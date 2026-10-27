O Bayern de Munique dominou o futebol alemão, terminando na liderança da Bundesliga em 13 das últimas 14 temporadas, mas agora busca uma nova campanha vitoriosa na Europa. Compre ingressos hoje para ver Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz e companhia em ação na Champions League nesta temporada.

O Bayern de Munique chegou pelo menos às quartas de final nas últimas sete edições da Champions League, mas não disputa uma final desde 2020, quando conquistou o título continental pela sexta vez em sua história.

A equipe de Vincent Kompany quer avançar na Europa nesta temporada e começou a competição marcando muitos gols. O Bayern estreou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Bodø/Glimt em Munique, reagiu após sair perdendo por 2 a 0 e empatou em 3 a 3 com o Viking na Noruega, antes de ficar no 2 a 2 com o Arsenal, campeão da Premier League.

Com jogos da fase de liga contra Atlético de Madrid, Manchester United e Real Betis, entre outros, os próximos meses prometem grandes confrontos. A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Bayern de Munique na Champions League.

Quais são os jogos do Bayern de Munique na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Estádio Terça-feira, 3 de novembro (21h) Atlético de Madrid x Bayern de Munique Ingressos Riyadh Air Metropolitano (fora de casa) Quarta-feira, 25 de novembro (21h) Lille x Bayern de Munique Ingressos Stade Pierre-Mauroy (fora de casa) Terça-feira, 8 de dezembro (21h) Bayern de Munique x Slavia Praga Ingressos Allianz Arena (em casa) Quarta-feira, 20 de janeiro (20h) Manchester United x Bayern de Munique Ingressos Old Trafford (fora de casa) Quarta-feira, 27 de janeiro (21h) Bayern de Munique x Real Betis Ingressos Allianz Arena (em casa)

Como comprar ingressos para os jogos do Bayern de Munique na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Bayern de Munique na Champions League só podem ser comprados pelos canais oficiais do clube. Como a demanda por partidas na Allianz Arena é excepcionalmente alta, os pedidos de ingressos regularmente superam a oferta, e o clube usa um sistema de sorteio seletivo.

Os canais oficiais são:

Portal de solicitação de ingressos : Disponível na loja oficial de ingressos do Bayern, é o principal canal para participar do sorteio de ingressos vendidos diretamente pelo clube.

Plataforma de revenda de ingressos do Bayern (Zweitmarkt) : É a plataforma oficial de revenda do clube, com ingressos pelo valor de face. Quando pedidos feitos para o sorteio são cancelados ou os ingressos para um jogo se esgotam, titulares de ingressos de temporada podem revender seus lugares legalmente por esse canal.

Parceiros oficiais de viagem : Quem vem de outro país pode comprar com segurança pacotes oficiais de viagem para os jogos por meio de agentes autorizados, como Champions Travel ou Travel Connection.

Hospitalidade oficial : Pacotes VIP para o dia do jogo podem ser solicitados diretamente pelo portal de hospitalidade da Allianz Arena.

Embora o portal oficial do clube seja a maneira mais segura de comprar ingressos para o Bayern de Munique, quem deseja assistir a uma partida da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Bayern de Munique na Champions League?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do Bayern de Munique em casa pela Champions League variam de acordo com o perfil do adversário.

O clube divide suas partidas da fase de liga europeia entre jogos regulares (por exemplo, contra Slavia Praga, Real Betis e Bodø/Glimt) e grandes confrontos (por exemplo, contra o Arsenal FC).

Categoria Preço 1 - Assentos premium nas laterais € 100 a € 130 2 - Escanteios / laterais superiores € 80 a € 110 3 - Escanteios superiores € 60 a € 90 4 - Atrás dos gols, com assentos € 50 a € 60 5 - Setores da torcida / em pé € 19

Acompanhe o site oficial do Bayern de Munique para mais informações e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para conferir a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Bayern de Munique na Champions League

O Bayern não para de marcar na Europa: sua média na Champions League ao longo de 2026 é superior a 3,3 gols por jogo. O clube balançou as redes em 23 partidas consecutivas na competição desde janeiro de 2025, quando perdeu por 3 a 0 para o Feyenoord em Roterdã.

Data Fase e adversário Placar (resultado) Estádio 21 de outubro de 2026 Fase de liga: Arsenal 2 a 2 (empate) Allianz Arena (Munique) 13 de outubro de 2026 Fase de liga: Viking 3 a 3 (empate) Viking Stadion (Stavanger) 10 de setembro de 2026 Fase de liga: Bodø/Glimt 5 a 0 (vitória) Allianz Arena (Munique) 6 de maio de 2026 Semifinal (volta): Paris Saint-Germain 1 a 1 (empate) Allianz Arena (Munique) 28 de abril de 2026 Semifinal (ida): Paris Saint-Germain 4 a 5 (derrota) Parc des Princes (Paris) 15 de abril de 2026 Quartas de final (volta): Real Madrid 4 a 3 (vitória) Allianz Arena (Munique) 7 de abril de 2026 Quartas de final (ida): Real Madrid 2 a 1 (vitória) Bernabeu (Madri) 18 de março de 2026 Oitavas de final (volta): Atalanta 4 a 1 (vitória) Allianz Arena (Munique) 10 de março de 2026 Oitavas de final (ida): Atalanta 6 a 1 (vitória) New Balance Arena (Bérgamo) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga: PSV 2 a 1 (vitória) Philips Stadion (Eindhoven) 21 de janeiro de 2026 Fase de liga: Union Saint-Gilloise 2 a 0 (vitória) Allianz Arena (Munique)



