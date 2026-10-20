Gigante da Espanha e da Europa, o Barcelona está desesperado para voltar a erguer a taça da Champions League. Isso não acontece desde 2015. Será que esta pode ser a temporada? Os milhões de torcedores do Barcelona espalhados pelo mundo esperam que sim.

Não perca a chance de ver Lamine Yamal e companhia em ação: você já pode comprar ingressos para os jogos do Barcelona na Champions League.

O técnico do Barça, Hansi Flick, estará concentrado em resolver o problema continental que tem frustrado o clube catalão. Apesar do domínio em La Liga, o Barcelona chegou às semifinais da Champions League apenas uma vez (2024/25) nas últimas sete temporadas.

Os torcedores têm motivos para se empolgar com o início da equipe na Europa nesta temporada. Uma goleada por 5 a 1 em casa sobre o Feyenoord foi seguida por uma vitória por 4 a 1 sobre o Galatasaray em Istambul. Com jogos da fase de liga contra Paris Saint-Germain, Aston Villa e Manchester City, entre outros, os próximos meses prometem muita emoção.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Barcelona na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quais são os jogos do Barcelona na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Local Terça-feira, 20 de outubro (21h) Paris Saint-Germain x Barcelona Ingressos Parc des Princes (fora) Terça-feira, 3 de novembro (21h) Barcelona x Aston Villa Ingressos Camp Nou (casa) Quarta-feira, 25 de novembro (21h45) Sabah x Barcelona Ingressos Estádio Olímpico de Baku (fora) Terça-feira, 8 de dezembro (21h) Barcelona x Manchester City Ingressos Camp Nou (casa) Quarta-feira, 20 de janeiro (20h) Sporting CP x Barcelona Ingressos Estádio José Alvalade (fora) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Barcelona x Como Ingressos Camp Nou (casa)

Como comprar ingressos para os jogos do Barcelona na Champions League

Você pode comprar ingressos oficiais para os jogos do Barcelona na Champions League diretamente pelo portal de ingressos do FC Barcelona (site ou aplicativo Barça Tickets).

Os ingressos são colocados à venda primeiro para os sócios do clube (socios), depois para os membros premium (Culé Premium) e, por último, para o público em geral pela internet.

O programa oficial do clube disponibiliza os lugares de quem tem ingresso de temporada, mas não pode comparecer; esses ingressos geralmente aparecem no site oficial entre 48 e 72 horas antes do início da partida.

Os ingressos oficiais para os jogos da Champions League costumam ser colocados à venda de uma a quatro semanas antes da partida, dependendo do perfil do adversário e da confirmação da programação do jogo.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o Barcelona, quem pretende assistir a uma partida da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor oportunidade de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Barcelona na Champions League?

Os ingressos oficiais para os jogos do Barcelona na Champions League, comprados diretamente do clube, geralmente custam entre € 60 e € 250 ou mais. Os preços exatos, porém, dependem muito do perfil do adversário e, como seria de esperar, aumentam à medida que a equipe avança na competição.

Preços dos ingressos por fase da competição

Fase de liga / fase de grupos : de € 60 a € 150 para jogos comuns. Em partidas de destaque (como a que recebe o Manchester City), os preços sobem para € 120 a € 250 ou mais.

Mata-mata : de € 100 a € 400, dependendo do nível do adversário.

Quartas de final em diante : de € 200 a € 800 ou mais para setores premium nas laterais do campo.

Acompanhe o site oficial do Barcelona para mais informações e plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para conferir a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Barcelona na Champions League

O Barcelona pode ter perdido apenas uma vez na Champions League durante o ano de 2026, mas seus adversários sempre acreditarão que podem superar a defesa da equipe. Por mais surpreendente que pareça, o clube catalão não termina uma partida sem sofrer gols na competição há 17 jogos, desde a vitória por 4 a 0 sobre o Borussia Dortmund no Camp Nou, em abril de 2025.

Data Fase e adversário Placar (resultado) Local 13 de outubro de 2026 Fase de liga: Galatasaray 4 a 1 (vitória) Rams Park (Istambul) 9 de setembro de 2026 Fase de liga: Feyenoord 5 a 1 (vitória) Camp Nou (Barcelona) 14 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de volta): Atlético de Madrid 2 a 1 (vitória) Riyadh Air Metropolitano (Madri) 8 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de ida): Atlético de Madrid 0 a 2 (derrota) Camp Nou (Barcelona) 18 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de volta): Newcastle 7 a 2 (vitória) Camp Nou (Barcelona) 10 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de ida): Newcastle 1 a 1 (empate) St James' Park (Newcastle) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga: Copenhagen 4 a 1 (vitória) Camp Nou (Barcelona) 21 de janeiro de 2026 Fase de liga: Slavia Prague 4 a 2 (vitória) Fortuna Arena (Praga)



