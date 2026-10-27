A Roma registrou sua melhor campanha no campeonato em oito temporadas ao terminar em terceiro lugar na tabela da Serie A em 2025/26. Nos próximos meses, buscará manter o embalo tanto nas competições nacionais quanto nas europeias.

Você pode ver a Roma em campo ao comprar ingressos para os jogos hoje mesmo.

Sob o comando de Rudi Garcia e Luciano Spalletti, a Roma foi vice-campeã da Serie A três vezes na década de 2010 (2013/14, 2014/15 e 2016/17). Agora, a torcida que frequenta o Stadio Olimpico espera que Gian Piero Gasperini continue a mostrar seu talento como treinador após uma primeira temporada impressionante no cargo.

A Roma encerrou a temporada passada em alta, com cinco vitórias consecutivas no campeonato, incluindo um triunfo por 2 a 0 sobre a Lazio no Derby della Capitale. Nesta temporada, retomou de onde parou e emplacou uma longa sequência invicta na Serie A.

A temporada promete ser imperdível para a Roma. A GOAL traz todas as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do clube, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da Roma

Data e horário (locais) Jogo Ingressos Local Sáb., 31 de outubro (18h) Serie A: Udinese x Roma Ingressos Bluenergy Stadium (Udine) Ter., 3 de novembro (20h) Champions League: Manchester United x Roma Ingressos Old Trafford (Manchester) Sáb., 7 de novembro (20h45) Serie A: Roma x Sassuolo Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Sáb., 21 de novembro (18h) Serie A: Parma x Roma Ingressos Stadio Ennio Tardini (Parma) Qua., 25 de novembro (21h) Champions League: Paris Saint-Germain x Roma Ingressos Parc des Princes (Paris) Dom., 29 de novembro (18h) Serie A: Roma x Monza Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Sex., 4 de dezembro (20h45) Serie A: Bologna x Roma Ingressos Estádio Renato Dall'Ara (Bolonha) Ter., 8 de dezembro (21h) Champions League: Roma x Sporting CP Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Dom., 13 de dezembro (12h30) Serie A: Lazio x Roma Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Sáb., 19 de dezembro (20h45) Serie A: Roma x Juventus Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Sáb., 2 de janeiro (18h) Serie A: Roma x Frosinone Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Ter., 5 de janeiro (18h30) Serie A: Venezia x Roma Ingressos Stadio Pier Luigi Penzo (Veneza) Sáb., 9 de janeiro (18h) Serie A: Roma x AC Milan Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Ter., 12 de janeiro (21h) Copa da Itália: Roma x Hellas Verona Ingressos Stadio Olimpico (Roma)

Como comprar ingressos para os jogos da Roma

Os ingressos oficiais para os jogos da Roma podem ser comprados pela internet, no portal oficial de ingressos do clube, ou, nos dias de jogo, na bilheteria designada do Stadio Olimpico. Uma conta gratuita MyASR é obrigatória para comprar ingressos avulsos ou para a temporada dos jogos da AS Roma em casa, no Stadio Olimpico, por meio do portal oficial do clube.

Os ingressos geralmente começam a ser vendidos de duas a quatro semanas antes da partida (cerca de três a quatro semanas no caso dos jogos regulares da Serie A).

Períodos de prioridade: a venda ocorre em etapas, não de uma só vez:

Etapa 1 : titulares de ingressos para a temporada (PLUS e CLASSIC EXTRA) têm acesso antecipado e desconto em ingressos adicionais.

Etapa 2 : titulares do AS Roma Card e membros MyASR com histórico de compras.

Etapa 3 : a venda ao público geral é aberta a todos os titulares de contas MyASR.

Para jogos de grande procura, como o Derby della Capitale contra a Lazio, partidas contra Juventus, Inter ou AC Milan e confrontos europeus, os ingressos podem se esgotar rapidamente durante as etapas de prioridade e de venda aos titulares de ingressos para a temporada. Por isso, é preciso agir no exato minuto em que as vendas começam.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos da Roma no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir entradas de última hora.

Quanto custam os ingressos para os jogos da Roma?

Os ingressos oficiais para os jogos da Roma no Stadio Olimpico geralmente custam entre € 20 e € 125 ou mais, dependendo do adversário e da categoria da partida. Já jogos de grande procura, como o Derby della Capitale ou confrontos europeus de destaque, custam significativamente mais no mercado secundário ou nas categorias de preço mais altas.

O Stadio Olimpico é dividido em vários setores principais:

Curva Sud (arquibancada sul) : o setor histórico dos torcedores mais fanáticos e das torcidas organizadas da AS Roma. Em geral, tem preços mais baixos e uma atmosfera intensa, mas a procura é enorme e a disponibilidade para o público geral é limitada.

Curva Nord (arquibancada norte) : costuma ser destinada aos torcedores visitantes ou ao público geral, dependendo da organização da partida.

Distinti (Distinti Sud / Distinti Nord) : setores ao lado das curvas que oferecem uma visão lateral do campo a partir do nível inferior, com preços moderados.

Tribuna Tevere : a arquibancada principal na lateral do campo, dividida em níveis superior, inferior e junto ao campo. Abriga áreas com preços especiais, como o setor familiar (para adultos acompanhados de crianças menores de 14 anos), lugares específicos para mulheres e assentos para maiores de 65 anos.

Tribuna Monte Mario : a arquibancada lateral principal, com assentos de categoria superior, vista central e proximidade das áreas de hospitalidade e VIP.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda do mercado secundário, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Stadio Olimpico

O Stadio Olimpico, em Roma, é um dos palcos esportivos mais históricos e de atmosfera mais marcante do mundo. Com capacidade para mais de 70 mil espectadores, é a maior instalação esportiva da capital italiana e a casa de dois rivais locais da Serie A, AS Roma e SS Lazio. Também recebe jogos das seleções italianas de futebol e rúgbi.

Embora tenha sido inaugurado na década de 1930, o estádio recebeu o nome de Stadio Olimpico depois que Roma venceu a disputa para sediar a 17ª edição dos Jogos Olímpicos de Verão. Foi reformado para ter todos os lugares com assentos e receber as cerimônias de abertura e encerramento, além das provas de atletismo.

Para sediar a Copa do Mundo da FIFA de 1990, o estádio foi quase completamente demolido e reconstruído em concreto. A reforma acrescentou a hoje famosa cobertura oval de teflon e fibra de vidro.

Momentos memoráveis no Stadio Olimpico

Final da Eurocopa de 1968 : após um empate inicial por 1 a 1 com a Iugoslávia, a Itália venceu o jogo de desempate por 2 a 0 no Olimpico e conquistou seu primeiro título europeu.

Final da Copa do Mundo da FIFA de 1990 : a Alemanha Ocidental derrotou a Argentina de Diego Maradona por 1 a 0, graças a um pênalti convertido por Andreas Brehme no fim, e conquistou o título mundial naquele que foi o grande momento do estádio no cenário internacional.

“O milagre da Roma” (2018) : depois de perder por 4 a 1 para o Barcelona no jogo de ida das quartas de final da Champions League, a Roma protagonizou uma virada impressionante ao vencer por 3 a 0 na volta, no Olimpico, e avançou pelo critério de gols fora de casa.

Torneio das Seis Nações de rúgbi : desde 2012, o estádio serve como a fortaleza onde a seleção italiana de rúgbi se apresentou ao mundo, com vitórias históricas no Torneio das Seis Nações sobre potências como a França.

A despedida de Francesco Totti (2017): um dos dias mais emocionantes da história do futebol ocorreu quando o capitão de toda a vida da Roma disputou sua última partida e levou às lágrimas dezenas de milhares de torcedores na Curva Sud.

Recordes e estatísticas da Roma

A AS Roma (Associazione Sportiva Roma) é um dos clubes de futebol mais históricos e culturalmente importantes da Itália. Fundada em 1927 por meio de uma fusão planejada para dar a Roma um clube capaz de desafiar as potências dominantes do norte, a equipe construiu uma identidade profundamente ligada à história e ao orgulho da capital italiana.

Títulos e principais conquistas do clube

Embora a Roma tenha menos títulos importantes da liga do que seus rivais do norte, suas conquistas demonstram grande prestígio tanto no cenário nacional quanto no europeu.

Serie A : 3 títulos (1941/42, 1982/83, 2000/01)

Copa da Itália : 9 títulos (1963/64, 1968/69, 1979/80, 1980/81, 1983/84, 1985/86, 1990/91, 2006/07, 2007/08)

Supercopa da Itália : 2 títulos (2001, 2007)

Conference League da UEFA : 1 título (2021/22)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Francesco Totti (786), Daniele De Rossi (616)

Mais gols: Francesco Totti (307), Roberto Pruzzo (138)

Nascida de uma fusão

O clube foi formado pela fusão de três entidades esportivas romanas: Roman FC, Alba-Audace e Fortitudo-Pro Roma. A união foi planejada para criar uma potência no sul da Itália, embora a Lazio tenha se recusado a participar.

A loba capitolina

O famoso escudo do clube apresenta uma loba amamentando os irmãos gêmeos Rômulo e Remo. A imagem remete diretamente ao antigo mito da fundação da cidade de Roma.

O “oitavo rei de Roma”

Francesco Totti recusou propostas milionárias de gigantes europeus, sobretudo do Real Madrid, para permanecer durante toda a sua carreira de 25 anos no clube pelo qual torcia desde criança. Ele continua sendo reverenciado como o simbólico “oitavo rei de Roma”.



