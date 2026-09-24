Após três anos na segunda divisão alemã, o Schalke 04 está de volta à elite. A Veltins-Arena registrou média de público superior a 60.000 pessoas em cada uma das últimas quatro temporadas, e a expectativa é de casa cheia nos próximos meses. Você pode fazer parte dessa torcida comprando ingressos para os jogos do Schalke 04.

Na última vez em que o Schalke 04 subiu à Bundesliga, na temporada 2021/22, o time caiu imediatamente. Por isso, quer evitar um novo rebaixamento. Além de manter os jogadores que o ajudaram a chegar ao topo da segunda divisão alemã na temporada passada, o clube reforçou o elenco com Robin Gosens, Junior Dina Ebimbe, Maximilian Wöber e Satoshi Tanaka.

Apesar do início lento na nova campanha da liga, com uma derrota por 3 a 0 fora de casa para o Augsburg, o Schalke 04 reagiu bem: segurou um empate por 0 a 0 com o Bayern de Munique em Gelsenkirchen e, depois, conquistou sua primeira vitória, por 3 a 1 sobre o Union Berlin fora de casa.

A GOAL traz as informações mais recentes para você garantir seu lugar nos jogos do Schalke 04 nesta temporada, incluindo onde comprar ingressos, quanto eles custam e mais.

Próximos jogos do Schalke 04

Data e horário (local) Jogo Local Ingressos Domingo, 11 de outubro (17h30) Bundesliga: Freiburg x Schalke 04 Europa-Park-Stadion (Freiburg) Ingressos Sábado, 17 de outubro (15h30) Bundesliga: Schalke 04 x Mainz 05 Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Ingressos Sábado, 24 de outubro (15h30) Bundesliga: Colônia x Schalke 04 RheinEnergieSTADION (Colônia) Ingressos Quarta-feira, 28 de outubro (18h) Copa da Alemanha: Dynamo Dresden x Schalke 04 Rudolf Harbig Stadion (Dresden) Ingressos Sábado, 31 de outubro (15h30) Bundesliga: Schalke 04 x RB Leipzig Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Ingressos Domingo, 8 de novembro (19h30) Bundesliga: Hoffenheim x Schalke 04 PreZero Arena (Sinsheim) Ingressos Sábado, 21 de novembro (18h30) Bundesliga: Schalke 04 x Stuttgart Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Ingressos Sábado, 28 de novembro (15h30) Bundesliga: Paderborn x Schalke 04 Home Deluxe Arena (Paderborn) Ingressos Sábado, 5 de dezembro (horário a definir) Bundesliga: Schalke 04 x Borussia Dortmund Veltins-Arena (Gelsenkirchen) Ingressos

Como comprar ingressos para o Schalke 04

Os ingressos oficiais para os jogos do Schalke 04 devem ser comprados diretamente pelo S04 Ticketshop. O portal pode ser acessado integralmente em inglês pela opção S04 Ticketshop English.

Você precisará criar uma conta gratuita para consultar os jogos disponíveis e garantir seu lugar. Os ingressos são emitidos em seu nome, portanto, um documento de identidade poderá ser solicitado na entrada da Veltins-Arena.

Se os lotes regulares se esgotarem, você poderá acessar o S04 Ticketbörse, mercado secundário oficial do Schalke integrado ao portal principal de ingressos. Nele, titulares de ingressos para a temporada podem anunciar com segurança, pelo preço original, entradas para jogos aos quais não poderão comparecer.

O Schalke 04 adota um sistema de prioridade que dá aos sócios do clube a primeira oportunidade de comprar até quatro ingressos por partida. Como o Schalke tem uma das maiores torcidas da Alemanha, os ingressos frequentemente se esgotam nessa fase exclusiva, e raramente chegam à venda para o público geral.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Schalke 04 no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca entradas por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que querem comprar ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Schalke 04?

Os ingressos oficiais para jogos do Schalke 04 na Veltins-Arena geralmente custam de € 15 a € 20 nos setores em pé e de € 26 a € 62 nas categorias convencionais de assentos, com pequenos ajustes para partidas de maior destaque, como os clássicos locais.

O Schalke 04 organiza os preços originais por categoria e setor da Veltins-Arena da seguinte forma:

Setores em pé (Stehplatz) : Setores de torcedores e áreas tradicionais para assistir em pé, como a famosa Nordkurve. Preços: de € 15 a € 20.

: Setores de torcedores e áreas tradicionais para assistir em pé, como a famosa Nordkurve. Preços: de € 15 a € 20. Categorias de assentos 1 a 4 : Assentos convencionais nas arquibancadas superiores e inferiores. Preços: de € 26 a € 62.

: Assentos convencionais nas arquibancadas superiores e inferiores. Preços: de € 26 a € 62. Categoria 0 (assentos premium): Setores inferiores da arquibancada principal e da arquibancada oposta, como os blocos P, Q, D1, D2, C1 e C2. Preços de categoria superior.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre a Veltins-Arena

A Veltins-Arena, originalmente chamada Arena AufSchalke, é um estádio multiuso mundialmente conhecido, localizado em Gelsenkirchen, na Alemanha. Considerado um dos estádios mais avançados e inovadores já construídos em termos de tecnologia, é a casa do Schalke 04, clube da Bundesliga, e de sua apaixonada torcida.

O estádio tem capacidade para 62.271 pessoas em jogos da liga, incluindo os setores em pé, e para 54.740 em partidas internacionais, quando todos os lugares são sentados.

No fim dos anos 1990, o Parkstadion, antiga casa do Schalke, já mostrava claros sinais de envelhecimento. Após a histórica conquista da Copa da UEFA pelo clube em 1997 e com a aproximação de seu centenário, os planos para um estádio futurista foram acelerados.

A construção do estádio atual começou no fim de 1998. Quando foi inaugurado, em 2001, ele se tornou o primeiro estádio da Alemanha inteiramente financiado pela iniciativa privada, sem subsídios do governo.

Momentos marcantes na Veltins-Arena

O jogo de abertura (2001) : O estádio foi inaugurado com um torneio amistoso entre Schalke, Borussia Dortmund e FC Nürnberg. O primeiro gol no estádio, na verdade, não foi marcado por um jogador de futebol, mas pelo astro pop Lionel Richie, que se apresentou na cerimônia de abertura e chutou uma bola para dentro do gol!

: O estádio foi inaugurado com um torneio amistoso entre Schalke, Borussia Dortmund e FC Nürnberg. O primeiro gol no estádio, na verdade, não foi marcado por um jogador de futebol, mas pelo astro pop Lionel Richie, que se apresentou na cerimônia de abertura e chutou uma bola para dentro do gol! Final da Champions League de 2004 : O Porto de José Mourinho derrotou o Monaco por 3 a 0 e conquistou o troféu.

: O Porto de José Mourinho derrotou o Monaco por 3 a 0 e conquistou o troféu. Eurocopa de 2024: A arena recebeu algumas partidas do torneio, assim como havia ocorrido na Copa do Mundo de 2006.

O recorde mundial de público no hóquei no gelo: O jogo de abertura do Campeonato Mundial de Hóquei no Gelo da IIHF de 2010 foi realizado na Veltins-Arena. Um público impressionante de 77.803 torcedores lotou o estádio para assistir à Alemanha enfrentar os Estados Unidos em uma pista de gelo montada especialmente para a partida, estabelecendo um recorde mundial na época.

Recordes e estatísticas do Schalke 04

Fundado em 1904, o Schalke 04 (Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.) é um dos clubes de futebol mais tradicionais e de torcida mais apaixonada da Alemanha.

Originário de Gelsenkirchen, cidade industrial ligada à mineração de carvão, o clube tem uma rica história marcada pelo domínio em competições nacionais nas décadas de 1930 e 1940, pela glória internacional nos anos 1990 e por uma enorme torcida atualmente.

Principais títulos e conquistas do clube

Campeonato Alemão (antes da Bundesliga) : 7 títulos (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958)

: 7 títulos (1934, 1935, 1937, 1939, 1940, 1942, 1958) Copa da Alemanha : 5 títulos (1937, 1972, 2001, 2002, 2011)

: 5 títulos (1937, 1972, 2001, 2002, 2011) Supercopa da Alemanha : 1 título (2011)

: 1 título (2011) Copa da UEFA / Liga Europa: 1 título (1997)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Klaus Fichtel (556), Norbert Nigbur (455)

Mais gols: Klaus Fischer (226), Bernhard Klodt (142)

A primeira dobradinha alemã

Em 1937, o Schalke 04 se tornou o primeiro clube da história do futebol alemão a conquistar os dois títulos nacionais no mesmo ano: o Campeonato Alemão e a Copa da Alemanha.

O caminho do carvão

Na Veltins-Arena do Schalke 04, o túnel de entrada dos jogadores da casa foi projetado especificamente para ter a aparência e a atmosfera de uma mina subterrânea de carvão. É uma homenagem aos mineiros que participaram da fundação do clube e financiaram seus primeiros anos.

Um gigante mundial em número de sócios

Apesar de rebaixamentos dramáticos e turbulentos e de crises financeiras, o Schalke 04 conta com cerca de 210.000 sócios oficiais. Isso faz dele o terceiro maior clube da Alemanha e o coloca com folga entre os seis clubes esportivos com mais sócios do mundo.