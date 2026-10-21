O Bayern de Munique dominou o futebol nacional, terminando na liderança da Bundesliga em 13 das últimas 14 temporadas, mas agora busca mais uma campanha vitoriosa na Europa. Compre ingressos hoje para ver Michael Olise, Harry Kane, Luis Díaz e companhia em ação na Champions League nesta temporada.

O Bayern de Munique chegou pelo menos às quartas de final nas últimas sete edições da Champions League, mas não disputa uma final desde 2020, quando conquistou o título continental pela sexta vez em sua história.

A equipe de Vincent Kompany tentará avançar na competição europeia nesta temporada e tem marcado gols com facilidade nas primeiras rodadas. O Bayern estreou com uma goleada por 5 a 0 sobre o Bodø/Glimt em Munique e depois reagiu a uma desvantagem de 2 a 0 para empatar por 3 a 3 com o Viking na Noruega.

Com confrontos pela fase de liga contra Arsenal, Atlético de Madrid e Manchester United, entre outros, os próximos meses prometem grandes jogos. A GOAL traz as informações mais recentes sobre ingressos e explica como garantir um lugar nos jogos do Bayern de Munique pela Champions League.

Quais são os jogos do Bayern de Munique na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Local Quarta-feira, 21 de outubro (21h) Bayern de Munique x Arsenal Ingressos Allianz Arena (em casa) Terça-feira, 3 de novembro (21h) Atlético de Madrid x Bayern de Munique Ingressos Riyadh Air Metropolitano (fora de casa) Quarta-feira, 25 de novembro (21h) Lille x Bayern de Munique Ingressos Stade Pierre-Mauroy (fora de casa) Terça-feira, 8 de dezembro (21h) Bayern de Munique x Slavia Praga Ingressos Allianz Arena (em casa) Quarta-feira, 20 de janeiro (20h) Manchester United x Bayern de Munique Ingressos Old Trafford (fora de casa) Quarta-feira, 27 de janeiro (21h) Bayern de Munique x Real Betis Ingressos Allianz Arena (em casa)

Como comprar ingressos para os jogos do Bayern de Munique na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Bayern de Munique na Champions League podem ser comprados exclusivamente pelos canais oficiais do clube. Como a procura por lugares na Allianz Arena é excepcionalmente alta, os pedidos de ingresso regularmente superam a oferta, e o clube utiliza um sistema de sorteio seletivo.

Esses canais oficiais são:

Portal de solicitação de ingressos : disponível na loja oficial de ingressos do FC Bayern, é o principal canal para se inscrever no sorteio de ingressos.

Plataforma de revenda de ingressos do FC Bayern (Zweitmarkt) : é a plataforma oficial do clube para revenda pelo valor de face. Quando pedidos feitos para o sorteio são cancelados ou um jogo tem os ingressos esgotados, titulares de ingressos para a temporada revendem legalmente seus lugares por esse canal.

Parceiros oficiais de viagem : quem viaja do exterior pode comprar com segurança pacotes oficiais de viagem para os jogos por meio de agentes autorizados, como Champions Travel ou Travel Connection.

Hospitalidade oficial : pacotes VIP para o dia do jogo podem ser solicitados diretamente pelo portal de hospitalidade da Allianz Arena.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o Bayern de Munique, quem deseja assistir a uma partida da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor chance de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Bayern de Munique na Champions League?

Os preços oficiais dos ingressos para os jogos do Bayern de Munique em casa pela Champions League, na Allianz Arena, variam conforme o perfil do adversário.

O clube divide seus jogos da fase de liga da competição europeia entre partidas comuns (por exemplo, contra Slavia Praga, Real Betis e Bodø/Glimt) e grandes confrontos (por exemplo, contra o Arsenal FC).

Categoria Preço 1 - Assentos premium nas laterais € 100 a € 130 2 - Escanteios / parte alta das laterais € 80 a € 110 3 - Parte alta dos escanteios € 60 a € 90 4 - Atrás dos gols, com assentos € 50 a € 60 5 - Setores de torcedores / em pé € 19

Acompanhe o site oficial do Bayern de Munique para obter mais informações e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Bayern de Munique na Champions League

O Bayern não para de marcar na Europa: sua média na Champions League ao longo de 2026 é superior a 3,3 gols por jogo. A equipe balançou as redes em 23 partidas consecutivas na competição desde janeiro de 2025, quando perdeu por 3 a 0 para o Feyenoord em Roterdã.

Data Fase e adversário Placar (resultado) Local 13 de outubro de 2026 Fase de liga: Viking 3 a 3 (empate) Viking Stadion (Stavanger) 10 de setembro de 2026 Fase de liga: Bodø/Glimt 5 a 0 (vitória) Allianz Arena (Munique) 6 de maio de 2026 Semifinal (jogo de volta): Paris Saint-Germain 1 a 1 (empate) Allianz Arena (Munique) 28 de abril de 2026 Semifinal (jogo de ida): Paris Saint-Germain 4 a 5 (derrota) Parc des Princes (Paris) 15 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de volta): Real Madrid 4 a 3 (vitória) Allianz Arena (Munique) 7 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de ida): Real Madrid 2 a 1 (vitória) Bernabéu (Madri) 18 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de volta): Atalanta 4 a 1 (vitória) Allianz Arena (Munique) 10 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de ida): Atalanta 6 a 1 (vitória) New Balance Arena (Bérgamo) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga: PSV 2 a 1 (vitória) Philips Stadion (Eindhoven) 21 de janeiro de 2026 Fase de liga: Union Saint-Gilloise 2 a 0 (vitória) Allianz Arena (Munique)



