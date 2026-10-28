Arne Slot pode ter deixado o comando do Liverpool após uma campanha abaixo do esperado na temporada passada, mas houve ao menos um lado positivo: ele ajudou a garantir a classificação do clube para a Champions League. Você já pode comprar ingressos para uma das próximas grandes noites europeias em Anfield ou fora de casa.

Sob o comando de Andoni Iraola, a torcida do Liverpool espera reviver a magia das recentes campanhas europeias. Na era Klopp, o clube chegou a três finais da Champions League em cinco anos (2018-2022) e conquistou o título continental pela sexta vez em sua história em 2019, após vencer o Tottenham em Madri.

O Liverpool iniciou a campanha da Champions League da temporada passada com uma vitória em casa sobre o Atlético de Madrid e terminou a fase de liga na terceira posição. O clube espera que esse seja um bom presságio, já que também estreou nesta temporada europeia vencendo a equipe de Diego Simeone em Anfield, em setembro. Com confrontos contra Inter de Milão e Porto ainda pela frente, entre outros, a torcida do Liverpool pode esperar duelos europeus empolgantes nos próximos meses.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os próximos jogos do Liverpool na Champions League, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Quais são os próximos jogos do Liverpool na Champions League 2026/27?

Data (horário local) Jogo Ingressos Estádio Quarta-feira, 4 de novembro (20h45) Fenerbahçe x Liverpool Ingressos Estádio Şükrü Saracoğlu (fora de casa) Quarta-feira, 25 de novembro (21h) Club Brugge x Liverpool Ingressos Estádio Jan Breydel (fora de casa) Quarta-feira, 9 de dezembro (20h) Liverpool x Porto Ingressos Anfield (em casa) Terça-feira, 19 de janeiro (21h) Inter de Milão x Liverpool A definir San Siro (fora de casa) Quarta-feira, 27 de janeiro (20h) Liverpool x RC Lens Ingressos Anfield (em casa)

Como comprar ingressos para os jogos do Liverpool na Champions League

Os ingressos oficiais para os jogos do Liverpool na Champions League podem ser comprados diretamente pela página de ingressos do clube ou por meio do programa de ingressos para copas e das vendas para sócios. Também é possível adquirir pacotes específicos de hospitalidade do LFC sem precisar dos créditos exigidos dos sócios para a compra de ingressos comuns.

É preciso ter uma associação oficial ativa ao LFC (Full, Light ou Junior) para participar das vendas e dos sorteios de ingressos destinados aos sócios. Os ingressos para a Champions League e as copas são disponibilizados pelo Auto Cup Scheme aos torcedores elegíveis ou por meio de vendas e sorteios específicos para sócios a cada partida.

As vendas iniciais e as inscrições para os sorteios de ingressos da Champions League começaram em julho, junto com o calendário de vendas da temporada do clube, com fases adicionais após o sorteio da fase de liga da UEFA.

Embora o portal oficial do clube seja a maneira mais segura de comprar ingressos para os jogos do Liverpool, quem deseja assistir a uma partida da Champions League também pode considerar plataformas de revenda como StubHub e Ticombo, que podem oferecer uma boa oportunidade de conseguir entradas.

Quanto custam os ingressos para os jogos do Liverpool na Champions League?

Os ingressos oficiais comuns para os jogos do Liverpool na Champions League em Anfield custam de £ 30 a mais de £ 60 na temporada 2026/27. O clube limitou o aumento dos preços dos ingressos comuns a 3% nesta temporada, e os valores permanecerão congelados em 2027/28. Os ingressos destinados a torcedores locais no setor superior da Main Stand continuam com o preço de £ 9, sem reajuste.

O Liverpool não classifica os jogos da Champions League de forma diferente dos jogos comuns da Premier League para definir os preços básicos. O valor de face depende apenas do nível, da arquibancada e da seção específica de Anfield:

Setor e arquibancada Preço para adultos Características principais Main Stand (setores centrais) £ 62 (mais caro) Próximos aos bancos de reservas e a instalações modernas, com vista panorâmica privilegiada Main Stand (setor superior) £ 31 a £ 55 Vista elevada do campo; também abriga o setor reservado aos ingressos de £ 9 para torcedores locais Sir Kenny Dalglish Stand £ 55 a £ 60 Assentos na lateral do campo, em frente à Main Stand, com a vista clássica das transmissões Kop £ 39 a £ 44 A arquibancada mais famosa pelo apoio da torcida local, com uma atmosfera intensa nos dias de jogo Anfield Road Stand (setores inferior e superior) £ 31 a £ 54 Localizada em frente à Kop, conta com um setor recém-criado para jovens adultos de até 24 anos

Os pacotes oficiais de hospitalidade do LFC para as noites da fase de grupos da Champions League geralmente custam de £ 175 a mais de £ 400 por lugar. Eles incluem assentos em setores privilegiados da Main Stand ou da Anfield Road End, acesso a lounge e refeições antes da partida (por exemplo, no Brodies Sports Bar, no The Boot Room Restaurant ou no The Carlsberg Dugout).

Acompanhe o site oficial do PSG para obter mais informações e consulte plataformas de revenda como StubHub e Ticombo para verificar a disponibilidade atual de ingressos.

Resultados recentes do Liverpool na Champions League

Nas últimas campanhas europeias, o Liverpool só venceu ou perdeu. Surpreendentemente, o clube está há 46 jogos (na Champions League e na Liga Europa) sem empatar. A última vez que dividiu os pontos foi contra o Benfica, em Anfield, em abril de 2022, no jogo de volta das quartas de final da Champions League.

Data Fase e adversário Placar (resultado) Estádio 20 de outubro de 2026 Fase de liga: Villarreal 4 a 3 (vitória) Anfield (Liverpool) 14 de outubro de 2026 Fase de liga: LASK 6 a 3 (vitória) Raiffeisen Arena (Linz) 9 de setembro de 2026 Fase de liga: Atlético de Madrid 2 a 1 (vitória) Anfield (Liverpool) 14 de abril de 2026 Quartas de final (volta): PSG 0 a 2 (derrota) Anfield (Liverpool) 8 de abril de 2026 Quartas de final (ida): PSG 0 a 2 (derrota) Parc des Princes (Paris) 18 de março de 2026 Oitavas de final (volta): Galatasaray 4 a 0 (vitória) Anfield (Liverpool) 10 de março de 2026 Oitavas de final (ida): Galatasaray 0 a 1 (derrota) RAMS Park (Istambul) 28 de janeiro de 2026 Fase de liga: Qarabağ FK 6 a 0 (vitória) Anfield (Liverpool) 21 de janeiro de 2026 Fase de liga: Marseille 3 a 0 (vitória) Stade Vélodrome (Marselha)



