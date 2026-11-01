O Napoli, campeão da Serie A duas vezes nas últimas quatro temporadas, busca mais títulos para ampliar sua galeria de troféus. Você pode ver jogadores como Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund em ação comprando ingressos para os jogos hoje mesmo.

Depois de conquistar o título da Serie A pela primeira vez em 33 anos na temporada 2022/23, o I Ciucciarelli (Os Burrinhos) manteve o embalo, voltou a ser campeão duas temporadas depois e terminou a campanha mais recente na segunda posição da tabela.

O novo técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, pode ter levado algum tempo para se adaptar após assumir o comando no lugar de Antonio Conte no verão, mas as recentes atuações positivas nas competições nacionais e europeias terão elevado o ânimo da torcida no Stadio Diego Armando Maradona.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Napoli, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Napoli

Data e horário (local) Jogo Ingressos Local Dom., 1º de nov. (20h45) Serie A: Juventus x Napoli Ingressos Allianz Stadium (Turim) Qua., 4 de nov. (20h) Champions League: Porto x Napoli Ingressos Estádio do Dragão (Porto) Dom., 8 de nov. (12h30) Serie A: Napoli x Lazio Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 21 de nov. (20h45) Serie A: Napoli x Torino Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Ter., 24 de nov. (20h) Champions League: Manchester City x Napoli Ingressos Etihad Stadium (Manchester) Dom., 29 de nov. (15h) Serie A: Sassuolo x Napoli Ingressos Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sáb., 5 de dez. (20h45) Serie A: Napoli x Lecce Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Ter., 8 de dez. (21h) Champions League: Napoli x Club Brugge Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 13 de dez. (20h45) Serie A: Napoli x AC Milan Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Qua., 16 de dez. (21h) Copa da Itália: Napoli x Fiorentina A definir Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 20 de dez. (20h45) Serie A: Atalanta x Napoli Ingressos New Balance Arena (Bérgamo) Dom., 3 de jan. (18h) Serie A: Parma x Napoli Ingressos Stadio Ennio Tardini (Parma) Qui., 7 de jan. (20h45) Serie A: Napoli x Cagliari Ingressos Stadio Diego Armando Maradona (Nápoles) Seg., 11 de jan. (20h45) Serie A: Udinese x Napoli Ingressos Bluenergy Stadium (Udine)

Como comprar ingressos para o Napoli

Os ingressos oficiais para os jogos do Napoli podem ser comprados diretamente pelo portal TicketOne Napoli ou pelo site do clube. Para usar o TicketOne, parceiro oficial de venda de ingressos do Napoli, é preciso criar uma conta gratuita.

Os ingressos normalmente começam a ser vendidos de 7 a 10 dias antes da partida, embora jogos de grande destaque ou confrontos especiais possam seguir outros prazos. As fases de venda são as seguintes:

Fase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Acesso prioritário e preços com desconto para titulares do cartão de fidelidade pago.

: Acesso prioritário e preços com desconto para titulares do cartão de fidelidade pago. Fase 2 (membros Premium) : Acesso para sócios do clube antes da abertura ao público.

: Acesso para sócios do clube antes da abertura ao público. Fase 3 (venda geral): Aberta ao público em geral pelo TicketOne. Jogos de grande procura contra adversários de destaque, como Juventus, Roma e Inter, ou partidas da Champions League, costumam esgotar na fase 1 ou 2 e podem não chegar à venda geral.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Napoli no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca garantir lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Napoli?

Os ingressos oficiais para os jogos do Napoli no Stadio Diego Armando Maradona geralmente custam de € 20 a € 275, dependendo do nível, do setor e da importância da partida. Jogos comuns ficam na faixa inferior, enquanto grandes confrontos europeus ou partidas de destaque têm preços mais altos.

Setores e categorias de assentos

Curva (Curva A & Curva B): Atrás dos gols, abriga os ultras e torcedores mais barulhentos. Os preços vão de cerca de € 20 para jogos comuns nos níveis inferiores até valores mais altos para confrontos de destaque ou europeus.

Distinti: Fica na lateral do campo, oferece uma boa visão geral e tem preços intermediários.

Tribuna Nisida & Tribuna Posillipo: Situadas nas laterais centrais do campo, uma de frente para a outra, na altura da linha do meio-campo. São os assentos mais confortáveis e caros do estádio e oferecem a visão mais completa. Os preços chegam a € 275 em partidas de grande destaque.

Tribuna Family: Localizada no nível inferior, abaixo da Tribuna Nisida, é uma opção mais acessível para famílias. Segundo comunicados recentes do clube, os ingressos custam € 14 por adulto e € 10 para crianças de até 12 anos.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Stadio Diego Armando Maradona

O Stadio Diego Armando Maradona é o terceiro maior estádio de futebol da Itália e a emblemática casa do SSC Napoli. Localizado no bairro de Fuorigrotta, na zona oeste de Nápoles, o estádio, com 54.726 lugares sentados, é muito mais do que concreto e gramado: é um templo secular onde se encontram o futebol, a paixão e o espírito eterno de Diego Maradona.

A construção do estádio começou em 1952 para substituir o Stadio Partenopeo, devastado pela guerra. A inauguração oficial ocorreu em dezembro de 1959, com uma partida entre Napoli e Juventus vencida pelos donos da casa por 2 a 1.

A estrutura passou por uma grande transformação para a Copa do Mundo da FIFA de 1990, quando ganhou assentos em todos os setores e sua famosa cobertura em balanço. Outra reforma, que custou € 20 milhões, substituiu os assentos antigos por cadeiras em um azul-mar vibrante, que reproduz as cores do Golfo de Nápoles, para a Universíade de Verão de 2019.

Após a morte da lenda do futebol Diego Maradona, a prefeitura mudou oficialmente o nome de Stadio San Paolo para Stadio Diego Armando Maradona em dezembro de 2020.

Momentos memoráveis no Stadio Diego Armando Maradona

O primeiro Scudetto (1987) : O Napoli empatou por 1 a 1 com a Fiorentina no estádio para conquistar seu primeiro título da Serie A. A vitória histórica pôs fim a décadas de domínio dos ricos clubes do norte e deu início a uma semana inteira de carnaval pela cidade, literalmente.

: O Napoli empatou por 1 a 1 com a Fiorentina no estádio para conquistar seu primeiro título da Serie A. A vitória histórica pôs fim a décadas de domínio dos ricos clubes do norte e deu início a uma semana inteira de carnaval pela cidade, literalmente. A semifinal da Copa da UEFA de 1989 (Napoli x Bayern Munich) : Antes do apito inicial, Maradona presenteou o público com o aquecimento pré-jogo mais emblemático da história, dançando e fazendo embaixadinhas com os cadarços desamarrados enquanto “Live Is Life”, do Opus, tocava nos alto-falantes do estádio. O Napoli empatou por 2 a 2, venceu por 4 a 2 no placar agregado e seguiu em frente para conquistar seu único título europeu.

: Antes do apito inicial, Maradona presenteou o público com o aquecimento pré-jogo mais emblemático da história, dançando e fazendo embaixadinhas com os cadarços desamarrados enquanto “Live Is Life”, do Opus, tocava nos alto-falantes do estádio. O Napoli empatou por 2 a 2, venceu por 4 a 2 no placar agregado e seguiu em frente para conquistar seu único título europeu. A semifinal da Copa do Mundo de 1990 (Itália x Argentina): Talvez uma das partidas mais carregadas de emoções conflitantes da história do futebol. Maradona, filho adotivo de Nápoles, foi capitão da Argentina contra a Itália no estádio de seu próprio clube. Ele pediu aos napolitanos que apoiassem a Argentina, o que levou à famosa faixa dos ultras: “Maradona, Nápoles te ama, mas a Itália é nossa pátria.” A Argentina venceu nos pênaltis, e aquele foi o único estádio na Itália onde o hino argentino não recebeu vaias.

Dois estádios com o nome de Maradona: Nápoles não é a única cidade a ter um estádio com esse nome. O estádio do Argentinos Juniors, em Buenos Aires, também se chama Estadio Diego Armando Maradona, em homenagem ao lugar onde Diego começou sua carreira profissional.

Recordes e estatísticas do Napoli

Fundado em 1926, o SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli) é um dos clubes de futebol de maior relevância cultural e história mais rica da Itália.

Sediado em Nápoles, cidade do sul conhecida pela paixão pelo futebol, o clube manda seus jogos no Stadio Diego Armando Maradona. O Napoli representa um intenso orgulho regional e é conhecido por ter rompido o domínio histórico do norte da Itália no futebol.

Principais conquistas e títulos do clube

Serie A : 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Copa da Itália : 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercopa da Itália : 3 títulos (1990, 2014, 2025)

: 3 títulos (1990, 2014, 2025) Copa da UEFA (Liga Europa): 1 título (1988-89)

Recordes individuais de jogadores

Mais partidas: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Mais gols: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

A divina camisa 10

Após a saída de Diego Maradona e pelo impacto duradouro que ele teve na cidade, o Napoli aposentou oficialmente a camisa 10 em sua homenagem. Nenhum jogador voltará a usá-la pelo clube.

Da falência ao topo

Em 2004, o Napoli faliu completamente e foi rebaixado à Serie C1 (terceira divisão). O produtor de cinema Aurelio De Laurentiis comprou o clube, reergueu-o sob o nome provisório de “Napoli Soccer” e conduziu uma ascensão histórica de volta à elite do futebol.

O burro como mascote

Embora o escudo original do clube exibisse um cavalo majestoso, uma temporada de estreia desastrosa levou os moradores a brincar que o time era um “burro zurando” (O Ciuccio). Em vez de se ofender, o clube entrou na brincadeira e adotou o burro como mascote oficial.