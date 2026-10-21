O Real Madrid conquistou seu 15º título da Champions League (antiga Copa dos Campeões da Europa) em 2024. Nem mesmo a vantagem de oito títulos sobre o segundo colocado no ranking histórico da competição faz o clube parar de buscar mais troféus. Você pode se juntar à torcida vestida de branco no Bernabéu e em outros estádios reservando ingressos para os jogos hoje mesmo.

Apesar de ter sido eliminado nas quartas de final da Champions League em cada uma das duas últimas temporadas, o Real Madrid proporcionou aos madridistas grandes confrontos, incluindo vitórias memoráveis em casa contra Manchester City (3 a 0), Monaco (6 a 1) e Borussia Dortmund (5 a 2).

A torcida pode esperar mais duelos emocionantes na fase de liga desta temporada. A equipe de José Mourinho enfrentará adversários como RB Leipzig, Arsenal e PSV, entre outros. O Real Madrid também visitará Londres pela segunda vez, já que o Shakhtar Donetsk receberá o time em Stamford Bridge, estádio do Chelsea, no confronto de 27 de janeiro.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Real Madrid na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Quais são os jogos do Real Madrid na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Estádio Quarta-feira, 21 de outubro (21h) Real Madrid x RB Leipzig Ingressos Bernabéu (casa) Quarta-feira, 4 de novembro (19h45) AEK Atenas x Real Madrid Ingressos Agia Sophia Stadium (fora) Terça-feira, 24 de novembro (21h) Real Madrid x PSV Ingressos Bernabéu (casa) Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Arsenal x Real Madrid Ingressos Emirates Stadium (fora) Terça-feira, 19 de janeiro (21h) Real Madrid x LASK Ingressos Bernabéu (casa) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Shakhtar Donetsk x Real Madrid Ingressos Stamford Bridge, Londres (fora)

Como comprar ingressos para os jogos do Real Madrid na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Real Madrid na Champions League podem ser comprados pela internet, nos canais de venda do clube, Real Madrid Tickets e Entradas. Eles não são colocados à venda com meses de antecedência. O clube começa a liberá-los cerca de 10 a 12 dias antes de cada partida, seguindo uma ordem rigorosa de janelas de prioridade:

1. Fase 1: Sócios do clube: Têm a primeira oportunidade de compra, geralmente cerca de duas semanas antes do início da partida.

2. Fase 2: Membros Madridista Premium: Os titulares do cartão têm acesso à janela exclusiva seguinte, geralmente de 7 a 8 dias antes do início da partida.

3. Fase 3: Público geral: Os ingressos restantes são disponibilizados ao público geral aproximadamente de 4 a 6 dias antes do jogo.

Nos jogos da Champions League com alta procura, é comum que os ingressos se esgotem durante as fases reservadas aos membros, restando poucos ou nenhum para a venda ao público geral.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o Real Madrid, quem deseja assistir a um jogo da Champions League pode considerar sites de revenda, como o StubHub, que podem oferecer a melhor chance de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Real Madrid na Champions League?

Os ingressos oficiais comuns para os jogos do Real Madrid na Champions League geralmente custam a partir de € 100 em partidas da fase de liga. O preço sobe consideravelmente, chegando a € 300 ou € 400 ou mais por lugares comuns em posições privilegiadas, dependendo da localização e da fase da competição. Os pacotes VIP oficiais custam a partir de € 375.

O Real Madrid divide seus jogos em casa em categorias distintas, que determinam os preços iniciais:

Categoria A : Reservada para confrontos decisivos, como El Clásico ou partidas do mata-mata da Champions League. Os preços oficiais dos ingressos comuns para esses jogos frequentemente aumentam de 20% a 50% ou mais em comparação com as fases anteriores, de grupos ou de liga.

Categoria B : Jogos comuns da fase de liga europeia, como confrontos contra equipes como RB Leipzig ou PSV Eindhoven, e partidas de maior destaque em competições nacionais.

Descontos para membros : Sócios oficiais do clube e membros Madridista Premium recebem descontos de 20% a 30% sobre os preços oficiais cobrados do público geral ao comprar diretamente pelo portal oficial de ingressos do Real Madrid.

Acompanhe o site oficial do Real Madrid para obter informações adicionais e sites de revenda, como o StubHub, para conferir a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Real Madrid na Champions League

Os jogos recentes do Real Madrid pela Champions League no Bernabéu não têm sido monótonos. Cada uma das últimas seis partidas europeias do clube no estádio teve pelo menos três gols. Confira os resultados do time na Champions League em 2026:

Data Fase e adversário Placar (resultado) Estádio 14 de outubro de 2026 Fase de liga: Roma 4 a 3 (vitória) Stadio Olimpico (Roma) 8 de setembro de 2026 Fase de liga: Inter de Milão 2 a 1 (vitória) Bernabéu (Madri) 15 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de volta): Bayern de Munique 3 a 4 (derrota) Allianz Arena (Munique) 7 de abril de 2026 Quartas de final (jogo de ida): Bayern de Munique 1 a 2 (derrota) Bernabéu (Madri) 17 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de volta): Manchester City 1 a 2 (derrota) Etihad Stadium (Manchester) 11 de março de 2026 Oitavas de final (jogo de ida): Manchester City 3 a 0 (vitória) Bernabéu (Madri) 25 de fevereiro de 2026 Playoffs (jogo de volta): Benfica 2 a 1 (vitória) Bernabéu (Madri) 17 de fevereiro de 2026 Playoffs (jogo de ida): Benfica 1 a 0 (vitória) Estádio da Luz (Lisboa) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga: Benfica 2 a 4 (derrota) Estádio da Luz (Lisboa) 20 de janeiro de 2026 Fase de liga: Monaco 6 a 1 (vitória) Bernabéu (Madri)







