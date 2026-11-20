Campeão da Serie A duas vezes nas últimas quatro temporadas, o Napoli busca mais títulos para sua galeria de troféus. Você pode ver jogadores como Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund em ação comprando ingressos para os jogos.

Depois de conquistar a Serie A pela primeira vez em 33 anos na temporada 2022/23, o I Ciucciarelli (os burrinhos) manteve o embalo, recuperando o título duas temporadas depois e terminando a campanha mais recente na segunda posição da tabela.

Massimiliano Allegri, novo técnico do Napoli, pode ter levado algum tempo para se adaptar após assumir o comando no lugar de Antonio Conte durante o verão, mas as recentes boas atuações em competições nacionais e europeias devem ter elevado o ânimo da torcida no Estádio Diego Armando Maradona.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Napoli, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos do Napoli

Data e horário (local) Jogo Ingressos Local Sábado, 21 de novembro (20h45) Serie A: Napoli x Torino Ingressos Estádio Diego Armando Maradona (Nápoles) Terça-feira, 24 de novembro (20h) Champions League: Manchester City x Napoli Ingressos Etihad Stadium (Manchester) Domingo, 29 de novembro (15h) Serie A: Sassuolo x Napoli Ingressos Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sábado, 5 de dezembro (20h45) Serie A: Napoli x Lecce Ingressos Estádio Diego Armando Maradona (Nápoles) Terça-feira, 8 de dezembro (21h) Champions League: Napoli x Club Brugge Ingressos Estádio Diego Armando Maradona (Nápoles) Domingo, 13 de dezembro (20h45) Serie A: Napoli x Milan Ingressos Estádio Diego Armando Maradona (Nápoles) Quarta-feira, 16 de dezembro (21h) Copa da Itália: Napoli x Fiorentina A definir Estádio Diego Armando Maradona (Nápoles) Domingo, 20 de dezembro (20h45) Serie A: Atalanta x Napoli Ingressos New Balance Arena (Bérgamo) Domingo, 3 de janeiro (18h) Serie A: Parma x Napoli Ingressos Estádio Ennio Tardini (Parma) Quinta-feira, 7 de janeiro (20h45) Serie A: Napoli x Cagliari Ingressos Estádio Diego Armando Maradona (Nápoles) Segunda-feira, 11 de janeiro (20h45) Serie A: Udinese x Napoli Ingressos Bluenergy Stadium (Udine)

Como comprar ingressos para o Napoli

Os ingressos oficiais para os jogos do Napoli podem ser comprados diretamente pelo portal TicketOne Napoli ou pelo site do clube. Para usar a TicketOne, parceira oficial de venda de ingressos do Napoli, é necessário criar uma conta gratuita.

Os ingressos normalmente começam a ser vendidos de 7 a 10 dias antes da partida, embora jogos de grande destaque ou confrontos especiais possam seguir outros prazos. As fases de venda são as seguintes:

Fase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Acesso prioritário e preços com desconto para titulares do cartão de fidelidade pago.

: Acesso prioritário e preços com desconto para titulares do cartão de fidelidade pago. Fase 2 (membros premium) : Acesso para membros do clube antes da abertura da venda ao público.

: Acesso para membros do clube antes da abertura da venda ao público. Fase 3 (venda geral): Aberta ao público em geral pela TicketOne. Jogos muito procurados contra adversários de destaque, como Juventus, Roma e Inter, ou partidas da Champions League frequentemente esgotam na Fase 1 ou na Fase 2 e podem nem chegar à venda geral.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Napoli no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Napoli?

Os ingressos oficiais para os jogos do Napoli no Estádio Diego Armando Maradona geralmente custam de € 20 a € 275, dependendo do nível, do setor e da importância da partida. Jogos comuns ficam na faixa mais baixa, enquanto grandes confrontos europeus ou partidas de destaque custam mais.

Setores e categorias de lugares

Curva (Curva A e Curva B): Fica atrás dos gols e abriga os ultras e torcedores mais barulhentos. Os preços começam em cerca de € 20 para jogos comuns na faixa mais baixa e sobem para partidas de destaque ou competições europeias.

Distinti: Estende-se pela lateral do campo, com boa visão geral e preços intermediários.

Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo: Ficam nas laterais centrais do campo, uma de frente para a outra, na altura da linha do meio-campo. São os lugares mais confortáveis e caros do estádio, com a visão mais completa. Os preços chegam a € 275 em jogos de grande destaque.

Tribuna Family: Fica no nível inferior, abaixo da Tribuna Nisida, e é uma opção mais econômica para famílias. Segundo comunicados recentes do clube, os ingressos custam € 14 por adulto e € 10 para crianças de até 12 anos.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para conferir a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Diego Armando Maradona

O Estádio Diego Armando Maradona é o terceiro maior estádio de futebol da Itália e a emblemática casa do SSC Napoli. Localizado no bairro de Fuorigrotta, na zona oeste de Nápoles, o local, com 54.726 lugares sentados, é muito mais do que concreto e gramado: é um templo secular onde se encontram o futebol, a paixão e o espírito eterno de Diego Maradona.

A construção do estádio começou em 1952 para substituir o Stadio Partenopeo, danificado pela guerra. A inauguração oficial ocorreu em dezembro de 1959, com uma partida entre Napoli e Juventus vencida pelos donos da casa por 2 a 1.

A estrutura passou por uma grande transformação para a Copa do Mundo de 1990, quando ganhou assentos em todos os setores e sua famosa cobertura em balanço. Outra reforma, que custou € 20 milhões, substituiu os assentos antigos por cadeiras de um azul-mar vibrante, que remetem às cores do Golfo de Nápoles, para a Universíade de Verão de 2019.

Após a morte da lenda do futebol Diego Maradona, a Câmara Municipal mudou oficialmente o nome de Stadio San Paolo para Estádio Diego Armando Maradona em dezembro de 2020.

Momentos marcantes no Estádio Diego Armando Maradona

O primeiro scudetto (1987) : O Napoli empatou por 1 a 1 com a Fiorentina no estádio e conquistou seu primeiro título da Serie A. A vitória histórica rompeu décadas de domínio dos ricos clubes do norte e desencadeou um carnaval que durou literalmente uma semana pela cidade.

: O Napoli empatou por 1 a 1 com a Fiorentina no estádio e conquistou seu primeiro título da Serie A. A vitória histórica rompeu décadas de domínio dos ricos clubes do norte e desencadeou um carnaval que durou literalmente uma semana pela cidade. A semifinal da Copa da UEFA de 1989 (Napoli x Bayern de Munique) : Antes de a bola rolar, Maradona brindou o público com o aquecimento pré-jogo mais emblemático da história, dançando e fazendo embaixadinhas com os cadarços desamarrados enquanto os alto-falantes do estádio tocavam “Live Is Life”, do Opus. O Napoli empatou por 2 a 2, venceu por 4 a 2 no placar agregado e avançou para conquistar seu único título europeu.

: Antes de a bola rolar, Maradona brindou o público com o aquecimento pré-jogo mais emblemático da história, dançando e fazendo embaixadinhas com os cadarços desamarrados enquanto os alto-falantes do estádio tocavam “Live Is Life”, do Opus. O Napoli empatou por 2 a 2, venceu por 4 a 2 no placar agregado e avançou para conquistar seu único título europeu. A semifinal da Copa do Mundo de 1990 (Itália x Argentina): Talvez uma das partidas mais complexas do ponto de vista emocional na história do futebol. Maradona, filho adotivo de Nápoles, foi capitão da Argentina contra a Itália no estádio do próprio clube. Ele pediu aos napolitanos que apoiassem a Argentina, o que levou à famosa faixa dos ultras: "Maradona, Nápoles te ama, mas a Itália é nossa pátria." A Argentina venceu nos pênaltis, e aquele foi o único estádio da Itália em que o hino argentino não foi vaiado.

Os dois estádios Maradona: Nápoles não é a única cidade com um estádio de nome Maradona. O estádio do Argentinos Juniors, em Buenos Aires, também se chama Estadio Diego Armando Maradona, em homenagem ao lugar onde Diego começou sua carreira profissional.

Recordes e estatísticas do Napoli

Fundado em 1926, o SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli) é um dos clubes de futebol de maior importância cultural e mais ricos em história da Itália.

Sediado na apaixonada cidade de Nápoles, no sul do país, o clube manda seus jogos no Estádio Diego Armando Maradona. O Napoli representa um forte orgulho regional, tendo rompido o histórico domínio do norte da Itália no futebol.

Títulos e principais conquistas do clube

Serie A : 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Copa da Itália : 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercopa da Itália : 3 títulos (1990, 2014, 2025)

: 3 títulos (1990, 2014, 2025) Copa da UEFA (Liga Europa): 1 título (1988-89)

Recordes individuais de jogadores

Mais partidas: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Mais gols: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

A divina camisa 10

Após sua saída e pelo impacto duradouro que deixou na cidade, o Napoli aposentou oficialmente a camisa 10 em homenagem a Diego Maradona. Nenhum jogador voltará a usá-la pelo clube.

Da falência ao topo

Em 2004, o Napoli faliu por completo e foi rebaixado à Serie C1, a terceira divisão. O produtor de cinema Aurelio De Laurentiis comprou o clube, reergueu-o sob o nome temporário de 'Napoli Soccer' e conduziu uma ascensão histórica de volta à elite do futebol.

O burro como mascote

Embora o escudo original do clube exibisse um cavalo majestoso, uma desastrosa temporada de estreia levou os moradores a brincar que o time era um "burro que zurrava" (O Ciuccio). Em vez de se ofender, o clube abraçou a brincadeira e fez do burro seu mascote oficial.