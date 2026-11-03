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Roberto Firmino of Al-Ahli Saudi lifts The AFC Champions League Elite trophyGetty Images
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Como comprar ingressos para os jogos do Al Ahli Saudi FC em 2026/27: preços da Liga Saudita, próximos jogos e mais

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Campeonato Saudita
Liga dos Campeões da Ásia
Al-Ahli

Não perca a chance de ver um dos quatro grandes do futebol saudita em ação, dando espetáculo em Jidá.

O Al-Ahli inicia a temporada 2026/27 como bicampeão consecutivo da Liga dos Campeões da AFC Elite, sob o comando do novo técnico Marino Pusic, contratado após a saída de Matthias Jaissle para assumir o Newcastle United. Conhecido em todo o reino como “Al-Malaki” (“O Real”), o Al-Ahli segue como uma das principais atrações do futebol saudita, com sua média de público em casa, em Jeddah, no nível mais alto dos últimos 10 anos. A GOAL reúne todas as informações sobre ingressos de que você precisa até maio de 2027, incluindo como comprá-los, as categorias de assentos e os preços.

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Jogos do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27

O calendário da Liga Saudita (SPL) se estende por 34 rodadas até o fim de maio de 2027, em paralelo à defesa do título do Al-Ahli na Liga dos Campeões da AFC Elite, à Supercopa Saudita e à Copa do Rei. Confira abaixo a programação jogo a jogo do Al-Ahli em todas as competições até o fim da temporada 2026/27.
Data e horárioJogoLocalCompetiçãoIngressos
qui., 13 de ago. de 2026, 23hAl Diriyah x Al-AhliEstádio Prince Faisal bin Fahd (fora de casa)Liga Saudita, 1ª rodadaIngressos
seg., 17 de ago. de 2026, 18hAl Anwar x Al-AhliFora de casa (local a confirmar)Copa do Rei, fase de 32 equipesIngressos
sáb., 22 de ago. de 2026, 23hAl-Ahli x AbhaCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 2ª rodadaIngressos
qua., 26 de ago. de 2026, 21hAl-Ahli x Auckland FCCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Copa Intercontinental da FIFA, 1ª faseIngressos
sáb., 29 de ago. de 2026, 21h05Al Kholood x Al-AhliEstádio Al Hazem Club (fora de casa)Liga Saudita, 4ª rodadaIngressos
ter., 1º de set. de 2026, 23hAl Hilal x Al-AhliKingdom Arena (fora de casa)Liga Saudita, 3ª rodada (clássico)Ingressos
sex., 4 de set. de 2026, 23hAl-Ahli x Al RiyadhCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 5ª rodadaIngressos
ter., 8 de set. de 2026, 23hAl Qadsiah x Al-AhliEstádio Prince Mohammed Bin Fahd (fora de casa)Liga Saudita, 6ª rodadaIngressos
sex., 11 de set. de 2026, 21hAl-Ahli x Al HazemCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 7ª rodadaIngressos
seg., 14 de set. de 2026, 21h15Al-Ahli x PakhtakorCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 1ª rodadaIngressos
sáb., 19 de set. de 2026, 20hMamelodi Sundowns x Al-AhliEstádio Loftus Versfeld (fora de casa)Copa Intercontinental da FIFA, 2ª faseIngressos
sex., 9 de out. de 2026, 20hAl Fateh x Al-AhliEstádio Maydan Al-Fateh Club (fora de casa)Liga Saudita, 8ª rodadaIngressos
seg., 12 de out. de 2026, 19hAl Wasl x Al-AhliEstádio Zabeel (fora de casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 2ª rodadaIngressos
seg., 19 de out. de 2026, 20hAl Fayha x Al-AhliCidade Esportiva Al Majma'ah (fora de casa)Liga Saudita, 10ª rodadaIngressos
sex., 23 de out. de 2026, 20hAl-Ahli x Al KhaleejCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 11ª rodadaIngressos
seg., 26 de out. de 2026, 21h15Al-Ahli x Al GharafaCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 3ª rodadaIngressos
sex., 30 de out. de 2026, 20hAl Shabab x Al-AhliEstádio Al-Shabab Club (fora de casa)Liga Saudita, 12ª rodadaIngressos
seg., 2 de nov. de 2026, 19hAl Sadd x Al-AhliEstádio Jassim Bin Hamad (fora de casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 4ª rodadaIngressos
sáb., 7 de nov. de 2026, 20h30Al-Ahli x Al TaawounCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 13ª rodadaIngressos
sex., 20 de nov. de 2026, 20hAl-Ahli x Al FaisalyCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 14ª rodadaIngressos
seg., 23 de nov. de 2026, 19hAl Shamal x Al-AhliEstádio Al Bayt (fora de casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 5ª rodadaIngressos
qui., 26 de nov. de 2026, 20hAl Ittihad x Al-AhliCidade Esportiva King Abdullah (fora de casa)Liga Saudita, 15ª rodada (dérbi de Jeddah)Ingressos
ter., 1º de dez. de 2026, 16h40Al Ula x Al-AhliEstádio Prince Mohammed bin Abdulaziz (fora de casa)Copa do Rei, oitavas de finalIngressos
qui., 3 de dez. de 2026, 20hAl-Ahli x Al EttifaqCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 16ª rodadaIngressos
ter., 8 de dez. de 2026, 21h15Al-Ahli x Shabab Al AhliEstádio Prince Abdullah Al Faisal (em casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 6ª rodadaIngressos
qui., 10 de dez. de 2026, 20hNEOM SC x Al-AhliEstádio King Khalid Sport City (fora de casa)Liga Saudita, 17ª rodadaIngressos
seg., 14 de dez. de 2026, 20hAl-Ahli x Al DiriyahCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 18ª rodadaIngressos
sáb., 19 de dez. de 2026, 20hAl Qadsiah x Al-AhliLocal neutro (Arábia Saudita)Supercopa Saudita, semifinalIngressos
ter., 9 de fev. de 2027, 17h45Neftchi Fergana x Al-AhliEstádio Istiqlol (fora de casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 7ª rodadaIngressos
qui., 11 de fev. de 2027, 22hAbha x Al-AhliCidade Esportiva Prince Sultan bin Abdulaziz (fora de casa)Liga Saudita, 19ª rodadaIngressos
seg., 15 de fev. de 2027, 21h15Al-Ahli x Al AinCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga dos Campeões da AFC Elite, 8ª rodadaIngressos
qui., 18 de fev. de 2027, 22hAl-Ahli x Al HilalCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 20ª rodada (clássico)Ingressos
qui., 25 de fev. de 2027, 22hAl-Ahli x Al KholoodCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 21ª rodadaIngressos
sáb., 6 de mar. de 2027, 21hAl-Ahli x Al NassrCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 9ª rodada (remarcada)Ingressos
qui., 11 de mar. de 2027, 21hAl Riyadh x Al-AhliEstádio Prince Turki bin Abdul Aziz (fora de casa)Liga Saudita, 22ª rodadaIngressos
qui., 18 de mar. de 2027, 21hAl-Ahli x Al QadsiahCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 23ª rodadaIngressos
sex., 2 de abr. de 2027, 21hAl Hazem x Al-AhliEstádio Al Hazem Club (fora de casa)Liga Saudita, 24ª rodadaIngressos
qui., 8 de abr. de 2027, 21hAl-Ahli x Al FatehCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 25ª rodadaIngressos
qui., 15 de abr. de 2027, 21hAl Nassr x Al-AhliAl-Awwal Park (fora de casa)Liga Saudita, 26ª rodadaIngressos
dom., 18 de abr. de 2027, 21hAl-Ahli x Al FayhaCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 27ª rodadaIngressos
qui., 22 de abr. de 2027, 21hAl Khaleej x Al-AhliEstádio Prince Nayef bin Abdulaziz (fora de casa)Liga Saudita, 28ª rodadaIngressos
qui., 29 de abr. de 2027, 21hAl-Ahli x Al ShababCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 29ª rodadaIngressos
qui., 6 de mai. de 2027, 21hAl Taawoun x Al-AhliEstádio King Abdullah Sport City (fora de casa)Liga Saudita, 30ª rodadaIngressos
qua., 12 de mai. de 2027, 21hAl Faisaly x Al-AhliCidade Esportiva Al Majma'ah (fora de casa)Liga Saudita, 31ª rodadaIngressos
qui., 20 de mai. de 2027, 21hAl-Ahli x Al IttihadCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 32ª rodada (dérbi de Jeddah)Ingressos
seg., 24 de mai. de 2027, 21hAl Ettifaq x Al-AhliEstádio Prince Mohammed Bin Fahd (fora de casa)Liga Saudita, 33ª rodadaIngressos
sáb., 29 de mai. de 2027, 21hAl-Ahli x NEOM SCCidade Esportiva King Abdullah (em casa)Liga Saudita, 34ª rodadaIngressos
A SPL divulga os horários específicos de cada rodada em janelas de planejamento do calendário. Além dos jogos da liga nacional, o Al-Ahli terá de conciliar, até a primavera de 2027, sua trajetória nas fases eliminatórias da Liga dos Campeões da AFC Elite e da Copa do Rei. 

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Como comprar ingressos para o Al-Ahli Saudi FC?

Para garantir um lugar em um jogo do Al-Ahli em casa, os ingressos oficiais são disponibilizados inicialmente pelos canais de venda da Liga Saudita (SPL) ou pela plataforma WeBook.
Os ingressos para os jogos do Al-Ahli costumam ser disponibilizados de 7 a 10 dias antes da partida. Como o clube registra uma das maiores médias de público da Arábia Saudita, os ingressos para os confrontos de maior destaque, especialmente o dérbi de Jeddah contra o Al Ittihad e as visitas de Al Hilal e Al Nassr, costumam se esgotar em poucas horas.
Embora a associação ao clube não seja obrigatória para comprar ingressos comuns, o Al-Ahli oferece categorias de associação “Raqi”, que dão acesso antecipado à compra de assentos privilegiados junto à lateral do campo na Cidade Esportiva King Abdullah.
Para quem perder a primeira leva de ingressos oficiais, a GrintaHub é a principal plataforma de revenda de ingressos da Arábia Saudita e da região mais ampla do Oriente Médio e Norte da África, oferecendo ingressos autênticos e verificados para partidas com entradas esgotadas, com entrega direta pelo celular.

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Quanto custam os ingressos para o Al-Ahli Saudi FC?

Os preços dos ingressos do Al-Ahli variam conforme o adversário, a localização do assento na Cidade Esportiva King Abdullah e a importância da partida:
  • Ingressos comuns: Geralmente custam de 30 a 90 riais sauditas.
  • Categorias ouro e prata: Assentos privilegiados no setor inferior e na parte central junto à lateral do campo costumam custar entre 250 e 600 riais sauditas.
  • Hospitalidade VIP e VVIP: Camarotes premium com serviço de alimentação personalizado, estacionamento exclusivo e opções de assentos executivos custam a partir de 1.500 riais sauditas.
Os preços em plataformas de revenda como a GrintaHub refletem a demanda do mercado, com maior procura pelos dérbis contra o Al Ittihad e por jogos decisivos na disputa pelo título à medida que a temporada se aproxima de maio de 2027.

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O que esperar do Al-Ahli Saudi FC em 2026/27?

O Al-Ahli chega à temporada 2026/27 estabelecido entre os tradicionais “quatro grandes” da Liga Saudita. Na disputa, estão também seu rival local Al Ittihad e os clubes de Riad Al Hilal e Al Nassr. Após retornar à primeira divisão em 2022, o clube conquistou títulos continentais consecutivos ao levantar o troféu da Liga dos Campeões da AFC Elite em 2024/25 e 2025/26.
O verão trouxe mudanças estruturais significativas. Após a saída de Matthias Jaissle para o Newcastle United, Marino Pusic chegou com contrato até 2028, depois de passagens bem-sucedidas por Shakhtar Donetsk e Al Jazira. Depois da rescisão do contrato de Riyad Mahrez em julho de 2026, o Al-Ahli reformulou o ataque ao contratar o meia armador armênio Eduard Spertsyan, do Krasnodar, e o ponta português Francisco Trincão por € 85 milhões.
O centroavante Ivan Toney é a referência ofensiva após conquistar a Chuteira de Ouro de 2025/26, enquanto Roger Ibañez e o goleiro Edouard Mendy sustentam a defesa na disputa de quatro competições até maio de 2027.

História da Cidade Esportiva King Abdullah

A Cidade Esportiva King Abdullah, apelidada de “A Joia” (Al-Jawhara), fica a 30 quilômetros ao norte do centro de Jeddah, perto do Aeroporto Internacional King Abdulaziz. Construído para oferecer ao oeste da Arábia Saudita um complexo esportivo de primeira linha, o local sucedeu o histórico Estádio Prince Abdullah Al Faisal como principal sede dos grandes eventos esportivos de Jeddah.
Inaugurado em maio de 2014, o estádio tem capacidade oficial para 62.241 pessoas e é a segunda maior arena esportiva da Arábia Saudita, atrás da Cidade Esportiva King Fahd, em Riad. O Al-Ahli divide as instalações com o rival local Al Ittihad. Além de receber regularmente jogos de clubes e seleções, o estádio sediou eventos internacionais de grande destaque, incluindo o Greatest Royal Rumble da WWE (2018), a revanche pelo título dos pesos-pesados entre Oleksandr Usyk e Anthony Joshua, “Rage on the Red Sea” (2022), e a final da Supercopa da Espanha de 2026.

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