcida do Liverpool espera reviver a magia das recentes campanhas europeias. Na era Klopp, o clube chegou a três finais da Champions League em cinco anos (2018-2022) e conquistou o título continental pela sexta vez em sua história em 2019, após vencer o Tottenham em Madri.

O Liverpool começou a campanha da temporada passada na Champions League com uma vitória em casa sobre o Atlético de Madrid e terminou a fase de liga na terceira posição. A torcida espera que isso seja um bom presságio, já que a equipe também iniciou sua trajetória europeia em setembro deste ano com uma vitória sobre o Atlético de Madrid de Diego Simeone em Anfield. Com confrontos contra Inter de Milão e Porto ainda pela frente, entre outros, os torcedores do Liverpool podem esperar jogos europeus empolgantes nos próximos meses.

O GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Liverpool na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quais são os próximos jogos do Liverpool na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Local Quarta-feira, 4 de novembro (20h45) Fenerbahçe x Liverpool Ingressos Estádio Şükrü Saracoğlu (fora de casa) Quarta-feira, 25 de novembro (21h) Club Brugge x Liverpool Ingressos Estádio Jan Breydel (fora de casa) Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Liverpool x Porto Ingressos Anfield (em casa) Terça-feira, 19 de janeiro (21h) Inter de Milão x Liverpool A definir San Siro (fora de casa) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Liverpool x RC Lens Ingressos Anfield (em casa)

Como comprar ingressos para os jogos do Liverpool na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Liverpool na Champions League podem ser comprados diretamente pela página de venda de ingressos do clube ou por meio do programa de ingressos para as copas e das vendas para sócios. Também é possível adquirir ingressos para áreas de hospitalidade do LFC sem os créditos exigidos para os sócios na compra de ingressos comuns.

É preciso ter uma associação oficial ativa ao LFC, nas modalidades Full, Light ou Junior, para participar das vendas e dos sorteios de ingressos destinados a sócios. Os ingressos para jogos da Champions League e de outras copas são distribuídos pelo Auto Cup Scheme aos torcedores elegíveis ou por meio de vendas e sorteios específicos para sócios a cada partida.

As vendas iniciais e as inscrições para os sorteios de ingressos da Champions League começaram em julho, junto com o calendário de vendas da temporada divulgado pelo clube, com etapas adicionais após o sorteio da fase de liga da UEFA.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para os jogos do Liverpool, quem deseja assistir a uma partida da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor chance de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Liverpool na Champions League?

Os ingressos oficiais comuns para os jogos do Liverpool na Champions League em Anfield custam de £ 30 a mais de £ 60 na temporada 2026/27. O clube limitou os reajustes dos ingressos comuns a 3% nesta temporada, e os preços permanecerão congelados em 2027/28. Os ingressos para torcedores locais no setor superior da Main Stand continuam com o preço de £ 9, sem aumento.

O Liverpool não estabelece preços-base diferentes para os jogos da Champions League e as partidas comuns da Premier League. O valor de face depende apenas do nível, da arquibancada e do setor específico de Anfield:

Setor e arquibancada Preço para adultos Características principais Main Stand (setores centrais) £ 62 (mais alto) Próximo aos bancos de reservas, com instalações modernas e vista panorâmica privilegiada Main Stand (setor superior) £ 31 a £ 55 Vista elevada do campo; também abriga o setor reservado aos “ingressos para torcedores locais” de £ 9 Sir Kenny Dalglish Stand £ 55 a £ 60 Assentos ao longo da lateral do campo, em frente à Main Stand, com a vista clássica das transmissões Kop £ 39 a £ 44 A arquibancada mais famosa pelo apoio efusivo dos torcedores locais, com uma atmosfera intensa nos dias de jogo Anfield Road Stand (setores inferior e superior) £ 31 a £ 54 Situada em frente à Kop, conta com um setor recém-implantado para jovens adultos de até 24 anos

Os pacotes oficiais de hospitalidade do LFC para as noites da fase de grupos da Champions League geralmente custam de £ 175 a mais de £ 400 por lugar. Eles incluem assentos em setores premium da Main Stand ou da Anfield Road End, acesso a lounges e refeições antes da partida, em espaços como Brodies Sports Bar, The Boot Room Restaurant ou The Carlsberg Dugout.

Acompanhe o site oficial do PSG para mais informações e plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Liverpool na Champions League

Nas últimas campanhas europeias, os jogos do Liverpool terminaram sempre em vitória ou derrota. Por incrível que pareça, o clube está há 46 partidas sem empatar na Champions League e na Liga Europa. O último empate foi contra o Benfica, em Anfield, em abril de 2022, no jogo de volta das quartas de final da Champions League.