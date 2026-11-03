O Campeonato Saudita ganhou muito destaque no cenário mundial nas últimas temporadas, graças à chegada de algumas das maiores estrelas do futebol ao Oriente Médio. Entre os clubes que disputam a elite está o Al-Riyadh, um dos quatro times da capital saudita, Riad, que competem no mais alto nível do futebol do país.

A GOAL mostra tudo o que você precisa saber para comprar ingressos para os jogos do Al-Riyadh, incluindo onde adquiri-los e quanto custam, para que você possa apoiar o clube no estádio.

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Próximos jogos do Al-Riyadh em 2026/27

O calendário do Campeonato Saudita se estende por 34 rodadas até o fim de maio de 2027, além dos compromissos pela Copa do Rei. Confira abaixo os jogos do Al-Riyadh em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.

Data e horário (Arábia Saudita) Jogo Local Competição Ingressos Sexta-feira, 14 de agosto de 2026, 23h Al-Ettifaq x Al-Riyadh Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd, Dammam (fora) Campeonato Saudita, 1ª rodada Ingressos Terça-feira, 18 de agosto de 2026, 18h Al-Batin x Al-Riyadh Estádio do Al-Batin Club, Hafar Al-Batin (fora) Copa do Rei, fase de 32 equipes Ingressos Sexta-feira, 21 de agosto de 2026, 12h Al-Riyadh x Al Nassr Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 2ª rodada (clássico de Riad) Ingressos Terça-feira, 25 de agosto de 2026, 21h Al-Riyadh x Diriyah Club Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 3ª rodada (confronto da capital) Ingressos Sexta-feira, 28 de agosto de 2026, 21h Abha Club x Al-Riyadh Cidade Esportiva Príncipe Sultan bin Abdulaziz, Abha (fora) Campeonato Saudita, 4ª rodada Ingressos Sexta-feira, 4 de setembro de 2026, 23h Al Ahli x Al-Riyadh Cidade Esportiva Rei Abdullah, Jeddah (fora) Campeonato Saudita, 5ª rodada Ingressos Terça-feira, 8 de setembro de 2026, 21h Al-Riyadh x Al Hazem Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 6ª rodada Ingressos Sexta-feira, 11 de setembro de 2026, 21h Al Fateh x Al-Riyadh Estádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (fora) Campeonato Saudita, 7ª rodada Ingressos Sexta-feira, 9 de outubro de 2026, 20h Al-Riyadh x Al-Taawoun Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 8ª rodada Ingressos Quinta-feira, 15 de outubro de 2026, 20h Al Shabab x Al-Riyadh Estádio do Al-Shabab Club, Riad (fora) Campeonato Saudita, 9ª rodada (clássico da capital) Ingressos Terça-feira, 20 de outubro de 2026, 20h Al-Riyadh x NEOM SC Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 10ª rodada Ingressos Sexta-feira, 23 de outubro de 2026, 20h Al Qadsiah x Al-Riyadh Estádio Príncipe Mohammed Bin Fahd, Dammam (fora) Campeonato Saudita, 11ª rodada Ingressos Sexta-feira, 30 de outubro de 2026, 20h Al Khaleej x Al-Riyadh Estádio Príncipe Nayef bin Abdulaziz, Saihat (fora) Campeonato Saudita, 12ª rodada Ingressos Sexta-feira, 6 de novembro de 2026, 20h Al-Fayha x Al-Riyadh Cidade Esportiva Al Majma'ah, Al Majma'ah (fora) Campeonato Saudita, 13ª rodada Ingressos Sexta-feira, 20 de novembro de 2026, 20h Al-Riyadh x Al Kholood Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 14ª rodada Ingressos Quinta-feira, 26 de novembro de 2026, 20h Al Hazem x Al-Riyadh Estádio do Al-Hazem Club, Ar Rass (fora) Campeonato Saudita, 15ª rodada Ingressos Segunda-feira, 30 de novembro de 2026, 17h30 Al-Riyadh x Al-Najmah Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Copa do Rei, oitavas de final Ingressos Quinta-feira, 3 de dezembro de 2026, 12h Al-Riyadh x Al Ittihad Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 16ª rodada Ingressos Quinta-feira, 10 de dezembro de 2026, 12h Al-Faisaly x Al-Riyadh Estádio da Cidade Esportiva Majmaah, Al Majma'ah (fora) Campeonato Saudita, 17ª rodada Ingressos Segunda-feira, 14 de dezembro de 2026, 12h Al-Riyadh x Al-Ettifaq Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 18ª rodada Ingressos Sábado, 19 de dezembro de 2026, 17h45 Al-Riyadh x Al Hilal Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, rodada remarcada (clássico da capital) Ingressos Quinta-feira, 11 de fevereiro de 2027, 15h Al Nassr x Al-Riyadh Al-Awwal Park, Riad (fora) Campeonato Saudita, 19ª rodada (clássico de Riad) Ingressos Quinta-feira, 18 de fevereiro de 2027, 15h Al-Riyadh x Al Shabab Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 20ª rodada (clássico da capital) Ingressos Quinta-feira, 25 de fevereiro de 2027, 15h NEOM SC x Al-Riyadh Estádio King Khalid Sport City, Tabuk (fora) Campeonato Saudita, 21ª rodada Ingressos Quinta-feira, 11 de março de 2027, 14h Al-Riyadh x Al Ahli Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 22ª rodada Ingressos Quinta-feira, 18 de março de 2027, 15h Al-Riyadh x Al Khaleej Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 23ª rodada Ingressos Sexta-feira, 2 de abril de 2027, 13h Al Kholood x Al-Riyadh Estádio do Al Hazem Club, Ar Rass (fora) Campeonato Saudita, 24ª rodada Ingressos Quinta-feira, 8 de abril de 2027, 13h Al-Riyadh x Al-Fayha Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 25ª rodada Ingressos Quinta-feira, 15 de abril de 2027, 21h Al Hilal x Al-Riyadh Kingdom Arena, Riad (fora) Campeonato Saudita, 26ª rodada (clássico da capital) Ingressos Quinta-feira, 22 de abril de 2027, 21h Al Fateh x Al-Riyadh Estádio Príncipe Abdullah Bin Jalawi, Al-Ahsa (fora) Campeonato Saudita, 28ª rodada Ingressos Quinta-feira, 29 de abril de 2027, 21h Al-Taawoun x Al-Riyadh Estádio King Abdullah Sport City, Buraydah (fora) Campeonato Saudita, 29ª rodada Ingressos Quinta-feira, 6 de maio de 2027, 21h Al-Riyadh x Al Qadsiah Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 30ª rodada Ingressos Quarta-feira, 12 de maio de 2027, 21h Al-Riyadh x Al-Faisaly Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 31ª rodada Ingressos Quinta-feira, 20 de maio de 2027, 21h Diriyah Club x Al-Riyadh Estádio Príncipe Turki bin Abdul Aziz, Riad (fora) Campeonato Saudita, 32ª rodada (confronto da capital) Ingressos Segunda-feira, 24 de maio de 2027, 22h Al Ittihad x Al-Riyadh Cidade Esportiva Rei Abdullah, Jeddah (fora) Campeonato Saudita, 33ª rodada Ingressos Sábado, 29 de maio de 2027, 21h Al-Riyadh x Abha Club Estádio Príncipe Faisal bin Fahd, Riad (casa) Campeonato Saudita, 34ª rodada (última da temporada) Ingressos

Nota: O Campeonato Saudita será interrompido do fim de dezembro de 2026 ao início de fevereiro de 2027 para que a Arábia Saudita sedie a Copa da Ásia de 2027. Os horários dos jogos estão no horário local saudita (AST) e podem sofrer pequenos ajustes devido às transmissões de televisão.

Próximas partidas ALF Campeonato Saudita 09:30 ALR

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Como comprar ingressos para o Al-Riyadh em 2026/27

A maneira mais confiável de comprar ingressos para os jogos do Al-Riyadh é pelo site oficial do Campeonato Saudita (SPL), na seção “Jogos/Ingressos”, dentro da aba “Jogos”. Os ingressos também estão disponíveis pelos canais oficiais de venda do próprio Al-Riyadh e pela plataforma WeBook.

As rodadas do Campeonato Saudita normalmente acontecem ao longo de três dias, de quinta-feira a sábado, acompanhando o fim de semana saudita. Em geral, os ingressos são disponibilizados algumas semanas antes de cada partida.

Para jogos de grande procura, como os clássicos da capital contra Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabab, ou os confrontos de destaque em casa contra Al-Ittihad e Al-Ahli, é altamente recomendável comprar os ingressos assim que as vendas começarem para garantir os melhores lugares.

Não é necessário ser sócio do clube para comprar ingressos para jogos avulsos, mas o Al-Riyadh também oferece diferentes planos de associação, com benefícios como acesso prioritário aos ingressos, conteúdo exclusivo e vantagens no estádio.

Embora os canais oficiais da liga e do clube sejam a primeira opção para garantir ingressos, os jogos de maior destaque podem esgotar rapidamente. Os torcedores podem consultar plataformas secundárias confiáveis, como a GrintaHub, um dos principais mercados de ingressos autênticos para partidas na Arábia Saudita.

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Quanto custam os ingressos para o Al-Riyadh em 2026/27?

Os preços dos ingressos para o Al-Riyadh variam conforme o jogo, o setor e a procura:

Entrada geral (arquibancada superior/curvas):

Assentos premium e nas laterais do campo (setores inferiores):

Camarotes VIP e áreas de hospitalidade:

Os torcedores devem acompanhar o site oficial da SPL ou os canais do próprio Al-Riyadh para a venda inicial. Os ingressos também estão disponíveis em plataformas secundárias confiáveis, como a GrintaHub, que oferece ingressos de revenda verificados para quem quer garantir um lugar no Estádio Príncipe Faisal bin Fahd.

O que esperar do Al-Riyadh em 2026/27?

Fundado em 1953, o Al-Riyadh SC é um dos clubes históricos do futebol saudita, embora a última temporada tenha sido tudo menos estável fora de campo. Javier Calleja, ex-técnico do Villarreal contratado para comandar o clube, foi demitido em novembro de 2025 após um início ruim. Daniel Carreño assumiu o cargo, mas também foi substituído, por Mauricio Dulac, em fevereiro de 2026. Em meio às mudanças, o Al-Riyadh enfrentou uma verdadeira luta contra o rebaixamento nas últimas semanas e acabou escapando na 15ª posição.

O clube espera ter muito mais estabilidade desta vez. Com o caos da última temporada para trás e um elenco entrosado, formado em torno do atacante Mamadou Sylla, o objetivo é se estabelecer com mais tranquilidade na primeira divisão.

Os torcedores que quiserem ver o Al-Riyadh em ação podem garantir ingressos antecipadamente para os próximos jogos e não perder a chance de acompanhar algumas das partidas mais empolgantes da capital.

História do Estádio Príncipe Faisal bin Fahd

O Estádio Príncipe Faisal bin Fahd é a casa histórica do Al-Riyadh SC e fica no distrito de Al-Malaz, em Riad, na Arábia Saudita. O local faz parte da história esportiva da cidade desde que suas fundações foram lançadas em 1971. Em décadas anteriores, também recebeu Al-Nassr, Al-Hilal e Al-Shabab, antes de cada um desses clubes se mudar para estádios mais novos, construídos para esse fim.

O estádio tem atualmente capacidade para cerca de 22 mil espectadores, o que o torna um espaço mais intimista em comparação com algumas das arenas mais novas do país. Seu formato compacto ajuda a criar uma atmosfera intensa nos dias de jogo, especialmente em partidas importantes do Campeonato Saudita e em clássicos.

Situado na Salah Ad Din Al Ayyubi Road, o estádio é de fácil acesso para os torcedores locais pelo metrô de Riad e pelas principais vias de transporte da região central, além de ocupar um papel importante na identidade do clube. Também está prevista uma ampliação significativa como parte dos preparativos da Arábia Saudita para sediar a Copa do Mundo da FIFA de 2034, com capacidade planejada para chegar a cerca de 45 mil pessoas nos próximos anos.