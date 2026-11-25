A temporada 2025/26 foi marcante para os torcedores do SC Freiburg. Além de terminar em 7º lugar na Bundesliga, o clube chegou às semifinais da Copa da Alemanha e foi vice-campeão da Liga Europa.

Quer ver o Freiburg em campo nos próximos meses? Você já pode comprar ingressos para os jogos.

Ex-jogador do SC Freiburg, Julian Schuster adaptou-se rapidamente à carreira de treinador. Desde que assumiu o comando no Europa-Park-Stadion, em julho de 2024, o clube de Baden-Württemberg impressionou tanto nas competições nacionais quanto nas europeias. O time manteve o ritmo nesta temporada, com Igor Matanović e Yuito Suzuki seguindo em ótima fase diante do gol.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do SC Freiburg nesta temporada, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do SC Freiburg

Data e horário (locais) Jogo Ingressos Local Quinta-feira, 26 de novembro (21h) UECL: Freiburg x Twente Ingressos Europa-Park-Stadion (Freiburg) Domingo, 29 de novembro (15h30) Bundesliga: Freiburg x RB Leipzig Ingressos Europa-Park-Stadion (Freiburg) Quarta-feira, 2 de dezembro (18h) Copa da Alemanha: Kaiserslautern x Freiburg Ingressos Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) Sábado, 5 de dezembro (15h30) Bundesliga: Freiburg x Hoffenheim Ingressos Europa-Park-Stadion (Freiburg) Quinta-feira, 10 de dezembro (18h45) UECL: Freiburg x Panathinaikos Ingressos Europa-Park-Stadion (Freiburg) Domingo, 13 de dezembro (15h30) Bundesliga: Mainz 05 x Freiburg Ingressos Mewa Arena (Mainz) Quinta-feira, 17 de dezembro (22h) UECL: Freiburg x Panathinaikos Ingressos Estádio Darius e Girėnas (Kaunas) Domingo, 20 de dezembro (15h30) Bundesliga: Freiburg x Stuttgart Ingressos Europa-Park-Stadion (Freiburg) Sábado, 9 de janeiro (15h30) Bundesliga: Köln x Freiburg Ingressos RheinEnergieSTADION (Colônia) Quarta-feira, 13 de janeiro (20h30) Bundesliga: Freiburg x Hamburger SV Ingressos Europa-Park-Stadion (Freiburg) Sábado, 16 de janeiro (15h30) Bundesliga: Borussia Dortmund x Freiburg Ingressos Signal Iduna Park (Dortmund) Sexta-feira, 22 de janeiro (20h30) Bundesliga: Werder Bremen x Freiburg Ingressos Weserstadion (Bremen)

Como comprar ingressos para o SC Freiburg

Os ingressos oficiais do SC Freiburg são vendidos primeiro em pré-venda para associados, antes de uma eventual venda ao público geral. Na loja de ingressos online do clube, é possível consultar o calendário das pré-vendas, comprar ingressos e cadastrar-se para receber alertas destinados a associados e avisos por newsletter.

Associados do clube e membros do Förderverein Freiburger Fußballschule a partir dos 6 anos têm acesso antecipado exclusivo aos ingressos pelo menos uma semana antes dos jogos em casa. A venda ao público geral começa depois do fim da pré-venda para associados, apenas se ainda houver ingressos disponíveis.

Os torcedores também podem comprar ingressos para os jogos do SC Freiburg no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que querem comprá-los de última hora.

Quanto custam os ingressos para o SC Freiburg?

Os ingressos oficiais avulsos (Tageskarten) para jogos do SC Freiburg no Europa-Park-Stadion, que tem capacidade para 34.700 pessoas, geralmente custam de € 17 a € 20 para lugares em pé e de € 29 a mais de € 60 para assentos comuns, dependendo do adversário e do setor.

Ao contrário de muitos clubes da Bundesliga, o SC Freiburg não publica uma tabela fixa de preços em seu site. Os valores exatos variam conforme a atratividade do jogo, por exemplo, se é uma partida da Bundesliga ou da Liga Conferência da UEFA, ou se o adversário está entre os principais times. Os preços só ficam visíveis após o acesso à loja oficial de ingressos do SC Freiburg durante um período de vendas ativo.

Consulte o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Europa-Park-Stadion

Inaugurado em 2021, o Europa-Park-Stadion, em Freiburg im Breisgau, é a casa do SC Freiburg, clube da Bundesliga, e tem capacidade para 34.700 pessoas. Construído para substituir o antigo Dreisamstadion, combina arquibancadas íngremes e próximas do campo com soluções pioneiras de engenharia voltadas à energia renovável.

Durante décadas, o SC Freiburg jogou no Dreisamstadion, construído em 1953. No início da década de 2010, o campo era um pouco mais curto do que o exigido pelas normas da UEFA, o que demandava autorizações especiais da Liga Alemã de Futebol (DFL). Reformar o estádio, situado em um terreno apertado à beira do rio, mostrou-se financeiramente inviável.

Momentos marcantes no Europa-Park-Stadion

Primeiro jogo da Bundesliga (outubro de 2021) : o Freiburg recebeu o RB Leipzig em sua primeira partida oficial no estádio e conquistou um empate suado por 1 a 1, parte de um início histórico de dez jogos de invencibilidade na temporada 2021/22.

: o Freiburg recebeu o RB Leipzig em sua primeira partida oficial no estádio e conquistou um empate suado por 1 a 1, parte de um início histórico de dez jogos de invencibilidade na temporada 2021/22. Noites europeias contra Juventus e West Ham United (2023 e 2024) : o estádio virou uma fortaleza durante as campanhas do SC Freiburg até as fases avançadas da Liga Europa. Entre os destaques estão o confronto marcante das oitavas de final contra a Juventus, gigante italiana, em março de 2023, quando os torcedores mais fanáticos do Freiburg permaneceram no estádio por muito tempo após a derrota por 2 a 0, cantando e agitando cachecóis, e a vitória disputada por 1 a 0 sobre o West Ham United no jogo de ida das oitavas de final de 2023/24.

: o estádio virou uma fortaleza durante as campanhas do SC Freiburg até as fases avançadas da Liga Europa. Entre os destaques estão o confronto marcante das oitavas de final contra a Juventus, gigante italiana, em março de 2023, quando os torcedores mais fanáticos do Freiburg permaneceram no estádio por muito tempo após a derrota por 2 a 0, cantando e agitando cachecóis, e a vitória disputada por 1 a 0 sobre o West Ham United no jogo de ida das oitavas de final de 2023/24. Goleada da Alemanha sobre a Bósnia e Herzegovina (novembro de 2024): na primeira partida da seleção principal masculina no estádio, o time de Julian Nagelsmann deu uma demonstração de futebol na Liga das Nações da UEFA e venceu por 7 a 0, com dois gols de Florian Wirtz e dois de Tim Kleindienst.

Recordes e estatísticas do SC Freiburg

O SC Freiburg (Sport-Club Freiburg e.V), conhecido em toda a Alemanha como Breisgau-Brasilianer, é um clube da Bundesliga da cidade de Freiburg im Breisgau, na região da Floresta Negra. É famoso pela excepcional continuidade de seus treinadores, pela excelência de suas categorias de base e por superar constantemente as expectativas diante de seus recursos financeiros.

Fundado em 1904 a partir de dois clubes antecessores que se uniram em 1912, o Freiburg passou décadas nas divisões amadoras e regionais, muitas vezes à sombra do rival local Freiburger FC.

De 1991 a 2007, o clube foi treinado por Volker Finke. Seu estilo ofensivo e fluido rendeu ao time o apelido de Breisgau-Brasilianer. O Freiburg conquistou seu primeiro acesso à Bundesliga em 1993 e terminou a temporada 1994/95 em um surpreendente terceiro lugar.

Títulos e destaques em competições

Copa da Alemanha (DFB-Pokal) : vice-campeão (2021/22)

: vice-campeão (2021/22) Liga Europa da UEFA: vice-campeão (2025/26)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Christian Günter (472), Andreas Zeyer (440)

Mais gols: Vincenzo Grifo (109), Nils Petersen (105)

Uma fortaleza construída com paciência

Entre 1991 e 2026, o Freiburg teve muito menos treinadores efetivos do que a maioria dos rivais da Bundesliga. Destacam-se os 16 anos de Finke e os mais de 12 anos de Streich, em uma política de não entrar em pânico nem mesmo diante de rebaixamentos.

As raízes de Joachim Löw no clube

Joachim Löw, técnico campeão da Copa do Mundo de 2014 com a Alemanha, teve três passagens pelo SC Freiburg como jogador nas décadas de 1970 e 1980. Ele marcou 83 gols e segue entre os maiores artilheiros da história do clube.

A escola de futebol do Freiburg

Inaugurada em 2000 no Möslestadion, a renomada academia do Freiburg detém o recorde de títulos da Copa da Alemanha sub-19, com seis conquistas. Por ela passaram jogadores que defenderam a seleção alemã, como Matthias Ginter, Oliver Baumann, Nico Schlotterbeck e o capitão do clube, Christian Günter.