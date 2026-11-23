Depois da campanha memorável da temporada passada, em que o Arsenal conquistou a Premier League pela primeira vez em 22 anos e terminou como vice-campeão da Champions League da Uefa, a procura por ingressos para ver o time jogar chegou ao maior nível da história. Ainda assim, não desista de garantir um lugar nas próximas partidas: é possível comprar ingressos hoje.

O Arsenal venceu todos os seus oito jogos na fase de liga a caminho da final da Champions League de 2026. Na verdade, não perdeu uma única partida no tempo normal durante toda a competição e só foi superado nos pênaltis pelo Paris Saint-Germain, que acabaria campeão, na decisão em Budapeste.

O time de Mikel Arteta terá jogos de destaque na Champions League nas próximas semanas e meses, incluindo confrontos com Borussia Dortmund e Real Madrid. Será que vem aí outra campanha europeia empolgante?

Quais são os jogos do Arsenal na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Local Ingressos Terça-feira, 24 de novembro (20h) Arsenal x Borussia Dortmund Emirates Stadium (Londres) Ingressos Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Arsenal x Real Madrid Emirates Stadium (Londres) Ingressos Quarta-feira, 20 de janeiro (21h) Real Betis x Arsenal Estadio de La Cartuja (Sevilha) Ingressos Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Arsenal x Sabah Emirates Stadium (Londres) Ingressos

Como comprar ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League

Devido à procura sem precedentes e ao acesso às catracas do Emirates Stadium, que é 100% digital, o Arsenal distribui os ingressos por meio de um sistema estruturado:

Torcedores com ingressos de temporada: Têm lugar garantido nos 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser recolocados à venda na plataforma oficial de revenda do clube.

Têm lugar garantido nos 19 jogos em casa da Premier League e nos 4 da Champions League (fase de liga). Ingressos não utilizados podem ser recolocados à venda na plataforma oficial de revenda do clube. Sorteios para associados Red: As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados Red pagantes. Os associados precisam se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada partida.

As tradicionais filas online por ordem de chegada foram substituídas por sorteios para associados Red pagantes. Os associados precisam se inscrever durante um período específico, semanas antes de cada partida. Plataforma oficial de revenda: Se os ingressos para uma partida se esgotarem, associados que não foram contemplados no sorteio podem comprar, diretamente de torcedores com ingressos de temporada, entradas devolvidas pelo preço original por meio do Arsenal Ticket Exchange.

Se os ingressos para uma partida se esgotarem, associados que não foram contemplados no sorteio podem comprar, diretamente de torcedores com ingressos de temporada, entradas devolvidas pelo preço original por meio do Arsenal Ticket Exchange. Pacotes de hospitalidade: Opções premium, incluindo assentos no Club Level, refeições de alta gastronomia e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League.

Opções premium, incluindo assentos no Club Level, refeições de alta gastronomia e acesso a camarotes executivos, estão disponíveis diretamente no portal oficial de hospitalidade do Arsenal para jogos da Premier League e da Champions League. Plataformas de revenda: Para partidas com ingressos esgotados ou compras de última hora no dia do jogo, os torcedores podem encontrar entradas em plataformas verificadas de revenda, como a Live Football Tickets.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Arsenal na Champions League?

O Arsenal divide os jogos em casa no Emirates Stadium em três faixas (categorias A, B e C), que determinam o preço original dos ingressos:

Jogos da categoria A: Preços mais altos para adversários de destaque e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os valores geralmente vão de £ 65 a mais de £ 120 .

Preços mais altos para adversários de destaque e clássicos (por exemplo, Real Madrid, Tottenham e Manchester City). Os valores geralmente vão de . Jogos da categoria B: Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços normalmente vão de £ 45 a £ 75 .

Adversários de nível intermediário (por exemplo, Borussia Dortmund, Leeds e Everton). Os preços normalmente vão de . Jogos da categoria C: Adversários com menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais vão de £ 35 a £ 55 .

Adversários com menor procura (por exemplo, Sabah, Coventry City e Hull City). Os preços originais vão de . Tarifas com desconto: Há preços reduzidos nas faixas designadas para Junior Gunners (menores de 18 anos), associados Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores Senior (maiores de 66 anos).

Há preços reduzidos nas faixas designadas para Junior Gunners (menores de 18 anos), associados Young Adult (de 18 a 24 anos) e torcedores Senior (maiores de 66 anos). Exigência de associação oficial: Para participar dos sorteios ou comprar ingressos pelo preço original nos canais oficiais, os torcedores precisam ter uma associação oficial paga e ativa ao clube.

Preços e disponibilidade de ingressos para jogos fora de casa

Comprar ingressos oficiais para os jogos do Arsenal fora de casa na Champions League da Uefa é notoriamente difícil devido à procura excepcionalmente alta, mas o clube administra a distribuição por meio de um rigoroso e transparente sistema de prioridade. Os preços originais dos ingressos oficiais para torcedores visitantes na Champions League da Uefa têm um teto de € 50 (cerca de £ 40 ou mais).

Os ingressos oficiais para jogos fora de casa são vendidos exclusivamente pelo sistema Away Credits (Priority Points). O torcedor ganha 1 Away Credit por partida oficial do time principal masculino fora de casa para a qual compra ingresso pelos canais oficiais e à qual comparece. Os créditos são válidos apenas na temporada atual e nas duas anteriores.

Resultados recentes do Arsenal na Champions League

O Arsenal não perde um jogo no tempo normal (90 minutos) em competições europeias desde 7 de maio de 2025, quando foi derrotado por 2 a 1 pelo Paris Saint-Germain no Parc des Princes. A partida foi o jogo de volta da semifinal da Champions League da Uefa 2024/25. O Arsenal foi eliminado por 3 a 1 no placar agregado.