O Ipswich Town voltou à Premier League logo na primeira tentativa. Desta vez, sob o comando de Gary O'Neil, espera permanecer por mais tempo. Você já pode garantir seu lugar em Portman Road e nos jogos fora de casa comprando ingressos para as partidas.
A torcida do Ipswich Town ainda deve estar empolgada com o segundo lugar na Championship e o acesso direto conquistados na temporada passada. O entusiasmo continuou neste início de campanha.
O Ipswich apresentou boas atuações em casa e mostrou resistência fora de seus domínios, qualidade que precisará manter ao longo da temporada para evitar o temido rebaixamento.
A GOAL traz as informações mais recentes sobre como garantir ingressos para os jogos do Ipswich Town, incluindo onde comprá-los, quanto custam e mais.
Próximos jogos do Ipswich Town
Data e horário
Jogo
Ingressos
Local
Sexta-feira, 23 de outubro (20h)
Ipswich Town x Nottingham Forest
Portman Road (casa)
Sábado, 31 de outubro (15h)
Hull City x Ipswich Town
MKM Stadium (fora)
Domingo, 8 de novembro (14h)
Ipswich Town x Bournemouth
Portman Road (casa)
Sábado, 21 de novembro (15h)
Tottenham Hotspur x Ipswich Town
Tottenham Hotspur Stadium (fora)
Sábado, 28 de novembro (17h30)
Ipswich Town x Aston Villa
Portman Road (casa)
Terça-feira, 1º de dezembro (20h)
Coventry City x Ipswich Town
Coventry Building Society Arena (fora)
Sábado, 5 de dezembro (20h)
Leeds United x Ipswich Town
Elland Road (fora)
Sábado, 12 de dezembro (15h)
Ipswich Town x Newcastle United
Portman Road (casa)
Domingo, 20 de dezembro (14h)
Brighton & Hove Albion x Ipswich Town
American Express Stadium (fora)
Sábado, 26 de dezembro (15h)
Ipswich Town x Brentford
Portman Road (casa)
Quarta-feira, 30 de dezembro (20h15)
Ipswich Town x Chelsea
Portman Road (casa)
Sábado, 2 de janeiro (15h)
Arsenal x Ipswich Town
Emirates Stadium (fora)
Quarta-feira, 6 de janeiro (19h30)
Ipswich Town x Coventry City
Portman Road (casa)
Como comprar ingressos para o Ipswich Town
A principal e mais segura forma de comprar ingressos oficiais para o Ipswich Town é pelo portal de ingressos eletrônicos do clube. É necessário criar uma conta digital do clube e acessá-la por meio de login único.
Também é possível comprar ingressos pessoalmente na loja Planet Blue Superstore, localizada em Portman Road. Vale destacar, porém, que a compra presencial geralmente só é possível em dias sem jogo e nas raras ocasiões em que ainda há ingressos disponíveis.
Etapas e calendário de venda de ingressos
Etapa de venda
Prazo e condições
Sorteio de ingressos
Abre cerca de 4 semanas antes do jogo. É exclusivo para membros Super Blues que não são titulares de ingressos para a temporada. Os membros podem se inscrever individualmente ou em grupos.
Venda prioritária para membros
Os contemplados no sorteio recebem acesso primeiro. Depois, os membros não contemplados e os demais membros Super Blues têm um período exclusivo para comprar os ingressos restantes, limitado a 1 ingresso por membro.
Revenda de ingressos para a temporada
Funciona de forma dinâmica até o dia do jogo. Se uma pessoa com ingresso para a temporada não puder comparecer a uma partida, ela disponibiliza seu lugar pela plataforma oficial de revenda do clube, permitindo a compra imediata por outros membros elegíveis.
Venda geral
Só ocorre se restarem ingressos após o encerramento de todas as etapas para membros, geralmente 2 semanas antes do jogo. Partidas de destaque da Premier League raramente chegam a essa etapa.
Além disso, os torcedores podem comprar ingressos para os jogos do Ipswich Town no mercado secundário. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável para torcedores que esperam conseguir entradas de última hora.
Quanto custam os ingressos para o Ipswich Town?
Os preços dos ingressos oficiais para os jogos do Ipswich Town em Portman Road dependem da categoria da partida, da faixa etária que dá direito a desconto e do setor escolhido.
Para a temporada 2026/27, o clube congelou os preços dos ingressos para jogos avulsos, mantendo a mesma estrutura básica de preços da campanha anterior.
Os jogos são divididos em duas categorias principais, conforme a procura e o perfil do adversário:
- Categoria A: Jogos de destaque contra clubes do grupo dos seis primeiros ou rivais importantes, como o clássico de East Anglia e partidas contra grandes clubes de Londres e Manchester.
- Categoria B: Jogos regulares contra equipes habituais do meio da tabela ou de divisões inferiores.
Em geral, um ingresso comum para adultos comprado diretamente do clube custa de £ 27 a mais de £ 38, dependendo da categoria A ou B da partida e da localização do assento no nível superior ou inferior.
Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte plataformas de revenda como a StubHub para verificar a disponibilidade atual.
Tudo o que você precisa saber sobre Portman Road
Portman Road é o estádio histórico do Ipswich Town F.C. e o estádio de futebol com maior capacidade de East Anglia, com 30.311 lugares. É um dos estádios tradicionais mais estimados da Inglaterra e recebe continuamente os jogos do Ipswich Town desde 1884.
A partir de 1855, a área de Portman Road foi usada pelo East Suffolk Cricket Club. Quando o Ipswich Town chegou, em 1884, passou a jogar em um campo que se sobrepunha à área central do campo de críquete, desocupando o espaço todo verão para a retomada do críquete.
Após o Relatório Taylor, Portman Road se tornou, em 1992, o primeiro estádio da Premier League com lugares sentados em arquibancadas nos quatro lados. Grandes ampliações na virada do milênio reconstruíram as duas arquibancadas atrás dos gols, elevando a capacidade para mais de 30 mil pessoas.
Momentos memoráveis em Portman Road
- O recorde de público: Ipswich Town 0 a 0 Leeds United (1975): Um confronto da quinta fase da Copa da Inglaterra atraiu 38.010 espectadores, recorde histórico do estádio. Os torcedores ocuparam todos os cantos das antigas arquibancadas para assistir ao duelo histórico.
- Uma aula de tática: Ipswich Town 3 a 0 Barcelona (1977): Com o estádio lotado, o time de Bobby Robson dominou completamente um Barcelona que contava com nomes ilustres do futebol, Johan Cruyff e Johan Neeskens. Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot marcaram os gols.
- O retorno após 22 anos: Ipswich Town 2 a 0 Huddersfield Town (2024): Os gols de Wes Burns e Omari Hutchinson provocaram uma grande invasão de campo e uma explosão de comemoração quando o time de Kieran McKenna garantiu dois acessos consecutivos e voltou à Premier League após 22 anos de ausência.
O recorde europeu definitivo: Portman Road é conhecido por ser um estádio temido pelas equipes estrangeiras. O Ipswich Town tem um extraordinário recorde de invencibilidade em casa nas competições europeias: disputou 31 partidas em seus domínios sem perder nenhuma, derrotando gigantes como Milan, Inter e Real Madrid.
Ícones da música pop: Fora do futebol, Portman Road também recebeu grandes shows de Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers e Pink. No verão de 2025, Ed Sheeran, estrela mundial, torcedor do Ipswich Town desde sempre e sócio minoritário do clube, realizou uma histórica série de três apresentações no estádio.
Recordes e estatísticas do Ipswich Town
O Ipswich Town Football Club ocupa um lugar singular e lendário na história do futebol inglês, marcado por seus três grandes títulos e por um recorde europeu inigualável em casa.
Apesar de vir de uma região relativamente pouco celebrada no futebol, o clube de Suffolk conquistou títulos na Inglaterra e na Europa durante suas eras de ouro em meados do século XX.
Títulos do clube e principais conquistas
- Campeão da Primeira Divisão: Uma vez (1961-62)
- Campeão da Copa da Inglaterra: Uma vez (1977-78)
- Campeão da Copa da UEFA: Uma vez (1980-81)
Recordes individuais de jogadores
- Mais partidas: Mick Mills (741), John Wark (678)
- Mais gols: Ray Crawford (218), John Wark (190)
O caminho do Ipswich até o comando da seleção inglesa
O Ipswich é conhecido por formar técnicos de nível mundial. Tanto Sir Alf Ramsey, que conquistou o título da liga em 1962 com o Ipswich, quanto Sir Bobby Robson, que venceu a Copa da Inglaterra e a Copa da UEFA, saíram diretamente do comando do time em Portman Road para dirigir a seleção inglesa, conduzindo-a a suas maiores campanhas em Copas do Mundo.
O famoso apelido do Ipswich Town
Antes conhecido como “The Blues”, o clube recebeu de torcedores adversários, durante sua campanha na Premier League de 2000-01, um apelido bem-humorado ligado aos tratores, em referência às raízes agrícolas de Suffolk. O clube e seus torcedores adotaram o apelido com orgulho.