O Ipswich Town voltou à Premier League logo na primeira tentativa. Desta vez, sob o comando de Gary O'Neil, espera permanecer por mais tempo. Você já pode garantir lugares em Portman Road e em outros estádios comprando ingressos para os jogos.

A torcida do Ipswich Town ainda deve estar empolgada com o segundo lugar na Championship e o acesso direto conquistado na temporada passada. O entusiasmo continuou no início da nova campanha.

O Ipswich apresentou boas atuações em casa e mostrou resistência fora de seus domínios, uma qualidade que precisará manter ao longo da temporada para evitar o temido rebaixamento.

A GOAL traz as informações mais recentes sobre ingressos para os jogos do Ipswich Town: onde comprá-los, quanto custam e muito mais.

Próximos jogos do Ipswich Town

Data e horário Jogo Ingressos Local Sexta-feira, 23 de outubro (20h) Ipswich Town x Nottingham Forest Ingressos Portman Road (casa) Sábado, 31 de outubro (15h) Hull City x Ipswich Town Ingressos MKM Stadium (fora) Domingo, 8 de novembro (14h) Ipswich Town x Bournemouth Ingressos Portman Road (casa) Sábado, 21 de novembro (15h) Tottenham Hotspur x Ipswich Town Ingressos Tottenham Hotspur Stadium (fora) Sábado, 28 de novembro (17h30) Ipswich Town x Aston Villa Ingressos Portman Road (casa) Terça-feira, 1º de dezembro (20h) Coventry City x Ipswich Town Ingressos Coventry Building Society Arena (fora) Sábado, 5 de dezembro (20h) Leeds United x Ipswich Town Ingressos Elland Road (fora) Sábado, 12 de dezembro (15h) Ipswich Town x Newcastle United Ingressos Portman Road (casa) Domingo, 20 de dezembro (14h) Brighton & Hove Albion x Ipswich Town Ingressos American Express Stadium (fora) Sábado, 26 de dezembro (15h) Ipswich Town x Brentford Ingressos Portman Road (casa) Quarta-feira, 30 de dezembro (20h15) Ipswich Town x Chelsea Ingressos Portman Road (casa) Sábado, 2 de janeiro (15h) Arsenal x Ipswich Town Ingressos Emirates Stadium (fora) Quarta-feira, 6 de janeiro (19h30) Ipswich Town x Coventry City Ingressos Portman Road (casa)

Como comprar ingressos para o Ipswich Town

A principal e mais segura maneira de comprar ingressos oficiais para o Ipswich Town é pelo portal de ingressos eletrônicos do clube. É necessário criar uma conta digital do clube e acessá-la por meio de login único.

Também é possível comprar ingressos pessoalmente na Planet Blue Superstore, loja do clube localizada em Portman Road. Vale observar, porém, que a compra presencial geralmente só é possível em dias sem jogo e nas raras ocasiões em que ainda há ingressos disponíveis.

Etapas e calendário de venda dos ingressos

Etapa de venda Prazo e condições Sorteio de ingressos Abre cerca de 4 semanas antes do jogo. É exclusivo para associados Super Blues que não têm ingresso para a temporada. Os associados podem se inscrever individualmente ou em grupos. Venda prioritária para associados Os contemplados no sorteio recebem acesso primeiro. Depois, os associados não contemplados ou os demais associados Super Blues têm um período exclusivo para comprar os ingressos restantes, limitado a 1 ingresso por associado. Revenda de ingressos da temporada Funciona de forma contínua até o dia do jogo. Se alguém com ingresso para a temporada não puder comparecer, pode disponibilizar seu lugar na plataforma oficial de revenda do clube, tornando-o imediatamente disponível para compra por outros associados elegíveis. Venda geral Só ocorre se restarem ingressos após o encerramento de todas as etapas para associados, geralmente 2 semanas antes do jogo. Em partidas de maior destaque da Premier League, os ingressos raramente chegam a essa etapa.

Além disso, torcedores podem comprar ingressos para jogos do Ipswich Town no mercado de revenda. A StubHub é uma das principais plataformas para quem busca ingressos por canais alternativos e oferece uma opção confiável aos torcedores que esperam conseguir entradas de última hora.

Quanto custam os ingressos para o Ipswich Town?

Os preços dos ingressos oficiais para os jogos do Ipswich Town em Portman Road dependem da classificação da partida, da faixa etária que dá direito a desconto e do setor escolhido.

Para a temporada 2026/27, o clube manteve os preços dos ingressos para jogos, preservando a mesma estrutura básica da campanha anterior.

As partidas são divididas em duas categorias principais, de acordo com a demanda e o perfil do adversário:

Categoria A : Jogos de grande destaque contra clubes do grupo dos seis primeiros ou rivais importantes, como o clássico da Ânglia Oriental e confrontos com as grandes equipes de Londres e Manchester.

Categoria B : Jogos comuns contra equipes habituais do meio da tabela ou de divisões inferiores.

Em geral, um ingresso comum para adultos comprado diretamente do clube custa de £ 27 a mais de £ 38, dependendo da categoria A ou B da partida e de o lugar estar no setor superior ou inferior.

Acompanhe o portal oficial de ingressos do clube para obter mais informações ou consulte plataformas de revenda, como a StubHub, para verificar a disponibilidade atual.

Tudo o que você precisa saber sobre Portman Road

Portman Road é a casa histórica do Ipswich Town F.C. e o estádio de futebol com maior capacidade da Ânglia Oriental, com 30.311 lugares. É um dos estádios tradicionais mais estimados da Inglaterra e tem sido usado continuamente pelo Ipswich Town desde 1884.

A partir de 1855, o terreno de Portman Road foi usado pelo East Suffolk Cricket Club. Quando o Ipswich Town chegou, em 1884, passou a jogar em um campo que se sobrepunha à área central destinada ao críquete, desocupando o espaço a cada verão para que a modalidade pudesse ser retomada.

Após o Relatório Taylor, Portman Road tornou-se, em 1992, o primeiro estádio da Premier League com arquibancadas inteiramente equipadas com assentos nos quatro lados. Grandes ampliações na virada do milênio reconstruíram as duas arquibancadas atrás dos gols, elevando a capacidade para mais de 30.000 pessoas.

Momentos marcantes em Portman Road

O recorde de público: Ipswich Town 0 a 0 Leeds United (1975) : Um confronto da quinta fase da Copa da Inglaterra atraiu o público recorde de 38.010 espectadores. Os torcedores lotaram todos os cantos das antigas arquibancadas para assistir ao duelo histórico.

Uma aula de tática: Ipswich Town 3 a 0 Barcelona (1977) : O estádio lotado viu a equipe de Bobby Robson dominar amplamente um Barcelona que contava com grandes nomes do futebol, Johan Cruyff e Johan Neeskens. Eric Gates, Trevor Whymark e Brian Talbot marcaram os gols.

O retorno após 22 anos: Ipswich Town 2 a 0 Huddersfield Town (2024) : Os gols de Wes Burns e Omari Hutchinson provocaram uma grande invasão do gramado e uma explosão de barulho quando a equipe de Kieran McKenna garantiu o segundo acesso consecutivo e voltou à Premier League após 22 anos de ausência.

O extraordinário recorde europeu: Portman Road é conhecido por ser um estádio temível para equipes estrangeiras. O Ipswich Town tem uma extraordinária invencibilidade em casa nas competições europeias: disputou 31 partidas em seu estádio sem sofrer uma única derrota e venceu gigantes como Milan, Inter e Real Madrid.

Estrelas da música pop: Fora do futebol, Portman Road também recebeu grandes shows de Elton John, R.E.M., Red Hot Chili Peppers e Pink. No verão de 2025, Ed Sheeran, estrela mundial, torcedor do Ipswich Town desde sempre e detentor de uma participação minoritária no clube, fez uma histórica série de três apresentações no estádio.

Recordes e estatísticas do Ipswich Town

O Ipswich Town Football Club ocupa um lugar singular e lendário na história do futebol inglês, marcado por seus três títulos importantes e por uma invencibilidade europeia em casa sem igual.

Embora venha de uma região relativamente pouco celebrada no futebol, o clube de Suffolk conquistou títulos na Inglaterra e na Europa durante seus períodos de ouro em meados do século XX.

Títulos e conquistas do clube

Campeão da Primeira Divisão : Uma vez (1961-62)

Campeão da Copa da Inglaterra : Uma vez (1977-78)

Campeão da Copa da UEFA : Uma vez (1980-81)

Recordes individuais de jogadores

Mais partidas: Mick Mills (741), John Wark (678)

Mais gols: Ray Crawford (218), John Wark (190)

Um caminho para o comando da seleção inglesa

O Ipswich é conhecido por formar técnicos de nível mundial. Tanto Sir Alf Ramsey, que conquistou o título da liga de 1962 com o Ipswich, quanto Sir Bobby Robson, campeão da Copa da Inglaterra e da Copa da UEFA, saíram diretamente do comando da equipe em Portman Road para dirigir a seleção da Inglaterra, conduzindo-a a seus períodos mais marcantes em Copas do Mundo.

O famoso apelido do Ipswich Town

Embora originalmente tivesse um apelido ligado à cor azul, o clube recebeu de torcedores adversários, durante sua campanha na Premier League de 2000-01, um apelido bem-humorado ligado aos tratores, em referência às raízes agrícolas de Suffolk. O clube e seus torcedores adotaram o novo apelido com orgulho.



