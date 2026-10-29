Como comprar ingressos para o Napoli em 2026/27: próximos jogos, preços dos ingressos da Serie A, informações sobre o Estádio Diego Armando Maradona e mais

O Napoli, campeão da Serie A duas vezes nas últimas quatro temporadas, busca mais títulos para ampliar sua coleção de troféus. Você pode ver jogadores como Scott McTominay, Kevin De Bruyne e Rasmus Højlund em ação reservando ingressos para os jogos hoje mesmo.

Depois de conquistar o título da Serie A pela primeira vez em 33 anos na temporada 2022/23, o I Ciucciarelli (Os Burrinhos) manteve o embalo, voltou a ser campeão duas temporadas depois e terminou a campanha mais recente na segunda posição da tabela.

O novo técnico do Napoli, Massimiliano Allegri, pode ter levado algum tempo para se adaptar após assumir o comando no lugar de Antonio Conte durante o verão europeu, mas as recentes boas atuações nas competições nacionais e europeias devem ter elevado o ânimo da torcida no Estádio Diego Armando Maradona.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre ingressos para os jogos do Napoli, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Napoli

Data e horário (locais) Jogo Ingressos Local Dom., 1º de nov. (20h45) Serie A: Juventus x Napoli Ingressos Allianz Stadium (Turim) Qua., 4 de nov. (20h) Champions League: Porto x Napoli Ingressos Estádio do Dragão (Porto) Dom., 8 de nov. (12h30) Serie A: Napoli x Lazio Ingressos Estádio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 21 de nov. (20h45) Serie A: Napoli x Torino Ingressos Estádio Diego Armando Maradona (Nápoles) Ter., 24 de nov. (20h) Champions League: Manchester City x Napoli Ingressos Etihad Stadium (Manchester) Dom., 29 de nov. (15h) Serie A: Sassuolo x Napoli Ingressos Mapei Stadium (Reggio Emilia) Sáb., 5 de dez. (20h45) Serie A: Napoli x Lecce Ingressos Estádio Diego Armando Maradona (Nápoles) Ter., 8 de dez. (21h) Champions League: Napoli x Club Brugge Ingressos Estádio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 13 de dez. (20h45) Serie A: Napoli x Milan Ingressos Estádio Diego Armando Maradona (Nápoles) Qua., 16 de dez. (21h) Copa da Itália: Napoli x Fiorentina A definir Estádio Diego Armando Maradona (Nápoles) Dom., 20 de dez. (20h45) Serie A: Atalanta x Napoli Ingressos New Balance Arena (Bérgamo) Dom., 3 de jan. (18h) Serie A: Parma x Napoli Ingressos Estádio Ennio Tardini (Parma) Qui., 7 de jan. (20h45) Serie A: Napoli x Cagliari Ingressos Estádio Diego Armando Maradona (Nápoles) Seg., 11 de jan. (20h45) Serie A: Udinese x Napoli Ingressos Bluenergy Stadium (Udine)

Como comprar ingressos para os jogos do Napoli

Os ingressos oficiais para os jogos do Napoli podem ser comprados diretamente pelo portal TicketOne Napoli ou pelo site do clube. Para usar a TicketOne, parceira oficial do Napoli na venda de ingressos, é necessário criar uma conta gratuita.

Os ingressos costumam ser colocados à venda de 7 a 10 dias antes da partida, embora jogos de grande destaque ou confrontos especiais possam seguir outros prazos. As fases de venda são as seguintes:

Fase 1 (Fan Stadium Card / Fidelity Card) : Acesso prioritário e preços com desconto para titulares do cartão de fidelidade pago.

: Acesso prioritário e preços com desconto para titulares do cartão de fidelidade pago. Fase 2 (membros premium) : Acesso para membros do clube antes da abertura das vendas ao público.

: Acesso para membros do clube antes da abertura das vendas ao público. Fase 3 (venda geral): Aberta ao público em geral pela TicketOne. Os ingressos para jogos muito procurados contra adversários de ponta, como Juventus, Roma e Inter, ou para partidas da Champions League, frequentemente se esgotam na fase 1 ou 2 e podem nem chegar à venda geral.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Napoli no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam comprá-los de última hora.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Napoli?

Os ingressos oficiais para os jogos do Napoli no Estádio Diego Armando Maradona geralmente custam de € 20 a € 275, dependendo da categoria, do setor e da importância da partida. Jogos comuns ficam na faixa inferior, enquanto grandes partidas europeias ou confrontos de destaque custam mais.

Setores e categorias de assentos

Curva (Curva A e Curva B): Atrás dos gols, reúne os ultras e torcedores que mais cantam. Os preços partem de cerca de € 20 para jogos comuns de menor importância e sobem nas partidas de destaque ou europeias.

Distinti: Setor ao longo da lateral do campo, com boa visão geral e preços intermediários.

Tribuna Nisida e Tribuna Posillipo: Situadas nas laterais centrais do campo, uma de frente para a outra, à altura da linha do meio-campo. Oferecem os lugares mais confortáveis e caros do estádio, além da visão mais completa. Os preços chegam a € 275 em jogos de grande destaque.

Tribuna Family: Situada no nível inferior, abaixo da Tribuna Nisida, é uma opção acessível para famílias. Segundo comunicados recentes do clube, os ingressos custam € 14 por adulto e € 10 para crianças de até 12 anos.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Estádio Diego Armando Maradona

O Estádio Diego Armando Maradona é o terceiro maior estádio de futebol da Itália e a emblemática casa do SSC Napoli. Localizado no bairro de Fuorigrotta, na zona oeste de Nápoles, o estádio de 54.726 lugares, todos com assentos, é muito mais do que concreto e grama: é um templo secular onde se encontram o futebol, a paixão e o espírito eterno de Diego Maradona.

A construção do estádio começou em 1952, para substituir o Stadio Partenopeo, devastado pela guerra. A inauguração oficial ocorreu em dezembro de 1959, com uma partida entre Napoli e Juventus vencida pelos anfitriões por 2 a 1.

A estrutura passou por uma grande transformação para a Copa do Mundo da FIFA de 1990, quando recebeu assentos em todos os setores e sua famosa cobertura em balanço. Outra reforma, ao custo de € 20 milhões, substituiu os assentos antigos por cadeiras de um azul-mar vibrante, que reproduzem as cores do Golfo de Nápoles, para a Universíade de Verão de 2019.

Após a morte da lenda do futebol Diego Maradona, o conselho municipal mudou oficialmente o nome de Stadio San Paolo para Estádio Diego Armando Maradona em dezembro de 2020.

Momentos memoráveis no Estádio Diego Armando Maradona

O primeiro scudetto (1987) : O Napoli empatou por 1 a 1 com a Fiorentina no estádio e conquistou seu primeiro título da Serie A. A vitória histórica rompeu décadas de domínio dos ricos clubes do norte e deu início a um carnaval que durou literalmente uma semana por toda a cidade.

: O Napoli empatou por 1 a 1 com a Fiorentina no estádio e conquistou seu primeiro título da Serie A. A vitória histórica rompeu décadas de domínio dos ricos clubes do norte e deu início a um carnaval que durou literalmente uma semana por toda a cidade. A semifinal da Copa da UEFA de 1989 (Napoli x Bayern de Munique) : Antes do apito inicial, Maradona presenteou o público com o aquecimento pré-jogo mais icônico da história, dançando e fazendo embaixadinhas com os cadarços desamarrados enquanto os alto-falantes do estádio tocavam “Live Is Life”, do Opus. O Napoli empatou por 2 a 2, venceu por 4 a 2 no placar agregado e seguiu adiante para conquistar seu único troféu europeu.

: Antes do apito inicial, Maradona presenteou o público com o aquecimento pré-jogo mais icônico da história, dançando e fazendo embaixadinhas com os cadarços desamarrados enquanto os alto-falantes do estádio tocavam “Live Is Life”, do Opus. O Napoli empatou por 2 a 2, venceu por 4 a 2 no placar agregado e seguiu adiante para conquistar seu único troféu europeu. A semifinal da Copa do Mundo de 1990 (Itália x Argentina): Talvez uma das partidas mais difíceis emocionalmente na história do futebol. Maradona, filho adotivo de Nápoles, capitaneou a Argentina contra a Itália no estádio de seu próprio clube. Ele pediu aos napolitanos que apoiassem a Argentina, o que deu origem à famosa faixa dos ultras: “Maradona, Nápoles te ama, mas a Itália é nossa pátria.” A Argentina venceu nos pênaltis, e aquele foi o único estádio da Itália em que o hino argentino não foi vaiado.

Os dois estádios Maradona: Nápoles não é a única cidade com um estádio que leva esse nome. O estádio do Argentinos Juniors, em Buenos Aires, também se chama Estadio Diego Armando Maradona, em homenagem ao lugar onde Diego começou sua carreira profissional.

Recordes e estatísticas do Napoli

O SSC Napoli (Società Sportiva Calcio Napoli), fundado em 1926, é um dos clubes de futebol de maior importância cultural e história mais rica da Itália.

Sediado em Nápoles, apaixonada cidade do sul do país, o clube manda seus jogos no Estádio Diego Armando Maradona. O Napoli representa um intenso orgulho regional e ficou conhecido por romper o domínio histórico do norte da Itália no futebol.

Títulos e principais conquistas do clube

Serie A : 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25)

: 4 títulos (1986-87, 1989-90, 2022-23, 2024-25) Copa da Itália : 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20)

: 6 títulos (1961-62, 1975-76, 1986-87, 2011-12, 2013-14, 2019-20) Supercopa da Itália : 3 títulos (1990, 2014, 2025)

: 3 títulos (1990, 2014, 2025) Copa da UEFA (Liga Europa): 1 título (1988-89)

Recordes individuais dos jogadores

Mais jogos: Marek Hamšík (520), Giuseppe Bruscolotti (508)

Mais gols: Dries Mertens (148), Lorenzo Insigne (122)

O divino número 10

Após a saída de Diego Maradona e diante do impacto duradouro que ele deixou na cidade, o Napoli aposentou oficialmente a camisa 10 em sua homenagem. Nenhum outro jogador voltará a usá-la pelo clube.

Da falência ao topo

Em 2004, o Napoli faliu completamente e foi rebaixado para a Serie C1, a terceira divisão. O produtor de cinema Aurelio De Laurentiis comprou o clube, o reergueu sob o nome temporário de ‘Napoli Soccer’ e conduziu uma ascensão histórica de volta à elite do futebol.

O burro como mascote

Embora o escudo original do clube exibisse um cavalo majestoso, uma desastrosa temporada de estreia levou os moradores a brincar que o time era um “burro que zurrava” (O Ciuccio). Em vez de se ofender, o clube entrou na brincadeira e fez do burro seu mascote oficial.