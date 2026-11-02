Os torcedores da Atalanta ainda guardam boas lembranças da temporada 2023/24. Além de conquistar um título europeu pela primeira vez na história do clube, ao erguer o troféu da UEFA Europa League, a equipe de Bérgamo também foi vice-campeã da Copa da Itália e terminou a Serie A em 4º lugar.

Você pode ver a Atalanta criar novas lembranças nesta temporada reservando seus ingressos hoje mesmo.

O avanço da equipe pode ter perdido força após a saída do técnico Gian Piero Gasperini, que comandou o clube por muitos anos. Mas, com Maurizio Sarri, que conquistou títulos com Juventus e Chelsea, agora no comando, o público da New Balance Arena tem motivos para esperar um futuro positivo.

Quer assistir a jogadores como Nikola Krstović, Éderson e Charles De Ketelaere nesta temporada? A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos da Atalanta, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos da Atalanta

Data e horário (locais) Jogo Ingressos Local Seg., 2 de nov. (20h45) Serie A: Atalanta x Parma Ingressos New Balance Arena (Bérgamo) Qui., 5 de nov. (18h45) Conference League: Atalanta x FC Kairat Ingressos New Balance Arena (Bérgamo) Dom., 8 de nov. (15h) Serie A: Monza x Atalanta Ingressos Stadio Brianteo (Monza) Dom., 22 de nov. (20h45) Serie A: Atalanta x Inter de Milão Ingressos New Balance Arena (Bérgamo) Qui., 26 de nov. (21h) Conference League: Borac Banja Luka x Atalanta Ingressos Banja Luka City Stadium (Banja Luka) Seg., 30 de nov. (18h30) Serie A: Lecce x Atalanta Ingressos Stadio Via del mare (Lecce) Dom., 6 de dez. (15h) Serie A: Lazio x Atalanta Ingressos Stadio Olimpico (Roma) Qui., 10 de dez. (19h45) Conference League: Riga x Atalanta Ingressos Skonto Stadium (Riga) Seg., 14 de dez. (18h30) Serie A: Atalanta x Genoa Ingressos New Balance Arena (Bérgamo) Qui., 17 de dez. (21h) Conference League: Atalanta x Mjällby Ingressos New Balance Arena (Bérgamo) Dom., 20 de dez. (20h45) Serie A: Atalanta x Napoli Ingressos New Balance Arena (Bérgamo) Dom., 3 de jan. (15h) Serie A: Udinese x Atalanta Ingressos Bluenergy Stadium (Udine) Qua., 6 de jan. (18h) Serie A: Atalanta x Como Ingressos New Balance Arena (Bérgamo) Dom., 10 de jan. (18h) Serie A: Torino x Atalanta Ingressos Stadio Olimpico Grande Torino (Turim)

Como comprar ingressos para a Atalanta

Os ingressos oficiais para os jogos da Atalanta podem ser comprados on-line pela loja Vivaticket da Atalanta ou pela página principal de ingressos do clube.

Para a maioria dos jogos comuns, não é preciso ser sócio da Atalanta nem ter o Dea Card para comprar um ingresso avulso. No entanto, o Dea Card é necessário para compras on-line nos setores Curva Nord Pisani e Curva Sud Morosini, ou para jogos de alto risco e clássicos. Você pode adquirir o Dea Card na página dedicada ao cartão da Atalanta.

Em geral, os ingressos comuns começam a ser vendidos entre uma semana e 10 dias antes da partida. Quem tem plano de temporada (abbonati) e os titulares do Dea Card às vezes recebem um curto período de prioridade para jogos de grande procura ou de competições europeias, antes da abertura da venda geral.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos da Atalanta no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que esperam encontrar ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para a Atalanta?

Os ingressos oficiais para os jogos da Atalanta na New Balance Arena geralmente custam de € 25 a € 35 nos setores mais baratos atrás dos gols e chegam a € 150 a € 195 ou mais nas opções premium das laterais e de hospitalidade.

Após uma ampla reforma concluída antes da temporada 2026/2027, a New Balance Arena, totalmente modernizada e com capacidade para 23.439 pessoas, conta com quatro arquibancadas principais divididas em diferentes faixas de preço:

Setor Nome da arquibancada Faixa de preço Descrição Atrás dos gols (Curva) Curva Nord Pisani / Curva Sud Morosini € 25 a € 35 A faixa mais acessível. Reduto dos ultras mais fervorosos, com um ambiente intenso, torcedores de pé e muito barulho. Setor lateral inferior Parterre Rinascimento € 80 a € 85 Setor inferior ao longo da lateral, muito próximo ao campo. Setor lateral da arquibancada principal Tribuna Rinascimento / Rinascimento G € 110 a € 130 Opções no setor superior da arquibancada principal, com visão ampla e elevada do posicionamento em campo. Setor premium da arquibancada principal Tribuna Ovest / Tribuna Onore € 110 a € 175 ou mais Área coberta com assentos executivos e vista central privilegiada. Hospitalidade VIP Pitch View € 150 a € 195 ou mais Assentos de luxo próximos ao campo, com alimentação e acesso ao lounge inclusos. Setor visitante Settore Ospiti € 30 a € 35 Área de capacidade limitada atrás de um dos gols, reservada exclusivamente aos torcedores visitantes.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre a New Balance Arena

Localizada no coração de Bérgamo, na Itália, a New Balance Arena é a emblemática casa da Atalanta, clube da Serie A conhecido pela paixão de sua torcida. Chamada oficialmente de Stadio di Bergamo nas competições da UEFA, essa arena histórica é reconhecida em toda a Europa como um grande exemplo de modernização de estádios.

Inaugurado em 1928, o estádio foi construído no terreno de um antigo hipódromo e recebeu o nome de Stadio Mario Brumana. Ao longo de quase um século de existência, mudou de nome várias vezes e só passou a ser conhecido como New Balance Arena em agosto de 2025, após uma importante parceria técnica.

Depois de comprar o estádio em 2017, a Atalanta realizou uma reconstrução gradual de mais de € 100 milhões, entre 2019 e 2024. O clube demoliu as antigas curvas deterioradas, eliminou a pista de atletismo e construiu arquibancadas íngremes, com assentos próximos uns dos outros, imediatamente ao lado do gramado.

Momentos marcantes na New Balance Arena

O recorde de público (1984) : Embora sua capacidade atual, com todos os lugares sentados, seja de 23.439 pessoas, o estádio registrou seu maior público em 1984, quando impressionantes 43 mil espectadores lotaram as antigas arquibancadas abertas.

: Embora sua capacidade atual, com todos os lugares sentados, seja de 23.439 pessoas, o estádio registrou seu maior público em 1984, quando impressionantes 43 mil espectadores lotaram as antigas arquibancadas abertas. O retorno das competições europeias (2020) : Após anos em que a Atalanta foi obrigada a mandar seus jogos europeus no San Siro, em Milão, porque seu estádio não atendia aos critérios da UEFA, as amplas obras de modernização finalmente permitiram que a Champions League chegasse a Bérgamo na temporada 2020/21.

: Após anos em que a Atalanta foi obrigada a mandar seus jogos europeus no San Siro, em Milão, porque seu estádio não atendia aos critérios da UEFA, as amplas obras de modernização finalmente permitiram que a Champions League chegasse a Bérgamo na temporada 2020/21. A fortaleza da seleção italiana: A arena também recebeu a seleção italiana. Entre os jogos internacionais marcantes estão uma empolgante goleada por 5 a 0 sobre a Estônia e um disputado empate por 1 a 1 com a Holanda pela Liga das Nações da UEFA.

Homenagens emocionantes atrás dos gols: As duas arquibancadas atrás dos gols, conhecidas pelo entusiasmo de seus torcedores, estão profundamente ligadas à história afetiva do clube. A arquibancada norte (Curva Nord Pisani) homenageia Federico Pisani, atacante da Atalanta que morreu tragicamente em um acidente de carro em 1997. A arquibancada sul (Curva Sud Morosini) homenageia Piermario Morosini, querido jogador formado nas categorias de base do clube que sofreu uma parada cardíaca fatal em campo em 2012.

Recordes e estatísticas da Atalanta

A Atalanta BC (Atalanta Bergamasca Calcio) é um clube profissional de futebol italiano sediado em Bérgamo, na Lombardia. Conhecido pelo apelido de «La Dea» («A Deusa»), o clube é amplamente reconhecido por suas categorias de base de nível mundial e pela capacidade de se destacar entre os clubes europeus mais sustentáveis financeiramente, com contratações criteriosas.

Principais títulos do clube

UEFA Europa League : 1 título (2023/24)

: 1 título (2023/24) Copa da Itália: 1 título (1962/63)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Marten de Roon (445), Gianpaolo Bellini (435)

Mais gols: Cristiano Doni (112), Duván Zapata (82)

O maior clube do interior

A Atalanta detém o recorde singular de mais temporadas disputadas na Serie A (65) entre os clubes italianos que não são sediados em uma capital regional e nunca conquistaram o Scudetto, o título do campeonato italiano.

A atuação memorável na final da Europa League

Em 2024, a Atalanta protagonizou uma das maiores atuações em finais europeias da história recente ao encerrar a lendária série invicta de 51 jogos do Bayer Leverkusen. Ademola Lookman marcou três gols e se tornou apenas o sexto jogador a conseguir esse feito em uma final de competição europeia.

Uma história financeira de conto de fadas

A Atalanta é muito elogiada como referência em sustentabilidade financeira. Impulsionado por uma rede de observação de talentos de elite e por suas famosas categorias de base em Zingonia, frequentemente classificadas como as melhores da Itália, o clube gerou quase € 250 milhões em lucro com vendas de jogadores ao longo de cinco anos, enquanto melhorava continuamente suas posições no campeonato.