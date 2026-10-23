O Ipswich Town voltou à terra prometida da Premier League logo na primeira tentativa. Desta vez, sob o comando de Gary O'Neil, espera permanecer por mais tempo. Você pode garantir seu lugar em Portman Road e em outros estádios comprando ingressos para os jogos hoje mesmo.

A torcida do Ipswich Town ainda deve estar empolgada com o segundo lugar na Championship e o acesso direto conquistado na temporada passada. O bom ânimo continua neste início de campanha.

O Ipswich teve atuações impressionantes em casa e mostrou resiliência fora de seus domínios, qualidade que precisará manter ao longo da temporada se quiser evitar o temido rebaixamento.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Ipswich Town, incluindo onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Ipswich Town

Data e horário Jogo Ingressos Local Sex., 23 de out. (20h) Ipswich Town x Nottingham Forest Ingressos Portman Road (casa) Sáb., 31 de out. (15h) Hull City x Ipswich Town Ingressos MKM Stadium (fora) Dom., 8 de nov. (14h) Ipswich Town x Bournemouth Ingressos Portman Road (casa) Sáb., 21 de nov. (15h) Tottenham Hotspur x Ipswich Town Ingressos Tottenham Hotspur Stadium (fora) Sáb., 28 de nov. (17h30) Ipswich Town x Aston Villa Ingressos Portman Road (casa) Ter., 1º de dez. (20h) Coventry City x Ipswich Town Ingressos Coventry Building Society Arena (fora) Sáb., 5 de dez. (20h) Leeds United x Ipswich Town Ingressos Elland Road (fora) Sáb., 12 de dez. (15h) Ipswich Town x Newcastle United Ingressos Portman Road (casa) Dom., 20 de dez. (14h) Brighton & Hove Albion x Ipswich Town Ingressos American Express Stadium (fora) Sáb., 26 de dez. (15h) Ipswich Town x Brentford Ingressos Portman Road (casa) Qua., 30 de dez. (20h15) Ipswich Town x Chelsea Ingressos Portman Road (casa) Sáb., 2 de jan. (15h) Arsenal x Ipswich Town Ingressos Emirates Stadium (fora) Qua., 6 de jan. (19h30) Ipswich Town x Coventry City Ingressos Portman Road (casa)

Como comprar ingressos para o Ipswich Town

A principal e mais segura forma de comprar ingressos oficiais para os jogos do Ipswich Town é pelo portal de ingressos eletrônicos do clube. É preciso criar uma conta digital do clube e acessá-la por meio de login único.

Também é possível comprar ingressos pessoalmente na loja Planet Blue Superstore, em Portman Road. Vale observar, porém, que a compra presencial geralmente só é possível em dias sem jogo e nas raras ocasiões em que ainda há ingressos disponíveis.

Etapas e calendário de venda dos ingressos

Etapa de venda Prazo e condições Sorteio de ingressos Abre cerca de quatro semanas antes do jogo. É exclusivo para membros Super Blues que não têm ingresso de temporada. Os membros podem se inscrever individualmente ou em grupos. Venda prioritária para membros Os inscritos selecionados no sorteio recebem acesso primeiro. Depois, os membros não selecionados ou os demais membros Super Blues têm um período exclusivo para comprar os ingressos restantes, com limite de um por membro. Revenda de ingressos de temporada Funciona de forma dinâmica até o dia do jogo. Se alguém com ingresso de temporada não puder comparecer, pode disponibilizar seu lugar pela plataforma oficial de revenda do clube, permitindo que outros membros elegíveis o comprem imediatamente. Venda geral Só acontece se ainda houver ingressos após o encerramento de todas as etapas para membros, geralmente duas semanas antes do jogo. Partidas de grande destaque da Premier League raramente chegam a essa fase.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Ipswich Town no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca lugares por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir ingressos de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Ipswich Town?

Os preços dos ingressos oficiais para os jogos do Ipswich Town em Portman Road dependem da classificação da partida, da faixa etária que dá direito a desconto e do setor escolhido.

Para a temporada 2026/27, o clube congelou os preços dos ingressos para jogos avulsos, mantendo a mesma estrutura básica de preços da campanha anterior.

Os jogos são divididos em duas categorias principais, de acordo com a demanda e o perfil do adversário:

Categoria A : Jogos de grande destaque contra clubes do grupo dos seis primeiros ou rivais importantes, como o clássico de East Anglia e partidas contra os clubes do chamado “big six” de Londres e Manchester.

Categoria B : Jogos comuns contra equipes que costumam ocupar o meio da tabela ou divisões inferiores.

Em geral, um ingresso comum para adultos comprado diretamente do clube custa de £ 27 a mais de £ 38, dependendo de a partida ser da categoria A ou B e de o lugar ficar no setor superior ou inferior.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte sites de revenda secundária, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre Portman Road

Portman Road é a casa histórica do Ipswich Town F.C. e o estádio de futebol com maior capacidade de East Anglia, com 30.311 lugares. É um dos estádios tradicionais mais estimados da Inglaterra e é usado continuamente pelo Ipswich Town desde 1884.

A partir de 1855, o terreno de Portman Road foi usado pelo East Suffolk Cricket Club. Quando o Ipswich Town chegou, em 1884, passou a jogar em um campo que se sobrepunha à área central do campo de críquete. A cada verão, deixava o local livre para a retomada da modalidade.

Após o Relatório Taylor, Portman Road tornou-se, em 1992, o primeiro estádio da Premier League a ter arquibancadas com assentos nos quatro lados. Grandes ampliações na virada do milênio reconstruíram as duas arquibancadas atrás dos gols, elevando a capacidade para mais de 30 mil pessoas.

Momentos marcantes em Portman Road

O recorde de público: Ipswich Town 0 a 0 Leeds United (1975) : Um confronto pela quinta rodada da Copa da Inglaterra atraiu o público recorde de 38.010 espectadores. Os torcedores lotaram todos os cantos das antigas arquibancadas para assistir ao duelo histórico.

Uma aula de tática: Ipswich Town 3 a 0 Barcelona (1977) : Um estádio lotado viu o time de Bobby Robson dominar completamente um Barcelona que contava com lendas do futebol, Johan Cruyff e Johan Neeskens. Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot marcaram os gols.

O retorno após 22 anos: Ipswich Town 2 a 0 Huddersfield Town (2024) : Os gols de Wes Burns e Omari Hutchinson provocaram uma grande invasão de campo e uma explosão de euforia quando o time de Kieran McKenna garantiu o segundo acesso consecutivo e voltou à Premier League após 22 anos de ausência.

O recorde europeu definitivo: Portman Road é conhecido como um estádio temido por equipes estrangeiras. O Ipswich Town possui um extraordinário retrospecto invicto em casa nas competições europeias: disputou 31 partidas em seus domínios sem sofrer uma única derrota e venceu gigantes como AC Milan, Inter e Real Madrid.

Grandes nomes do pop: Fora do futebol, Portman Road também recebeu grandes shows de Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers e Pink. No verão de 2025, Ed Sheeran, astro mundial, torcedor do Ipswich Town desde sempre e detentor de uma participação minoritária no clube, fez uma série histórica de três apresentações no estádio.

Recordes e estatísticas do Ipswich Town

O Ipswich Town Football Club ocupa um lugar singular e lendário na história do futebol inglês, marcado por seus três grandes títulos e por um retrospecto invicto em casa sem igual nas competições europeias.

Apesar de vir de uma região relativamente pouco conhecida no futebol, o clube de Suffolk conquistou a Inglaterra e a Europa durante suas eras de ouro em meados do século 20.

Principais títulos e conquistas do clube

Campeão da Primeira Divisão : Uma vez (1961-62)

Campeão da Copa da Inglaterra : Uma vez (1977-78)

Campeão da Copa da Uefa : Uma vez (1980-81)

Recordes individuais de jogadores

Mais jogos: Mick Mills (741), John Wark (678)

Mais gols: Ray Crawford (218), John Wark (190)

O caminho para o comando da Inglaterra

O Ipswich é conhecido por formar técnicos de nível mundial. Tanto Sir Alf Ramsey, que conquistou o título da liga em 1962 com o Ipswich, quanto Sir Bobby Robson, vencedor da Copa da Inglaterra e da Copa da Uefa, saíram diretamente do comando em Portman Road para dirigir a seleção da Inglaterra, conduzindo-a a seus períodos de maior destaque em Copas do Mundo.

O famoso apelido do Ipswich Town

Embora fosse originalmente chamado de “Blues”, o Ipswich passou a ser associado aos tratores pelos torcedores adversários durante sua passagem pela Premier League em 2000-01, em uma brincadeira com as raízes agrícolas de Suffolk. O clube e seus torcedores adotaram o apelido com orgulho.



