A temporada 2025/26 foi memorável para a torcida do SC Freiburg. Além de terminar em sétimo lugar na Bundesliga, o clube chegou à semifinal da Copa da Alemanha e foi vice-campeão da Liga Europa.

Quer ver o Freiburg em campo nos próximos meses? Você já pode comprar ingressos para os jogos.

Ex-jogador do SC Freiburg, Julian Schuster se adaptou rapidamente à carreira de treinador. Desde que assumiu o comando no Europa-Park-Stadion, em julho de 2024, o clube de Baden-Württemberg tem se destacado tanto nas competições nacionais quanto nas europeias. O time manteve o embalo nesta temporada, com Igor Matanović e Yuito Suzuki seguindo em boa fase na frente do gol.

Deixe a GOAL mostrar as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do SC Freiburg nesta temporada, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos do SC Freiburg

Data e horário locais Jogo Ingressos Local Domingo, 29 de novembro (15h30) Bundesliga: Freiburg x RB Leipzig Ingressos Europa-Park-Stadion (Freiburg) Quarta-feira, 2 de dezembro (18h) Copa da Alemanha: Kaiserslautern x Freiburg Ingressos Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) Sábado, 5 de dezembro (15h30) Bundesliga: Freiburg x Hoffenheim Ingressos Europa-Park-Stadion (Freiburg) Quinta-feira, 10 de dezembro (18h45) Conference League: Freiburg x Panathinaikos Ingressos Europa-Park-Stadion (Freiburg) Domingo, 13 de dezembro (15h30) Bundesliga: Mainz 05 x Freiburg Ingressos Mewa Arena (Mainz) Quinta-feira, 17 de dezembro (22h) Conference League: Freiburg x Panathinaikos Ingressos Estádio Darius e Girėnas (Kaunas) Domingo, 20 de dezembro (15h30) Bundesliga: Freiburg x Stuttgart Ingressos Europa-Park-Stadion (Freiburg) Sábado, 9 de janeiro (15h30) Bundesliga: Colônia x Freiburg Ingressos RheinEnergieSTADION (Colônia) Quarta-feira, 13 de janeiro (20h30) Bundesliga: Freiburg x Hamburger SV Ingressos Europa-Park-Stadion (Freiburg) Sábado, 16 de janeiro (15h30) Bundesliga: Borussia Dortmund x Freiburg Ingressos Signal Iduna Park (Dortmund) Sexta-feira, 22 de janeiro (20h30) Bundesliga: Werder Bremen x Freiburg Ingressos Weserstadion (Bremen)

Como comprar ingressos para o SC Freiburg

Os ingressos oficiais do SC Freiburg são vendidos primeiro em pré-venda para associados, antes de qualquer venda ao público geral. Na loja online de ingressos do clube, é possível consultar o calendário das pré-vendas, comprar ingressos e se cadastrar para receber avisos destinados a associados e alertas por newsletter.

Os associados do clube e os membros do Förderverein Freiburger Fußballschule a partir dos 6 anos têm acesso exclusivo ao início das vendas pelo menos uma semana antes dos jogos em casa. A venda ao público geral começa após o fim do período de pré-venda para associados, somente se ainda houver ingressos disponíveis.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do SC Freiburg no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que esperam comprar entradas de última hora.

Quanto custam os ingressos para o SC Freiburg?

Os ingressos oficiais avulsos para os jogos do SC Freiburg no Europa-Park-Stadion, que tem capacidade para 34.700 pessoas, geralmente custam entre € 17 e € 20 para lugares em pé e entre € 29 e mais de € 60 para assentos comuns, dependendo do adversário e do setor.

Diferentemente de muitos clubes da Bundesliga, o SC Freiburg não publica uma tabela fixa de preços em seu site. Os valores exatos para cada jogo variam conforme o interesse despertado pela partida, por exemplo, se é da Bundesliga ou da Conference League, ou se o adversário está entre os principais clubes. Os preços só ficam visíveis após o login na loja oficial de ingressos do SC Freiburg, durante um período de vendas ativo.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Europa-Park-Stadion

Inaugurado em 2021, o Europa-Park-Stadion, em Freiburg im Breisgau, é a casa do SC Freiburg, clube da Bundesliga, e tem capacidade para 34.700 pessoas. Construído para substituir o antigo Dreisamstadion, combina arquibancadas íngremes e próximas do campo com soluções pioneiras de engenharia para energia renovável.

Durante décadas, o SC Freiburg jogou no Dreisamstadion, construído em 1953. No início da década de 2010, o campo era um pouco mais curto do que o previsto nos regulamentos padrão da UEFA, o que exigia autorizações especiais da Liga Alemã de Futebol (DFL). Reformar o terreno apertado à beira do rio mostrou-se financeiramente inviável.

Momentos marcantes no Europa-Park-Stadion

Primeiro jogo da Bundesliga (outubro de 2021) : o Freiburg recebeu o RB Leipzig em sua primeira partida oficial no estádio e conquistou um empate por 1 a 1, em meio a uma sequência histórica de dez jogos de invencibilidade no início da campanha de 2021/22.

: o Freiburg recebeu o RB Leipzig em sua primeira partida oficial no estádio e conquistou um empate por 1 a 1, em meio a uma sequência histórica de dez jogos de invencibilidade no início da campanha de 2021/22. Noites europeias contra Juventus e West Ham (2023 e 2024) : o estádio se tornou uma fortaleza durante as campanhas do SC Freiburg até fases avançadas da Liga Europa. Entre os destaques estão o duelo marcante das oitavas de final contra a Juventus, gigante italiana, em março de 2023, quando os torcedores organizados do Freiburg continuaram cantando e agitando cachecóis muito depois da derrota por 2 a 0, e a disputada vitória por 1 a 0 sobre o West Ham no jogo de ida das oitavas de final de 2023/24.

: o estádio se tornou uma fortaleza durante as campanhas do SC Freiburg até fases avançadas da Liga Europa. Entre os destaques estão o duelo marcante das oitavas de final contra a Juventus, gigante italiana, em março de 2023, quando os torcedores organizados do Freiburg continuaram cantando e agitando cachecóis muito depois da derrota por 2 a 0, e a disputada vitória por 1 a 0 sobre o West Ham no jogo de ida das oitavas de final de 2023/24. Goleada da Alemanha sobre a Bósnia e Herzegovina (novembro de 2024): na primeira partida da seleção principal masculina no estádio, a equipe de Julian Nagelsmann deu uma demonstração de força na Liga das Nações da UEFA e venceu por 7 a 0, com dois gols de Florian Wirtz e dois de Tim Kleindienst.

Recordes e estatísticas do SC Freiburg

O SC Freiburg (Sport-Club Freiburg e.V), conhecido na Alemanha como Breisgau-Brasilianer, é um clube da Bundesliga da cidade de Freiburg im Breisgau, na região da Floresta Negra. É famoso pela longa permanência de seus treinadores, por sua categoria de base de elite e por superar regularmente adversários com mais recursos financeiros.

Fundado em 1904 por meio de dois clubes antecessores que se fundiram em 1912, o Freiburg passou décadas nas divisões amadoras e regionais, muitas vezes ofuscado pelo rival local Freiburger FC.

Entre 1991 e 2007, o clube foi treinado por Volker Finke. Seu estilo fluido e ofensivo rendeu ao clube o apelido Breisgau-Brasilianer. O Freiburg conquistou seu primeiro acesso à Bundesliga em 1993 e alcançou um surpreendente terceiro lugar em 1994/95.

Títulos e campanhas de destaque

Copa da Alemanha : vice-campeão (2021/22)

: vice-campeão (2021/22) Liga Europa: vice-campeão (2025/26)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Christian Günter (472), Andreas Zeyer (440)

Mais gols: Vincenzo Grifo (109), Nils Petersen (105)

Uma fortaleza construída com paciência

Entre 1991 e 2026, o Freiburg teve muito menos treinadores efetivos do que a maioria dos rivais da Bundesliga. Destacam-se os 16 anos de Finke e os mais de 12 anos de Streich, com o clube resistindo à tentação de tomar decisões precipitadas mesmo diante de rebaixamentos.

A ligação de Joachim Löw com o clube

Joachim Löw, técnico campeão da Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha, teve três passagens pelo SC Freiburg como jogador nas décadas de 1970 e 1980. Marcou 83 gols e segue entre os maiores artilheiros da história do clube.

A escola de futebol do Freiburg

Inaugurada em 2000 no Möslestadion, a renomada categoria de base do Freiburg detém o recorde de títulos da Copa da Alemanha sub-19, com seis conquistas, e revelou jogadores da seleção alemã como Matthias Ginter, Oliver Baumann e Nico Schlotterbeck, além do capitão do clube, Christian Günter.