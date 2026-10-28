Campeão da Serie A duas vezes nas últimas quatro temporadas, o Napoli busca mais títulos para ampliar sua coleção de troféus. Você pode ver jogadores como Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund em ação comprando ingressos para os jogos hoje mesmo.

Depois de conquistar o título da Serie A pela primeira vez em 33 anos na temporada 2022/23, o I Ciucciarelli (Os Burrinhos) manteve o embalo, voltou a ser campeão duas temporadas depois e terminou em segundo lugar na tabela na campanha mais recente.

O novo técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, pode ter levado algum tempo para se adaptar após assumir o comando no lugar de Antonio Conte durante o verão, mas as boas atuações recentes contra Roma e Bodø/Glimt devem ter elevado o ânimo da torcida no Stadio Diego Armando Maradona.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre ingressos para os jogos do Napoli: onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Napoli

Data e horário (local) Jogo Ingressos Local Qua., 28 de out. (20h45) Serie A: Monza x Napoli Ingressos Stadio Brianteo (Monza) Dom., 1º de nov. (20h45) Serie A: Juventus x Napoli Ingressos Allianz Stadium (Turim) Qua., 4 de nov. (20h) Champions League: Porto x Napoli Ingressos Estádio do Dragão (Porto) Dom., 8 de nov. (12h30) Serie A: Napoli x Lazio Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 21 de nov. (20h45) Serie A: Napoli x Torino Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Ter., 24 de nov. (20h) Champions League: Manchester City x Napoli Ingressos Etihad Stadium (Manchester) Dom., 29 de nov. (15h) Serie A: Sassuolo x Napoli Ingressos Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sáb., 5 de dez. (20h45) Serie A: Napoli x Lecce Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Ter., 8 de dez. (21h) Champions League: Napoli x Club Brugge Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 13 de dez. (20h45) Serie A: Napoli x AC Milan Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Qua., 16 de dez. (21h) Copa da Itália: Napoli x Fiorentina A definir Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 20 de dez. (20h45) Serie A: Atalanta x Napoli Ingressos New Balance Arena (Bérgamo) Dom., 3 de jan. (18h) Serie A: Parma x Napoli Ingressos Stadio Ennio Tardini (Parma) Qui., 7 de jan. (20h45) Serie A: Napoli x Cagliari Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Seg., 11 de jan. (20h45) Serie A: Udinese x Napoli Ingressos Bluenergy Stadium (Udine)

Como comprar ingressos para os jogos do Napoli

Os ingressos oficiais para os jogos do Napoli podem ser comprados diretamente pelo portal TicketOne Napoli ou pelo site do clube. Para usar a TicketOne, parceira oficial de bilheteria do Napoli, é preciso criar uma conta gratuita.

Os ingressos geralmente começam a ser vendidos de 7 a 10 dias antes da partida, embora jogos de grande destaque ou partidas especiais possam seguir outros prazos. As etapas de venda são as seguintes:

Etapa 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Acesso prioritário e preços com desconto para titulares do cartão de fidelidade pago.

Etapa 2 (membros premium) : Acesso para membros do clube antes da abertura das vendas ao público.

Etapa 3 (venda geral) : Aberta ao público em geral pela TicketOne. Os ingressos para jogos muito procurados contra adversários de ponta, como Juventus, Roma e Inter, ou partidas da Champions League, costumam se esgotar na Etapa 1 ou na Etapa 2 e podem não chegar à venda geral.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Napoli no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Napoli?

Os ingressos oficiais para os jogos do Napoli no Stadio Diego Armando Maradona geralmente custam de € 20 a € 275, dependendo do nível da arquibancada, do setor e da importância da partida. Jogos comuns ficam na faixa mais baixa, enquanto grandes confrontos europeus ou de destaque custam mais.

Setores e categorias de assentos

Curva (Curva A & Curva B): Fica atrás dos gols e reúne os ultras e torcedores mais entusiasmados. Os preços vão de cerca de € 20 em jogos comuns de menor destaque a valores mais altos para grandes partidas ou confrontos europeus.

Distinti: Setor ao longo da lateral do campo, com boa visão geral e preços intermediários.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Localizadas nas laterais do campo, uma de frente para a outra, junto à linha de meio-campo. Oferecem os assentos mais confortáveis e caros do estádio, além da visão mais completa. Os preços chegam a € 275 em jogos de grande destaque.

Tribuna Family: Localizada no nível inferior, abaixo da Tribuna Nisida, é uma opção mais econômica para famílias. Segundo comunicados recentes do clube, os ingressos custam € 14 por adulto e € 10 para crianças de até 12 anos.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Stadio Diego Armando Maradona

O Stadio Diego Armando Maradona é o terceiro maior estádio de futebol da Itália e a emblemática casa do SSC Napoli. Localizado no bairro de Fuorigrotta, na zona oeste de Nápoles, o estádio tem 54.726 lugares, todos com assentos, e é muito mais do que concreto e grama: é um templo secular onde se encontram o futebol, a paixão e o espírito eterno de Diego Maradona.

A construção do estádio começou em 1952 para substituir o Stadio Partenopeo, danificado pela guerra. A inauguração oficial ocorreu em dezembro de 1959, com uma partida entre Napoli e Juventus vencida pelos donos da casa por 2 a 1.

A estrutura passou por uma grande transformação para a Copa do Mundo da FIFA de 1990, quando todos os lugares receberam assentos e foi instalado o famoso teto em balanço. Outra reforma, que custou € 20 milhões, substituiu os assentos antigos por outros de um azul-mar vibrante, que reproduz as cores do Golfo de Nápoles, para a Universíade de Verão de 2019.

Após a morte do ídolo do futebol Diego Maradona, a prefeitura mudou oficialmente o nome de Stadio San Paolo para Stadio Diego Armando Maradona em dezembro de 2020.

Momentos marcantes no Stadio Diego Armando Maradona

O primeiro scudetto (1987) : O Napoli empatou por 1 a 1 com a Fiorentina no estádio e conquistou seu primeiro título da Serie A. A conquista histórica rompeu décadas de domínio dos clubes ricos do norte e deu início a um carnaval que durou uma semana inteira pela cidade.

A semifinal da Copa da UEFA de 1989 (Napoli x Bayern de Munique) : Antes de a bola rolar, Maradona protagonizou o aquecimento pré-jogo mais icônico da história para a torcida: dançou e fez embaixadinhas com os cadarços desamarrados enquanto “Live Is Life”, do Opus, tocava nos alto-falantes do estádio. O Napoli empatou por 2 a 2, venceu por 4 a 2 no placar agregado e seguiu em frente para conquistar seu único título europeu.

A semifinal da Copa do Mundo de 1990 (Itália x Argentina) : Talvez uma das partidas de maior complexidade emocional da história do futebol. Maradona, filho adotivo de Nápoles, capitaneou a Argentina contra a Itália no estádio de seu próprio clube. Ele pediu aos napolitanos que apoiassem a Argentina, o que levou à famosa faixa dos ultras: “Maradona, Nápoles te ama, mas a Itália é nossa pátria.” A Argentina venceu nos pênaltis, e aquele foi o único estádio da Itália em que o hino argentino não recebeu vaias.

Os dois estádios Maradona: Nápoles não é a única cidade a ter um estádio com esse nome. O estádio do Argentinos Juniors, em Buenos Aires, também se chama Estadio Diego Armando Maradona, em homenagem ao lugar onde Diego iniciou sua carreira profissional.

Recordes e estatísticas do Napoli

Fundado em 1926, o SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli) é um dos clubes de futebol de maior importância cultural e tradição histórica da Itália.

Sediado em Nápoles, cidade apaixonada por futebol no sul do país, o clube manda seus jogos no Stadio Diego Armando Maradona. O Napoli representa um forte orgulho regional e ficou famoso por romper o domínio histórico do norte da Itália no futebol.

Principais títulos e conquistas do clube

Serie A : 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

Copa da Itália : 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

Supercopa da Itália : 3 títulos (1990, 2014, 2025)

Copa da UEFA (Liga Europa) : 1 título (1988-89)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Mais gols: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

O divino número 10

Após sua saída e pelo impacto duradouro que deixou na cidade, o Napoli aposentou oficialmente a camisa 10 em homenagem a Diego Maradona. Nenhum jogador voltará a usá-la pelo clube.

Da falência ao topo

Em 2004, o Napoli faliu completamente e foi rebaixado à Serie C1, a terceira divisão. O produtor de cinema Aurelio De Laurentiis comprou o clube, o reergueu sob o nome temporário de “Napoli Soccer” e conduziu uma ascensão histórica de volta à elite do futebol.

O burro como mascote

Embora o escudo original do clube exibisse um cavalo majestoso, uma temporada de estreia desastrosa levou os moradores da cidade a brincar que o time era um “burro zurroteando” (O Ciuccio). Em vez de se ofender, o clube entrou na brincadeira e adotou o burro como mascote oficial.



