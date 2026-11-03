O Al-Ahli inicia a temporada 2026/27 como bicampeão consecutivo da Liga dos Campeões da AFC Elite, sob o comando do novo técnico Marino Pusic, contratado após a saída de Matthias Jaissle para assumir o Newcastle United. Conhecido em todo o reino como “Al-Malaki” (“O Real”), o Al-Ahli segue como uma das principais atrações do futebol saudita, com sua média de público em casa, em Jeddah, no nível mais alto dos últimos 10 anos. Areúne todas as informações sobre ingressos de que você precisa até maio de 2027, incluindo como comprá-los, as categorias de assentos e os preços.

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Jogos do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27

Data e horário Jogo Local Competição Ingressos qui., 13 de ago. de 2026, 23h Al Diriyah x Al-Ahli Estádio Prince Faisal bin Fahd (fora de casa) Liga Saudita, 1ª rodada Ingressos seg., 17 de ago. de 2026, 18h Al Anwar x Al-Ahli Fora de casa (local a confirmar) Copa do Rei, fase de 32 equipes Ingressos sáb., 22 de ago. de 2026, 23h Al-Ahli x Abha Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 2ª rodada Ingressos qua., 26 de ago. de 2026, 21h Al-Ahli x Auckland FC Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Copa Intercontinental da FIFA, 1ª fase Ingressos sáb., 29 de ago. de 2026, 21h05 Al Kholood x Al-Ahli Estádio Al Hazem Club (fora de casa) Liga Saudita, 4ª rodada Ingressos ter., 1º de set. de 2026, 23h Al Hilal x Al-Ahli Kingdom Arena (fora de casa) Liga Saudita, 3ª rodada (clássico) Ingressos sex., 4 de set. de 2026, 23h Al-Ahli x Al Riyadh Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 5ª rodada Ingressos ter., 8 de set. de 2026, 23h Al Qadsiah x Al-Ahli Estádio Prince Mohammed Bin Fahd (fora de casa) Liga Saudita, 6ª rodada Ingressos sex., 11 de set. de 2026, 21h Al-Ahli x Al Hazem Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 7ª rodada Ingressos seg., 14 de set. de 2026, 21h15 Al-Ahli x Pakhtakor Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 1ª rodada Ingressos sáb., 19 de set. de 2026, 20h Mamelodi Sundowns x Al-Ahli Estádio Loftus Versfeld (fora de casa) Copa Intercontinental da FIFA, 2ª fase Ingressos sex., 9 de out. de 2026, 20h Al Fateh x Al-Ahli Estádio Maydan Al-Fateh Club (fora de casa) Liga Saudita, 8ª rodada Ingressos seg., 12 de out. de 2026, 19h Al Wasl x Al-Ahli Estádio Zabeel (fora de casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 2ª rodada Ingressos seg., 19 de out. de 2026, 20h Al Fayha x Al-Ahli Cidade Esportiva Al Majma'ah (fora de casa) Liga Saudita, 10ª rodada Ingressos sex., 23 de out. de 2026, 20h Al-Ahli x Al Khaleej Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 11ª rodada Ingressos seg., 26 de out. de 2026, 21h15 Al-Ahli x Al Gharafa Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 3ª rodada Ingressos sex., 30 de out. de 2026, 20h Al Shabab x Al-Ahli Estádio Al-Shabab Club (fora de casa) Liga Saudita, 12ª rodada Ingressos seg., 2 de nov. de 2026, 19h Al Sadd x Al-Ahli Estádio Jassim Bin Hamad (fora de casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 4ª rodada Ingressos sáb., 7 de nov. de 2026, 20h30 Al-Ahli x Al Taawoun Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 13ª rodada Ingressos sex., 20 de nov. de 2026, 20h Al-Ahli x Al Faisaly Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 14ª rodada Ingressos seg., 23 de nov. de 2026, 19h Al Shamal x Al-Ahli Estádio Al Bayt (fora de casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 5ª rodada Ingressos qui., 26 de nov. de 2026, 20h Al Ittihad x Al-Ahli Cidade Esportiva King Abdullah (fora de casa) Liga Saudita, 15ª rodada (dérbi de Jeddah) Ingressos ter., 1º de dez. de 2026, 16h40 Al Ula x Al-Ahli Estádio Prince Mohammed bin Abdulaziz (fora de casa) Copa do Rei, oitavas de final Ingressos qui., 3 de dez. de 2026, 20h Al-Ahli x Al Ettifaq Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 16ª rodada Ingressos ter., 8 de dez. de 2026, 21h15 Al-Ahli x Shabab Al Ahli Estádio Prince Abdullah Al Faisal (em casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 6ª rodada Ingressos qui., 10 de dez. de 2026, 20h NEOM SC x Al-Ahli Estádio King Khalid Sport City (fora de casa) Liga Saudita, 17ª rodada Ingressos seg., 14 de dez. de 2026, 20h Al-Ahli x Al Diriyah Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 18ª rodada Ingressos sáb., 19 de dez. de 2026, 20h Al Qadsiah x Al-Ahli Local neutro (Arábia Saudita) Supercopa Saudita, semifinal Ingressos ter., 9 de fev. de 2027, 17h45 Neftchi Fergana x Al-Ahli Estádio Istiqlol (fora de casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 7ª rodada Ingressos qui., 11 de fev. de 2027, 22h Abha x Al-Ahli Cidade Esportiva Prince Sultan bin Abdulaziz (fora de casa) Liga Saudita, 19ª rodada Ingressos seg., 15 de fev. de 2027, 21h15 Al-Ahli x Al Ain Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga dos Campeões da AFC Elite, 8ª rodada Ingressos qui., 18 de fev. de 2027, 22h Al-Ahli x Al Hilal Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 20ª rodada (clássico) Ingressos qui., 25 de fev. de 2027, 22h Al-Ahli x Al Kholood Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 21ª rodada Ingressos sáb., 6 de mar. de 2027, 21h Al-Ahli x Al Nassr Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 9ª rodada (remarcada) Ingressos qui., 11 de mar. de 2027, 21h Al Riyadh x Al-Ahli Estádio Prince Turki bin Abdul Aziz (fora de casa) Liga Saudita, 22ª rodada Ingressos qui., 18 de mar. de 2027, 21h Al-Ahli x Al Qadsiah Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 23ª rodada Ingressos sex., 2 de abr. de 2027, 21h Al Hazem x Al-Ahli Estádio Al Hazem Club (fora de casa) Liga Saudita, 24ª rodada Ingressos qui., 8 de abr. de 2027, 21h Al-Ahli x Al Fateh Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 25ª rodada Ingressos qui., 15 de abr. de 2027, 21h Al Nassr x Al-Ahli Al-Awwal Park (fora de casa) Liga Saudita, 26ª rodada Ingressos dom., 18 de abr. de 2027, 21h Al-Ahli x Al Fayha Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 27ª rodada Ingressos qui., 22 de abr. de 2027, 21h Al Khaleej x Al-Ahli Estádio Prince Nayef bin Abdulaziz (fora de casa) Liga Saudita, 28ª rodada Ingressos qui., 29 de abr. de 2027, 21h Al-Ahli x Al Shabab Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 29ª rodada Ingressos qui., 6 de mai. de 2027, 21h Al Taawoun x Al-Ahli Estádio King Abdullah Sport City (fora de casa) Liga Saudita, 30ª rodada Ingressos qua., 12 de mai. de 2027, 21h Al Faisaly x Al-Ahli Cidade Esportiva Al Majma'ah (fora de casa) Liga Saudita, 31ª rodada Ingressos qui., 20 de mai. de 2027, 21h Al-Ahli x Al Ittihad Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 32ª rodada (dérbi de Jeddah) Ingressos seg., 24 de mai. de 2027, 21h Al Ettifaq x Al-Ahli Estádio Prince Mohammed Bin Fahd (fora de casa) Liga Saudita, 33ª rodada Ingressos sáb., 29 de mai. de 2027, 21h Al-Ahli x NEOM SC Cidade Esportiva King Abdullah (em casa) Liga Saudita, 34ª rodada Ingressos

O calendário da Liga Saudita (SPL) se estende por 34 rodadas até o fim de maio de 2027, em paralelo à defesa do título do Al-Ahli na Liga dos Campeões da AFC Elite, à Supercopa Saudita e à Copa do Rei. Confira abaixo a programação jogo a jogo do Al-Ahli em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.A SPL divulga os horários específicos de cada rodada em janelas de planejamento do calendário. Além dos jogos da liga nacional, o Al-Ahli terá de conciliar, até a primavera de 2027, sua trajetória nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões da AFC Elite e da Copa do Rei.

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Como comprar ingressos para o Al-Ahli Saudi FC?

Para garantir um lugar em um jogo do Al-Ahli em casa, os ingressos oficiais são disponibilizados inicialmente pelos canais de venda da Liga Saudita (SPL) ou pela plataforma WeBook.Os ingressos para os jogos do Al-Ahli costumam ser disponibilizados de 7 a 10 dias antes da partida. Como o clube registra uma das maiores médias de público da Arábia Saudita, os ingressos para os confrontos de maior destaque, especialmente o dérbi de Jeddah contra o Al Ittihad e as visitas de Al Hilal e Al Nassr, costumam se esgotar em poucas horas.Embora a associação ao clube não seja obrigatória para comprar ingressos comuns, o Al-Ahli oferece categorias de associação “Raqi”, que dão acesso antecipado à compra de assentos privilegiados junto à lateral do campo na Cidade Esportiva King Abdullah.Para quem perder a primeira leva de ingressos oficiais, a GrintaHub é a principal plataforma de revenda de ingressos da Arábia Saudita e da região mais ampla do Oriente Médio e Norte da África, oferecendo ingressos autênticos e verificados para partidas com entradas esgotadas, com entrega direta pelo celular.

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Quanto custam os ingressos para o Al-Ahli Saudi FC?

Ingressos comuns: Geralmente custam de 30 a 90 riais sauditas.

Geralmente custam de 30 a 90 riais sauditas. Categorias ouro e prata: Assentos privilegiados no setor inferior e na parte central junto à lateral do campo costumam custar entre 250 e 600 riais sauditas.

Assentos privilegiados no setor inferior e na parte central junto à lateral do campo costumam custar entre 250 e 600 riais sauditas. Hospitalidade VIP e VVIP: Camarotes premium com serviço de alimentação personalizado, estacionamento exclusivo e opções de assentos executivos custam a partir de 1.500 riais sauditas.

Os preços dos ingressos do Al-Ahli variam conforme o adversário, a localização do assento na Cidade Esportiva King Abdullah e a importância da partida:Os preços em plataformas de revenda como a GrintaHub refletem a demanda do mercado, com maior procura pelos dérbis contra o Al Ittihad e por jogos decisivos na disputa pelo título à medida que a temporada se aproxima de maio de 2027.

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O que esperar do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27?

História da Cidade Esportiva King Abdullah

O Al-Ahli chega à temporada 2026/27 estabelecido entre os tradicionais “quatro grandes” da Liga Saudita. Na disputa, estão também seu rival local Al Ittihad e os clubes de Riad Al Hilal e Al Nassr. Após retornar à primeira divisão em 2022, o clube conquistou títulos continentais consecutivos ao levantar o troféu da Liga dos Campeões da AFC Elite em 2024/25 e 2025/26.O verão trouxe mudanças estruturais significativas. Após a saída de Matthias Jaissle para o Newcastle United, Marino Pusic chegou com contrato até 2028, depois de passagens bem-sucedidas por Shakhtar Donetsk e Al Jazira. Depois da rescisão do contrato de Riyad Mahrez em julho de 2026, o Al-Ahli reformulou o ataque ao contratar o meia armador armênio Eduard Spertsyan, do Krasnodar, e o ponta português Francisco Trincão por € 85 milhões.O centroavante Ivan Toney é a referência ofensiva após conquistar a Chuteira de Ouro de 2025/26, enquanto Roger Ibañez e o goleiro Edouard Mendy sustentam a defesa na disputa de quatro competições até maio de 2027.A Cidade Esportiva King Abdullah, apelidada de “A Joia” (Al-Jawhara), fica a 30 quilômetros ao norte do centro de Jeddah, perto do Aeroporto Internacional King Abdulaziz. Construído para oferecer ao oeste da Arábia Saudita um complexo esportivo de primeira linha, o local sucedeu o histórico Estádio Prince Abdullah Al Faisal como principal sede dos grandes eventos esportivos de Jeddah.Inaugurado em maio de 2014, o estádio tem capacidade oficial para 62.241 pessoas e é a segunda maior arena esportiva da Arábia Saudita, atrás da Cidade Esportiva King Fahd, em Riad. O Al-Ahli divide as instalações com o rival local Al Ittihad. Além de receber regularmente jogos de clubes e seleções, o estádio sediou eventos internacionais de grande destaque, incluindo o Greatest Royal Rumble da WWE (2018), a revanche pelo título dos pesos-pesados entre Oleksandr Usyk e Anthony Joshua, “Rage on the Red Sea” (2022), e a final da Supercopa da Espanha de 2026.