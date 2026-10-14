Arne Slot pode ter deixado o comando do Liverpool após uma campanha abaixo do esperado na temporada passada, mas houve ao menos um ponto positivo: ele ajudou a garantir a classificação do clube para a Champions League. Você já pode comprar ingressos para uma grande noite europeia em Anfield ou fora de casa.

Sob o comando de Andoni Iraola, a torcida do Liverpool espera reviver a magia das campanhas europeias recentes. Na era Klopp, o clube chegou a três finais da Champions League em cinco anos (2018-2022) e conquistou o título continental pela sexta vez em sua história em 2019, ao vencer o Tottenham em Madri.

O Liverpool começou a campanha da Champions League da temporada passada com uma vitória em casa sobre o Atletico Madrid e terminou a fase de liga em 3º lugar. O clube espera que esse seja um bom presságio, já que também abriu sua campanha europeia em setembro deste ano com uma vitória sobre a equipe de Diego Simeone em Anfield. Com jogos contra Inter de Milão, Porto e Villarreal, entre outros, ainda pela frente, a torcida do Liverpool terá confrontos europeus empolgantes nos próximos meses.

O GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Liverpool na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quais são os jogos do Liverpool na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Estádio Quarta-feira, 14 de outubro (18h45) LASK x Liverpool Ingressos Raiffeisen Arena (fora) Terça-feira, 20 de outubro (20h) Liverpool x Villarreal Ingressos Anfield (casa) Quarta-feira, 4 de novembro (20h45) Fenerbahçe x Liverpool Ingressos Estádio Şükrü Saracoğlu (fora) Quarta-feira, 25 de novembro (21h) Club Brugge x Liverpool Ingressos Estádio Jan Breydel (fora) Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Liverpool x Porto Ingressos Anfield (casa) Terça-feira, 19 de janeiro (21h) Inter de Milão x Liverpool A definir San Siro (fora) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Liverpool x RC Lens Ingressos Anfield (casa)

Como comprar ingressos para os jogos do Liverpool na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Liverpool na Champions League podem ser comprados diretamente na página de ingressos do clube ou por meio do programa de ingressos para copas e das vendas para sócios. Também é possível adquirir pacotes específicos de hospitalidade do LFC sem os créditos exigidos para a compra de ingressos comuns por sócios.

É preciso ter uma associação oficial ativa ao LFC (Full, Light ou Junior) para participar das vendas e dos sorteios de ingressos comuns destinados a sócios. Os jogos da Champions League e de copas são atendidos pelo Auto Cup Scheme para os torcedores elegíveis ou por vendas e sorteios específicos para sócios a cada partida.

As vendas iniciais e as inscrições nos sorteios para os jogos da Champions League começaram em julho, junto com o lançamento da temporada pelo clube, com fases adicionais após o sorteio da fase de liga da UEFA.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para os jogos do Liverpool, quem deseja assistir a uma partida da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Liverpool na Champions League?

Os ingressos oficiais comuns para os jogos do Liverpool na Champions League em Anfield custam de £ 30 a mais de £ 60 na temporada 2026/27. O clube limitou os aumentos dos ingressos comuns a 3% nesta temporada, e os preços ficarão congelados na temporada 2027/28. Os ingressos para torcedores locais no setor superior da Main Stand continuam com o preço inalterado de £ 9.

O Liverpool não estabelece uma categoria de preços diferente para os jogos da Champions League em relação às partidas comuns da Premier League. O valor nominal depende apenas do nível, da arquibancada e do setor específico de Anfield:

Setor e arquibancada Preço para adultos Principais características Main Stand (setores centrais) £ 62 (maior preço) Mais perto dos bancos de reservas e das instalações modernas, com vista panorâmica privilegiada Main Stand (setor superior) £ 31 a £ 55 Vista elevada do campo; também abriga o setor de ingressos para torcedores locais a £ 9 Sir Kenny Dalglish Stand £ 55 a £ 60 Assentos na lateral do campo, em frente à Main Stand, com a vista clássica das transmissões The Kop £ 39 a £ 44 A arquibancada mais famosa pelo apoio vocal da torcida local, com uma atmosfera intensa nos dias de jogo Anfield Road Stand (setores inferior e superior) £ 31 a £ 54 Localizada em frente à Kop, conta com um setor recém-implantado para jovens adultos de até 24 anos

Os pacotes oficiais de hospitalidade do LFC para as noites da fase de grupos da Champions League geralmente custam de £ 175 a mais de £ 400 por lugar. Eles incluem assentos em setores premium da Main Stand ou da Anfield Road End, acesso a lounges e refeições antes da partida (por exemplo, no Brodies Sports Bar, no The Boot Room Restaurant ou no The Carlsberg Dugout).

Acompanhe o site oficial do PSG para obter informações adicionais e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Liverpool na Champions League

Nas campanhas europeias recentes, o Liverpool só venceu ou perdeu. Surpreendentemente, o clube está há 44 jogos (na Champions League & Liga Europa) sem empatar. A última igualdade foi contra o Benfica em Anfield, em abril de 2022, no jogo de volta das quartas de final da Champions League.

Data Fase e adversário Placar (resultado) Estádio 9 de setembro de 2026 Fase de liga: Atletico Madrid 2-1 (vitória) Anfield (Liverpool) 14 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de volta): PSG 0-2 (derrota) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de ida): PSG 0-2 (derrota) Parc des Princes (Paris) 18 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de volta): Galatasaray 4-0 (vitória) Anfield (Liverpool) 10 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de ida): Galatasaray 0-1 (derrota) RAMS Park (Istambul) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga: Qarabağ FK 6-0 (vitória) Anfield (Liverpool) 21 de janeiro de 2026 Fase de liga: Marseille 3-0 (vitória) Stade Vélodrome (Marselha)



