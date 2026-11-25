Gigante da Espanha e da Europa, o Barcelona está ansioso para erguer novamente o troféu da Champions League. Isso não acontece desde 2015. Será que esta pode ser a temporada? É o que esperam os milhões de blaugranas espalhados pelo mundo.

Não perca a chance de ver Lamine Yamal e companhia em ação: você já pode comprar ingressos para os jogos do Barcelona na Champions League.

O técnico do Barcelona, Hansi Flick, terá como foco superar as dificuldades que o clube catalão vem enfrentando no torneio continental. Apesar do domínio em La Liga, o time chegou às semifinais da Champions League apenas uma vez (em 2024/25) nos últimos sete anos.

A torcida tem motivos para estar ansiosa para ver o Barcelona em ação nesta temporada. Nada menos que 20 gols foram marcados nos quatro primeiros jogos do time na fase de liga, contra Feyenoord, Galatasaray, PSG e Aston Villa. Com confrontos contra Manchester City e Sporting, entre outros, pela frente, os próximos meses prometem.

A GOAL traz as informações mais recentes para você garantir seu lugar nos jogos do Barcelona na Champions League, incluindo onde comprar ingressos, quanto custam e mais.

Quais são os jogos do Barcelona na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Local Quarta-feira, 25 de novembro (21h45) Sabah x Barcelona Ingressos Estádio Olímpico de Baku (fora) Terça-feira, 8 de dezembro (21h) Barcelona x Manchester City Ingressos Camp Nou (casa) Quarta-feira, 20 de janeiro (20h) Sporting CP x Barcelona Ingressos Estádio José Alvalade (fora) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Barcelona x Como Ingressos Camp Nou (casa)

Como comprar ingressos para o Barcelona na Champions League

Você pode comprar ingressos oficiais para os jogos do Barcelona na Champions League diretamente pelo portal de ingressos do FC Barcelona, no site ou no aplicativo Barça Tickets.

Os ingressos são disponibilizados primeiro aos sócios do clube, depois aos membros Culé Premium e, por último, ao público geral pela internet.

O programa oficial do clube também libera lugares de titulares de ingressos de temporada que não podem comparecer; eles costumam aparecer no site oficial entre 48 e 72 horas antes do início da partida.

Os ingressos oficiais para os jogos da Champions League geralmente começam a ser vendidos de uma a quatro semanas antes da partida, dependendo do nível do adversário e da confirmação do calendário.

Embora o portal oficial do clube seja a maneira mais segura de comprar ingressos para o Barcelona, quem deseja assistir a uma partida da Champions League também pode considerar plataformas de revenda, como StubHub e Ticombo, que podem oferecer a melhor chance de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para o Barcelona na Champions League?

Os ingressos oficiais para os jogos do Barcelona na Champions League, comprados diretamente com o clube, costumam custar entre € 60 e € 250 ou mais. Os preços exatos, porém, dependem muito do nível do adversário e, como era de esperar, aumentam à medida que o time avança na competição.

Preços dos ingressos por fase da competição

Fase de liga / fase de grupos : de € 60 a € 150 para confrontos comuns. Em jogos de destaque, como uma partida em casa contra o Manchester City, os preços sobem para € 120 a € 250 ou mais.

: de € 60 a € 150 para confrontos comuns. Em jogos de destaque, como uma partida em casa contra o Manchester City, os preços sobem para € 120 a € 250 ou mais. Mata-mata : de € 100 a € 400, dependendo do nível do adversário.

: de € 100 a € 400, dependendo do nível do adversário. Quartas de final em diante: de € 200 a € 800 ou mais para áreas premium próximas à linha lateral.

Acompanhe o site oficial do Barcelona para mais informações e consulte plataformas de revenda, como StubHub e Ticombo, para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Barcelona na Champions League

O Barcelona gosta de balançar as redes na Champions League. O gigante catalão marcou pelo menos dois gols em cada um dos últimos cinco jogos no torneio europeu, somando 16 gols nesses confrontos.