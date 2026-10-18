Arne Slot pode ter deixado o comando do Liverpool após uma campanha abaixo do esperado na temporada passada, mas houve um ponto positivo: ele ajudou o clube a garantir uma vaga na Champions League. Você já pode comprar ingressos para uma grande noite europeia em Anfield ou fora de casa.

Sob o comando de Andoni Iraola, os torcedores do Liverpool esperam reviver a magia das recentes campanhas europeias. Na era Klopp, o clube chegou a três finais da Champions League em cinco anos (2018-2022) e conquistou o título continental pela sexta vez em sua história em 2019, após vencer o Tottenham em Madri.

O Liverpool iniciou a campanha da Champions League da temporada passada com uma vitória em casa sobre o Atlético de Madrid e terminou a fase de liga na 3ª posição. O clube espera que isso seja um bom presságio, já que também começou sua trajetória europeia nesta temporada com uma vitória sobre o Atlético de Madrid de Diego Simeone em Anfield, em setembro. Com confrontos contra Inter de Milão, Porto e Villarreal, entre outros, ainda por vir, os torcedores do Liverpool terão jogos europeus empolgantes nos próximos meses.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Liverpool na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quais são os jogos do Liverpool na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Estádio Terça-feira, 20 de outubro (20h) Liverpool x Villarreal Ingressos Anfield (casa) Quarta-feira, 4 de novembro (20h45) Fenerbahçe x Liverpool Ingressos Estádio Şükrü Saracoğlu (fora) Quarta-feira, 25 de novembro (21h) Club Brugge x Liverpool Ingressos Estádio Jan Breydel (fora) Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Liverpool x Porto Ingressos Anfield (casa) Terça-feira, 19 de janeiro (21h) Inter de Milão x Liverpool A definir San Siro (fora) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Liverpool x RC Lens Ingressos Anfield (casa)

Como comprar ingressos para os jogos do Liverpool na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Liverpool na Champions League podem ser comprados diretamente na página de ingressos do clube ou por meio do programa de ingressos para copas e das vendas para sócios. Também é possível adquirir ingressos de hospitalidade específicos do LFC sem os créditos exigidos para a associação padrão.

É necessário ter uma associação oficial ativa ao LFC (Full, Light ou Junior) para participar das vendas e dos sorteios de ingressos destinados aos sócios. Os jogos da Champions League e de outras copas são atendidos pelo Auto Cup Scheme, para quem se qualifica, ou por vendas e sorteios específicos para sócios a cada partida.

As vendas iniciais e as inscrições para os sorteios de ingressos dos jogos da Champions League começaram em julho, junto com o calendário de vendas da temporada do clube, com etapas adicionais após o sorteio da fase de liga da UEFA.

Embora o portal oficial do clube seja a forma mais segura de comprar ingressos para o Liverpool, quem deseja assistir a um jogo da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem aumentar as chances de conseguir ingressos.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Liverpool na Champions League?

Os ingressos oficiais de entrada geral para os jogos do Liverpool na Champions League em Anfield custam de £ 30 a mais de £ 60 na temporada 2026/27. O clube limitou o reajuste dos ingressos de entrada geral a 3% nesta temporada, e os preços permanecerão congelados em 2027/28. Os ingressos para torcedores locais no setor superior da Main Stand continuam com o preço congelado em £ 9.

O Liverpool não estabelece uma categoria de preços diferente para os jogos da Champions League em relação às partidas da Premier League. O valor nominal depende apenas do nível, da arquibancada e do setor específico de Anfield:

Setor e arquibancada Preço para adultos Características principais Main Stand (níveis centrais) £ 62 (maior preço) Mais perto dos bancos de reservas e das instalações modernas, com vista panorâmica privilegiada Main Stand (nível superior) £ 31 a £ 55 Vista elevada do campo; também abriga o setor reservado aos “ingressos locais” de £ 9 Sir Kenny Dalglish Stand £ 55 a £ 60 Assentos na lateral do campo, em frente à Main Stand, com a vista clássica das transmissões The Kop £ 39 a £ 44 A arquibancada mais famosa pelo apoio vocal dos torcedores locais, com uma atmosfera intensa nos dias de jogo Anfield Road Stand (níveis inferior e superior) £ 31 a £ 54 Localizada em frente à Kop, conta com um setor recém-criado para jovens adultos de até 24 anos

Os pacotes oficiais de hospitalidade do LFC para as noites de jogos da fase de grupos da Champions League geralmente custam de £ 175 a mais de £ 400 por lugar. Eles incluem assentos em setores privilegiados da Main Stand ou da Anfield Road End, acesso a lounges e refeições antes do jogo, por exemplo, no Brodies Sports Bar, no The Boot Room Restaurant ou no The Carlsberg Dugout.

Acompanhe o site oficial do PSG para obter mais informações e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Liverpool na Champions League

Nas campanhas europeias recentes, os jogos do Liverpool terminaram em vitória ou derrota. Por incrível que pareça, o clube está há 45 partidas sem empatar na Champions League e na Europa League. A última vez que empatou foi contra o Benfica, em Anfield, em abril de 2022, no jogo de volta das quartas de final da Champions League.

Data Fase e adversário Placar (resultado) Estádio 14 de outubro de 2026 Fase de liga: LASK 6 a 3 (vitória) Raiffeisen Arena (Linz) 9 de setembro de 2026 Fase de liga: Atlético de Madrid 2 a 1 (vitória) Anfield (Liverpool) 14 de abril de 2026 Quartas de final (volta): PSG 0 a 2 (derrota) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Quartas de final (ida): PSG 0 a 2 (derrota) Parc des Princes (Paris) 18 de março de 2026 Oitavas de final (volta): Galatasaray 4 a 0 (vitória) Anfield (Liverpool) 10 de março de 2026 Oitavas de final (ida): Galatasaray 0 a 1 (derrota) RAMS Park (Istambul) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga: Qarabağ FK 6 a 0 (vitória) Anfield (Liverpool) 21 de janeiro de 2026 Fase de liga: Marseille 3 a 0 (vitória) Stade Vélodrome (Marselha)



