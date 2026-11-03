O Al-Ahli inicia a temporada 2026/27 como bicampeão consecutivo da Liga dos Campeões da AFC Elite, sob o comando do novo técnico Marino Pusic, contratado após a saída de Matthias Jaissle para assumir o Newcastle United. Conhecido em todo o reino como “Al-Malaki” (“O Real”), o Al-Ahli segue como uma das principais atrações do futebol saudita, com sua média de público em casa, em Jeddah, no nível mais alto dos últimos 10 anos. A GOAL reúne todas as informações sobre ingressos de que você precisa até maio de 2027, incluindo como comprá-los, as categorias de assentos e os preços.
Para garantir um lugar em um jogo do Al-Ahli em casa, os ingressos oficiais são disponibilizados inicialmente pelos canais de venda da Liga Saudita (SPL) ou pela plataforma WeBook.
Os ingressos para os jogos do Al-Ahli costumam ser disponibilizados de 7 a 10 dias antes da partida. Como o clube registra uma das maiores médias de público da Arábia Saudita, os ingressos para os confrontos de maior destaque, especialmente o dérbi de Jeddah contra o Al Ittihad e as visitas de Al Hilal e Al Nassr, costumam se esgotar em poucas horas.
Embora a associação ao clube não seja obrigatória para comprar ingressos comuns, o Al-Ahli oferece categorias de associação “Raqi”, que dão acesso antecipado à compra de assentos privilegiados junto à lateral do campo na Cidade Esportiva King Abdullah.
Para quem perder a primeira leva de ingressos oficiais, a GrintaHub é a principal plataforma de revenda de ingressos da Arábia Saudita e da região mais ampla do Oriente Médio e Norte da África, oferecendo ingressos autênticos e verificados para partidas com entradas esgotadas, com entrega direta pelo celular.
O verão trouxe mudanças estruturais significativas. Após a saída de Matthias Jaissle para o Newcastle United, Marino Pusic chegou com contrato até 2028, depois de passagens bem-sucedidas por Shakhtar Donetsk e Al Jazira. Depois da rescisão do contrato de Riyad Mahrez em julho de 2026, o Al-Ahli reformulou o ataque ao contratar o meia armador armênio Eduard Spertsyan, do Krasnodar, e o ponta português Francisco Trincão por € 85 milhões.
O centroavante Ivan Toney é a referência ofensiva após conquistar a Chuteira de Ouro de 2025/26, enquanto Roger Ibañez e o goleiro Edouard Mendy sustentam a defesa na disputa de quatro competições até maio de 2027.
Inaugurado em maio de 2014, o estádio tem capacidade oficial para 62.241 pessoas e é a segunda maior arena esportiva da Arábia Saudita, atrás da Cidade Esportiva King Fahd, em Riad. O Al-Ahli divide as instalações com o rival local Al Ittihad. Além de receber regularmente jogos de clubes e seleções, o estádio sediou eventos internacionais de grande destaque, incluindo o Greatest Royal Rumble da WWE (2018), a revanche pelo título dos pesos-pesados entre Oleksandr Usyk e Anthony Joshua, “Rage on the Red Sea” (2022), e a final da Supercopa da Espanha de 2026.
Jogos do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27O calendário da Liga Saudita (SPL) se estende por 34 rodadas até o fim de maio de 2027, em paralelo à defesa do título do Al-Ahli na Liga dos Campeões da AFC Elite, à Supercopa Saudita e à Copa do Rei. Confira abaixo a programação jogo a jogo do Al-Ahli em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.
A SPL divulga os horários específicos de cada rodada em janelas de planejamento do calendário. Além dos jogos da liga nacional, o Al-Ahli terá de conciliar, até a primavera de 2027, sua trajetória nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões da AFC Elite e da Copa do Rei.
|Data e horário
|Jogo
|Local
|Competição
|Ingressos
|qui., 13 de ago. de 2026, 23h
|Al Diriyah x Al-Ahli
|Estádio Prince Faisal bin Fahd (fora de casa)
|Liga Saudita, 1ª rodada
|Ingressos
|seg., 17 de ago. de 2026, 18h
|Al Anwar x Al-Ahli
|Fora de casa (local a confirmar)
|Copa do Rei, fase de 32 equipes
|Ingressos
|sáb., 22 de ago. de 2026, 23h
|Al-Ahli x Abha
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 2ª rodada
|Ingressos
|qua., 26 de ago. de 2026, 21h
|Al-Ahli x Auckland FC
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Copa Intercontinental da FIFA, 1ª fase
|Ingressos
|sáb., 29 de ago. de 2026, 21h05
|Al Kholood x Al-Ahli
|Estádio Al Hazem Club (fora de casa)
|Liga Saudita, 4ª rodada
|Ingressos
|ter., 1º de set. de 2026, 23h
|Al Hilal x Al-Ahli
|Kingdom Arena (fora de casa)
|Liga Saudita, 3ª rodada (clássico)
|Ingressos
|sex., 4 de set. de 2026, 23h
|Al-Ahli x Al Riyadh
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 5ª rodada
|Ingressos
|ter., 8 de set. de 2026, 23h
|Al Qadsiah x Al-Ahli
|Estádio Prince Mohammed Bin Fahd (fora de casa)
|Liga Saudita, 6ª rodada
|Ingressos
|sex., 11 de set. de 2026, 21h
|Al-Ahli x Al Hazem
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 7ª rodada
|Ingressos
|seg., 14 de set. de 2026, 21h15
|Al-Ahli x Pakhtakor
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 1ª rodada
|Ingressos
|sáb., 19 de set. de 2026, 20h
|Mamelodi Sundowns x Al-Ahli
|Estádio Loftus Versfeld (fora de casa)
|Copa Intercontinental da FIFA, 2ª fase
|Ingressos
|sex., 9 de out. de 2026, 20h
|Al Fateh x Al-Ahli
|Estádio Maydan Al-Fateh Club (fora de casa)
|Liga Saudita, 8ª rodada
|Ingressos
|seg., 12 de out. de 2026, 19h
|Al Wasl x Al-Ahli
|Estádio Zabeel (fora de casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 2ª rodada
|Ingressos
|seg., 19 de out. de 2026, 20h
|Al Fayha x Al-Ahli
|Cidade Esportiva Al Majma'ah (fora de casa)
|Liga Saudita, 10ª rodada
|Ingressos
|sex., 23 de out. de 2026, 20h
|Al-Ahli x Al Khaleej
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 11ª rodada
|Ingressos
|seg., 26 de out. de 2026, 21h15
|Al-Ahli x Al Gharafa
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 3ª rodada
|Ingressos
|sex., 30 de out. de 2026, 20h
|Al Shabab x Al-Ahli
|Estádio Al-Shabab Club (fora de casa)
|Liga Saudita, 12ª rodada
|Ingressos
|seg., 2 de nov. de 2026, 19h
|Al Sadd x Al-Ahli
|Estádio Jassim Bin Hamad (fora de casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 4ª rodada
|Ingressos
|sáb., 7 de nov. de 2026, 20h30
|Al-Ahli x Al Taawoun
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 13ª rodada
|Ingressos
|sex., 20 de nov. de 2026, 20h
|Al-Ahli x Al Faisaly
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 14ª rodada
|Ingressos
|seg., 23 de nov. de 2026, 19h
|Al Shamal x Al-Ahli
|Estádio Al Bayt (fora de casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 5ª rodada
|Ingressos
|qui., 26 de nov. de 2026, 20h
|Al Ittihad x Al-Ahli
|Cidade Esportiva King Abdullah (fora de casa)
|Liga Saudita, 15ª rodada (dérbi de Jeddah)
|Ingressos
|ter., 1º de dez. de 2026, 16h40
|Al Ula x Al-Ahli
|Estádio Prince Mohammed bin Abdulaziz (fora de casa)
|Copa do Rei, oitavas de final
|Ingressos
|qui., 3 de dez. de 2026, 20h
|Al-Ahli x Al Ettifaq
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 16ª rodada
|Ingressos
|ter., 8 de dez. de 2026, 21h15
|Al-Ahli x Shabab Al Ahli
|Estádio Prince Abdullah Al Faisal (em casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 6ª rodada
|Ingressos
|qui., 10 de dez. de 2026, 20h
|NEOM SC x Al-Ahli
|Estádio King Khalid Sport City (fora de casa)
|Liga Saudita, 17ª rodada
|Ingressos
|seg., 14 de dez. de 2026, 20h
|Al-Ahli x Al Diriyah
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 18ª rodada
|Ingressos
|sáb., 19 de dez. de 2026, 20h
|Al Qadsiah x Al-Ahli
|Local neutro (Arábia Saudita)
|Supercopa Saudita, semifinal
|Ingressos
|ter., 9 de fev. de 2027, 17h45
|Neftchi Fergana x Al-Ahli
|Estádio Istiqlol (fora de casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 7ª rodada
|Ingressos
|qui., 11 de fev. de 2027, 22h
|Abha x Al-Ahli
|Cidade Esportiva Prince Sultan bin Abdulaziz (fora de casa)
|Liga Saudita, 19ª rodada
|Ingressos
|seg., 15 de fev. de 2027, 21h15
|Al-Ahli x Al Ain
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga dos Campeões da AFC Elite, 8ª rodada
|Ingressos
|qui., 18 de fev. de 2027, 22h
|Al-Ahli x Al Hilal
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 20ª rodada (clássico)
|Ingressos
|qui., 25 de fev. de 2027, 22h
|Al-Ahli x Al Kholood
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 21ª rodada
|Ingressos
|sáb., 6 de mar. de 2027, 21h
|Al-Ahli x Al Nassr
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 9ª rodada (remarcada)
|Ingressos
|qui., 11 de mar. de 2027, 21h
|Al Riyadh x Al-Ahli
|Estádio Prince Turki bin Abdul Aziz (fora de casa)
|Liga Saudita, 22ª rodada
|Ingressos
|qui., 18 de mar. de 2027, 21h
|Al-Ahli x Al Qadsiah
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 23ª rodada
|Ingressos
|sex., 2 de abr. de 2027, 21h
|Al Hazem x Al-Ahli
|Estádio Al Hazem Club (fora de casa)
|Liga Saudita, 24ª rodada
|Ingressos
|qui., 8 de abr. de 2027, 21h
|Al-Ahli x Al Fateh
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 25ª rodada
|Ingressos
|qui., 15 de abr. de 2027, 21h
|Al Nassr x Al-Ahli
|Al-Awwal Park (fora de casa)
|Liga Saudita, 26ª rodada
|Ingressos
|dom., 18 de abr. de 2027, 21h
|Al-Ahli x Al Fayha
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 27ª rodada
|Ingressos
|qui., 22 de abr. de 2027, 21h
|Al Khaleej x Al-Ahli
|Estádio Prince Nayef bin Abdulaziz (fora de casa)
|Liga Saudita, 28ª rodada
|Ingressos
|qui., 29 de abr. de 2027, 21h
|Al-Ahli x Al Shabab
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 29ª rodada
|Ingressos
|qui., 6 de mai. de 2027, 21h
|Al Taawoun x Al-Ahli
|Estádio King Abdullah Sport City (fora de casa)
|Liga Saudita, 30ª rodada
|Ingressos
|qua., 12 de mai. de 2027, 21h
|Al Faisaly x Al-Ahli
|Cidade Esportiva Al Majma'ah (fora de casa)
|Liga Saudita, 31ª rodada
|Ingressos
|qui., 20 de mai. de 2027, 21h
|Al-Ahli x Al Ittihad
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 32ª rodada (dérbi de Jeddah)
|Ingressos
|seg., 24 de mai. de 2027, 21h
|Al Ettifaq x Al-Ahli
|Estádio Prince Mohammed Bin Fahd (fora de casa)
|Liga Saudita, 33ª rodada
|Ingressos
|sáb., 29 de mai. de 2027, 21h
|Al-Ahli x NEOM SC
|Cidade Esportiva King Abdullah (em casa)
|Liga Saudita, 34ª rodada
|Ingressos
Para garantir um lugar em um jogo do Al-Ahli em casa, os ingressos oficiais são disponibilizados inicialmente pelos canais de venda da Liga Saudita (SPL) ou pela plataforma WeBook.
Como comprar ingressos para o Al-Ahli Saudi FC?
Os ingressos para os jogos do Al-Ahli costumam ser disponibilizados de 7 a 10 dias antes da partida. Como o clube registra uma das maiores médias de público da Arábia Saudita, os ingressos para os confrontos de maior destaque, especialmente o dérbi de Jeddah contra o Al Ittihad e as visitas de Al Hilal e Al Nassr, costumam se esgotar em poucas horas.
Embora a associação ao clube não seja obrigatória para comprar ingressos comuns, o Al-Ahli oferece categorias de associação “Raqi”, que dão acesso antecipado à compra de assentos privilegiados junto à lateral do campo na Cidade Esportiva King Abdullah.
Para quem perder a primeira leva de ingressos oficiais, a GrintaHub é a principal plataforma de revenda de ingressos da Arábia Saudita e da região mais ampla do Oriente Médio e Norte da África, oferecendo ingressos autênticos e verificados para partidas com entradas esgotadas, com entrega direta pelo celular.
Quanto custam os ingressos para o Al-Ahli Saudi FC?Os preços dos ingressos do Al-Ahli variam conforme o adversário, a localização do assento na Cidade Esportiva King Abdullah e a importância da partida:
- Ingressos comuns: Geralmente custam de 30 a 90 riais sauditas.
- Categorias ouro e prata: Assentos privilegiados no setor inferior e na parte central junto à lateral do campo costumam custar entre 250 e 600 riais sauditas.
- Hospitalidade VIP e VVIP: Camarotes premium com serviço de alimentação personalizado, estacionamento exclusivo e opções de assentos executivos custam a partir de 1.500 riais sauditas.
O que esperar do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27?O Al-Ahli chega à temporada 2026/27 estabelecido entre os tradicionais “quatro grandes” da Liga Saudita. Na disputa, estão também seu rival local Al Ittihad e os clubes de Riad Al Hilal e Al Nassr. Após retornar à primeira divisão em 2022, o clube conquistou títulos continentais consecutivos ao levantar o troféu da Liga dos Campeões da AFC Elite em 2024/25 e 2025/26.
O verão trouxe mudanças estruturais significativas. Após a saída de Matthias Jaissle para o Newcastle United, Marino Pusic chegou com contrato até 2028, depois de passagens bem-sucedidas por Shakhtar Donetsk e Al Jazira. Depois da rescisão do contrato de Riyad Mahrez em julho de 2026, o Al-Ahli reformulou o ataque ao contratar o meia armador armênio Eduard Spertsyan, do Krasnodar, e o ponta português Francisco Trincão por € 85 milhões.
O centroavante Ivan Toney é a referência ofensiva após conquistar a Chuteira de Ouro de 2025/26, enquanto Roger Ibañez e o goleiro Edouard Mendy sustentam a defesa na disputa de quatro competições até maio de 2027.
História da Cidade Esportiva King AbdullahA Cidade Esportiva King Abdullah, apelidada de “A Joia” (Al-Jawhara), fica a 30 quilômetros ao norte do centro de Jeddah, perto do Aeroporto Internacional King Abdulaziz. Construído para oferecer ao oeste da Arábia Saudita um complexo esportivo de primeira linha, o local sucedeu o histórico Estádio Prince Abdullah Al Faisal como principal sede dos grandes eventos esportivos de Jeddah.
Inaugurado em maio de 2014, o estádio tem capacidade oficial para 62.241 pessoas e é a segunda maior arena esportiva da Arábia Saudita, atrás da Cidade Esportiva King Fahd, em Riad. O Al-Ahli divide as instalações com o rival local Al Ittihad. Além de receber regularmente jogos de clubes e seleções, o estádio sediou eventos internacionais de grande destaque, incluindo o Greatest Royal Rumble da WWE (2018), a revanche pelo título dos pesos-pesados entre Oleksandr Usyk e Anthony Joshua, “Rage on the Red Sea” (2022), e a final da Supercopa da Espanha de 2026.