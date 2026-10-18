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Arsenal FC v Coventry City - Premier League 2026/27Getty Images Sport
Book Coventry City 2026/27 match tickets
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Como comprar ingressos para os jogos do Coventry City em 2026-27: Próximas partidas, preços e informações sobre carnês de temporada

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Coventry
Premier League

O Coventry City está de volta à elite, e veja como garantir ingressos para assistir ao time em campo

Após a conquista sensacional do título da EFL Championship na temporada passada, sob o comando de Frank Lampard, o Coventry City está de volta à Premier League depois de 25 anos. Não perca a chance de ver o time em ação: garanta hoje seus ingressos para os próximos jogos.

O Coventry City sabe que terá uma tarefa árdua ao longo da temporada, mas os primeiros sinais indicam que o time tem a capacidade de luta necessária para se manter fora da zona de rebaixamento.

Depois de um início complicado sem vitórias, que incluiu visitas difíceis a Arsenal e Manchester City, o Coventry conquistou triunfos consecutivos sobre Nottingham Forest e Newcastle. Os resultados elevaram o ânimo de jogadores e torcedores, e o time buscará dar sequência a essas atuações.

Deixe a GOAL apresentar todas as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Coventry City, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Coventry City

Data e horário

Jogo

Ingressos

Local

Seg., 19 de outubro (20h)

Premier League: Tottenham x Coventry City

Ingressos

Tottenham Hotspur Stadium (fora de casa)

Sáb., 24 de outubro (15h)

Premier League: Coventry City x Fulham

Ingressos

Coventry Building Society Arena (em casa)

Sáb., 31 de outubro (15h)

Premier League: Coventry City x Sunderland

Ingressos

Coventry Building Society Arena (em casa)

Sex., 6 de novembro (20h)

Premier League: Everton x Coventry City

Ingressos

Hill Dickinson Stadium (fora de casa)

Sáb., 21 de novembro (15h)

Premier League: Coventry City x Crystal Palace

Ingressos

Coventry Building Society Arena (em casa)

Sáb., 28 de novembro (15h)

Premier League: Leeds United x Coventry City

Ingressos

Elland Road (fora de casa)

Qua., 2 de dezembro (20h)

Premier League: Coventry City x Ipswich Town

Ingressos

Coventry Building Society Arena (em casa)

Sáb., 5 de dezembro (15h)

Premier League: Manchester United x Coventry City

Ingressos

Old Trafford (fora de casa)

Sáb., 12 de dezembro (15h)

Premier League: Coventry City x Aston Villa

Ingressos

Coventry Building Society Arena (em casa)

Sáb., 19 de dezembro (15h)

Premier League: Bournemouth x Coventry City

Ingressos

Vitality Stadium (fora de casa)

Dom., 27 de dezembro (14h)

Premier League: Coventry City x Chelsea

Ingressos

Coventry Building Society Arena (em casa)

Qua., 30 de dezembro (19h30)

Premier League: Coventry City x Brentford

Ingressos

Coventry Building Society Arena (em casa)

Sáb., 2 de janeiro (15h)

Premier League: Liverpool x Coventry City

Ingressos

Anfield (fora de casa)

Qua., 6 de janeiro (19h30)

Premier League: Ipswich Town x Coventry City

Ingressos

Portman Road (fora de casa)

Como comprar ingressos para o Coventry City

Para comprar ingressos oficiais para os jogos do Coventry City, é preciso recorrer aos canais oficiais do clube. As vendas seguem etapas de prioridade, começando pelos sócios e depois sendo abertas a torcedores com histórico de compras.

Os ingressos para os jogos são disponibilizados primeiro aos sócios do Coventry City. Se ainda houver ingressos, a etapa seguinte é aberta aos torcedores com histórico de compras. Jogos de grande procura ou clássicos locais raramente chegam a uma verdadeira “venda geral” ao público, para impedir que torcedores visitantes comprem lugares no setor da torcida da casa.

Para cada partida, o cronograma de venda de ingressos depende estritamente da data do jogo. Em geral, as vendas começam cerca de três a quatro semanas antes da partida.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Coventry City no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Coventry City?

Os preços dos ingressos oficiais para jogos avulsos e dos carnês de temporada do Coventry City na Premier League 2026/27 variam conforme a categoria da partida, o setor e a faixa etária. Os ingressos comuns para adultos costumam custar entre £ 30 e £ 55.

O clube utiliza um sistema de categorias de jogos (Categoria A, Categoria B e Categoria C) baseado na procura por cada partida, além de setores específicos na Coventry Building Society Arena:

Setor / tipo de categoria

Faixa de preço para adultos (aprox.)

Setor padrão

£ 30 a £ 55

Setor família

£ 30 a £ 55

Setor premium

£ 42 a £ 80 ou mais

Setor premium com assentos acolchoados

£ 47 a £ 60 ou mais

Pacotes de hospitalidade: camarotes executivos, acesso a lounges e refeições VIP custam a partir de aproximadamente £ 120 a £ 250 ou mais por pessoa.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre a Coventry Building Society Arena

A Coventry Building Society Arena, historicamente conhecida como Ricoh Arena, é um estádio multiuso com capacidade para 32.609 pessoas e um complexo de exposições localizado em Coventry.

Inaugurado em agosto de 2005, o espaço de £ 113 milhões reúne esporte, grandes exposições empresariais, um cassino e um hotel no local em um único centro movimentado.

O Coventry City Football Club deixou seu estádio histórico, Highfield Road, para se instalar na arena em 2005. No entanto, a história do local foi fortemente marcada por disputas turbulentas envolvendo a propriedade e o aluguel.

Em consequência desses problemas, o clube foi obrigado a mandar temporariamente seus jogos fora da cidade, no Sixfields, em Northampton, e no St Andrew's, em Birmingham.

Um marco histórico ocorreu em agosto de 2025, quando o Coventry City concluiu a compra da arena e passou a ser o proprietário integral de seu estádio pela primeira vez na história do clube.

Momentos marcantes na Coventry Building Society Arena

  • O jogo de abertura: a arena recebeu seu primeiro evento aberto ao público em agosto de 2005, quando o Coventry City venceu o Queens Park Rangers por 3 a 0 diante de sua torcida em festa.
  • A decisão com recorde de público: o estádio registrou seu maior público em uma partida de futebol quando 31.452 torcedores compareceram à decisão decisiva dos playoffs da Championship contra o Middlesbrough, em maio de 2025, vencida pelo Coventry por 2 a 0.
  • Jogos Olímpicos de Londres de 2012: o local recebeu partidas do torneio olímpico de futebol e foi rebatizado de “City of Coventry Stadium” durante a competição por causa das rígidas regras de patrocínio corporativo.

O primeiro hat-trick: em dezembro de 2009, o atacante Freddy Eastwood, do Coventry City, marcou o primeiro hat-trick da história do estádio em uma partida contra o Peterborough United.

Recordes e estatísticas do Coventry City

O Coventry City Football Club, conhecido por seu apelido ligado à cor azul-celeste, ocupa um lugar singular e marcado pela resiliência na história do futebol inglês. Fundado em 1883 como Singers F.C., antes de mudar de nome em 1898, o clube é lembrado por sua permanência ininterrupta de 34 anos na primeira divisão.

Principais títulos e conquistas do clube

  • Copa da Inglaterra: 1 título (1987)
  • EFL Trophy: 1 título (2017)

Recordes individuais dos jogadores

  • Mais jogos: Steve Ogrizovic (601), Brian Borrows (474)
  • Mais gols: Clarrie Bourton (189), Billy Lake (129)

A revolução do Coventry City (1962-1967)

O lendário técnico Jimmy Hill transformou a identidade do clube ao introduzir o uniforme azul-celeste, o hino do clube e programas de jogo modernos. Ele levou o Coventry à Primeira Divisão pela primeira vez em 1967.

A glória na Copa da Inglaterra

Sob o comando de John Sillett e George Curtis, o Coventry venceu por 3 a 2, na prorrogação, um Tottenham Hotspur repleto de estrelas, em Wembley. O lendário gol de cabeça de Keith Houchen, após se lançar em direção à bola, continua sendo uma das imagens mais icônicas da história da Copa da Inglaterra.


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