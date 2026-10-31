O Napoli, campeão da Serie A duas vezes nas últimas quatro temporadas, busca ampliar sua coleção de troféus. Você pode ver jogadores como Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund em ação reservando ingressos para os jogos hoje mesmo.

Depois de conquistar o título da Serie A pela primeira vez em 33 anos na temporada 2022/23, o I Ciucciarelli (Napoli) manteve o embalo, voltou a ser campeão duas temporadas depois e terminou a campanha mais recente na segunda posição da tabela.

O novo técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, pode ter levado algum tempo para se adaptar após assumir o comando no lugar de Antonio Conte durante o verão, mas as recentes boas atuações nas competições nacionais e europeias devem ter elevado o ânimo da torcida no Stadio Diego Armando Maradona.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Napoli, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Napoli

Data e horário (locais) Jogo Ingressos Local Dom., 1º de nov. (20h45) Serie A: Juventus x Napoli Ingressos Allianz Stadium (Turim) Qua., 4 de nov. (20h) Champions League: Porto x Napoli Ingressos Estádio do Dragão (Porto) Dom., 8 de nov. (12h30) Serie A: Napoli x Lazio Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 21 de nov. (20h45) Serie A: Napoli x Torino Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Ter., 24 de nov. (20h) Champions League: Manchester City x Napoli Ingressos Etihad Stadium (Manchester) Dom., 29 de nov. (15h) Serie A: Sassuolo x Napoli Ingressos Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sáb., 5 de dez. (20h45) Serie A: Napoli x Lecce Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Ter., 8 de dez. (21h) Champions League: Napoli x Club Brugge Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 13 de dez. (20h45) Serie A: Napoli x Milan Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Qua., 16 de dez. (21h) Copa da Itália: Napoli x Fiorentina A definir Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 20 de dez. (20h45) Serie A: Atalanta x Napoli Ingressos New Balance Arena (Bérgamo) Dom., 3 de jan. (18h) Serie A: Parma x Napoli Ingressos Stadio Ennio Tardini (Parma) Qui., 7 de jan. (20h45) Serie A: Napoli x Cagliari Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Seg., 11 de jan. (20h45) Serie A: Udinese x Napoli Ingressos Bluenergy Stadium (Udine)

Como comprar ingressos para o Napoli

Os ingressos oficiais para os jogos do Napoli podem ser comprados diretamente pelo portal TicketOne Napoli ou pelo site do clube. Quem optar pela TicketOne, parceira oficial do Napoli para a venda de ingressos, precisa criar uma conta gratuita.

Os ingressos geralmente começam a ser vendidos de 7 a 10 dias antes da partida, embora jogos de grande repercussão ou partidas especiais possam seguir outros prazos. As etapas de venda são as seguintes:

Etapa 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Acesso prioritário e preços com desconto para titulares do cartão de fidelidade pago.

: Acesso prioritário e preços com desconto para titulares do cartão de fidelidade pago. Etapa 2 (membros Premium) : Acesso para membros do clube antes da abertura da venda ao público.

: Acesso para membros do clube antes da abertura da venda ao público. Etapa 3 (venda geral): Aberta ao público em geral pela TicketOne. Partidas muito disputadas contra adversários de ponta, como Juventus, Roma e Inter, ou jogos da Champions League, costumam esgotar nas etapas 1 ou 2 e podem não chegar à venda geral.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Napoli no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Napoli?

Os ingressos oficiais para os jogos do Napoli no Stadio Diego Armando Maradona geralmente custam entre € 20 e € 275, dependendo do nível, do setor e da importância da partida. Jogos comuns ficam na faixa mais baixa, enquanto grandes confrontos europeus ou de destaque custam mais.

Setores e categorias de assentos

Curva (Curva A e Curva B): Localizadas atrás dos gols, abrigam os ultras e torcedores mais ativos. Os preços vão de cerca de € 20 para jogos comuns de menor importância a valores mais altos para partidas de destaque ou competições europeias.

Distinti: Setor ao longo da lateral do campo, com boa visão geral e preços intermediários.

Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo: Localizadas ao longo das laterais do campo, uma de frente para a outra na altura da linha do meio-campo. São os assentos mais confortáveis e caros do estádio e oferecem a visão mais completa. Os preços chegam a € 275 em jogos de grande repercussão.

Tribuna Family: Localizada no nível inferior, abaixo da Tribuna Nisida, é uma opção econômica para famílias. Segundo comunicados recentes do clube, os ingressos custam € 14 por adulto e € 10 para crianças de até 12 anos.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Stadio Diego Armando Maradona

O Stadio Diego Armando Maradona é o terceiro maior estádio de futebol da Itália e a icônica casa do SSC Napoli. Localizado no bairro de Fuorigrotta, na região oeste de Nápoles, o estádio, com 54.726 lugares sentados, é muito mais que concreto e gramado: é um templo secular onde se encontram o futebol, a paixão e o espírito eterno de Diego Maradona.

A construção do estádio começou em 1952 para substituir o Stadio Partenopeo, devastado pela guerra. Ele foi inaugurado oficialmente em dezembro de 1959, com uma partida entre Napoli e Juventus vencida pelos donos da casa por 2 a 1.

A estrutura passou por uma grande transformação para a Copa do Mundo da FIFA de 1990: todos os lugares passaram a ter assentos, e foi acrescentada sua famosa cobertura em balanço. Outra reforma, de € 20 milhões, para a Universíade de Verão de 2019 substituiu os assentos antigos por cadeiras em um vibrante azul-mar, que reproduzem as cores do Golfo de Nápoles.

Após a morte da lenda do futebol Diego Maradona, a prefeitura mudou oficialmente o nome de Stadio San Paolo para Stadio Diego Armando Maradona em dezembro de 2020.

Momentos memoráveis no Stadio Diego Armando Maradona

O primeiro scudetto (1987) : O Napoli empatou por 1 a 1 com a Fiorentina no estádio e conquistou seu primeiro título da Serie A. A conquista histórica pôs fim a décadas de domínio dos ricos clubes do norte e deu início a uma semana inteira de festa pela cidade.

: O Napoli empatou por 1 a 1 com a Fiorentina no estádio e conquistou seu primeiro título da Serie A. A conquista histórica pôs fim a décadas de domínio dos ricos clubes do norte e deu início a uma semana inteira de festa pela cidade. A semifinal da Copa da UEFA de 1989 (Napoli x Bayern de Munique) : Antes do início da partida, Maradona presenteou o público com o aquecimento pré-jogo mais icônico da história: dançou e fez embaixadinhas com os cadarços desamarrados enquanto “Live Is Life”, da banda Opus, tocava nos alto-falantes do estádio. O Napoli empatou por 2 a 2, venceu por 4 a 2 no placar agregado e seguiu rumo à conquista de seu único troféu europeu.

: Antes do início da partida, Maradona presenteou o público com o aquecimento pré-jogo mais icônico da história: dançou e fez embaixadinhas com os cadarços desamarrados enquanto “Live Is Life”, da banda Opus, tocava nos alto-falantes do estádio. O Napoli empatou por 2 a 2, venceu por 4 a 2 no placar agregado e seguiu rumo à conquista de seu único troféu europeu. A semifinal da Copa do Mundo de 1990 (Itália x Argentina): Talvez uma das partidas mais carregadas de emoções conflitantes da história do futebol. Maradona, filho adotivo de Nápoles, foi o capitão da Argentina contra a Itália no estádio de seu próprio clube. Ele pediu aos napolitanos que apoiassem a Argentina, o que motivou a famosa faixa dos ultras: “Maradona, Nápoles te ama, mas a Itália é nossa pátria.” A Argentina venceu nos pênaltis, e aquele foi o único estádio da Itália onde o hino argentino não foi vaiado.

Os dois estádios Maradona: Nápoles não é a única cidade a ter um estádio com esse nome. O estádio do Argentinos Juniors, em Buenos Aires, também se chama Estadio Diego Armando Maradona, em homenagem ao lugar onde Diego iniciou sua carreira profissional.

Recordes e estatísticas do Napoli

Fundado em 1926, o SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli) é um dos clubes de futebol de maior relevância cultural e riqueza histórica da Itália.

Sediado na apaixonada cidade de Nápoles, no sul do país, o clube manda seus jogos no Stadio Diego Armando Maradona. O Napoli representa um intenso orgulho regional e ficou conhecido por romper o histórico domínio do norte da Itália no futebol.

Títulos e principais conquistas do clube

Serie A : 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Copa da Itália : 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercopa da Itália : 3 títulos (1990, 2014, 2025)

: 3 títulos (1990, 2014, 2025) Copa da UEFA (Liga Europa): 1 título (1988-89)

Recordes individuais dos jogadores

Mais jogos: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Mais gols: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

O divino número 10

Após sua saída e pelo impacto duradouro que teve na cidade, o Napoli aposentou oficialmente a camisa 10 em homenagem a Diego Maradona. Nenhum jogador voltará a usá-la pelo clube.

Da falência ao topo

Em 2004, o Napoli faliu completamente e foi rebaixado à Serie C1, a terceira divisão. O produtor de cinema Aurelio De Laurentiis comprou o clube, o reergueu sob o nome provisório de “Napoli Soccer” e conduziu uma ascensão histórica de volta à elite do futebol.

O burro como mascote

Embora o escudo original do clube exibisse um cavalo majestoso, uma temporada de estreia desastrosa levou os moradores a brincar que o time era um “burro zurrando” (O Ciuccio). Em vez de se ofender, o clube entrou na brincadeira e adotou o burro como mascote oficial.