Pela terceira temporada consecutiva, o Lyon (Olympique Lyonnais), da Ligue 1, busca títulos tanto na França quanto nas competições europeias. Você já pode comprar ingressos para ver o time em ação.

Paulo Fonseca, contratado como técnico pelos proprietários do Lyon em janeiro de 2025, tentará dar sequência a um início promissor após mais de 18 meses no cargo. O Lyon terminou a Ligue 1 da temporada passada em 4º lugar, sua melhor campanha no campeonato desde 2020/21, quando também ficou em 4º.

O Lyon começou bem a campanha atual, com três vitórias e dois empates nos cinco primeiros jogos da Ligue 1. O desempenho em casa tem chamado atenção: venceu quatro das cinco primeiras partidas no Groupama Stadium, marcando pelo menos dois gols em cada uma dessas vitórias.

Quer ver jogadores como Zachary Athekame, Ernest Nuamah e Corentin Tolisso em ação nesta temporada? A GOAL traz as informações mais recentes sobre ingressos para os jogos do Lyon, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos do Lyon

Data e horário (local) Jogo Ingressos Local Sáb., 21 de nov. (20h45) Ligue 1: Lille x Lyon Ingressos Stade Pierre Mauroy (Lille) Qui., 26 de nov. (21h) Liga Europa: Lyon x Lillestrøm Ingressos Groupama Stadium (Lyon) Dom., 29 de nov. (20h45) Ligue 1: Lyon x Monaco Ingressos Groupama Stadium (Lyon) Dom., 6 de dez. (20h45) Ligue 1: Troyes x Lyon Ingressos Stade de l'Aube (Troyes) Qui., 10 de dez. (21h) Liga Europa: Lyon x Union Saint-Gilloise Ingressos Groupama Stadium (Lyon) Dom., 13 de dez. (20h45) Ligue 1: Lyon x Marseille Ingressos Groupama Stadium (Lyon) Dom., 3 de jan. (15h) Ligue 1: Le Mans x Lyon Ingressos Stade Marie-Marvingt (Le Mans) Dom., 17 de jan. (20h45) Ligue 1: Lyon x Lorient Ingressos Groupama Stadium (Lyon)

Como comprar ingressos para o Lyon

Os ingressos oficiais para os jogos do Lyon (Olympique Lyonnais) podem ser comprados diretamente pela plataforma oficial de venda online do clube (billetterie.ol.fr).

Para jogos comuns, a venda ao público em geral costuma começar entre algumas semanas e dois meses antes da partida, depois de um período de prioridade para titulares de planos de temporada e sócios do clube.

Primeira janela de prioridade : titulares de planos de temporada (Abonnés) que buscam lugares adicionais.

: titulares de planos de temporada (Abonnés) que buscam lugares adicionais. Segunda janela de prioridade : participantes do programa de fidelidade MyOL.

: participantes do programa de fidelidade MyOL. Venda geral: aberta a todos que tenham uma conta gratuita, desde que ainda haja lugares disponíveis.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Lyon no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Lyon?

Os preços dos ingressos oficiais para os jogos do Lyon (Olympique Lyonnais) geralmente começam entre € 15 e € 25 para partidas comuns do campeonato e ultrapassam € 180 nos setores premium ou em jogos de destaque, como os confrontos contra PSG ou Marseille.

Os ingressos são divididos em categorias conforme a proximidade do campo e a qualidade da vista:

Setores de torcedores e de escanteio (€ 15 a € 25) : a faixa de preço mais baixa. Os lugares ficam atrás dos gols (os Virages) ou nos setores de escanteio (por exemplo, o Setor 107).

: a faixa de preço mais baixa. Os lugares ficam atrás dos gols (os Virages) ou nos setores de escanteio (por exemplo, o Setor 107). Setores intermediários e laterais padrão (€ 26 a € 65) : lugares com ótima relação custo-benefício nos níveis superior e intermediário das arquibancadas laterais (Tribune Est e Tribune Ouest).

: lugares com ótima relação custo-benefício nos níveis superior e intermediário das arquibancadas laterais (Tribune Est e Tribune Ouest). Entrada geral premium (€ 76 a mais de € 120) : setores privilegiados nas laterais do campo, nos níveis inferiores mais próximos da linha central e dos bancos de reservas.

: setores privilegiados nas laterais do campo, nos níveis inferiores mais próximos da linha central e dos bancos de reservas. VIP e hospitalidade (€ 150 a mais de € 300): pacotes executivos que incluem acesso a lounges, como o Salon des Lumières, assentos acolchoados e serviço de gastronomia sofisticada.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre o Groupama Stadium

O Groupama Stadium, também conhecido como Parc Olympique Lyonnais, é um estádio moderno com capacidade para 59.186 pessoas, localizado em Décines-Charpieu, nos arredores de Lyon, na França.

Inaugurado em 2016 como o terceiro maior estádio da França, é a casa do Lyon (Olympique Lyonnais), clube da Ligue 1, e é reconhecido mundialmente por seu design futurista, sua versatilidade para diferentes esportes e sua acústica de alto nível para shows.

Durante 65 anos, o Lyon jogou no histórico Stade de Gerland. No entanto, para acompanhar as crescentes ambições europeias do clube, o emblemático presidente Jean-Michel Aulas propôs, em 2008, o projeto de um estádio inteiramente novo, financiado com recursos privados.

O estádio foi inaugurado oficialmente em janeiro de 2016, com uma vitória convincente do Lyon por 4 a 1 sobre o Troyes. Alexandre Lacazette marcou o primeiro gol da história da arena.

Momentos memoráveis no Groupama Stadium

Final da Liga Europa de 2018 : o futebol europeu foi o centro das atenções quando o Atlético de Madrid venceu o Olympique de Marseille por 3 a 0, com dois gols de Antoine Griezmann.

: o futebol europeu foi o centro das atenções quando o Atlético de Madrid venceu o Olympique de Marseille por 3 a 0, com dois gols de Antoine Griezmann. Final da Copa do Mundo Feminina de 2019 : o estádio se tornou o centro do futebol feminino. Diante de um público de 57.900 pessoas, com ingressos esgotados, a seleção feminina dos Estados Unidos conquistou o título mundial ao vencer a Holanda por 2 a 0 e ergueu sua quarta taça da Copa do Mundo.

: o estádio se tornou o centro do futebol feminino. Diante de um público de 57.900 pessoas, com ingressos esgotados, a seleção feminina dos Estados Unidos conquistou o título mundial ao vencer a Holanda por 2 a 0 e ergueu sua quarta taça da Copa do Mundo. Jogos Olímpicos de Verão de Paris 2024: o estádio recebeu várias partidas do torneio de futebol, acrescentando um capítulo olímpico à sua história.

Grandes nomes da música: o estádio recebeu shows marcantes, incluindo apresentações da Eras Tour de Taylor Swift em 2024, que atraíram mais de 59.000 fãs, além de Coldplay, The Rolling Stones e Linkin Park.

Recordes e estatísticas do Lyon

O Lyon (Olympique Lyonnais), carinhosamente conhecido como Les Gones («Os Garotos»), é um dos clubes de futebol de maior prestígio histórico da França.

Fundado em 1950, o clube passou de especialista em copas nacionais, em meados do século XX, a uma potência europeia que dominou completamente o futebol francês nos anos 2000.

Principais títulos e conquistas do clube

Ligue 1 : 7 títulos (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08)

: 7 títulos (2001-02, 2002-03, 2003-04, 2004-05, 2005-06, 2006-07, 2007-08) Copa da França : 5 títulos (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12)

: 5 títulos (1963-64, 1966-67, 1972-73, 2007-08, 2011-12) Copa da Liga Francesa: 1 título (2000-01)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Serge Chiesa (547), Grégory Coupet (520)

Mais gols: Fleury Di Nallo (222), Alexandre Lacazette (201)

O recorde de sete títulos consecutivos

O Lyon detém o recorde francês de mais títulos consecutivos da Ligue 1 (7), conquistados entre 2002 e 2008. Na época, também era um recorde entre as cinco principais ligas da Europa.

A provocação com rostos pintados no dérbi de 2006

Antes do acirrado dérbi de Rhône-Alpes contra o Saint-Étienne, em abril de 2006, os jogadores do Lyon entraram em campo com os rostos e os cabelos pintados de vermelho, branco e azul, as cores do clube. Fizeram jus à ousadia ao golear os rivais por 4 a 0 e garantir o quinto título consecutivo do campeonato naquela noite.

A mina de ouro das categorias de base

Conhecido como Les Gones («Os Garotos», no dialeto local), o Lyon tem, como seria de esperar, uma das categorias de base mais famosas da Europa na formação de talentos. O clube revelou jogadores de nível mundial, como Karim Benzema, Alexandre Lacazette, Anthony Martial, Samuel Umtiti e Corentin Tolisso.