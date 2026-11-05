Após a conquista sensacional do título da EFL Championship na temporada passada, sob o comando de Frank Lampard, o Coventry City está de volta à Premier League depois de 25 anos de ausência. Não perca a chance de ver o time em ação: compre hoje ingressos para os próximos jogos.

O Coventry City sabe que terá uma tarefa muito difícil ao longo da temporada, mas os primeiros sinais indicam que tem a capacidade de lutar para evitar o rebaixamento.

Depois de um início complicado, sem vitórias e com viagens difíceis para enfrentar Arsenal e Manchester City, o Coventry conquistou triunfos sobre Nottingham Forest, Newcastle e Sunderland, elevando o ânimo de jogadores e torcedores. Agora, buscará manter o bom desempenho.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Coventry City, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos do Coventry City

Data e horário Jogo Ingressos Local Sexta-feira, 6 de novembro (20h) Premier League: Everton x Coventry City Ingressos Hill Dickinson Stadium (fora de casa) Sábado, 21 de novembro (15h) Premier League: Coventry City x Crystal Palace Ingressos Coventry Building Society Arena (em casa) Sábado, 28 de novembro (15h) Premier League: Leeds United x Coventry City Ingressos Elland Road (fora de casa) Quarta-feira, 2 de dezembro (20h) Premier League: Coventry City x Ipswich Town Ingressos Coventry Building Society Arena (em casa) Sábado, 5 de dezembro (15h) Premier League: Manchester United x Coventry City Ingressos Old Trafford (fora de casa) Sábado, 12 de dezembro (15h) Premier League: Coventry City x Aston Villa Ingressos Coventry Building Society Arena (em casa) Sábado, 19 de dezembro (15h) Premier League: Bournemouth x Coventry City Ingressos Vitality Stadium (fora de casa) Domingo, 27 de dezembro (14h) Premier League: Coventry City x Chelsea Ingressos Coventry Building Society Arena (em casa) Quarta-feira, 30 de dezembro (19h30) Premier League: Coventry City x Brentford Ingressos Coventry Building Society Arena (em casa) Sábado, 2 de janeiro (15h) Premier League: Liverpool x Coventry City Ingressos Anfield (fora de casa) Quarta-feira, 6 de janeiro (19h30) Premier League: Ipswich Town x Coventry City Ingressos Portman Road (fora de casa)

Como comprar ingressos para o Coventry City

Para comprar ingressos oficiais para o Coventry City, é preciso recorrer aos canais oficiais do clube. As vendas seguem etapas de prioridade, começando pelos sócios antes de serem abertas aos torcedores com histórico de compras anteriores.

Os ingressos para os jogos são colocados à venda primeiro para os sócios Sky Blue. Se restarem entradas, a etapa seguinte é aberta aos torcedores com histórico de compras anteriores. Jogos de grande procura ou clássicos locais raramente chegam à venda geral ao público, para impedir que torcedores visitantes comprem lugares no setor da torcida da casa.

Para cada jogo, o cronograma de venda dos ingressos depende diretamente da data da partida. As vendas costumam começar cerca de 3 a 4 semanas antes do jogo.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Coventry City no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Coventry City?

Os preços dos ingressos oficiais para jogos e dos carnês de temporada do Coventry City na Premier League 2026/27 variam conforme a categoria da partida, o setor e a faixa etária. Os ingressos comuns para adultos geralmente custam de £ 30 a £ 55.

O clube adota um sistema de categorias para os jogos (Categoria A, Categoria B e Categoria C) com base na procura, além de setores específicos na Coventry Building Society Arena:

Setor / tipo de categoria Faixa de preço para adultos (aprox.) Setor padrão £ 30 a £ 55 Setor família £ 30 a £ 55 Setor premium £ 42 a mais de £ 80 Setor premium com assentos acolchoados £ 47 a mais de £ 60

Pacotes de hospitalidade: camarotes executivos, acesso a lounges e refeições VIP custam a partir de aproximadamente £ 120 a mais de £ 250 por pessoa.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre a Coventry Building Society Arena

A Coventry Building Society Arena, historicamente conhecida como Ricoh Arena, é um estádio multiuso com capacidade para 32.609 pessoas e um complexo de exposições localizado em Coventry.

Inaugurado em agosto de 2005, o complexo de £ 113 milhões reúne esportes, grandes exposições empresariais, um cassino e um hotel no local em um único centro movimentado.

O Coventry City Football Club deixou sua histórica casa, Highfield Road, para se instalar na arena em 2005. No entanto, a história do local foi fortemente marcada por disputas turbulentas sobre propriedade e aluguel.

Por causa desses problemas, o clube foi obrigado a disputar temporariamente seus jogos como mandante fora da cidade, no Sixfields, em Northampton, e no St Andrew's, em Birmingham.

Um marco histórico foi alcançado em agosto de 2025, quando o Coventry City concluiu a compra da arena e passou a ser proprietário pleno de seu estádio pela primeira vez na história do clube.

Momentos memoráveis na Coventry Building Society Arena

O jogo de inauguração : a arena recebeu seu primeiro evento aberto ao público em agosto de 2005, quando o Coventry City venceu o Queens Park Rangers por 3 a 0 diante de uma torcida da casa em êxtase.

: a arena recebeu seu primeiro evento aberto ao público em agosto de 2005, quando o Coventry City venceu o Queens Park Rangers por 3 a 0 diante de uma torcida da casa em êxtase. A decisão que estabeleceu o recorde de público : o estádio registrou seu maior público em uma partida de futebol quando 31.452 torcedores compareceram à decisiva partida dos playoffs da Championship contra o Middlesbrough, em maio de 2025. O Coventry venceu por 2 a 0.

: o estádio registrou seu maior público em uma partida de futebol quando 31.452 torcedores compareceram à decisiva partida dos playoffs da Championship contra o Middlesbrough, em maio de 2025. O Coventry venceu por 2 a 0. Jogos Olímpicos de Londres de 2012: o local recebeu partidas de futebol dos Jogos Olímpicos e foi rebatizado de “City of Coventry Stadium” durante o torneio devido às regras rígidas sobre patrocínio corporativo.

O primeiro hat-trick: em dezembro de 2009, o atacante Freddy Eastwood, do Coventry City, marcou o primeiro hat-trick da história do estádio em uma partida contra o Peterborough United.

Recordes e estatísticas do Coventry City

O Coventry City Football Club ocupa um lugar singular na história do futebol inglês por sua capacidade de superar adversidades. Fundado em 1883 como Singers F.C. antes de mudar de nome em 1898, o clube é lembrado por seus 34 anos consecutivos na primeira divisão.

Principais títulos e conquistas do clube

Copa da Inglaterra : 1 título (1987)

: 1 título (1987) EFL Trophy: 1 título (2017)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)

Mais gols: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

A Revolução Azul-Celeste (1962-1967)

O emblemático técnico Jimmy Hill transformou a identidade do clube ao introduzir o uniforme azul-celeste, o hino do clube e programas de jogo modernos. Ele levou o time à Primeira Divisão pela primeira vez em 1967.

A glória na Copa da Inglaterra

Sob o comando de John Sillett e George Curtis, o Coventry venceu por 3 a 2, na prorrogação, um Tottenham Hotspur repleto de estrelas em Wembley. A lendária cabeçada de Keith Houchen, mergulhando para alcançar a bola, continua sendo uma das imagens mais emblemáticas da história da Copa da Inglaterra.