O Ipswich Town voltou à Premier League logo na primeira tentativa. Desta vez, sob o comando de Gary O'Neil, espera permanecer por mais tempo. Você já pode garantir seu lugar em Portman Road e nos jogos fora de casa comprando ingressos para as partidas.

A torcida do Ipswich Town ainda deve estar empolgada com o segundo lugar na Championship e o acesso direto conquistados na temporada passada. O entusiasmo continuou neste início de campanha.

O Ipswich apresentou boas atuações em casa e mostrou resistência fora de seus domínios, qualidade que precisará manter ao longo da temporada para evitar o temido rebaixamento.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Ipswich Town, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.

Próximos jogos do Ipswich Town

Data e horário Jogo Ingressos Local Sexta-feira, 23 de outubro (20h) Ipswich Town x Nottingham Forest Ingressos Portman Road (casa) Sábado, 31 de outubro (15h) Hull City x Ipswich Town Ingressos MKM Stadium (fora) Domingo, 8 de novembro (14h) Ipswich Town x Bournemouth Ingressos Portman Road (casa) Sábado, 21 de novembro (15h) Tottenham Hotspur x Ipswich Town Ingressos Tottenham Hotspur Stadium (fora) Sábado, 28 de novembro (17h30) Ipswich Town x Aston Villa Ingressos Portman Road (casa) Terça-feira, 1º de dezembro (20h) Coventry City x Ipswich Town Ingressos Coventry Building Society Arena (fora) Sábado, 5 de dezembro (20h) Leeds United x Ipswich Town Ingressos Elland Road (fora) Sábado, 12 de dezembro (15h) Ipswich Town x Newcastle United Ingressos Portman Road (casa) Domingo, 20 de dezembro (14h) Brighton & Hove Albion x Ipswich Town Ingressos American Express Stadium (fora) Sábado, 26 de dezembro (15h) Ipswich Town x Brentford Ingressos Portman Road (casa) Quarta-feira, 30 de dezembro (20h15) Ipswich Town x Chelsea Ingressos Portman Road (casa) Sábado, 2 de janeiro (15h) Arsenal x Ipswich Town Ingressos Emirates Stadium (fora) Quarta-feira, 6 de janeiro (19h30) Ipswich Town x Coventry City Ingressos Portman Road (casa)

Como comprar ingressos para o Ipswich Town

A principal e mais segura forma de comprar ingressos oficiais para o Ipswich Town é pelo portal de ingressos eletrônicos do clube. É necessário criar uma conta digital do clube e acessá-la por meio de login único.

Também é possível comprar ingressos pessoalmente na loja Planet Blue Superstore, localizada em Portman Road. Vale destacar, porém, que a compra presencial geralmente só é possível em dias sem jogo e nas raras ocasiões em que ainda há ingressos disponíveis.

Etapas e calendário de venda de ingressos

Etapa de venda Prazo e condições Sorteio de ingressos Abre cerca de 4 semanas antes do jogo. É exclusivo para membros Super Blues que não são titulares de ingressos para a temporada. Os membros podem se inscrever individualmente ou em grupos. Venda prioritária para membros Os contemplados no sorteio recebem acesso primeiro. Depois, os membros não contemplados e os demais membros Super Blues têm um período exclusivo para comprar os ingressos restantes, limitado a 1 ingresso por membro. Revenda de ingressos para a temporada Funciona de forma dinâmica até o dia do jogo. Se uma pessoa com ingresso para a temporada não puder comparecer a uma partida, ela disponibiliza seu lugar pela plataforma oficial de revenda do clube, permitindo a compra imediata por outros membros elegíveis. Venda geral Só ocorre se restarem ingressos após o encerramento de todas as etapas para membros, geralmente 2 semanas antes do jogo. Partidas de destaque da Premier League raramente chegam a essa etapa.

Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Ipswich Town no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir entradas de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Ipswich Town?

Os preços dos ingressos oficiais para os jogos do Ipswich Town em Portman Road dependem da categoria da partida, da faixa etária que dá direito a desconto e do setor escolhido.

Para a temporada 2026/27, o clube congelou os preços dos ingressos para jogos avulsos, mantendo a mesma estrutura básica de preços da campanha anterior.

Os jogos são divididos em duas categorias principais, conforme a procura e o perfil do adversário:

Categoria A : Jogos de destaque contra clubes do grupo dos seis primeiros ou rivais importantes, como o clássico de East Anglia e partidas contra grandes clubes de Londres e Manchester.

Categoria B : Jogos regulares contra equipes habituais do meio da tabela ou de divisões inferiores.

Em geral, um ingresso comum para adultos comprado diretamente do clube custa de £ 27 a mais de £ 38, dependendo da categoria A ou B da partida e da localização do assento no nível superior ou inferior.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre Portman Road

Portman Road é o estádio histórico do Ipswich Town F.C. e o estádio de futebol com maior capacidade de East Anglia, com 30.311 lugares. É um dos estádios tradicionais mais estimados da Inglaterra e recebe continuamente os jogos do Ipswich Town desde 1884.

A partir de 1855, a área de Portman Road foi usada pelo East Suffolk Cricket Club. Quando o Ipswich Town chegou, em 1884, passou a jogar em um campo que se sobrepunha à área central do campo de críquete, desocupando o espaço todo verão para a retomada do críquete.

Após o Relatório Taylor, Portman Road se tornou, em 1992, o primeiro estádio da Premier League com lugares sentados em arquibancadas nos quatro lados. Grandes ampliações na virada do milênio reconstruíram as duas arquibancadas atrás dos gols, elevando a capacidade para mais de 30 mil pessoas.

Momentos memoráveis em Portman Road

O recorde de público: Ipswich Town 0 a 0 Leeds United (1975) : Um confronto da quinta fase da Copa da Inglaterra atraiu 38.010 espectadores, recorde histórico do estádio. Os torcedores ocuparam todos os cantos das antigas arquibancadas para assistir ao duelo histórico.

Uma aula de tática: Ipswich Town 3 a 0 Barcelona (1977) : Com o estádio lotado, o time de Bobby Robson dominou completamente um Barcelona que contava com nomes ilustres do futebol, Johan Cruyff e Johan Neeskens. Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot marcaram os gols.

O retorno após 22 anos: Ipswich Town 2 a 0 Huddersfield Town (2024) : Os gols de Wes Burns e Omari Hutchinson provocaram uma grande invasão de campo e uma explosão de comemoração quando o time de Kieran McKenna garantiu dois acessos consecutivos e voltou à Premier League após 22 anos de ausência.

O recorde europeu definitivo: Portman Road é conhecido por ser um estádio temido pelas equipes estrangeiras. O Ipswich Town tem um extraordinário recorde de invencibilidade em casa nas competições europeias: disputou 31 partidas em seus domínios sem perder nenhuma, derrotando gigantes como Milan, Inter e Real Madrid.

Ícones da música pop: Fora do futebol, Portman Road também recebeu grandes shows de Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers e Pink. No verão de 2025, Ed Sheeran, estrela mundial, torcedor do Ipswich Town desde sempre e sócio minoritário do clube, realizou uma histórica série de três apresentações no estádio.

Recordes e estatísticas do Ipswich Town

O Ipswich Town Football Club ocupa um lugar singular e lendário na história do futebol inglês, marcado por seus três grandes títulos e por um recorde europeu inigualável em casa.

Apesar de vir de uma região relativamente pouco celebrada no futebol, o clube de Suffolk conquistou títulos na Inglaterra e na Europa durante suas eras de ouro em meados do século XX.

Títulos do clube e principais conquistas

Campeão da Primeira Divisão : Uma vez (1961-62)

Campeão da Copa da Inglaterra : Uma vez (1977-78)

Campeão da Copa da UEFA : Uma vez (1980-81)

Recordes individuais de jogadores

Mais partidas: Mick Mills (741), John Wark (678)

Mais gols: Ray Crawford (218), John Wark (190)

O caminho do Ipswich até o comando da seleção inglesa

O Ipswich é conhecido por formar técnicos de nível mundial. Tanto Sir Alf Ramsey, que conquistou o título da liga em 1962 com o Ipswich, quanto Sir Bobby Robson, que venceu a Copa da Inglaterra e a Copa da UEFA, saíram diretamente do comando do time em Portman Road para dirigir a seleção inglesa, conduzindo-a a suas maiores campanhas em Copas do Mundo.

O famoso apelido do Ipswich Town

Antes conhecido como “The Blues”, o clube recebeu de torcedores adversários, durante sua campanha na Premier League de 2000-01, um apelido bem-humorado ligado aos tratores, em referência às raízes agrícolas de Suffolk. O clube e seus torcedores adotaram o apelido com orgulho.



